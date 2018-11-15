 Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится, - глава мониторинговой миссии ООН Фрейзер

"Все кто пострадали от конфликта на Донбассе, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится - все они украинцы, те кому украинское правительство обязано обеспечить уровень жизни согласно международным стандартам... Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, которые имеют на неё право", - сказала она на международной конференции "Выплата пенсий внутренне перемещённым лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?" в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава мониторинговой миссии ООН подчеркнула, что необходимо обеспечить выплату пенсий всем, вне зависимости от регистрации места проживания.

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"Нам нужно говорить о пенсионном обеспечении для всех людей, и тех, кто страдает от конфликта, кто живет по обе стороны от линии соприкосновения. Помогать им преодолевать трудности", - отметила она.