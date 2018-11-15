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Все про:ООН (2627) пенсия (1775) Донбасс (17450) переселенцы (289) Фрейзер Фиона (10)

 Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится, - глава мониторинговой миссии ООН Фрейзер

Доступ к пенсионному обеспечению должен быть обеспечен для всех украинцев, включая проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, подчеркнула глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

"Все кто пострадали от конфликта на Донбассе, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится - все они украинцы, те кому украинское правительство обязано обеспечить уровень жизни согласно международным стандартам... Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, которые имеют на неё право", - сказала она на международной конференции "Выплата пенсий внутренне перемещённым лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?" в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава мониторинговой миссии ООН подчеркнула, что необходимо обеспечить выплату пенсий всем, вне зависимости от регистрации места проживания.

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"Нам нужно говорить о пенсионном обеспечении для всех людей, и тех, кто страдает от конфликта, кто живет по обе стороны от линии соприкосновения. Помогать им преодолевать трудности", - отметила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3097067
 
   
 Топ комментарии
 
аха счас бандитов содержать Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится, - глава мониторинговой миссии ООН Фрейзер - Цензор.НЕТ 27
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а от кого это зависит?может от усилий мониторинговой миссии оон,которая допустила разграбление отделений украинских банков и терминалов на оккупированной территории? Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится, - глава мониторинговой миссии ООН Фрейзер - Цензор.НЕТ 7750так сказать,недомониторили...
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Ось нехай ООН і виплачує пензії сепарській мерзоті.
Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится, - глава мониторинговой миссии ООН Фрейзер - Цензор.НЕТ 411
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а от кого это зависит?может от усилий мониторинговой миссии оон,которая допустила разграбление отделений украинских банков и терминалов на оккупированной территории? Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится, - глава мониторинговой миссии ООН Фрейзер - Цензор.НЕТ 7750так сказать,недомониторили...
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не путай правильно с грешным, не суй обязаности левые
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а кто должен был следить за этим на неподконтрольных территориях?тогда остается только хуйло... Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится, - глава мониторинговой миссии ООН Фрейзер - Цензор.НЕТ 9639или нескрепно ему предьяву сделать?
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Донбасс вышел из-под юрисдикции Украины, вот с Путлера и спрашивайте. По международному праву о населении оккупированных территорий должен заботиться оккупант.

Но с Путлером Запад, в том числе и ОНН, предпочитает не связываться. Уроды.
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так пусть фрейзер и платит пенсии тому стаду Доступ до пенсій має бути гарантовано для всіх осіб, незалежно від того, хто з якого боку лінії зіткнення перебуває, - глава моніторингової місії ООН Фрейзер - Цензор.НЕТ 1352
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то хитрозадое стадо 2 пенсии получают Доступ до пенсій має бути гарантовано для всіх осіб, незалежно від того, хто з якого боку лінії зіткнення перебуває, - глава моніторингової місії ООН Фрейзер - Цензор.НЕТ 1834
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тогда с Крымом неувязочка получается..не..?
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они приняли российское гражданство, какие не увязки?
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и никто по украинским паспортам в Херсон не мотается..?
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Кто не принял и не захотел под мордором ходить, те выехали на материк
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россия в Крыму платит, а там соц. помощь, которой и помощью не называется
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выборы провели с 99.9% явкой, - вот пусть "ммм" им пенсии и платит..
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почему на сайт не зайти с блокировщиком рекламы? ...зато когда отключил, МУРАЕВ справа даёт ответы что будет с Донбассом...админы шо за хрень? Мураева рекламируете?
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Вот так выглядит цензор у нормальных пацанов.
Ни грамма рекламы.
Доступ до пенсій має бути гарантовано для всіх осіб, незалежно від того, хто з якого боку лінії зіткнення перебуває, - глава моніторингової місії ООН Фрейзер - Цензор.НЕТ 9561
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НЕ вдалось одне-заблокувати гіпернав"язливу "розетку".
ніхто не підкаже!?
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Я долго с ней боролся.
Пришлось сменить мозиллу на оперу.
Теперь рекламы не ВООБЩЕ.
Пусть цензор удавится.
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а как бы это запретить хитрозадым рекламу вовсе
не только мураева Доступ до пенсій має бути гарантовано для всіх осіб, незалежно від того, хто з якого боку лінії зіткнення перебуває, - глава моніторингової місії ООН Фрейзер - Цензор.НЕТ 174
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Никак. Не будет рекламы, не будет и цензора.
Это он предоставляет поля для рекламы.
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тогда хотябы мураевскую харю запретить - можно и шлюшка с ним
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Цензор, вы офигели? Антиадблок поставили? Окей, но сайт через неадекватный перебор баннеров неюзабелен. Типа новости людям больше негде почитать? Печаль, короче.
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То у тебе такий АдБлок. У мене ніякої реклами не видно.
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Я його встановив кілька років тому. В браузері є додатки які адаптовані до цього браузера. Там можеш і вибрати.
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выбрал...теперь не заходит на цензор..сайт просит отключить
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розетку не блокують адблоки,котрих "обійшли"рекламщики"розетки"..
встановивши "генератор випадкових чисел" у "тіло CSS"
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У меня опера.
Знаю что в srware iron тоже работает.
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Ось я перейшов на Мозіллу. Тут стоїть AdGuard Антибанер. Увійшов в свій аккаунт. ЦН нічого не вимагає. До цього був на Опері з АдБлоком. Спробуй очистити куки та історію відвідання сайтів.
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Такие вещи нужно писать на Совет форумчан. Кнопочка вверху справа.
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Ось нехай ООН і виплачує пензії сепарській мерзоті.

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Надо полагать, что ради исполнения мнения ООН цивилизованные державы введут санкции.
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Фиона Фрейзер,-нет проблем если ООН будет доставлять и выплачивать пенсии....

Вообще то,прежде чем ляпать ротом,надо немножко думать...
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так вони ж шастають за своєю пенсією на підконтрольну територію? в чому проблема там в ООН?!
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просто там в оон тоже шастают за рублевой пенсией Доступ до пенсій має бути гарантовано для всіх осіб, незалежно від того, хто з якого боку лінії зіткнення перебуває, - глава моніторингової місії ООН Фрейзер - Цензор.НЕТ 7295
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приведите еще, пожалуйста, пример в мировой истории войн-захватов-аннексий...
где украденную-отжатую территорию должен содержать пострадавший???
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приведите еще, пожалуйста, пример в мировой истории войн-захватов-аннексий... где у агрессора бизснес и банки в стране на которую они напали
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и где пострадавшая сторона торгует-торгуется с агрессором?
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только у нас и главбарыженство рошена!!! Доступ до пенсій має бути гарантовано для всіх осіб, незалежно від того, хто з якого боку лінії зіткнення перебуває, - глава моніторингової місії ООН Фрейзер - Цензор.НЕТ 4255
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Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны

Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.
Оккупирующая держава может реквизировать съестные припасы или другие предметы, а также санитарные материалы, находящиеся на оккупированной территории, только для оккупационных войск и для администрации и только с учетом нужд гражданского населения. При условии соблюдения других международных конвенций оккупирующая держава должна принять меры для обеспечения того, чтобы всякая реквизиция была справедливо возмещена.
Держава-покровительница имеет право во всякое время беспрепятственно проверять состояние продовольственного снабжения и снабжения санитарными материалами на оккупированной территории с учетом временных ограничений, вызванных настоятельными военными требованиями.
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Гыг с Вами Надіятись що Московія щось буде виконувати,це просто дурість.
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просто оон бесполезная контора - поэтому надо гнать волну!!!
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"Все кто пострадали от конфликта на Донбассе ...", - какого "конфликта", курица?! Слова "оккупация страной-агрессором" тебе знакомы? А положения Женевской конвенции об ответственности оккупанта за оккупированные территории?!
Эта "толерантность" еврошлюх уже реально достала.
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Мой папа Сирию бомбит, Мой в Украине убивает, Мой, чтобы погасить кредит В тюрьме невинных истязает.
За это прадед воевал, За это пал в бою под Псковом, Чтобы в России стар и мал Рабами страха стали снова.
Я тоже скоро подрасту И встану в строй - затвор на взводе. И по приказу в бой пойду За царство дедушки Володи
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А пусть этот "глава мониторинговой миссии" расскажет, откуда брать деньги для пенсионных выплат? Солидарная система - региональные предприятия кормят своих пенсов. Значит вся Украина должна кормить обезьян, просравших свою промышленность? Да на хер нужно! Зачем платить взносы в пенсионный фонд? Для содержания обезьян?
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Доступ до пенсійного забезпечення має бути забезпечено для всіх українців, включно з тими, що проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, підкреслила глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

ЦЯ ДУРА НЕ РОЗУМІЄ,ЩО щОСЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ МОЖНА ЛИШЕ НА КОНТРОЛЬОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ?
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Нехай ця мадам, з даремної організації, заткне свій рот, турбота про населення, включаючи соціальні виплати, на окупованій території - це обов'язок агресора, тобто рф і їх маріонеток, а не України і нічого перекладати відповідальність з хворої голови на здорову.
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Может еще УБД всем сепарам предоставить? Хватит того что 80 % беженцев с ОРДЛО на Украине, втихаря хают Украину и восхваляют Путина.
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Я ауеваю!Каждый месяц плачу в пенсионный фонд,чтобы кормить то убогое стадо. Да простят меня те единичные адекваты,которые еще остались в дамбасе
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Фиона Фрейзер забыла добавить о необходимости соблюдении прав дровосеков в Сомали, Чечне и сев.Корее. Легко и приятно пердеть с высокой колокольни.
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Вот пани Фиона пусть и поезжает туда инкассатором.
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надо выразить озабоченность и создать (после выборов не говорить,каких именно) комиссию по изучению этого важнейшего для Украины вопроса.. Доступ до пенсій має бути гарантовано для всіх осіб, незалежно від того, хто з якого боку лінії зіткнення перебуває, - глава моніторингової місії ООН Фрейзер - Цензор.НЕТ 1178
и слать Фионе раз в квартал отчеты о проделанной работе...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДоступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится, - глава мониторинговой миссии ООН Фрейзер
 
 
 
 
 
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