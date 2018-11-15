 С нами или без нас, но поместная церковь в Украине будет создана, - митрополит УПЦ МП Симеон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии "Укринформу".
"Я никогда раньше не скрывал, что являюсь сторонником автокефалии, но, как и большинство наших архиереев, ожидал, что мы получим ее от Российской православной церкви. Этот путь мы имели в виду, когда говорили о получении автокефалии каноническим путем. Но последние решения, которые принимаются в Московской патриархии, и риторика, которая звучит от нашего руководства из Москвы, не дает оснований ожидать такой автокефалии. А процессы, которые происходят сегодня внутри Украинской православной церкви и, в частности, принятие 13 ноября постановления архиерейского Собора – это, по моему мнению, еще одна попытка затормозить процесс предоставления автокефалии и создания поместной православной церкви в Украине. С нами или без нас – она будет создана, и мне обидно, что мы добровольно выводим себя из этого процесса, хотя могли бы, как самая большая православная церковь в Украине, которая насчитывает 12 тысяч приходов, возглавить этот процесс и даже диктовать свои условия" - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, каким он видит дальнейший ход событий вокруг создания единой поместной церкви в Украине в ближайшей перспективе, митрополит Симеон отметил, что пока никто точно не называет дату Объединительного Собора.
"Но знаю, что к тому времени Президент намерен встретиться по возможности со всеми нашими архиереями и ответить на те вопросы, которые касаются процессов предоставления автокефалии и создания в Украине поместной православной церкви. Это свое желание он озвучил во время встречи с нами, тремя архиереями, которые 13 ноября приехали в Украинский дом. Это была полезная встреча и очень искренний разговор. Я жалею, что в ней не принимали участие все наши владыки, ведь как и мы, они имели бы возможность получить ответы на множество очень важных и острых вопросов, которые действительно волнуют и нас, и нашу паству", - подчеркнул владыка.
Он также выразил уверенность, что "Президент этой встречи искренне ждал и надеялся на плодотворное общение с архиереями".
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
насчитывает 12 тысяч приходов, возглавить этот процесс и даже диктовать
свои условия" - подчеркнул он.\\\\\\\\\\\\
Или пройти на Пуйла. Но мощи не воровать, а оставить. В самом деле - как в 21-ом веке целая страна может прожить без "благодати" и не лобызая сушенные кусочки трупов? Дураки шведы с японцами - будут ведь "гореть вечно", вот же жаль их, еретиков. Анафемы на них нетути
УПЦМП филиал этой секты.
Все... какой смысл о чем то там договариватся с сектантами - я не знаю.
Наломали сами дров, выкинули сами себя из церковный каноном - это ваши проблемы, хавайте свое вяличие - не обляпайтесь.
И, кстати, протестанты себя не называют католиками, в отличие от РПЦ, которая себя упорно продолжает называть Православной.
Разорвали отношения католики и обьявили себя католиками, разорвали отношения протестанты и обьявили себя протестантами.
Пусть обьявляют себя кацапской пофигистической церковью, а не Украинской православной тогда вопросов никаких не будет, пусть идут своим путем.
Ранее СБУ взчло бы в оборот попов и они быстро бы подписали автокефалию!!! Уроды!!! Развалите ДЕРЖАВУ!!! Хватит!!! Есть проверенные методы, всех спеслужб, все стран мира, в т.ч. США и Израиля!!!! Закройте нос, и дайте работать специалистам!!!
Смерть Москве! Слава Руси!
" договориться и с самими церковными общинами, минуя архиереев"?????
Есть ТехЗадание на жевачку для ватных журнашлюх, чтобы о хуйле не начали плохо говорить, вот тогда расстреливаются школы или истерикой якобы из украины глушат вату или что там из набора инструментов по отвлечения внимания ваты от обнищания по кругу. И в конце вата должна вдруг проснуться возле корыта из той сказки и ничего не заметить-это и есть главное ТЗ для хуйла, чтобы пересидеть проблемы, не делая цунгцванг ходов.Инструментов на самом деле оказывается есть немного.Когда в среднем круг до следующего расстрела школы замыкается, значит это в среднем и есть набор инструментов от шпили-вили. Некоторые инструменты шпили-вили используют чаще, другие нет, некоторые могут пропустить и тд.
Вот в николаеве коррупционеры получили ТЗ убрать гадзюк, которые нырнули под петю, несли потоком каждый день в киевский трехугольник мешки бумаги. Нести им мешки мешала гадзюк. ТЗ-убрать проблему. Решили использовать опыт хуйла, и привлекать самых антихуйловских, тоесть из добробатов и атошников(иногда хуйло и его тербанда шпили-вилли привлекает за деньги грузин в одессе подрезать активистов, тоесть кому народ больше всего доверяет-тз решается с максимально противоположной от источника стороны), иногда под видом запада. И ни один президент с ними ничего сделать не сможет, только под напором народа.Потому что они прикормят любого и уже давно, а если начнет упираться,назовут не "нормальным пацаном" и снесут.Коррупционеры тоже усовершенствуются в решении ТЗ.
В соответствии с такими николаевскими ТЗ нужно менять мера с его подчиненными, как и в одессе.И требовать отчетов от югы и пети по смене руководства николаева и одессы