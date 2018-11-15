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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 "Не признаю. Показания давать отказываюсь", - Гриб в российском суде отрицает обвинения

Гражданин Украины Павел Гриб снова не признал свою вину по обвинению в содействии терроризму.

"Не признаю. Показания давать отказываюсь", - сказал украинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В четверг Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал судебное следствие по делу гражданина Украины П.Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, несмотря на несогласие подсудимого.

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"Судебная коллегия постановила начать судебное следствие по делу П.Гриба", - сказал судья.

Напомним, отец Павла Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

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По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

Источник: https://censor.net.ua/n3097076
 
   
 Топ комментарии
 
Отпустите парня!
Настоящие террористы не бывают такими лохами.
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москалі мордують людину нізащо
Століття змінюються, а натура кацапа ніколи.
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Тримайся, хлопче! Ти - справжній Громадянин України.
А нашим керманичам пора дати команду затримувати хуйлопітеків, які досі вільно шастають теренами країни та обмінювати їх на таких бранців, як Павло.
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Тримайся, хлопче! Ти - справжній Громадянин України.
А нашим керманичам пора дати команду затримувати хуйлопітеків, які досі вільно шастають теренами країни та обмінювати їх на таких бранців, як Павло.
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Допустим наловим... а как заставить обменять?
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сперше треба наловити. А потім запропонуємо обмін.
Але цього наша влада точно не зробить.
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Уже есть достаточно наловленных. Только Ху-ло не кого обменивать не будет.
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Отпустите парня!
Настоящие террористы не бывают такими лохами.
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москалі мордують людину нізащо
Століття змінюються, а натура кацапа ніколи.
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Вам крыш, и донбасс вас колбасит и будет дальше колбасить. Будете и дальше ловить шмелей и проезжать в лифте к кафе сепарок с ветерком.
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Молодец Павел Гриб, драться с такой стойкостью с ФСБ_НКДВ_ЧК это не понты и не диванные бои , а жуткое испытание, которое проходили далеко не все взрослые уважаемые люди. Удивительно как за год Павел превратился из реально глупого, даже где-то подловатого мальчишки в Личность.Ведь больше года душат его в пыточных рассейских мусоров, а он держится, несмотря на сложное системное заболевание. Это уже настоящий характер, сущность человек. такое не сыграешь, особенно если почитать воспоминания диссидентов о методах работы ЧК_ФСБ. Скорей возвращайся домой, Павел!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не признаю. Показания давать отказываюсь", - Гриб в российском суде отрицает обвинения
 
 
 
 
 
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