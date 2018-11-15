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 Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня во время передачи военной техники и вооружения военным на "Киевском бронетанковом заводе", сообщили в прес-службе СНБО.

Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов 01

Украинские военнослужащие получили 70 единиц вооружения и военной техники, в частности, модернизированные танки Т-72, ​​новые БТР-3, высокоточные противотанковые комплексы "Стугна-П" и "Корсар", мобильную РЛС кругового обзора "Дельта", новейшие бронированные автомобили "Варта" и "Новатор", а также 82-мм минометы украинского производства.

Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов 02
Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов 03
Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов 04

По словам Секретаря СНБО Украины, танк Т-72 - это боевая машина, которая прошла глубокую модернизацию, что позволяет эффективно использовать ее в условиях современного боя. "Очень хорошо показал себя на востоке отечественный БТР-3, который был серьезно доработан после использования в боевых условиях, что позволило значительно увеличить эффективность его применения и достичь высокой точности ведения огня из всех видов вооружения", - отметил он.

Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов 05
Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов 06
Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов 07
Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов 08
Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов 09
Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов 10

"Мощные, эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы производства КБ "Луч" известны далеко за пределами нашей страны и пользуются большим спросом на внешних рынках вооружений", - заявил Турчинов, добавив, что, в частности, "Стугна-П" не уступает " не только российским, но и европейским и американским аналогам ".
Он сообщил, что только за три квартала текущего года предприятия ГК "Укроборонпром" передали украинской армии "более 3500 единиц вооружения и военной техники, из них более 2000 единиц - новое и модернизированное оружие".

"Речь идет о бронетанковой, морской и авиационной технике, ракетно-артиллерийском вооружении, системе противовоздушной обороны, средствах связи и радиоэлектронной борьбы", - отметил Секретарь СНБО Украины, выразив надежду, что темпы обеспечения новым оружием и военной техникой нашей армии и других силовых структур не должны уменьшиться и в следующем году. "Надеюсь, это найдет свое отражение в государственном оборонном заказе на следующий год, и в бюджете, который в ближайшее время должен быть утвержден в парламенте", - добавил он.
Кроме того, Турчинов отметил, что над выполнением государственного оборонного заказа активно работает и негосударственный сектор оборонно-промышленного комплекса. "Примером этого являются бронированные машины "Варта" и "Новатор", и 82-мм минометы, которые мы сегодня передаем военным", - отметил он, подчеркнув, что "Новатор" по характеристикам "является наиболее скоростной и маневренной бронемашиной среди находящихся  сегодня на вооружении". Секретарь СНБО Украины также сообщил, что в новых украинских 82-мм минометах уменьшился вес и повысились эксплуатационные характеристики за счет использования в конструкции специальных сплавов при высокой дальности и точности поражения целей.

Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов 11
Важно, - отметил Турчинов, - что у нас есть возможность передавать новую технику и оружие не только на фронт, но и в военные учебные заведения для того, чтобы курсанты могли непосредственно овладеть современным оружием и проходить обучение на новой технике, которой они будут командовать после получения офицерских погон".
По его словам, каждая новая единица боевой техники и оружия делает наше государство сильнее и приближает победу. "Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины", - подытожил Секретарь СНБО Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3097074
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо проти нас не війна,а "істерії й провокації",то можна далі не читати.Продав Крим--продасть й решту.
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1.То что петя работает против парашки на 100% нет сомнений, результаты и зарево взрыва пердаков запоребриком тому подтверждение.
2.Петю можно обосрать на столько на сколько каждый может унести. Такое нужно ОЧЕНЬ ценить и вернуть пете 20% рейтинга только за возможность критиковать сколько каждый может и еще докинуть рейтинга сверху.Больной самовлюбленный нарцис как хуйло боится и садит за лайки, а потом после отсидки его шпили-вилли пугают чтобы далеко не отходили как кунгурова, что вернут снова.Такое дерьмо вам надо?
3. Гром2, нептун, вильха это полубилет для пети на перевыборы.Где новые ЗРК? Петя не мешает пастору шататься и испытывать оружие, не препятствует ему. Только за то что не мешает рости рейтингам пастора ПЕТЕ можно дать полубилет. Другой бы запорол и не дал бы пастору делать его работу. При тимошенко зайшли бы хуйловские шпили-вилли в украину, не дали бы не только патостору работать, а зарубили бы гром-2, садили бы за лайки, перекрыли границы, посчитали бы хребты, в вагоны и воевать за руцмир гдето
сирия-ливия.Росли бы кладбища как в парашке в 10 раз больше, чем за свою свободу, под вой ватпропаганды на тв как класно сдохнуть в сирии. То что сегодня можно откосить от армии и обсирать петю сколько унесеш это заслуга пети.
Выбор не большой: или колючка с ватными загрядотрядами и перепосадки за лайки как кунгурова, или петя.
Нищета украины это заслуга народа украины - кто-то требует антикоррупционный суд???Вы видели количество просмотров по новостям антикоррупционного суда по сравнению с какими либо новостями с фотками из аварии?
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Твой Петя пустое место, ноль, дырка от бублика. Повторяю--он к власти пришёл только карманы набивать и воровать. Всё остальное для него вторично и не имеет никакого значения.
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Стой новой техникой, что перечислил Турчинов сегдня войны не выигрывают, а проигрывают.
Наша армия к сожалению на сегодня вооружена слабо, в основном модернизированной старой совдеповской техникой. Шансов выиграть у кацапов войну у нас практически нет. К большому сожалению.
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Нет, не сдаться, а посадить в тюрьму всех тварей, кот. сейчас при власти и кот. САБОТИРОВАЛИ вооружением новой техникой нашу армию, а не разворовывали, как раньше,так и её сейчас во главе с мародёром Гидрантом.
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А, как в том анекдоте, вот тебе копейка, пойди купи пол магазина? Напомнить, какой у нас бюджет выделяется на армию? Подумай, насколько ты идиотски выглядишь, что обвиняешь, что не вооружили с бюджетом 3 млрд так же, как с бюджетом в 70
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Я вижу, что ты такой же трепач и пустомеля, как и твой куратор. Тебе лучше в школе надо учиться.
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а тебе лучше на порносайты ходить, а не на цензор. там ты органичнее смотрелся бы. Озброєння української армії сучасною зброєю і технікою - наша відповідь на істерію та провокації РФ проти України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8447
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Тогда только ЯО и его носители, способные достать до крупных городов Орды.По крайней мере, боязнь ответного удара заставит ордынского хана поосторожнее чесать языком в отношении украинцев. Будем надеяться, что работа в этом направлении идет.
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Порошенко этим не занимается. Для этого нужно много денег. А он пришёл к власти только грабить.
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1.То что петя работает против парашки на 100% нет сомнений, результаты и зарево взрыва пердаков запоребриком тому подтверждение.
2.Петю можно обосрать на столько на сколько каждый может унести. Такое нужно ОЧЕНЬ ценить и вернуть пете 20% рейтинга только за возможность критиковать сколько каждый может и еще докинуть рейтинга сверху.Больной самовлюбленный нарцис как хуйло боится и садит за лайки, а потом после отсидки его шпили-вилли пугают чтобы далеко не отходили как кунгурова, что вернут снова.Такое дерьмо вам надо?
3. Гром2, нептун, вильха это полубилет для пети на перевыборы.Где новые ЗРК? Петя не мешает пастору шататься и испытывать оружие, не препятствует ему. Только за то что не мешает рости рейтингам пастора ПЕТЕ можно дать полубилет. Другой бы запорол и не дал бы пастору делать его работу. При тимошенко зайшли бы хуйловские шпили-вилли в украину, не дали бы не только патостору работать, а зарубили бы гром-2, садили бы за лайки, перекрыли границы, посчитали бы хребты, в вагоны и воевать за руцмир гдето
сирия-ливия.Росли бы кладбища как в парашке в 10 раз больше, чем за свою свободу, под вой ватпропаганды на тв как класно сдохнуть в сирии. То что сегодня можно откосить от армии и обсирать петю сколько унесеш это заслуга пети.
Выбор не большой: или колючка с ватными загрядотрядами и перепосадки за лайки как кунгурова, или петя.
Нищета украины это заслуга народа украины - кто-то требует антикоррупционный суд???Вы видели количество просмотров по новостям антикоррупционного суда по сравнению с какими либо новостями с фотками из аварии?
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Твой Петя пустое место, ноль, дырка от бублика. Повторяю--он к власти пришёл только карманы набивать и воровать. Всё остальное для него вторично и не имеет никакого значения.
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можешь ещё башкой об стену влупиться. эффективнее будет.
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вы как из рашки родом.. психология такая же: только царь и бояре должны всё делать, а народ - сидеть на печи, ругать власть и ждать пока она (власть) каравай с красной икрой поднесет... Попросту говоря - для вас (как представителя народа) - только возможность самому сесть в кресло и набивать карманы - и интересует.
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Твой Петя пустое место, ноль, дырка от бублика. Повторяю--он к власти пришёл только карманы набивать и воровать. Всё остальное для него вторично и не имеет никакого значения
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Сам он, конечно, не занимается - его задача заключается в том, чтобы не допустить активных боевых действий и выиграть время, а ткже - найти финансирование. Если все так, как ты пишешь, то почему Украина не оккупирована до сих пор ордынцами? По-простому:договорняк - тебе бабло и сохранение бизнеса, а Орде - бескровный возврат колонии под названием Украина. Как раз Порошенко и представляет украинский капитал, который против этого, зная, что у него все отберут путинские друзья, верить которым, естественно, никак нельзя: история показывает, что наеб.т
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предлагаешь, как русские? с бюджетом в 10 раз меньше амеровского кричат в радиоктивную пыль???)
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Клоун, можешь развернуть состав и вооружение кацовских 12 армий, и с удивлением увидешь, что вооружены они поголовно т-72 / т-80, БМП-2, БТР-80 и очень немного модернезированных образцов БТР-82, который к слову хуже БТР-3 не говоря уж о БТР-4. Про то, что пачка Стугн переданая в армию, уничтожет любой кацовский танк...
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Кацапы вооружены точно тем же оружием , по тому при равной технике все решает боевая выучка ЛС и мотивация бойцов , а с этим как раз все нормалек не сцы , в наступление на Мордор мы не пойдем , а уничтожить две трети сухопутных сил Рашки при обороне не хрен делать.И кацапы это прекрасно знают .
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Ти краще "вооружи" людей нормальними зарплатами і пенсіями, приблизно як собі!!!!
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Якщо проти нас не війна,а "істерії й провокації",то можна далі не читати.Продав Крим--продасть й решту.
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Очередной свидетель наступления на ростов? Хочу напомнить, что был один грузинский идиот. Он ничего не продавал, а только гордо наступал. И его на 5 день поставили раком и заставили подписать что скажет. Зато первые 3 дня был гордым и правильным.
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Евгений 89b7971a - маленькую Чечню еще вспомни, которой вяликая расея сейчас дань прилежно платит... Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9159
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Козломордый, да ты никак не уймёшься? А ну-ка брысь к себе на чебурашкасру. Озброєння української армії сучасною зброєю і технікою - наша відповідь на істерію та провокації РФ проти України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4035Плебей хуйловский.
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ух-ты! говнюк запаребриковый к себе зовёт. Озброєння української армії сучасною зброєю і технікою - наша відповідь на істерію та провокації РФ проти України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9961
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Я ему ещё год назад о "запоребриковости" говорил, а он "вафелькой" прикидывается....
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сядет, сбежит или будет казнен....
У этого предателя выбор из 3-х вариантов....
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в наших реалиях есть и четвёртый и пятый..
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В Англії котедж з фруктовим садом отримає за холуйську службу.
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шож у тебя так горит-то?! наверное по ночам не спишь, ждёшь, выноса двери СБУ-шниками? Озброєння української армії сучасною зброєю і технікою - наша відповідь на істерію та провокації РФ проти України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4208
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За Крым ему дорога под трибунал... Если Петя в марте будет в пролёте, то пастор сразу ноги сделает...
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зброя та техніка - це добре. А що робити з нестачою особового складу у частинах, який подекуди досягає 50%? Добробати ви з фронту вичавили, а лінійні частини, не дай Бог почнеться справжня заваруха, ворога з таким некомплектом не втримають.
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Навіщо писати про те на чому не розумієшся? Добробати перейшли до склад ЗСУ та НГУ
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Кремлёвский Фюрер заявил, что действующие власти Украины "не способны прогнуться и урегулировать ситуацию на Донбассе",он также заявил, что РФ будет работать с любыми новыми властями Украины, а Украину держать как прежде колонией Московии. Как он не поймёт ,что Украина давно не колония Московии ,диктовать Хутин может своей колонии Беларусь Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1760
Новина українськоюВооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2790
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Отлично будет - такая же х...рня как и сейчас... ни мира ни войны и жопа в экономике... Ну и коррупция буйно зацветёт .... Вот такой прикол...
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Ааа ну да , ну да .Вона приде порядок наведе . Логика железная , то Вона раньше крала и договора провальные для страны подписывала , а сей час Вона честная , белая и пушистая.
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Прикольно буде, коли пеця слідчому буде давати покази, у СІЗО.
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Путин лопается от осознания "собственного вяличия" - а каким посмешищем был во Франции!
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Та шо ти про х..йла, ти краще про то, що Трамп у Франції не схотів подати руку мальдивському головнокомандувачу Озброєння української армії сучасною зброєю і технікою - наша відповідь на істерію та провокації РФ проти України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8321
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Ну не захотел и не захотел - если воспитание не позволяет. Мало ли, чего ему про Порошенко наговорили.
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Отож і капець тепер ветерану мальдивських фронтів. Озброєння української армії сучасною зброєю і технікою - наша відповідь на істерію та провокації РФ проти України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 756
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пастор петра підтримує в справі про озброєння,
а от гося ні, ну, та м"яко каже що напустить Держаудитслужбу)))
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Пентагон это не пЛешивого Мавзолейного Урода ПонтыГон
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Вчера весь вечер провел на Израильских сайтах,мочили в сортире Рюсскае быдло под видом ХАМАС и Хезболла.ЦАХАЛ кацаПсины это вам не Афган и не Финляндия,и даже не Мозамбик с Анголой....Натаньяху вас будет мочить в сортире плохлеще Гитлера...,Быдло пля...ТУПОЕ
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Эффективная Веспа(ракетный катер проета Лань)-это часть билета порошенка на переизбрание. ТТХ спроектированного: длина 64.5м, экипаж 30чел, достойное вооружение из них 8 ракен Нептун, водоизмещение 650тонн.Дизайн зачетный, антирадарный современный как у нового поколения амер.суперэсминец зумвальд(15килотонн), который светится в радаре как маленьная яхта.
Украине нужен с такими же характеристиками, только поменьше, нехер воздух в нем возить и тратить баснословные деньги на содержание катера и экипажа. ГЛАВНОЕ ТЗ для разворованной под ноль коррупционерными компрадорами украины, которой нечем ремонтировать корабли в николаеве, когда деньги для вмс уже продападают из гос счетов еще в киеве, ЭТО МИНИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ГОД: от 1000$ до 50000$ на замену расходников, масел и пр, даже в ущерб до 20% огневой мощи, которые можно возместить путем дальнейшей модернизации.Для сравнения американские крейсера требуют миллионные суммы на содержание в год, только на содержание 3 амер крейсеров украина можен обакротиться.
Потому минимальное содержание это ГЛАВНОЕ ТТХ веспы и минимальная ломучесть и МИНИМАЛЬНЫЕ регламентные работы.
Экипаж не 38 человек(КАКОЕ РАСТОЧИТЕЛЬСТВО- СОВСЕМ Е*АНУЛИСЬ, это не сша, а самая разграбленная страна европы, которая танк или корвет не может купить), а 5(ПЯТЬ), потому что деньги будут украдены свинарчуками и 30летней бандой компрадоров, которым принадлежат все госсчета как их личные.Корабли потом будут стоять и гнить? Все остальные функции на 33 человека автоматизировать. При этом крит.важн. электроника должна иметь возможность механического задействования, когда будет взорван СВЧ боеприпас над кораблем.Чтобы корабль мог двигаться и стрелять, а не превращался в тыкву.
Должен иметь возможность транспортироваться наявным или спец транспортом по суши 100кмвчас, например 2я жд платформами для переброски с азовского моря в черное.Легко консервироваться и расконсервироваться.
Где закладки минимального содержания катеры типа ЛАНЬ. Пусть хоть строят уже и больших 2 для отработки процесса производства.Если кузня не хочет, то пусть николаев делает.
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Квіток у баригі тільки в буцегарню, притому надовго
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Сколько вооружении и ракет м бомбами попало в Украину после распада Варшавского Договора мне известно.Такое количество гоффна можно утилизировать за 30 лет.Но Украина справится за 25,не Партесь КацаПсоиды... Озброєння української армії сучасною зброєю і технікою - наша відповідь на істерію та провокації РФ проти України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9185 Озброєння української армії сучасною зброєю і технікою - наша відповідь на істерію та провокації РФ проти України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9185
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Нужно понимать что тимошенко по сути борется за свои украденные деньги или не нищету. Если она улетит из кормушки и политики и админ ресурса, недоторканности и тд, то ее все кому она должна, побреют ее под ноль.Когда стоял перед больной сукой выбор воровать хуйловский газ из трубы или нет она выбирает первое. И себе при этом убеждает что обманет быдло и что будет еще лучше лгать на перевыборах, зная как легко народ украины обманывается на чувствах.Вот сейчас наступил этот проходной вариант, когда ее побреют под ноль и она улетит с кормушки или продолжать
придумывать схемы как обворовать народ при помощи джангировых, корнейчуки, небоженки.И мы можем видеть как она сильно старается, потому что если она не пройдет, то это для нее конец за все что она должна и на западе и на востоке и хрен знает кого еще она накидала, кроме того что народ украины опустила через мвф на десятки млрд и десятки млрд из экономики украины.

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Ця хвора сучара - твій хазяїн - клептоман, який з поплічниками тягне усе, до чого може дотягнутися. Озброєння української армії сучасною зброєю і технікою - наша відповідь на істерію та провокації РФ проти України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9291
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Ціла доба була прийняти рішення, щоби вибити московську спецуру з будівлі Кримської ВРУ. Але він соплі жував, а зараз корчить із себе такого собі Гнейзенау. Берет ще начепив.
"У мєня бушлат рємєнь і бєрєтка набєкрєнь."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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