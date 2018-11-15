 С нами или без нас, но поместная церковь в Украине будет создана, - митрополит УПЦ МП Симеон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Я никогда раньше не скрывал, что являюсь сторонником автокефалии, но, как и большинство наших архиереев, ожидал, что мы получим ее от Российской православной церкви. Этот путь мы имели в виду, когда говорили о получении автокефалии каноническим путем. Но последние решения, которые принимаются в Московской патриархии, и риторика, которая звучит от нашего руководства из Москвы, не дает оснований ожидать такой автокефалии. А процессы, которые происходят сегодня внутри Украинской православной церкви и, в частности, принятие 13 ноября постановления архиерейского Собора – это, по моему мнению, еще одна попытка затормозить процесс предоставления автокефалии и создания поместной православной церкви в Украине. С нами или без нас – она будет создана, и мне обидно, что мы добровольно выводим себя из этого процесса, хотя могли бы, как самая большая православная церковь в Украине, которая насчитывает 12 тысяч приходов, возглавить этот процесс и даже диктовать свои условия" - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, каким он видит дальнейший ход событий вокруг создания единой поместной церкви в Украине в ближайшей перспективе, митрополит Симеон отметил, что пока никто точно не называет дату Объединительного Собора.

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"Но знаю, что к тому времени Президент намерен встретиться по возможности со всеми нашими архиереями и ответить на те вопросы, которые касаются процессов предоставления автокефалии и создания в Украине поместной православной церкви. Это свое желание он озвучил во время встречи с нами, тремя архиереями, которые 13 ноября приехали в Украинский дом. Это была полезная встреча и очень искренний разговор. Я жалею, что в ней не принимали участие все наши владыки, ведь как и мы, они имели бы возможность получить ответы на множество очень важных и острых вопросов, которые действительно волнуют и нас, и нашу паству", - подчеркнул владыка.

Он также выразил уверенность, что "Президент этой встречи искренне ждал и надеялся на плодотворное общение с архиереями".

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.