 Следует провести независимый аудит обоснованности тарифов на проезд во всех городах, - Шахов

Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.
Он убежден, что комплексная проверка прозрачности работы общественного транспорта покажет безосновательность подорожания проезда.
"В конце октября власти Тернополя вдвое "задрали" тарифы на проезд в городском транспорте. Общественность организовалась на протест, и чиновники сразу вернули тарифы до прежнего уровня. То есть основания накручивать цены на билеты на 100 процентов отсутствовали. Уверен, подобная ситуация в большинстве городов страны, где взвинтили цены на проезд", – сказал Сергей Шахов.
Народный депутат от "Нашего края" считает ошибкой отдавать вопрос транспортного ценообразования на откуп местным чиновникам.
"Чиновники при отсутствии контроля могут повышать тарифы на проезд как заблагорассудится. Это не правильно. Общественные перевозки удовлетворяют потребности самых широких слоев – работников предприятий и сферы услуг, служащих, студентов, пенсионеров. Чем более комфортными и доступными будут массовые перевозки, тем выше будет уровень жизни и благосостояние местных громад. Поэтому государство должно активно вмешиваться в регулирование этой сферы", – считает Сергей Шахов.
Партия "Наш край" призывает власть провести проверку цен на перевозку пассажиров, отметил Сергей Шахов.
"Следует провести независимый аудит обоснованности тарифов на проезд во всех городах. В случаях, когда подорожание сделано только в пользу перевозчиков, без учета реалий и интересов граждан, – решение нужно отменить. Есть примеры снижения тарифов на проезд, что доказывает возможность разумного компромисса в этом важном вопросе", – отметил народный депутат от "Нашего края".
Напомним, что в июле этого года вдвое повысили цены на проезд в Киеве. Пример столицы взяли на вооружение власти других городов. В Тернополе цены на проезд вдвое подняли в конце октября, а уже через неделю под давлением общественности снизили до прежнего уровня. Так же в Полтаве власть сначала подняла цены на проезд, а вскоре – снизила. Объяснили, что к удорожанию есть "ряд обоснованных замечаний".
Второе, я цен не поднимал - ты голосовал за поднятие цен.
В третьих, я приблизительно знаю как выводится цена на проезд в маршрутке. И сейчас не могу сказать что маршрутчики с жиру бесятся. Кроме цен на бензин и запчасти учти еще взятки, откаты, кредиты на маршрутки и тд. Насчет переполненных маршруток, давай запретим ето. Сколько мест столько и пассажиров. и все должны быть пристегнуты и с парашютами. Посмотрим что из етого выйдет.
Второе, за поднятие цен я не голосовал, не ври.
Третье, ты хоть одну маршрутку на заправке видел? Я нет. Все маршрутчики заправлены леваком, который по цене гораздо ниже чем на заправках. Это касается и соляры и газа. На бензине маршруток просто нет. А ты значит за счет пассажиров взятки хочешь давать?! Так хрен тебе по всей морде, что бы я тебе еще и на взятки платил.
Четвертое, не нужно утрировать с ремнями безопасности. Я согласен ездить с ремнем в маршрутке где только сидят, а не давятся друг с другом.
ПАняЛ?!
https://kpt.kiev.ua/information/passengers/tickets/
міська електричка 390,00 фунікулер 390,00 Повторю - это даже без маршруток от КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Киевпастранс.
КП "Киевпасстранс" обслуживает в режиме маршрутного таксомотора 26 столичных маршрутов: (на них проездные НЕ действуют) :
№ 150: ул. Милославская - п-т Отрадный
№ 228 ст. М "Университет" - п-т Свободы
№ 154 ст. М "Лесная" - село Рыбное
№ 234 ст. М "Петровка" - ул. А.Навои
№ 155 ст. М "Петровка" - п-т Курбаса
№ 258 ст. М "Лесная" - Сев. Кладбище
№ 157 ст. М "Петровка" - ул. Бальзака
№ 433 ул. Жолудева - б-р Шевченко
№ 165 пл. Победы - пл. Львовская
№ 457 ул.Грабовского - ст. М "Лыбедская"
№ 166 ст М "Лукьяновская" - Беличи
№ 500 ул. Северная - Центральный ЖД
№ 181 пл. Шевченко - Центральный ЖД
№ 502 п-т Гонгадзе - пл. Контрактовая
№ 182 ст. М "Нивки" - п-т Свободы
№ 516 рынок "Лесной" - Красный Хутор
№ 183 ст. М "Петровка" - п-т Свободы
№ 530 п-т Свободы - ул. Северная
№ 193 Корчеватое - пл. Ленинградская
№ 537 ст. М "Нивки" - пл. Шевченко
№ 208 Беличи - пл. Голосеевская
№ 548 ВДНХ - ул. Метрологическая
№ 215 ул. Шептицкого - ул. Запорожца
№ 550 ул.Милославская - Кадетский Гай
№ 220 ул. Тростянецкая - ул. Медовая
№ 586 пл.Шевченко - ст М Лукьяновскаяhttp://kievvlast.com.ua/news/marshrutki_kievpastransa_podorozhajut_na_grivnu_spisok53877
Удобный народ... - ни капли не рабы....
А сами перед этим приняли решение повысить цены на проезд на маршрутке на 35%
То есть где от них не зависит, они за интересы народы, а где зависит то против. Ушлепки.
И это при том что большинство маршруток в Херсоне раздолбаные, в час пик не уехать, зато после 7 часов их почти нет т.к. перевозчикам не выгодно.
Наразі в місті Дніпро тільки електротранспорт може сказати скільки він перевозить пасажирів. В іншому транспорті не існує квитків, відвовідно кількість перевезених пасажирів відома тільки водієві. Думаю тут про сплату ПДВ і інших податків речі йти навідь не може.
Типу риганали піклуються про народ. Вже проходили, знаємо. Хрен вам в гузно. Навіть не сподівайтесь.
В один момент тариф на проезд на все виды муниципального транспорта повысился с 5 до 8 грн под предлогом "улучшения инфраструктуры".
Инфраструктура осталась такой же.
Вопросы?
По друге перевізників , які зривають безперебійне перевезення треба позбавляти ліцензії.
Тоді не буде зговору перевізників з окремими представниками муніципальної влади.
Крупція там де не сбалансована правова система.
Це огріхи роботи ВР.