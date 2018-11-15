EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  281  14
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5304) Нацполиция (8472) смерть (5490)

 За прошедшие сутки в Украине произошло 1358 ДТП: 11 человек погибли, 96 - травмированы, - Нацполиция

В Украине за сутки, 14 ноября, произошло 1358 ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"За прошедшие сутки имеем страшную статистику. Из-за погодных условий, невнимательности, небрежности и других причин на дорогах страны произошло 1358 ДТП", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный "сотрудник прокуратуры" устроил масштабное ДТП на Броварском проспекте в Киеве. ФОТОрепортаж

В полиции отметили, что в результате ДТП были травмированы 96 человек, 11 - погибли.

За прошедшие сутки в Украине произошло 1358 ДТП: 11 человек погибли, 96 - травмированы, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097047
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот придет Юля и отменит снегопад!..
 показать весь комментарий
 
 
дехто вірить, що вона тормозний шлях зменшить
 показать весь комментарий
 
 
Ksenia VB - не переобулись в зимнюю резину, да?

Так вот мадам, я как автомобилист с охеренным стажем ответственно заявляю.... - если снег не убирается, если дороги не посыпаются, если на дорогах ямы под снегом, если не продуманны развязки, если не работает дорожная служба ..., то смертей будут тысячи...

А людей ни чего не учит, то что выбирают себе в президенты и начальники идиотов и проходимцев от выборов к выборам...
А потом как овцы блеют...
 показать весь комментарий
 
Береженого Бог береже.
От як водії переобулись, так комунальники і сніг прибрали.
Це ж одні і ті самі люди. Безвідповідальність і пофігізм наше усьо, так само робиться вибір на виборах.
 показать весь комментарий
 
Так разработайте медаль оленям без зимней резины - шина на шею, вес 25 кг.
И наклейка - "олень"(силуэт башки животного с рогами). Хуле ублюдок, который не может поставить норм. резину, должен решать - доедете ли вы куда вам нужно, или же вас довезут в больницу? Если не на кладбище прямиком.
 показать весь комментарий
 
барыги говорят что если дороги сузить до 1,5м аварий не будет
 показать весь комментарий
 
 
водіям потрібно не бути лошарами, а дотримуватись правил руху, тоді кількість аварій зменшиться. але ж кожний вважає себе пупом землі
 показать весь комментарий
 
100500 рехформа : не будет дорог-не будет и аварий За минулу добу в Україні сталося 1358 ДТП: 11 людей загинуло, 96 - травмовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 393..
 показать весь комментарий
 
Вот вчера в Киеве случилось порядка 500 ДПТ, по чему бы полиции не опубликовать статистику о том какой % ДПТ был с авто на резине не по сезону
 показать весь комментарий
 
потом поднимут акциз и топливо в 10 раз. будет потужная 234.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки в Украине произошло 1358 ДТП: 11 человек погибли, 96 - травмированы, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх