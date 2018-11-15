 Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится, - глава мониторинговой миссии ООН Фрейзер

"Все кто пострадали от конфликта на Донбассе, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится - все они украинцы, те кому украинское правительство обязано обеспечить уровень жизни согласно международным стандартам... Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, которые имеют на неё право", - сказала она на международной конференции "Выплата пенсий внутренне перемещённым лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?" в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава мониторинговой миссии ООН подчеркнула, что необходимо обеспечить выплату пенсий всем, вне зависимости от регистрации места проживания.
"Нам нужно говорить о пенсионном обеспечении для всех людей, и тех, кто страдает от конфликта, кто живет по обе стороны от линии соприкосновения. Помогать им преодолевать трудности", - отметила она.
Но с Путлером Запад, в том числе и ОНН, предпочитает не связываться. Уроды.
Ни грамма рекламы.
ніхто не підкаже!?
Пришлось сменить мозиллу на оперу.
Теперь рекламы не ВООБЩЕ.
Пусть цензор удавится.
не только мураева
Это он предоставляет поля для рекламы.
встановивши "генератор випадкових чисел" у "тіло CSS"
Знаю что в srware iron тоже работает.
Вообще то,прежде чем ляпать ротом,надо немножко думать...
где украденную-отжатую территорию должен содержать пострадавший???
Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.
Оккупирующая держава может реквизировать съестные припасы или другие предметы, а также санитарные материалы, находящиеся на оккупированной территории, только для оккупационных войск и для администрации и только с учетом нужд гражданского населения. При условии соблюдения других международных конвенций оккупирующая держава должна принять меры для обеспечения того, чтобы всякая реквизиция была справедливо возмещена.
Держава-покровительница имеет право во всякое время беспрепятственно проверять состояние продовольственного снабжения и снабжения санитарными материалами на оккупированной территории с учетом временных ограничений, вызванных настоятельными военными требованиями.
Эта "толерантность" еврошлюх уже реально достала.
За это прадед воевал, За это пал в бою под Псковом, Чтобы в России стар и мал Рабами страха стали снова.
Я тоже скоро подрасту И встану в строй - затвор на взводе. И по приказу в бой пойду За царство дедушки Володи
ЦЯ ДУРА НЕ РОЗУМІЄ,ЩО щОСЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ МОЖНА ЛИШЕ НА КОНТРОЛЬОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ?
и слать Фионе раз в квартал отчеты о проделанной работе...