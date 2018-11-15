 "Мы потеряли контроль за реальным числом внутренне перемещенных лиц", - Тука

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он на международной конференции в четверг в Киеве.

"Мы потеряли контроль за реальным числом внутренне перемещённых лиц. Это не даёт нам возможности спрогнозировать дальнейшие действия правительства", - сказал он.

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По его словам, по оценкам Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных людей отличается от реального количества ВПЛ на 30-40%.