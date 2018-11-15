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 На 11 улицах столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК

Сегодня жителям одиннадцати улиц столицы отлючили холодную воду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 10:00 15 ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения", - сказано в сообщении.

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Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Юрия Ильенко, 5,
ул. Печенежская, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;
ул. Новопироговская, 25/24;
ул. Щусева, 44;
ул. Петра Панча, 5,
ул. Оноре де Бальзака 78/18;
ул. Планерная, 32, 35, 37;
пр-т. космонавта Комарова, 28;
ул. Петра Радченко, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
ул. Героев Севастополя, 17В.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки. 

Источник: https://censor.net.ua/n3097054
 
 
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