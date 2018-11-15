 Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня во время передачи военной техники и вооружения военным на "Киевском бронетанковом заводе", сообщили в прес-службе СНБО.
Украинские военнослужащие получили 70 единиц вооружения и военной техники, в частности, модернизированные танки Т-72, новые БТР-3, высокоточные противотанковые комплексы "Стугна-П" и "Корсар", мобильную РЛС кругового обзора "Дельта", новейшие бронированные автомобили "Варта" и "Новатор", а также 82-мм минометы украинского производства.
По словам Секретаря СНБО Украины, танк Т-72 - это боевая машина, которая прошла глубокую модернизацию, что позволяет эффективно использовать ее в условиях современного боя. "Очень хорошо показал себя на востоке отечественный БТР-3, который был серьезно доработан после использования в боевых условиях, что позволило значительно увеличить эффективность его применения и достичь высокой точности ведения огня из всех видов вооружения", - отметил он.
"Мощные, эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы производства КБ "Луч" известны далеко за пределами нашей страны и пользуются большим спросом на внешних рынках вооружений", - заявил Турчинов, добавив, что, в частности, "Стугна-П" не уступает " не только российским, но и европейским и американским аналогам ".
Он сообщил, что только за три квартала текущего года предприятия ГК "Укроборонпром" передали украинской армии "более 3500 единиц вооружения и военной техники, из них более 2000 единиц - новое и модернизированное оружие".
"Речь идет о бронетанковой, морской и авиационной технике, ракетно-артиллерийском вооружении, системе противовоздушной обороны, средствах связи и радиоэлектронной борьбы", - отметил Секретарь СНБО Украины, выразив надежду, что темпы обеспечения новым оружием и военной техникой нашей армии и других силовых структур не должны уменьшиться и в следующем году. "Надеюсь, это найдет свое отражение в государственном оборонном заказе на следующий год, и в бюджете, который в ближайшее время должен быть утвержден в парламенте", - добавил он.
Кроме того, Турчинов отметил, что над выполнением государственного оборонного заказа активно работает и негосударственный сектор оборонно-промышленного комплекса. "Примером этого являются бронированные машины "Варта" и "Новатор", и 82-мм минометы, которые мы сегодня передаем военным", - отметил он, подчеркнув, что "Новатор" по характеристикам "является наиболее скоростной и маневренной бронемашиной среди находящихся сегодня на вооружении". Секретарь СНБО Украины также сообщил, что в новых украинских 82-мм минометах уменьшился вес и повысились эксплуатационные характеристики за счет использования в конструкции специальных сплавов при высокой дальности и точности поражения целей.
Важно, - отметил Турчинов, - что у нас есть возможность передавать новую технику и оружие не только на фронт, но и в военные учебные заведения для того, чтобы курсанты могли непосредственно овладеть современным оружием и проходить обучение на новой технике, которой они будут командовать после получения офицерских погон".
По его словам, каждая новая единица боевой техники и оружия делает наше государство сильнее и приближает победу. "Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины", - подытожил Секретарь СНБО Украины.
Наша армия к сожалению на сегодня вооружена слабо, в основном модернизированной старой совдеповской техникой. Шансов выиграть у кацапов войну у нас практически нет. К большому сожалению.
2.Петю можно обосрать на столько на сколько каждый может унести. Такое нужно ОЧЕНЬ ценить и вернуть пете 20% рейтинга только за возможность критиковать сколько каждый может и еще докинуть рейтинга сверху.Больной самовлюбленный нарцис как хуйло боится и садит за лайки, а потом после отсидки его шпили-вилли пугают чтобы далеко не отходили как кунгурова, что вернут снова.Такое дерьмо вам надо?
3. Гром2, нептун, вильха это полубилет для пети на перевыборы.Где новые ЗРК? Петя не мешает пастору шататься и испытывать оружие, не препятствует ему. Только за то что не мешает рости рейтингам пастора ПЕТЕ можно дать полубилет. Другой бы запорол и не дал бы пастору делать его работу. При тимошенко зайшли бы хуйловские шпили-вилли в украину, не дали бы не только патостору работать, а зарубили бы гром-2, садили бы за лайки, перекрыли границы, посчитали бы хребты, в вагоны и воевать за руцмир гдето
сирия-ливия.Росли бы кладбища как в парашке в 10 раз больше, чем за свою свободу, под вой ватпропаганды на тв как класно сдохнуть в сирии. То что сегодня можно откосить от армии и обсирать петю сколько унесеш это заслуга пети.
Выбор не большой: или колючка с ватными загрядотрядами и перепосадки за лайки как кунгурова, или петя.
Нищета украины это заслуга народа украины - кто-то требует антикоррупционный суд???Вы видели количество просмотров по новостям антикоррупционного суда по сравнению с какими либо новостями с фотками из аварии?
У этого предателя выбор из 3-х вариантов....
Новина українською
а от гося ні, ну, та м"яко каже що напустить Держаудитслужбу)))
Украине нужен с такими же характеристиками, только поменьше, нехер воздух в нем возить и тратить баснословные деньги на содержание катера и экипажа. ГЛАВНОЕ ТЗ для разворованной под ноль коррупционерными компрадорами украины, которой нечем ремонтировать корабли в николаеве, когда деньги для вмс уже продападают из гос счетов еще в киеве, ЭТО МИНИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ГОД: от 1000$ до 50000$ на замену расходников, масел и пр, даже в ущерб до 20% огневой мощи, которые можно возместить путем дальнейшей модернизации.Для сравнения американские крейсера требуют миллионные суммы на содержание в год, только на содержание 3 амер крейсеров украина можен обакротиться.
Потому минимальное содержание это ГЛАВНОЕ ТТХ веспы и минимальная ломучесть и МИНИМАЛЬНЫЕ регламентные работы.
Экипаж не 38 человек(КАКОЕ РАСТОЧИТЕЛЬСТВО- СОВСЕМ Е*АНУЛИСЬ, это не сша, а самая разграбленная страна европы, которая танк или корвет не может купить), а 5(ПЯТЬ), потому что деньги будут украдены свинарчуками и 30летней бандой компрадоров, которым принадлежат все госсчета как их личные.Корабли потом будут стоять и гнить? Все остальные функции на 33 человека автоматизировать. При этом крит.важн. электроника должна иметь возможность механического задействования, когда будет взорван СВЧ боеприпас над кораблем.Чтобы корабль мог двигаться и стрелять, а не превращался в тыкву.
Должен иметь возможность транспортироваться наявным или спец транспортом по суши 100кмвчас, например 2я жд платформами для переброски с азовского моря в черное.Легко консервироваться и расконсервироваться.
Где закладки минимального содержания катеры типа ЛАНЬ. Пусть хоть строят уже и больших 2 для отработки процесса производства.Если кузня не хочет, то пусть николаев делает.
придумывать схемы как обворовать народ при помощи джангировых, корнейчуки, небоженки.И мы можем видеть как она сильно старается, потому что если она не пройдет, то это для нее конец за все что она должна и на западе и на востоке и хрен знает кого еще она накидала, кроме того что народ украины опустила через мвф на десятки млрд и десятки млрд из экономики украины.
"У мєня бушлат рємєнь і бєрєтка набєкрєнь."