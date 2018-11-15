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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 С нами или без нас, но поместная церковь в Украине будет создана, - митрополит УПЦ МП Симеон

Митрополит Винницкий и Барский Симеон - единственный из 83 участников Собора УПЦ Московского патриархата, который не подписал постановление Собора - убежден, что поместная православная церковь в Украине будет создана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Я никогда раньше не скрывал, что являюсь сторонником автокефалии, но, как и большинство наших архиереев, ожидал, что мы получим ее от Российской православной церкви. Этот путь мы имели в виду, когда говорили о получении автокефалии каноническим путем. Но последние решения, которые принимаются в Московской патриархии, и риторика, которая звучит от нашего руководства из Москвы, не дает оснований ожидать такой автокефалии. А процессы, которые происходят сегодня внутри Украинской православной церкви и, в частности, принятие 13 ноября постановления архиерейского Собора – это, по моему мнению, еще одна попытка затормозить процесс предоставления автокефалии и создания поместной православной церкви в Украине. С нами или без нас – она будет создана, и мне обидно, что мы добровольно выводим себя из этого процесса, хотя могли бы, как самая большая православная церковь в Украине, которая насчитывает 12 тысяч приходов, возглавить этот процесс и даже диктовать свои условия" - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, каким он видит дальнейший ход событий вокруг создания единой поместной церкви в Украине в ближайшей перспективе, митрополит Симеон отметил, что пока никто точно не называет дату Объединительного Собора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовка к Объединительному Собору продолжается, дата будет объявлена официально, - архиепископ Евстратий (Зоря)

"Но знаю, что к тому времени Президент намерен встретиться по возможности со всеми нашими архиереями и ответить на те вопросы, которые касаются процессов предоставления автокефалии и создания в Украине поместной православной церкви. Это свое желание он озвучил во время встречи с нами, тремя архиереями, которые 13 ноября приехали в Украинский дом. Это была полезная встреча и очень искренний разговор. Я жалею, что в ней не принимали участие все наши владыки, ведь как и мы, они имели бы возможность получить ответы на множество очень важных и острых вопросов, которые действительно волнуют и нас, и нашу паству", - подчеркнул владыка.

Он также выразил уверенность, что "Президент этой встречи искренне ждал и надеялся на плодотворное общение с архиереями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополит Винницкий и Барский Симеон - единственный из 83 участников Собора УПЦ МП не подписал постановление Синода (обновлено)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3097072
 
   
 Топ комментарии
 
Оказывается в МП есть нормальные люди.
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Лично я вижу, что РПЦ разорвав отношения с Константинополем стала сектой, так как она никаких Томосов и автокефалий так и не получала от него.
УПЦМП филиал этой секты.
Все... какой смысл о чем то там договариватся с сектантами - я не знаю.
Наломали сами дров, выкинули сами себя из церковный каноном - это ваши проблемы, хавайте свое вяличие - не обляпайтесь.
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нууу.... и чем сбу занимается??? 3 из 83-х???..или они не бухают??, по девочкам не ходят???
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Оказывается в МП есть нормальные люди.
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и, кстати, довольно хорошо всё пояснил... толково...
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Это хорошо, что только один там такой. Будь там большинство с головой - было-бы хуже.
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Конечно есть. Даже пропорция нормальных показана, 1 из 83.
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Не 1. Кроме этого 1, который пришел и не голосовал - там еще несколько просто не пришли на сабантуйчик МП, но пришли в Украинский Дом.
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единственный мужик, всё остальное кодло нужно отправлять в расейские ебеня
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нууу.... и чем сбу занимается??? 3 из 83-х???..или они не бухают??, по девочкам не ходят???
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Вот и говорю, что будет объединительный собор до выборов. Потому как кое-кто написал слоган Армiя- Мова-Вiра. И деваться ему некуда. И опять таки ему нужны агитаторы. Помните как УПЦ МП агитировал голосовать за завгара? Видите разницу в методах достижения цели? И я не вижу.
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Я бачу різницю. УПЦ не агітує за Пороха, як МПЦ агітувала за завгара. А ти якщо цього не бачиш, то сліпий або, імовірніше, ти все бачиш і свідомо брешеш ))
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хотя могли бы, как самая большая православная церковь в Украине, которая
насчитывает 12 тысяч приходов, возглавить этот процесс и даже диктовать
свои условия" - подчеркнул он.\\\\\\\\\\\\

Или пройти на Пуйла. Но мощи не воровать, а оставить. В самом деле - как в 21-ом веке целая страна может прожить без "благодати" и не лобызая сушенные кусочки трупов? Дураки шведы с японцами - будут ведь "гореть вечно", вот же жаль их, еретиков. Анафемы на них нетути С нами или без нас, но поместная церковь в Украине будет создана, - митрополит УПЦ МП Симеон - Цензор.НЕТ 7728
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Лично я вижу, что РПЦ разорвав отношения с Константинополем стала сектой, так как она никаких Томосов и автокефалий так и не получала от него.
УПЦМП филиал этой секты.
Все... какой смысл о чем то там договариватся с сектантами - я не знаю.
Наломали сами дров, выкинули сами себя из церковный каноном - это ваши проблемы, хавайте свое вяличие - не обляпайтесь.
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недоречні порівняння... ніколи не чув (не читав/не бачив) щоб протестантські пастори освячували зброю під назвою "сатана", не чув щоб закликали до вбивств, не чув щоб до 3чної загиблої дитинки ставились як до (навіть слово не можу підбрати) , і т.д.
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А протестанты кто? Разорвав отношения с Римом стали они сектой. Если так рассуждать, то можно дойти до того, что все христиане сектанты, поскольку Христос порвал с иудаизмом.
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Протестанты для католичества и были еретиками и сектой.
И, кстати, протестанты себя не называют католиками, в отличие от РПЦ, которая себя упорно продолжает называть Православной.
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Есть формальные признаки - догматы, признание вселенских соборов, обряд, признание других церквей. И вообще нынешние церкви к вере в бога имеют опосредованное отношение, это больше такие бюрократические структуры, претендующие на истину в первой инстанции.
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Ээээ нееее.... чувак, неправильно
Разорвали отношения католики и обьявили себя католиками, разорвали отношения протестанты и обьявили себя протестантами.
Пусть обьявляют себя кацапской пофигистической церковью, а не Украинской православной тогда вопросов никаких не будет, пусть идут своим путем.
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Може, він і нормальний мужик, але напружує те, що Петя його пхає на предстоятеля...
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Гребанные ДерьмоКраты!!! Всякая шваль дерьмократическая: Лещенки, Наемы, Добродомовы, ...журнашлюшки дерьмократические!!!
Ранее СБУ взчло бы в оборот попов и они быстро бы подписали автокефалию!!! Уроды!!! Развалите ДЕРЖАВУ!!! Хватит!!! Есть проверенные методы, всех спеслужб, все стран мира, в т.ч. США и Израиля!!!! Закройте нос, и дайте работать специалистам!!!
Смерть Москве! Слава Руси!
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По украинскому законодательству никакой архиерей ничего не сможет противопоставить, если какая-нибудь низовая громада из его епархии решит перейти в Украинскую поместную церковь со своим храмом. Так что архиереи московского патриархата могут остаться и без своих кафедр и приходов З нами чи без нас, але помісна церква в Україні буде створена, - митрополит УПЦ МП Симеон - Цензор.НЕТ 1557 А Порошенко смело может договориться и с самими церковными общинами, минуя архиереев З нами чи без нас, але помісна церква в Україні буде створена, - митрополит УПЦ МП Симеон - Цензор.НЕТ 1557
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а українським законодавством (на яке Ви посилаєтесь) Президент України наділений правом
" договориться и с самими церковными общинами, минуя архиереев"?????
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Громаде еще организоваться нужно, еще и найти достаточно тех, кто решится против священника пойти...
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На ложь, то есть на мир(а мир это и есть ложь, чем выше развитие, тем выше и лучше ложь) нужно смотреть не с точки зрения заговоров, а с точки зрения ТЗ.
Есть ТехЗадание на жевачку для ватных журнашлюх, чтобы о хуйле не начали плохо говорить, вот тогда расстреливаются школы или истерикой якобы из украины глушат вату или что там из набора инструментов по отвлечения внимания ваты от обнищания по кругу. И в конце вата должна вдруг проснуться возле корыта из той сказки и ничего не заметить-это и есть главное ТЗ для хуйла, чтобы пересидеть проблемы, не делая цунгцванг ходов.Инструментов на самом деле оказывается есть немного.Когда в среднем круг до следующего расстрела школы замыкается, значит это в среднем и есть набор инструментов от шпили-вили. Некоторые инструменты шпили-вили используют чаще, другие нет, некоторые могут пропустить и тд.
Вот в николаеве коррупционеры получили ТЗ убрать гадзюк, которые нырнули под петю, несли потоком каждый день в киевский трехугольник мешки бумаги. Нести им мешки мешала гадзюк. ТЗ-убрать проблему. Решили использовать опыт хуйла, и привлекать самых антихуйловских, тоесть из добробатов и атошников(иногда хуйло и его тербанда шпили-вилли привлекает за деньги грузин в одессе подрезать активистов, тоесть кому народ больше всего доверяет-тз решается с максимально противоположной от источника стороны), иногда под видом запада. И ни один президент с ними ничего сделать не сможет, только под напором народа.Потому что они прикормят любого и уже давно, а если начнет упираться,назовут не "нормальным пацаном" и снесут.Коррупционеры тоже усовершенствуются в решении ТЗ.
В соответствии с такими николаевскими ТЗ нужно менять мера с его подчиненными, как и в одессе.И требовать отчетов от югы и пети по смене руководства николаева и одессы
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мужики в платьях играются в цирк, баб ведь нет,семьи нет... чем еще заниматься?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС нами или без нас, но поместная церковь в Украине будет создана, - митрополит УПЦ МП Симеон
 
 
 
 
 
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