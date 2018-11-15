 "Мы потеряли контроль за реальным числом внутренне перемещенных лиц", - Тука

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он на международной конференции в четверг в Киеве.
"Мы потеряли контроль за реальным числом внутренне перемещённых лиц. Это не даёт нам возможности спрогнозировать дальнейшие действия правительства", - сказал он.
По его словам, по оценкам Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных людей отличается от реального количества ВПЛ на 30-40%.
Помогать вы им все равно не помогаете,а отчитываться о перемещениях они не должны.
Это нарушение прав чедовека.
Изверг Илон Маск нам тоже гадит)
Этим Обама, а нам Илон.
Здесь нужно было ставить логическую точку.
Идиот. Мы ждём информации, что , например, под контроль Украины взяты оккупированные путееым территории, а тут такое тука со своими потерями(((
Министр 112 канала ((
просто шерсть и все
А нам... А нам как соловьям - Тутмас И мощи. И вера.