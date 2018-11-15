 На 11 улицах столицы отключили холодную воду из-за аварии, - "Киевводоканал". СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 10:00 15 ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения", - сказано в сообщении.

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Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Юрия Ильенко, 5,

ул. Печенежская, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;

ул. Новопироговская, 25/24;

ул. Щусева, 44;

ул. Петра Панча, 5,

ул. Оноре де Бальзака 78/18;

ул. Планерная, 32, 35, 37;

пр-т. космонавта Комарова, 28;

ул. Петра Радченко, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

ул. Героев Севастополя, 17В.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.