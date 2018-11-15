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 Политика Украины, Общество
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Все про:теплосеть (91) отопительный сезон (207) Цыбко (4) Смела (6)

 Детсады, школы остановлены, люди из больницы эвакуированы. Все идет к тому, что замерзнут водоканалы, - мэр Смелы о ситуации в городе

В Смеле в связи с отсутствием отопления закрыли школы, детские сады и больницы. Из-за того, что с системы отопления слили воду, есть угроза замерзания водоканалов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил городской глава Алексей Цыбко в эфире "112 Украина".

"Сейчас ситуация очень сложная. Детсады, школы остановлены, (люди. - Ред.) из больницы эвакуированы. Вода в системе слита, и идет к тому, что замерзнут водоканалы. Очень много труб, которые проходят в открытых помещениях, поэтому такая температура понятно к чему приведет. Если заморозится водоканал, то он размерзнет только весной", - заявил он.

По словам Цыбко, сегодня в Смелу в 12:00 приезжает Сергей Перелома, заместитель председателя НАК "Нафтогаз", Эдуард Кругляк (заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. - Ред.).

"В Смеле мы собираем всех депутатов, членов исполкома, общество. Вчера мы встречались с ними в НАК "Нафтогазе", они предлагают, как взять долги на Смелу ... Это откровенный шантаж - говорить о таких вещах зимой, когда я приходил к ним в июне, июле, августе, они говорили, что все нормально, чтобы мы брали долги, но мы не брали долги. И вот уже -9 – -10 градусов, а у них еще все нормально. Нет, не нормально", - сообщил Цыбко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фактически, город парализован полностью": мэр Смелы Цыбко утверждает, что его не пустили на Кабмин

Согласно сообщению местного главы, сегодня радикально настроенные граждане выходят и останавливают движение в трех направлениях, по которым проходят автомагистрали. Он отметил, что если раньше и сдерживал этот процесс, то сейчас не может ничего сделать.

На вопрос ведущей о том, за что сотрудники Смелянского горсовета получили премии в 10 млн гривен, Цыбко ответил, что Зубко вырвал из контекста данную информацию. Напомним, что ранее вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко был возмущен тем фактом, что депутаты местного совета выделили себе на 10 млн грн премий, но не смогли найти 15 млн на отопление. По словам Цыбко, данные премии – "это государственные деньги, которые нужно платить людям за выслугу лет".

На реплику ведущей о том, что в ВР зарегистрировали постановление о назначении внеочередных выборов городского главы и депутатов Смелянского горсовета, Цыбко ответил, что никак не держится за должность.

Ранее Смелянский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения в городе. Местные власти возлагают вину на компанию "Энергоинвест", у которой долги перед поставщиками газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3097042
 
 
 Топ комментарии
 
Такого мэра надо сразу за решетку.
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У города долги за газ, договора на поставку не заключены. Зато премии на 10 лямов администрация себе выплатила. Так кто виноват, что тепла нет?
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"Ватник" скулит,разворовав деньги на генерацию тепла.
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Надо на костры переходить, на собирательство, подножный корм. Человек выживал и в более диких условиях.
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Наши бойцы мерзнут на Донбассе в окопах и блиндажах, а эти, просто слов нет, жители Смелы вы чего, не можете подаждать недельку когда будет плюсовая температура у себя в квартирах при +16? Не нужно нагнетать, через неделю будет + и смогут заполнить систему водой чтоб включить отопление. В. гройсман уже пообщал выделить деньги чтоб заплатить Нафтогазу. Тепло БУДЕТ!
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А безвиз для кого сделали? Что трудно на время холодов поехать в Монако или Испанию?
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Жити по новому это когда за услугу надо заплатить, а получить на халяву уже не получится.
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мля!!!!!!!!
дайте, сцуко, людям тепло, а потом разберайтесь!!!
потому что, то как вы умеете быстро решать вопросы, пока вы всё это решите и май месяц наступит!!!
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более того - пока не разморозили и не похерили системы отопления и водопроводов
простые люди, как всегда заложники политической возни и казнокрадов
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Пісенька-рошенка
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди,
К фонтану Порошенко ты в сумерки прийди.
Прийди и полюбуйся на водные струи,
А хочешь - даже ножки ты в речке намочи!
А хочешь - даже ножки ты в речке намочи!
Забудь, что разворована несчастная страна,
Что властью опозорена на целый мир она.
А чтобы не рвануться как прежде на Майдан,
Конфеток от Рошена ты набери в карман!
Конфеток от Рошена ты набери в карман!
Но, если вдруг окажется, что честь твоя жива,
Но, если возмущения не погасит вода,
И ярость благородная вскипит в твоей груди,
Ты прояви сознательность - конфетку пососи!
Ты прояви сознательность - конфетку пососи!
Когда ж от гнева правого кипит и стынет кровь
И совесть оскорблённая тебя толкает в бой,
На глупые эмоции, дружище, не ведись -
С супругой президента гимнастикой займись!
С супругой президента гимнастикой займись!
И знай - стабильность будет крепка в твоей стране,
Народ здесь будет вечно барахтаться в говне.
Не сыщется исхода из бед и нищеты,
Пока, жуя конфеты, на воду смотришь ты!
Пока, жуя конфеты, на воду смотришь ты!

🤑
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Саакашвили агент кремля только потому что он стоял рядом в 10-ти метрах от мера Смилы. А А к самому меру Смилы претензий нет. Он же не увиноват что возле него стоял Саакашвили.
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Где наш президент?.. Кто наш президент?..
Когда всё в шоколаде - он тут как тут. А беда - его и след простыл...🤔
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При чем тут президент если идиоты выбирают воров мэрами?
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А кто должен контролировать мэров? Только вышестоящая власть, в виде президента и премьер-министра.
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мэров контролируют толко те, кто их выбрал! Привыкайте к демократии, никто за вас думать головой не будет.
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З просторiв Iнета: Вася живе бiдно, не має субсiдiй, не працює, бухає i каже, що в його нiкчемному життi винний Порошенко. Друже, навчайся, позвивайся, працюй! Не будь, як Вася! Дитсадки, школи зупинено, людей з лікарні евакуйовано. Усе йде до того, що замерзнуть водоканали, - мер Сміли про ситуацію в місті - Цензор.НЕТ 3864
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Ні, мені подобаються коментарі вати. Всі винні в них. Лише один сєпар мер і злодій за сумісництвом увесь в білому і пухнастий!... Якийсь очевидний когнітивний дисонанс спостерігається в середовищі цих "експердів". А це вже діагноз..😷😷😷😷😷
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а чого ти а прокуратуру та СБУ заяви не пишеш? а отож - бо всі ви 1 банда=))
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які дивні ці мешканці Сміли.. Чого б не поїхати по безвізу та погрітися в кав"ярнях Відня
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Видно йде розправа з неугодним мером, за то що з Саакашвили був, як свого часу соєві давили на Садового та Семеніхіна.
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не нужно было твоему мэру-сепару выписывать себе миллионные премии.
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Хм. А може бути! Так шпигун показово помстивсь меру, який відкрито підтримав Міха. Щоб іншим було в науку. Хм.
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І, доречі, всі стецьки хором теж звинувачують мера Смели. А Лоліта і Грося сховались під ліжка і хіхікають
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Так, все зрозуміло... Пацієнти увійшли в стан колективного психозу і тут вже без медикаментозного лікування не обійтися...Випадок складний, але виліковний..😷😷😷
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Результат децентрализации власти. Деньги отдали из Киева, все довольны и только сепарские меры-казноркеды из Кривтого Рога и Смелы себя показали. У йулеботов хватает ума винить в этом Петю.
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Какая же мерзкая тварь этот "гарант" офшорный. Хуже этой паскуды президента еще не было.
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що, добре москаликів б'є Петро? )) так, для московитів ще гіршого президента України не було - то є так
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Мерзотность Пецы Хряка никак не делает Витю хорошим. Он тоже мерзавец, но как оказалось, он лишь дилетант по сравнению с Маэстро.
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А що тЮлька і Сякашвіля не можуть йому допомогти чи робити за нього його роботу, ну нехай ще раз поїде допоможе кордон якиммось нелегалам перетнути, може ті грошей дадуть.
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Опа-на! Стецько прямим текстом збовкнув, що це шпигун Лоліта покарав мера Смели за підтримку Саакашвіля!!! Дитсадки, школи зупинено, людей з лікарні евакуйовано. Усе йде до того, що замерзнуть водоканали, - мер Сміли про ситуацію в місті - Цензор.НЕТ 9500
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Будь якому чиновнику, не залежно від рангу , статусу треба відрізати язика за слова на кшталт "це державні гроші.."
"There is no such thing as public money; there is only taxpayers' money.."
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Хоть один не побоявся піти проти київської мафії!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДетсады, школы остановлены, люди из больницы эвакуированы. Все идет к тому, что замерзнут водоканалы, - мэр Смелы о ситуации в городе
 
 
 
 
 
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