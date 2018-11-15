 "Не признаю. Показания давать отказываюсь", - Гриб в российском суде отрицает обвинения

"Не признаю. Показания давать отказываюсь", - сказал украинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В четверг Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал судебное следствие по делу гражданина Украины П.Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, несмотря на несогласие подсудимого.
"Судебная коллегия постановила начать судебное следствие по делу П.Гриба", - сказал судья.
Напомним, отец Павла Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.
Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
7 сентября 2017 директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.
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По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.
Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".
А нашим керманичам пора дати команду затримувати хуйлопітеків, які досі вільно шастають теренами країни та обмінювати їх на таких бранців, як Павло.
Але цього наша влада точно не зробить.
Настоящие террористы не бывают такими лохами.
Століття змінюються, а натура кацапа ніколи.