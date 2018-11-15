 "Информацию сложно проверить, а предположениями легко манипулировать": как российские СМИ "раскрутили" историю про "заговор" в армии Германии

На минувших выходных российские СМИ сообщили о раскрытии в Германии заговора тайной сети военных бундесвера, которые, как пишет ТАСС, "заготовили склады с оружием и топливом, а также, возможно, готовили убийство политиков", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Русская версия RT (ранее Russia Today) сообщает, что заговорщиков "около 200 солдат", а в списке потенциальных жертв - не только сопредседатель фракции оппозиционной Левой партии в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) и зампредседателя бундестага от оппозиционной партии "Союз-90/ "зеленые" Клаудия Рот (Claudia Roth), которая в заметке ошибочно названа главой партии, но и политики высшего ранга. В частности, упоминаются министр иностранных дел, член правящей Социал-демократической партии Германии Хайко Маас (Heiko Maas) и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck).
Может возникнуть ощущение, что Германия оказалась на грани военного путча, а в армии созданы подпольные структуры, ждущие своего часа, что прийти к власти и расправиться с известными левыми политиками - почти как 100 лет назад. На самом деле это не так. Скорее речь идет о возможной угрозе, масштаб которой еще предстоит выяснить следствию. В отличие от России, в Германии это сообщение пока не вызвало широкого резонанса.
Новый поворот в нашумевшей истории, о которой стало известно в 2017 году, подробно описывает в свежем номере мюнхенский журнал Focus в статье под названием "Заговор". По его данным, речь идет об одном из аспектов расследования дела старшего лейтенанта бундесвера Франко А., который был арестован в начале 2017 года. Этот офицер придерживался крайне правых взглядов и якобы планировал совершить теракт под видом сирийского беженца, чтобы спровоцировать общественное недовольство.
Среди его якобы потенциальных жертв упоминался бывший министр юстиции Хайко Маас, который теперь возглавляет МИД, и политик из партии "зеленых" Клаудия Рот. Летом 2018 года суд во Франкфурте-на Майне посчитал недостаточными доказательства того, что Франко А. "твердо решил" совершить теракт. Теперь его будут судить по другим, менее жестким статьям, но Генпрокуратура оспаривает решение франкфуртского суда в Федеральной судебной палате.
Изучая круг контактов Франко А., следователи Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) наткнулись на свидетельства, указывающие на возможное существование некой "тайной сети" из числа бывших и нынешних солдат бундесвера. Одним из главных источников информации оказались закрытые чаты, которые среди прочего велись в мессенджере Telegram.
Как пишет Focus, в ходе нового расследования в поле зрения попала малоизвестная организация U., которая объединяет более тысячи в основном бойцов элитного армейского спецназа KSK и полицейских, а также нескольких врачей, адвокатов и инженеров. Ссылаясь на показания свидетелей, Focus пишет о возможной конспиративной сети, состоящей из "примерно 200" членов U., которые "не остановятся и перед целенаправленными убийствами политических противников". Подтверждения этой информации из других источников нет.
Людей, о которых пишет Focus, якобы объединяет не только армейская служба, но и принадлежность к так называемым "выживальщикам", или как их называют в Германии - препперы (Prepper), от английского to be prepared, быть готовым. Это маргинальное, но распространенное во многих странах Запада общественное течение, сторонники которого верят в скорый конец света или масштабный катаклизм и готовятся к нему - складируют еду, оружие, топливо, прочие жизненно необходимые вещи, некоторые строят бункеры.
Эти "выживальщики" готовились ко "Дню Икс" - катаклизму, который они связывали со стихийными бедствиями, масштабным наплывом беженцев или внешней агрессией. Как пишет Focus, и об этом умалчивают российские СМИ, некоторые радикальные члены группы "внимательно изучали аннексию Крыма путинским спецназом". При этом они пришли к выводу, что в случае "наступления российской армии, которое невозможно будет остановить", они собирались позволить противнику захватить территорию, а потом вести "партизанскую войну".
Похоже, некоторые из числа "выживальщиков" готовы были использовать момент кризиса для расправы над некоторыми, в основном левыми, политиками. Насколько это были серьезные намерения - вопрос открытый.
Впервые об этой части расследования стало известно в конце августа 2017 года. Тогда Генеральный прокурор Германии сообщил об обысках у двоих "выживальщиков" в земле Мекленбург-Передняя Померания, на северо-востоке ФРГ. Один из них - адвокат и бывший местный политик, другой - полицейский. Оба в чатах критиковали ситуацию в стране и особенно решение руководства Германии принять в 2015 году сотни тысяч беженцев. Как писала левая берлинская газета Tageszeitung (taz), у адвоката нашли дома "папки с личными данными на 5000 человек, среди которых сотни имен, адресов и фотографий политиков, в основном из левого спектра". В то же время "расстрельный список", который свидетели якобы видели в сарае у одного из "выживальщиков", следователи до сих пор не нашли.
Обыски тогда прошли у еще четверых "выживальщиков", но в статусе свидетелей. Один из ключевых свидетелей - Хорст С., также проживающий в Мекленбурге-Передней Померании, 48-летний бывший офицер люфтваффе, майор запаса и до недавнего времени командир роты резервистов бундесвера. Как пишет Focus, он рассказал о том, что в "узком кругу" обсуждался вопрос о том, чтобы в момент кризиса собрать в определенном месте некоторых лиц из списка и "там их убить". У многих "выживальщиков" официально есть оружие, которое они получили как военные или охотники.
Tageszeitung называет историю Хорста С. "типично немецкой". Его воспитал дед, служивший в танковой дивизии СС "Викинг". Хорст С. считает, что дед был не нацистом, а "убежденным солдатом". Уже во взрослом возрасте он много и увлеченно читал об истории СС, заказывал книги у праворадикальных издательств. При этом в беседе с корреспондентами газеты среди своих источников информации он упомянул Russia Today и блоги, хотя отметил, что не всему там можно верить. Хорст С. считает себя демократом.
Как пишет Focus (и это тоже новая информация), расследование существенно осложнил сотрудник военной контрразведки MAD. В сентябре 2017 года 42-летний подполковник якобы предупредил о готовящихся обысках у членов организации U. одного из офицеров спецназа KSK, 33-летнего старшину Андре С. Теперь подполковнику предстоит суд в Кельне по обвинению в разглашении тайны. Сам он отрицает свою вину.
Что касается Андре С., то Focus называет его "центральной фигурой" в расследовании, а по данным taz он - одна из ключевых фигур в среде "выживальщиков". Именно Андре С. якобы является администратором некоторых их чатов, известным под псевдонимом "Ганнибал".
Недавно Андре С. ушел из немецкой армии и теперь возглавляет U. Эта организация в заявлении у себя на сайте опровергла публикацию в Focus, отметив, что она собрана из разных расследований и не выдерживает проверки фактами. U. подчеркивает, что придерживается Основного закона Германии соблюдает права человека, отрицает какую-либо связь с "выживальщиками" и заявляет, что не имеет никаких собственных складов с оружием.
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Донецкий Аэропорт или "О войне с Россией…»
Я-невоенный человек; давно уже…….Поэтому долго молчал в тряпочку по поводу того,что за последний год случилось с моей Родиной.
Но совсем недавно, в Донецком аэропорту погиб сын моего партнера и
давнего друга,сослуживца-двадцатилетний Женька-светлый,наивный хлопчик, о
взрослении которого от Бориса Васильевича я слышал в последние 10 лет
много и часто(у него с Валентиной Женька был один).За несколько часов до
гибели он звонил матери;не жаловался,с Водохрещем поздоровляв… Вічна
пам'ять хлопчику. Але - Слава Герою!!! В мене сина немає…,давно
вже…відболіло; тільки доньки. А зяті-то таке,бо я їм не указ….
І тому,що відчувають зараз Борис з дружиною,я можу тільки здогадуватися…Чи не можу???!………..
Можно обвинять в ужасах последнего времени Путина,можно проклинать
россиян, катить бочку на руководство Украины,воров-тыловиков и
гнид-военоначальников…Но!!!
Разве не Мы,Народ Украины,избрали своим первым Президентом коммуниста
Кравчука? Как можно было такое учудить??!! После 70 лет коммунистической
брехни,Голодоморов,которые стоили Украине от 9 до 11 миллионов только
прямых жертв,уничтожения национально освободительного движения в 1920-24
и 1944-52 г.г.,обгаживания Героев Украины и вывоза двух миллионов их
семей в Казахстан и Сибирь и т.д. и т.п,избрать коммуниста????!
Как можно было безучастно наблюдать за руйнуванням
промисловості,розкраданням та дерибаном Армії,сдачей ядерного
оружия(найпершому ворогу-Росії!!!) и Черноморского флота и остальных
мерзостей, которые все эти двадцать три года творили все Президенты,от
Кравчука до Януковича со своей многочисленной камарильей???!!Сколько
людей против этого выступали???? Единицы….А наша хата всегда была скраю…
Теперь же мы с ужасом наблюдаем, как эта, родная наша Хата, полыхает со
всех сторон…
Но надежда умирает последней.И я,как немолодой Гражданин своей Страны,вижу скорейшую необходимость:
1)Исключить из жизни и общения всю и всяческую панику и истерику. Крови
наших ребят было много;будет-еще больше.И с этим нам жить….,а может быть
и умирать…
2)Немедленно прекратить считать россиян братским народом и научиться их
ЛЮТО ненавидеть. Нельзя оборонять Родину,не убивая врага; а россиян
нельзя качественно уничтожать, считая их в глубине души близким народом.
Мы все валим на Путина, забывая о 85% поддержке его населением России.
Они ведут себя так не только потому, что их оболванила ТВ и
пропаганда;они ментально были готовы ее воспринимать и действовать
агрессивно по отношению не только к Украине;до нас уже были Молдова,
Грузия и Чечня.После нас очередь Беларуси,Казахстана,
Прибалтики,Польши….А там-куда кривая вывезет.
Зрозумійте,Українці,они ведут себя,как могут:не «хорошо» или
«плохо»…Россияне могут только захватывать,убивать,покорять кого-то
или….распасться. Третьего не дано. Это как в американском фильме «День
Независимости»,когда на предложение Президента США о сотрудничестве,
пришелец-чудовище отметает их,т.к. видит для Землян лишь один выход-
«умрите!!!» Россияне и есть-злобные Пришельцы,неспособные к разумным
компромиссам,соблюдению общепринятых правил;они понимают лишь голос силы
и считаются лишь с тем,кто пускает им кровь…,желательно реками.
Тому:вбивати їх треба нещадно і безжально! Наш єдиний шанс на
виживання-вбити якнайбільше російських терористів,поки Путін не
наважився на повномасштабне вторгнення. Згадайте Чечню: як тільки
кількість вбитих росіян перетнула межу в 15 тисяч,вони відразу почали
домовлятись…
3)И если мы,как Народ,как Держава,хотим получить шанс на выживание…,то-немедленное военное
положение и всеобщая мобилизация.Брать кредиты и закупать оружие…,
кляньчить, просить,врать, не думая о последствиях….Как можно новее и как
можно разрушительнее. Приглашать максимум инструкторов и наемников,не
считаясь ни с чем;ускоренными темпами обучать призывников, обеспечив их
по первому разряду ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ; двенадцатичасовой рабочий день Для
Всех,без исключения: надо «грузить люминий»,-усе грузят люминий(делают
снаряды,клепают танки,выносят судна за ранеными,,,).У
госслужащих(прокуратура,налоговая…) рабочий день должен быть
действительно ненормированым:спать на работе,Падлы…,а домой-раз в
неделю-помыться.
4)Немедленно утвердить высочайший статус Участника АТО,Войны и
Волонтера. Максимальную и освобожденную от бюрократических проволочек
помощь семьям погибших установить в течение месяца. Прощать этим Людям,
отдающим за нас жизни-ВСЕ!!! Писать о них книги,снимать фильмы(в
т.ч-оболганых и изгаженных Мазепе, Петлюре,
Бандере,Шухевиче,Коновальце…,Саше Белом),ставить им памятники и вешать
памятные доски…. ДА,как в Великую Отечественную и ДА,как при ненавистном
Украинцам, Иосифе Виссарионыче…
5)Заставить крупный бизнес 90% доходов отдавать на нужды Армии.Средний и
мелкий отдаст сам (по себе знаю). Для этого оторвать Яценюку все,что у
него выступает…,чтобы он забыл об НДС-ных счетах и об НДСе,как
таковом…Это- налог на перепроизводство, которого в Украине не будет еще
лет 10, по хорошему…, и который служит у нас лишь для повышения уровня
жизни крупного бизнеса и высшего чиновничества. Все упростить ДО
ПРЕДЕЛА: налог на прибыль+на зарплату+военный налог. За сокрытие-тюрма
от 5 лет. Усе заплатют,суки… А Ахметова со товарищи-для начала-у
тюрму….,а потом розмовлять…,периодически пуская юшку с носу,для
понимания….Ефремову не меру пресечения изобретать,а повесить на первом
столбе,как и Шуфрича,Олейника….,а так же фракцию коммунистов в бывшей ВР
у полном составе!…
6)Срочное восстановление смертной казни. Не должен чиновник, пойманный
на взятке,укравший у солдата,наваривший на Армии отпускаться под
залог!!!! За мелкое прегрешение-минимум 10 лет или штрафбат и на фронт в
чине рядового(СКС и 30 патронов-остальное добудешь в бою у
противника,Падло!!!;за крупное-смертная казнь или расстрел на месте!
Только так;в демократию потом поиграемся….В военкомы-инвалидов
АТО;военкомов-командовать взводами. Министром обороны-боевого командира,
Генерал, по неумению воевать, погубивший солдат должен быть немедленно
разжалован,предавший Родину-расстрелян! Уклонистов от призыва объявить
трусами и предателями; Их семьи должны лишаться имущества и любой
господдержки.
7)Прекратить миндальничать с сепаратистами и россиянами. За все то горе и
смерти,принесенные ни за что ни про что нашим людям,отвечать той же
монетой. В Москве,Ростове,Ярославле… уже давно должны «случайно» сходить
поезда с рельсов, разрушаться плотины электростанций,гореть вагоны
метро,травиться водой мирные граждане(семьи тех,кто убивает наших солдат
на Донбассе)…Если нас обвиняют в обстрелах маршруток на Востоке,то это
должно быть хотя бы оправданно…
Иные народы понимают язык компромиссов и договоренностей;это -
общечеловеческое правило. Но Россия и россияне - исключение из всех и
всяческих правил.Каждый Украинец должен это твердо усвоить и не строить
себе никаких иллюзий. Ибо,если уступим Империи Зла,позволим себя в
очередной раз покорить,Украина вновь станет Малороссией,на месте Ленина
будет у нас стоять Путин,наши хлопцы,рано или поздно, поедут воевать в
Чечню…или в Польшу, или…Прибалтику-убивать таких же простых людей,как
сами,а девчата-работать в московских борделях.
Мова наша снова станет «языком жлобов»,а История Украины надолго будет
переписана в историю РФии,где многие из нас вновь будут фашистами и
бандеровцами…. на своей,Богом данной,Земле.
8) Донбасс и Крым отпускать,в принципе можно,но только после
общеукраинского референдума в цивилизованных условиях,когда наряду с
российским,транслируется Украинское ТВ и Радио,а подготовка к
референдуму занимает не менее 6 месяцев; избирательные комиссии,как и
списки избирателей формируются под реальным контролем ООН,по улицам не
шастают вооруженные российские «добровольцы»-фактически международные
террористы… и местные бандюки-бэтмены,моторолы, гиви,призраки и иже с
ними,а граница с Россией становится границей,а не условной линией,через
которую ездют на танках представители кантемировской и иных дивизий… Ну
не все же «донецкие» и «крымские» кретины полные??? Чтобы жить
нормально,надо возникать цивилизованно:как шотландцы,каталонцы…,
сибиряки, наконец.
9)Жестко пресекать все и всяческие поползновения по смене нынешнего
высшего руководства. Президент у нас такой,какой есть…,и если честно,я
ожидал худшего… Ошибки есть,как у каждого человека…Но с ними будем
разбираться(если охота не пропадет) после Победы. Но
Муженка-УБИРАТЬ,убирать однозначно…Неграмотный шаркун паркетный,если не
хуже; особенно после Дебальцево…Согласен,эмоции в сторону: одна
ошибка-это ошибка,две-профнепригодность..,а три и одинаковых-фактически
Измена Родине…
10) И в завершение: никаких надежд на США,НАТО,Европу…На себя и только на себя!!!
А европейцев петух в сраку обязательно скоро клюнет(Вова Путін від
розмов пустих не зупиниться),-сами приползут учиться защищать свою
Родину и «Джавелины» в зубах притащут, с танками и «Стингерами»…А
пока-НА СЕБЯ!!!
Для начала,где-то вот так…
З повагою да Вас,співвітчизники-свідомий Жидобандерівець - О.М.Сивий
О.М.Сивий : Лютий 2015р.
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Смешать столько говна с патриотизмом... мне кажется что кому-то за такой пост вручили новые погоны.
Но тогда у орков не получилось, а теперь, с тутмасо-моще-срачами, получится походу.
Кравчука? Как можно было такое учудить??!!"
Вчорашні савєцкіє люді апріорі обрати іншого і не могли.
Я х.з. як Мазепу героєм роблять - цар плавив дзвони на гармати, а Мазепка купався в золотi та... будував церквочки й посилав козачкiв на зведення "Петрограду". Ну неможливо щоб бути настiльки... як казав Задурнов на американiв. Кожен раз - одне й те саме: тi ж самi граблi. Стокгольмський синдром прямо.