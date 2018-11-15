 За прошедшие сутки в Украине произошло 1358 ДТП: 11 человек погибли, 96 - травмированы, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
"За прошедшие сутки имеем страшную статистику. Из-за погодных условий, невнимательности, небрежности и других причин на дорогах страны произошло 1358 ДТП", - сказано в сообщении.
В полиции отметили, что в результате ДТП были травмированы 96 человек, 11 - погибли.
Так вот мадам, я как автомобилист с охеренным стажем ответственно заявляю.... - если снег не убирается, если дороги не посыпаются, если на дорогах ямы под снегом, если не продуманны развязки, если не работает дорожная служба ..., то смертей будут тысячи...
А людей ни чего не учит, то что выбирают себе в президенты и начальники идиотов и проходимцев от выборов к выборам...
А потом как овцы блеют...
От як водії переобулись, так комунальники і сніг прибрали.
Це ж одні і ті самі люди. Безвідповідальність і пофігізм наше усьо, так само робиться вибір на виборах.
И наклейка - "олень"(силуэт башки животного с рогами). Хуле ублюдок, который не может поставить норм. резину, должен решать - доедете ли вы куда вам нужно, или же вас довезут в больницу? Если не на кладбище прямиком.