EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Экономика
  824  72
Все про:проезд (245) тарифы (1550) Шахов_Сергей (21)

 Следует провести независимый аудит обоснованности тарифов на проезд во всех городах, - Шахов

Проведение независимой проверки прозрачности цен на общественный транспорт не только остановит рост тарифов на проезд, но и позволит их снизить.

Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

Он убежден, что комплексная проверка прозрачности работы общественного транспорта покажет безосновательность подорожания проезда.

"В конце октября власти Тернополя вдвое "задрали" тарифы на проезд в городском транспорте. Общественность организовалась на протест, и чиновники сразу вернули тарифы до прежнего уровня. То есть основания накручивать цены на билеты на 100 процентов отсутствовали. Уверен, подобная ситуация в большинстве городов страны, где взвинтили цены на проезд", – сказал Сергей Шахов.

Народный депутат от "Нашего края" считает ошибкой отдавать вопрос транспортного ценообразования на откуп местным чиновникам.

"Чиновники при отсутствии контроля могут повышать тарифы на проезд как заблагорассудится. Это не правильно. Общественные перевозки удовлетворяют потребности самых широких слоев – работников предприятий и сферы услуг, служащих, студентов, пенсионеров. Чем более комфортными и доступными будут массовые перевозки, тем выше будет уровень жизни и благосостояние местных громад. Поэтому государство должно активно вмешиваться в регулирование этой сферы", – считает Сергей Шахов.

Партия "Наш край" призывает власть провести проверку цен на перевозку пассажиров, отметил Сергей Шахов.

"Следует провести независимый аудит обоснованности тарифов на проезд во всех городах. В случаях, когда подорожание сделано только в пользу перевозчиков, без учета реалий и интересов граждан, – решение нужно отменить. Есть примеры снижения тарифов на проезд, что доказывает возможность разумного компромисса в этом важном вопросе", – отметил народный депутат от "Нашего края".

Напомним, что в июле этого года вдвое повысили цены на проезд в Киеве. Пример столицы взяли на вооружение власти других городов. В Тернополе цены на проезд вдвое подняли в конце октября, а уже через неделю под давлением общественности снизили до прежнего уровня. Так же в Полтаве власть сначала подняла цены на проезд, а вскоре – снизила. Объяснили, что к удорожанию есть "ряд обоснованных замечаний".

Источник: https://censor.net.ua/n3097060
 
 
 Топ комментарии
 
На сессии горсовета Херсона депутаты проголосовали за обращение к Порошенко с требованием остановить действие распоряжения Гройсмана о повышении цены на газ для населения.

А сами перед этим приняли решение повысить цены на проезд на маршрутке на 35%
То есть где от них не зависит, они за интересы народы, а где зависит то против. Ушлепки.

И это при том что большинство маршруток в Херсоне раздолбаные, в час пик не уехать, зато после 7 часов их почти нет т.к. перевозчикам не выгодно.
 показать весь комментарий
 
А что, топливо подорожало в 2 раза? А что только лишь от стоимости топлива зависит себестоимость проезда? Новые "Богданы" в 2 раза подорожали с прошлого года?
 показать весь комментарий
 
Когда вы соевые ворье с***бнете из Украины без вас проживем и даже не обеднеем. Вы кроме собирать налогов ничего для страны хорошего не сделали. Вы глисты в организме государства.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А цена на топливо и автомобили разве не достаточное основание? А не хотите рассмотреть обоснованность тарифов на газ и електроенергию а так же другие цены и налоги?
 показать весь комментарий
 
 
Впрочем кого я учу. Криминальному авторитету из дамбаса закончившего ПТУ виднее как нужно проводить рехвормы.
 показать весь комментарий
 
 
Носов, не выгодно - не вози. Найдутся те кто и по старым ценам возить будет...
 показать весь комментарий
 
 
О, еще одно вылезло. А ты не хочешь ездить на евробляхах не езди. Другие будут. Ато вы хитрожопые цены на все в 10 раз подняли а ездить бесплатно как инвалиды головы хотите.
 показать весь комментарий
 
носов, я тебе уже писал. Я на бляхах не езжу и никогда не ездил, а езжу на Ланосе 2005 года и меня он устраивает полностью. Второе, я цен не поднимал. Третье, знаю как "рисуют" маршрутчики экономичну обгрунтованнисть на перевезення. Типа у них все ездят строго по количеству мест, а на самом деле маршрутки по утрам и вечерам забиты. Никогда не видел маршрутку полупустой на всем протяжении маршрута. Одноклассник работает водилой и обо всем как то рассказал. Все зависит от жадности хозяина маршрута.
 показать весь комментарий
 
 
Ну поздравляю что ты не на бляхах ездишь а на лАнусе. Только не пойму чем твое старое коптящее ведро лучше фольцвагена или шкоды таких же годов?
Второе, я цен не поднимал - ты голосовал за поднятие цен.

В третьих, я приблизительно знаю как выводится цена на проезд в маршрутке. И сейчас не могу сказать что маршрутчики с жиру бесятся. Кроме цен на бензин и запчасти учти еще взятки, откаты, кредиты на маршрутки и тд. Насчет переполненных маршруток, давай запретим ето. Сколько мест столько и пассажиров. и все должны быть пристегнуты и с парашютами. Посмотрим что из етого выйдет.
 показать весь комментарий
 
Да забыл еще в каждую маршрутку кондуктора. Ато честно напрягает когда водила и деньги считает и кофе пьет и х***ем руль держит.
 показать весь комментарий
 
носов, Мое, как ты говоришь, корыто в отличном состоянии. Движок E-TEC ресурс которого 500 000 км, а прошел он всего 200 000, подвеска Opel, кузов оцинкован. Но главное то, что при правильном уходе и эксплуатации это авто будет служить очень долго.
Второе, за поднятие цен я не голосовал, не ври.
Третье, ты хоть одну маршрутку на заправке видел? Я нет. Все маршрутчики заправлены леваком, который по цене гораздо ниже чем на заправках. Это касается и соляры и газа. На бензине маршруток просто нет. А ты значит за счет пассажиров взятки хочешь давать?! Так хрен тебе по всей морде, что бы я тебе еще и на взятки платил.
Четвертое, не нужно утрировать с ремнями безопасности. Я согласен ездить с ремнем в маршрутке где только сидят, а не давятся друг с другом.
ПАняЛ?!
 показать весь комментарий
 
Ох ты и 3.14здун. Как только появляется статья про евробляхи ты одним из первых вылазишь с предложениями повысить налоги на них или вообще запретить чтобы покупали только новые автомобили. И я еще раз спрашиваю чем твой лАнус лучше фолькса, тоеты или шкоды? А насчет маршруток так мне пох. чем и где они заправляются, сейчас каждый выживает как может, в том числе и пасажиры старются зайцами проехать особенно в час пик. Я за то что если дорожает все то должно дорожать все заканчивая зарплатами и пенсиями. Ну не может быть что бутылка воды стоит 20 гривень а проезд 4 гривни. Ну не может пенсия у одного быть 1500 гривень а у другого 50000гривень при одинаковом стаже и даже у того кто больше получает стаж обычно меньше. А еще все должно иметь рыночную и конкурентоспособную цену, а не навязанную искуственно Гнойсманом и Вальцманом, одновременно с дотациями своим кумовьям.
 показать весь комментарий
 
носов, не нужно с больной головы на здоровую лепить все в кучу. Еще раз, я не говорил, что Ланос лучше Фольца или Мерседеса. Я купил авто в салоне уплатив все налоги в стоимости авто, а ты или бляхеры хотят нашару ездить по дорогам за которые не дали ни копейки государству. Вот в чем разница. Там купили его за копейки, потому как за бугром люди живут побогаче нас и даже на утилизацию не хотят тратится, а продают бляхерам лишь бы те вывезли его из страны. А вы хотите узаконить контрабанду. Почитай в инете сколько стоит растаможка и регистрация авто в Германии. Потом будешь тут защищать бляхеров. А в отношении твоего скулежа о тяжелой жизни маршрутчиков, так их нигде нет в цивилизованных странах. Рынок сделал свое дело и там ходят большие, комфортные автобусы по городу, а не разбитые корыта у которых двери на ходу отваливаются. Еще раз, не выгодно возить не вози.
 показать весь комментарий
 
А что, топливо подорожало в 2 раза? А что только лишь от стоимости топлива зависит себестоимость проезда? Новые "Богданы" в 2 раза подорожали с прошлого года?
 показать весь комментарий
 
 
А что ты хочешь бесплатно ездить? Да топливо и запчасти с расходниками подорожало. Зарплаты повысились. Налоги с зарплат повысились. Машины подорожали. Лицензии и страховки подорожали. Газ которым обогревают мастерские и конторы подорожали. Почему в Европе проезд стоит 3Евро а у нас 0,3 Евро? У нас же правительство аргументирует повышение цен тем что мы идем в Европу.
 показать весь комментарий
 
 
Маршруточник - если твой бизнес прогорает, сворачивай лавочку, на твое место придет кто-то другой (с удовольствием!).
 показать весь комментарий
 
 
Когда вы соевые ворье с***бнете из Украины без вас проживем и даже не обеднеем. Вы кроме собирать налогов ничего для страны хорошего не сделали. Вы глисты в организме государства.
 показать весь комментарий
 
 
Удобно свернул тему. я к пете-вору отношения не имею. Повторяю: если твой маршруточный бизнес прогорает - значит это не твое, уходи, займись чем то другим.
 показать весь комментарий
 
 
Не разводи бред про проезд в Европе за 3 евро. В Милане и Риме МЕСЯЧНЫЙ проездной стоит 35 евро (безлимит, на все виды транспорта, хоть 200 поездок делай).
 показать весь комментарий
 
 
А у нас разве дороже стоит проездной на месяц? Потрібно провести незалежний аудит обґрунтованості тарифів на проїзд у всіх містах, - Шахов - Цензор.НЕТ 5416 Да и в Риме и машины по 2000Евро стоят и правительство там не ворует. Ты хоть знаешь сколько нужно заплатить откатов соевым ворам чтобы выбить себе право на маршрут?
 показать весь комментарий
 
 
Да, в Киеве дороже проездные,чем в Италии, проснись. Там 35 евро, а у нас 1300 грн. И это не считая городской электрички и фуникулера, а также маршруток (даже от Киевпастранса).
 показать весь комментарий
 
Проездной на месяц Киевпастранс автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен 1120грн
 показать весь комментарий
 
На чотири види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен 1300,00

https://kpt.kiev.ua/information/passengers/tickets/

міська електричка 390,00 фунікулер 390,00 Повторю - это даже без маршруток от КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Киевпастранс.
 показать весь комментарий
 
Маршрутки и електричка ето уже не комунальный транспорт. Езди за субсидиями на трамвае.
 показать весь комментарий
 
Ох, ну и дурень ты - повторюсь маршрутки от КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Киевпастранс:

КП "Киевпасстранс" обслуживает в режиме маршрутного таксомотора 26 столичных маршрутов: (на них проездные НЕ действуют) :
№ 150: ул. Милославская - п-т Отрадный
№ 228 ст. М "Университет" - п-т Свободы
№ 154 ст. М "Лесная" - село Рыбное
№ 234 ст. М "Петровка" - ул. А.Навои
№ 155 ст. М "Петровка" - п-т Курбаса
№ 258 ст. М "Лесная" - Сев. Кладбище
№ 157 ст. М "Петровка" - ул. Бальзака
№ 433 ул. Жолудева - б-р Шевченко
№ 165 пл. Победы - пл. Львовская
№ 457 ул.Грабовского - ст. М "Лыбедская"
№ 166 ст М "Лукьяновская" - Беличи
№ 500 ул. Северная - Центральный ЖД
№ 181 пл. Шевченко - Центральный ЖД
№ 502 п-т Гонгадзе - пл. Контрактовая
№ 182 ст. М "Нивки" - п-т Свободы
№ 516 рынок "Лесной" - Красный Хутор
№ 183 ст. М "Петровка" - п-т Свободы
№ 530 п-т Свободы - ул. Северная
№ 193 Корчеватое - пл. Ленинградская
№ 537 ст. М "Нивки" - пл. Шевченко
№ 208 Беличи - пл. Голосеевская
№ 548 ВДНХ - ул. Метрологическая
№ 215 ул. Шептицкого - ул. Запорожца
№ 550 ул.Милославская - Кадетский Гай
№ 220 ул. Тростянецкая - ул. Медовая
№ 586 пл.Шевченко - ст М Лукьяновскаяhttp://kievvlast.com.ua/news/marshrutki_kievpastransa_podorozhajut_na_grivnu_spisok53877
 показать весь комментарий
 
"Ты хоть знаешь сколько нужно заплатить откатов соевым ворам чтобы выбить себе право на маршрут?" - ну так сообщи, хотя откуда тебе это знать, ты же якобы не маршруточник Потрібно провести незалежний аудит обґрунтованості тарифів на проїзд у всіх містах, - Шахов - Цензор.НЕТ 7901 А все из за таких как ты - взятки чиновникам даете наперегонки, а потом вопите про коррупцию соевых.
 показать весь комментарий
 
 
Согласен - в Варшаве и Праге проезд еще дешевле.
 показать весь комментарий
 
А что Барселона? Т10 покупай (10 билетов за 10,50 евро) и по каждому билету катайся в течении 1,5 часов, делая сколько угодно пересадок. Даже до аэропорта на этом билете можно доехать. .. Давай еще возьмем цены в Лондоне или на Марсе. Суть в чем: цены за проезд в Киеве во многих случаях ВЫШЕ, чем в Европе, а относительно некоторых городов да, пока еще не дотянули, не спорю.
 показать весь комментарий
 
Глупости. Есть городской транспорт - только в совке его делят на метро или автобусы. В Европе единый проездной на все виды транспорта, а не как у нас: есть проездной на автобус, подходит нужный троллейбус - не буду ждать автобус, там же проездной ))
 показать весь комментарий
 
О, маршруточник нашелся! Как всегда ноет о высоких ценах на бензин. Сволочь, не вози людей, раз тебе это не выгодно!
 показать весь комментарий
 
 
У тебя логика таксиста 90-х: на Токийской бирже нефть подорожала на 20% - все, у тебя цены в тот же день на 20% больше Или курс доллара повысился - все, на столько же процентов и проезд больше. Когда обратная ситуация - никакого удешевления нет, естественно. Не суй сюда свою ублюдочную логику хапуги, мразота маршруточная!.
 показать весь комментарий
 
Ну так ты ето Гнойсману расскажи почему у нас цены в 10 раз выросли. И к маршруткам я вообще непричем. Но я их понимаю. такие хитрожопые как ты хотят ездить бесплатно да еще с комфортом. А потом жалуются что у нас маршрутки разваливаются на ходу и люди выпадают на дорогу.
 показать весь комментарий
 
Да ты таксист или маршруточник 100% - это тебе любой на этом форуме скажет!
 показать весь комментарий
 
 
А как ты догадался? А еще я евробляхер, алименщик, жононенавистник, агент кремля в Ольгино, ворую у Гройсмана газ ведрами, Йулебот из дамбаса и крыма, и диверсант подрывающий столбы.
 показать весь комментарий
 
Тоесть йулебот для тебя ето найгiрше даже чем агент кремля и вор? Тогда все понятно.
 показать весь комментарий
 
у чомусь так. Не так страшний явний ворог, як дурень...
 показать весь комментарий
 
 
А маршрутчикі в нас ...*цяці* !? ...Перевірити на працевлаштування водіїв ..де валідатори ..графіки руху .і т.п .!?
 показать весь комментарий
 
 
да не нужно аудита... - овечки платят и молчат почти везде...
Удобный народ... - ни капли не рабы.... Следует провести независимый аудит обоснованности тарифов на проезд во всех городах, - Шахов - Цензор.НЕТ 6990
 показать весь комментарий
 
 
- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь.(с)
 показать весь комментарий
 
На сессии горсовета Херсона депутаты проголосовали за обращение к Порошенко с требованием остановить действие распоряжения Гройсмана о повышении цены на газ для населения.

А сами перед этим приняли решение повысить цены на проезд на маршрутке на 35%
То есть где от них не зависит, они за интересы народы, а где зависит то против. Ушлепки.

И это при том что большинство маршруток в Херсоне раздолбаные, в час пик не уехать, зато после 7 часов их почти нет т.к. перевозчикам не выгодно.
 показать весь комментарий
 
 
Краще би зробили обовязковим продаж квитків, поставили на зупинках автоматипо їх продажу а в маршрутках термінали для считування карт.
Наразі в місті Дніпро тільки електротранспорт може сказати скільки він перевозить пасажирів. В іншому транспорті не існує квитків, відвовідно кількість перевезених пасажирів відома тільки водієві. Думаю тут про сплату ПДВ і інших податків речі йти навідь не може.
 показать весь комментарий
 
 
Странные люди, Когда задрали в 10 раз цены на газ на уровень Европы до 8500гривень все молчат, А когда повысили цены на 2 гривни за проезд подняли кипишь.
 показать весь комментарий
 
 
Странно. Даже етот коментарий соеботы заспамили. А что нельзя говорить что у нас газ по 8500гривень???? Атопутиннападэ?
 показать весь комментарий
 
 
Абсурбная ситуация: сначала перевозчики получают право на перевозку пассажиров, делят маршруты. А потом говорят - по такой цене возить не будем. Ну так и не возите - на ваше место 10 компаний придет. Так нет же, от маршрутов не отказываются! Просто повышают цены. Чиновники явно в сговоре.
 показать весь комментарий
 
 
"депутат от партии "Наш край"

Типу риганали піклуються про народ. Вже проходили, знаємо. Хрен вам в гузно. Навіть не сподівайтесь.
 показать весь комментарий
 
 
Возьмем к примеру, Киев.
В один момент тариф на проезд на все виды муниципального транспорта повысился с 5 до 8 грн под предлогом "улучшения инфраструктуры".
Инфраструктура осталась такой же.
Вопросы?
 показать весь комментарий
 
 
Підвищили з 4 гривень до 8 гривень Потрібно провести незалежний аудит обґрунтованості тарифів на проїзд у всіх містах, - Шахов - Цензор.НЕТ 4956 Ти де живеш?
 показать весь комментарий
 
.. проездные на наземный транспорт даже более , чем в 2 раза стали дороже..
 показать весь комментарий
 
На тролейбус, а особливо на трамвайчик Потрібно провести незалежний аудит обґрунтованості тарифів на проїзд у всіх містах, - Шахов - Цензор.НЕТ 1146
 показать весь комментарий
 
.. хотя, по-моему вершиной развода есть "единый билет", где якобы стоимость презда 6,50 вместо 8. На самом деле при пополнении до 9 поездок - тоже по 8, до 19 - 7,7 грн. По 6,5 можно пополнять только если 50 поездок купил, НО надо же еще 40 грн. за пластиковую карточку выложить Потрібно провести незалежний аудит обґрунтованості тарифів на проїзд у всіх містах, - Шахов - Цензор.НЕТ 5561 В итоге, тем кто ездит в наземном транспорте не каждый день легче покупать талоны по 8.
 показать весь комментарий
 
"!надо же еще 40 грн. за пластиковую карточку выложить "!???????????????????????
 показать весь комментарий
 
В Париже-Барселоне, когда покупаешь проезд на 10 раз ничего дополнительно платить не надо. 40 грн - за кусок пластика - обоснованная цена?
 показать весь комментарий
 
За карточку для единого билета - 40 грн. Читай новости.
 показать весь комментарий
 
Ну так езжай на свою Рашку там дешевле. Так вы говорите евробляхерам которые хотят адекватную растаможку?
 показать весь комментарий
 
яка різниця що за привід використали? Інфраструктура, буде покращуватись при європейській ціна на проїзд, а усі ці з 2 до 4, з 4 до 5, не що інше,як латання дір.
 показать весь комментарий
 
 
Почему в Европе, где транспорт дешевле - новые автобусы, а у нас это латание дыр?
 показать весь комментарий
 
У нас нові, бо ми Європа, а ви ні, ось і уся відповідь.
Потрібно провести незалежний аудит обґрунтованості тарифів на проїзд у всіх містах, - Шахов - Цензор.НЕТ 2939
 показать весь комментарий
 
Европеец? Внес вклад в становление демократии? Потрібно провести незалежний аудит обґрунтованості тарифів на проїзд у всіх містах, - Шахов - Цензор.НЕТ 4846
 показать весь комментарий
 
повесь свой банер: "Одна держава - один тариф!"
 показать весь комментарий
 
Якби не "Наш Ваш Край", то повірив би. А так розумію, що це передвиборчий піар Потрібно провести незалежний аудит обґрунтованості тарифів на проїзд у всіх містах, - Шахов - Цензор.НЕТ 1618
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо? Будуть вибори, нехай мешканці голосують. Це ж право кожного вирішувати, хоче він пішки ходити, чи їздити на нормальному транспорті.
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно щоби працював у кожному місті муніципальний транспорт, тоді не будуть перевізники диктувати свої умови.
По друге перевізників , які зривають безперебійне перевезення треба позбавляти ліцензії.
Тоді не буде зговору перевізників з окремими представниками муніципальної влади.
Крупція там де не сбалансована правова система.
Це огріхи роботи ВР.
 показать весь комментарий
 
Местные чинуши и депутаты хорошо имеют с перевозчиков, вот и идут им навстречу. А народ крайний.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСледует провести независимый аудит обоснованности тарифов на проезд во всех городах, - Шахов
 
 
 
 
 
 вверх