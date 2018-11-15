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 Политика Украины
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Все про:Тука (545) переселенцы (289) Министерство по вопросам оккупированных территорий (335)

 "Мы потеряли контроль за реальным числом внутренне перемещенных лиц", - Тука

Заместитель министра по вопросам внутренне перемещённых лиц и временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Георгий Тука заявил, что правительство не располагает данными о реальном количестве внутренне перемещённых лиц (ВПЛ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он на международной конференции в четверг в Киеве.

"Мы потеряли контроль за реальным числом внутренне перемещённых лиц. Это не даёт нам возможности спрогнозировать дальнейшие действия правительства", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переселенцы смогут проголосовать на выборах по упрощенной процедуре, - МинВОТ

По его словам, по оценкам Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных людей отличается от реального количества ВПЛ на 30-40%.

Источник: https://censor.net.ua/n3097061
 
 
 Топ комментарии
 
а в чем и где вы вообще не потеряли контроль?
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Раньше на выборах голосовали "мертвые души", а теперь также будут "внутренне перемещенные" и "иммигрировавшие" души. И все как один за одного кандидата.
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Після визнання такого факту, як втрата контролю подають у відставку.

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а в чем и где вы вообще не потеряли контроль?
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«Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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Раньше на выборах голосовали "мертвые души", а теперь также будут "внутренне перемещенные" и "иммигрировавшие" души. И все как один за одного кандидата.
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королевская сейчас рвет все свои дырки чтобы сколотить из переселенцев касту ручных льготников. и пока одна половина патриотов голосует за тимошенко на зло порошенко, а другая за порошенко на зло тимошенко, эти зомби проголосуют за бойка единым фронтом.
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переселенцы однозначно будут голосовать, но только те кто проживает реально по регистрации
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"только те кто проживает реально по регистрации" - . У перспективі організовані тури для "реально зареєстрованих для отримання пенсії", посадять у бусик, привезуть у виборчу дільницю, потім завезуть у відділення банку, і назад у диру. І пенсія буде вчасно нарахована, і орки з обстрілами зачекають.
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на ряду с использованием шоколадным админресурса, это наиболее вероятный сценарий будущих "выборов".
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Для чего он?
Помогать вы им все равно не помогаете,а отчитываться о перемещениях они не должны.
Это нарушение прав чедовека.
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Наша споконвiчна нацiональна iдея - ПIШЛИ ВОНИ УСI НАХ!
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Ну так их с Марса просто завозят то. "Ми втратили контроль за реальною кількістю внутрішньо переміщених осіб", - Тука - Цензор.НЕТ 4659

Изверг Илон Маск нам тоже гадит)
Этим Обама, а нам Илон.
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Після визнання такого факту, як втрата контролю подають у відставку.

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Реального числа ВПЛ вы не знаете, но зато хорошо знаете количество бабла полученного от запада на решение проблем переселенцев.И ещё знаете куда оно делось.
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...это так Тука отчетался о проделанной работе ))))) на НЕТ и суда НЕТ !!!
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Поки не втратили країну, але після виборів це може бути.
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Можно. Страна это не только тот или иной вор, это не только торговля и евробляхи. Страна - это то, во что верит народ и то, за что готов жертвовать собой....
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,Неа. В 14-ом в военкоматы было не протолкнуться
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Мягко говоря, Тука говорит неправду. Моя мама переселенка. Каждые 6 месяцев переоформляет пенсию и помощь. Она внесена в реестр переселенцев. В любой момент (а оно так и есть на Полтавщине) соцслужба и полиция проверяет ее фактическое нахождение. Если ее на месте не окажется то сразу прекращаются выплаты помощи и пенсии. Проблема в другом - воровство под видом выплаты помощи мертвым душам!!!

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позавчера был в консулате, подейкують, что не вся молодёж может вылететь с борисполя. если правда - то шо, контроль за внешнеперемещающимися лицами ввели?
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Ходять чутки,що каси продажу квитків переносять до військоматів
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Мы потеряли контроль ..
Здесь нужно было ставить логическую точку.
Идиот. Мы ждём информации, что , например, под контроль Украины взяты оккупированные путееым территории, а тут такое тука со своими потерями(((
Министр 112 канала ((
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Зрадофілам хоч тризуб над Кремлем постав - скажуть, що криво.
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біжи та постав, Пецю з собою візьми - він це теж давно пообіцяв.
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Господи, разорались, катастрофа. На самом деле ничего не происходит. Никто и не должен считать этих т.н. "внутреннеперемещённых лиц" - всё это граждане Украины, которые пользуются своим правом на свободное передвижение по стране. Никто не считает "перемещённых" между Харьковом и Одессой, например, потому что никакая не критическая информация.
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Всё верно .Просто ублюдки хотят показать что они чем то занимаются за миллионные зарплаты.
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Да вы шо?! Меньше ублюдки с Грымчаком по ТВ эфирам и ток ШОУ шастайте. делом займитесь недоЗамМинистры бля.
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а там все такие жутко нудные
просто шерсть и все "Ми втратили контроль за реальною кількістю внутрішньо переміщених осіб", - Тука - Цензор.НЕТ 9275
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У таких тук есть ржавый пулемет(для фронта) и Камаз бабла(для себя).
А нам... А нам как соловьям - Тутмас "Ми втратили контроль за реальною кількістю внутрішньо переміщених осіб", - Тука - Цензор.НЕТ 749 И мощи. И вера.
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справа в тому що статус ТПО ( тимчасово переміщеної особи ) набуває людина яка пройшла процедуру реестрації на місці перебування . Вже давно існує база даних де вказано коли прийхав та виїхав на іньше місце. Усі іньші не є ТПО ( впл то по росіскє буду ). Або він не розуміє про що каже, або він хоче щоб ми так вважали.. тєма не розкрита.
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Ви совість "потеряли",ви, головне, Україну як державу згубили,віру людей в справедливість!Коли вас вже порозриває від жадоби. Похмілля буде тяжким....
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вы даже не знаете реальное число депутатов в ВР, о чем говорить с вами?
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Добре що ви с@кі не втратили апетит жерти і отримувати захмарні зарплати і надбавкі при цьому разом з ригами скавуліти на всіх шоу звинувачуючі в усіх гріхах Ю.Тимошенко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы потеряли контроль за реальным числом внутренне перемещенных лиц", - Тука
 
 
 
 
 
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