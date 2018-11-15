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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (20688) заложник (1337) Путин (24372) Донбасс (17450) минские соглашения (2496) нормандская четверка (525)

 При сегодняшней власти в Киеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешние киевские власти не способны на мирное урегулирование ситуации на Донбассе, но им придется договариваться с избранными властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил  на брифинге по итогам визита в Сингапур в четверг.

Путин заявил, что "выборы" на Донбассе были неизбежны, став реакцией населения на происходящие события. "Эти выборы были реакцией людей на то, что там происходит. Конечно, выборы были неизбежны .Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов, мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на этих территориях непризнанных республик", - сказал Путин

"До сих пор сегодняшние украинские власти не проявили желания выполнять Минские соглашения. Они же ничего не делают для имплементации этих договоренностей. Ничего не происходит, даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, до сих пор не вступил в силу. Это ключевой элемент урегулирования. Действующий Президент (Украины. - Ред), к сожалению, не проявил желания и готовности к реализации Минских соглашений. … Рада приняла закон об особом статусе Донбасса, а Президент не вводит его в действие", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 36 стран на Постоянном совете ОБСЕ осудили незаконные выборы в ОРДЛО, - постпред Великобритании

Он вновь заявил, что "все ждут какого-то исполнения Минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, этого никто предпочитает не замечать".

По словам президента РФ, при сегодняшней власти в Киеве, "вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях".

"Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, и все равно придется договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну (Украину) в будущем - кто бы это ни был, мы будем уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми", - заявил Путин.

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Он выразил надежду, что те, кто придет к власти в Украине, "придут к выводу о том, что другого пути кроме мирного не существует и нужно выполнять Минские соглашения".

Путин также заявил, что поддерживает обмен удерживаемыми лицами между Донбассом и Киевом по принципу "всех на всех".

"Это правильная формула - всех на всех. Но, к сожалению, происходит нечто другое", - сказал Путин.

Он пояснил, что украинские власти в ряде случаев объявляют удерживаемых лиц уголовными преступниками и эти люди выводятся за рамки обмена.

"Конечно, представители Донбасса с этим не согласны, они с тем же успехом могут провести через свои судебные процедуры кого угодно и тоже вывести их за рамки тех, кого нужно менять", - добавил президент.

Путин также считает бессмысленным проведение саммита "нормандской четверки" в преддверии выборов в Украине.

"Встречаться в нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине сейчас, более или менее бессмысленно, потому что вообще украинские власти сегодняшние до сих пор ничего не сделали, чтобы выполнять минские договоренности", - сказал Путин.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Источник: https://censor.net.ua/n3097068
 
 
 Топ комментарии
 
Скорее бы ты людоед карликовый сдох. Во гуляния бы были на Крещатике и не только.
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Хуйло запомни, власти, которая признает аннексию Крыма и частичную оккупацию Донбасса, никогда не будет в Киеве.
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Президент России Владимир Путин заявил, что нынешние киевские власти не способны на мирное урегулирование ситуации на Донбассе, но им придется договариваться с избранными властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Источник: https://censor.net.ua/n3097068
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Домовлятися? При сегодняшней власти в Киеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе, - Путин - Цензор.НЕТ 7379 При сегодняшней власти в Киеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе, - Путин - Цензор.НЕТ 5223
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зрада,хуйло вас попалило...ему тоже не нравятся нынешние "барыги" При сегодняшней власти в Киеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе, - Путин - Цензор.НЕТ 6458.чем будете доказывать свое несогласие с мацквой?или вы согласны?
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Гыга допорохоботился. Хуйлу уже верит При сегодняшней власти в Киеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе, - Путин - Цензор.НЕТ 1499
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"Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, и все равно придется договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну (Украину) в будущем - кто бы это ни был, мы будем уважать выбор украинского народа, будем работать со всеми", - заявил Путин. Источник: https://censor.net.ua/n3097068»

Все як ви зрадойби хочете....
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Почему БАРЫГА в кавычках???
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ооо! у соседей по партам в кабинете полыхнуло. При сегодняшней власти в Киеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе, - Путин - Цензор.НЕТ 8437
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Зрада буде розпалювати міжнаціональні, міжрелігійні ...стосунки. Приниження жінок, як нещодавно вони робили...А РПЦ, росіяни, путін їхні кумири.
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Скорее бы ты людоед карликовый сдох. Во гуляния бы были на Крещатике и не только.
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И будут! Вот ускорится бы кремлядям и по старой расейской традиции - цареубийство, дворцовый переворот! При сегодняшней власти в Киеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе, - Путин - Цензор.НЕТ 693
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гляжу, у тебя в ольгино высокий допуск критики собственного хуйла. подполковник, шоле?
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Засранец. пойди на хер и все проблемы исчезнут
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население Донецка отреагировало голосованием за МММ-ка Пушилина про которого слова доброго никто сказать не может.
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Хуйло запомни, власти, которая признает аннексию Крыма и частичную оккупацию Донбасса, никогда не будет в Киеве.
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То есть себя он "нынешней властью" в маскве не считает - вечный значит.
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Га-га-га-га... Дурииик!!! ты наверное ничего не понял. Ты не просто через металлодетектор проходил в Сингапуре, .....тебя полностью просканировали. И то был не металлодетектор. Тебя, идиота недоросшего, теперь полностью взяли на прицел.
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Президент России Владимир Путин заявил, что нынешние киевские власти не способны на мирное урегулирование ситуации на Донбассе, но им придется договариваться с избранными властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Источник: https://censor.net.ua/n3097068
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Домовлятися? При сегодняшней власти в Киеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе, - Путин - Цензор.НЕТ 5223
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Когда этот лживый ботоксный пидор уже сдохнет ?
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Рекламирует своего липецкого бенефициара шоле?
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ну своих политтехнологов уже прислал на Банковую.
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Хрен бы он артачился если бы вопрос поставили прямо.(Запад то)
Это как в УНР Англия запретила поставку лекарств когда-то. И казалось бы - а причем Запад то? При всем. Та же Обама поднасрала. Да так что всему миру сейчас туго. Обама сама это развела?(этот срач) - При сегодняшней власти в Киеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе, - Путин - Цензор.НЕТ 1129
Если, как писало, есть уровни допуска к тайне, а презик США не имеет допусков к множеству секретов. То какой там нафиг "ой, мы не знали, давайте договариваться"? Мне то все понятно, в основном.
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Хуйло говорит в точности как бойки, мураевы, вилкулы и Рабиновичи. Подозрительно вам не кажется?
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при тамошней власти, на смену деликатесам из ягеля для холопов, приходят совсем другие смаколыкы от свинособак. зефир из свинины, уже на прилавках оставшихся магазинов!
Скоро! во всех торговых точках рассеи - пастила из собак! от тамошних отечественных кобелей ))
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Не так. При сегодняшней власти в Москве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе
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Будующей мумии нужно всего лишь заменить слова,Киев на москву. И все станет на свои места.
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забыл только уточнить, зачем нам эжто надо.

Им зачем - понятно.

Но зачем нам договариваться с долбодятлами - вообще не понятно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри сегодняшней власти в Киеве вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе, - Путин
 
 
 
 
 
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