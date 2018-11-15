 За прошедшие сутки в Украине произошло 1358 ДТП: 11 человек погибли, 96 - травмированы, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"За прошедшие сутки имеем страшную статистику. Из-за погодных условий, невнимательности, небрежности и других причин на дорогах страны произошло 1358 ДТП", - сказано в сообщении.

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В полиции отметили, что в результате ДТП были травмированы 96 человек, 11 - погибли.