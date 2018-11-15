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Все про:теплосеть (91) отопительный сезон (207) Цыбко (4) Смела (6)

 Детсады, школы остановлены, люди из больницы эвакуированы, - мэр Смелы о ситуации в городе

В Смеле в связи с отсутствием отопления закрыли школы, детские сады и больницы. Из-за того, что с системы отопления слили воду, есть угроза замерзания водоканалов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил городской глава Алексей Цыбко в эфире "112 Украина".

"Сейчас ситуация очень сложная. Детсады, школы остановлены, (люди. - Ред.) из больницы эвакуированы. Вода в системе слита, и идет к тому, что замерзнут водоканалы. Очень много труб, которые проходят в открытых помещениях, поэтому такая температура понятно к чему приведет. Если заморозится водоканал, то он размерзнет только весной", - заявил он.

По словам Цыбко, сегодня в Смелу в 12:00 приезжает Сергей Перелома, заместитель председателя НАК "Нафтогаз", Эдуард Кругляк (заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. - Ред.).

"В Смеле мы собираем всех депутатов, членов исполкома, общество. Вчера мы встречались с ними в НАК "Нафтогазе", они предлагают, как взять долги на Смелу ... Это откровенный шантаж - говорить о таких вещах зимой, когда я приходил к ним в июне, июле, августе, они говорили, что все нормально, чтобы мы брали долги, но мы не брали долги. И вот уже -9 – -10 градусов, а у них еще все нормально. Нет, не нормально", - сообщил Цыбко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фактически, город парализован полностью": мэр Смелы Цыбко утверждает, что его не пустили на Кабмин

Согласно сообщению местного главы, сегодня радикально настроенные граждане выходят и останавливают движение в трех направлениях, по которым проходят автомагистрали. Он отметил, что если раньше и сдерживал этот процесс, то сейчас не может ничего сделать.

На вопрос ведущей о том, за что сотрудники Смелянского горсовета получили премии в 10 млн гривен, Цыбко ответил, что Зубко вырвал из контекста данную информацию. Напомним, что ранее вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко был возмущен тем фактом, что депутаты местного совета выделили себе на 10 млн грн премий, но не смогли найти 15 млн на отопление. По словам Цыбко, данные премии – "это государственные деньги, которые нужно платить людям за выслугу лет".

На реплику ведущей о том, что в ВР зарегистрировали постановление о назначении внеочередных выборов городского главы и депутатов Смелянского горсовета, Цыбко ответил, что никак не держится за должность.

Ранее Смелянский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения в городе. Местные власти возлагают вину на компанию "Энергоинвест", у которой долги перед поставщиками газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3097042
 
   
 Топ комментарии
 
У города долги за газ, договора на поставку не заключены. Зато премии на 10 лямов администрация себе выплатила. Так кто виноват, что тепла нет?
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"Ватник" скулит,разворовав деньги на генерацию тепла.
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Теплом в домах занимаются ЖЕКи и местные власти, причем тут КМ? Не знаешь уже куда свою Юлю вставить.
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винить тут мэра тоже самое что винить слесаря петю в плохой работе завода
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пусть теперь жители винят СЕБЯ что не того слесаря наняли на работу. В следующий раз будут думать башкой, а не задницей.
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Заманивайте Соєвого лєнточками, сррразу усьо
падключат и падмандячат!
😎
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Правильно, во всем виновата "вона", так в методичке написано.
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Это кем же работали депутуты местного совета, что такие премии дают за выслугу лет? Хотя на фоне премий "молодых специалистов" кобелева и Ко эти премии за "выслугу лет"просто меркнут.
Складывается такое впечатление, что свои "хапки" центральная власть вуалирует дезантрализацией, выставляя крайних местные власти, при это крутя ими по своим интересам.
А в результате в минусе только те, кто пытается оплачивать свои платёжки по "рыночным" тарифам со своей совсем не "рыночной"зарплаты и пенсии.

Дело не в системе отопления, а в системе власти.
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Саша, если бы у тебя были мозги, а не дурные мтодички, то ты бы сам знал отличия коммерческой структуры от горосдского совета.
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Игорь. Та краще з розумним загубити, а ніж з дурнем щось знайти...😃😃😃
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А что Игорёша, почему "коммерсант" госкомпании пользуется привилегиями почище чиновников горсовета? Конечно, не всем же судьба в арбитражных судах выигрывать.
Свои медодички оставь при себе, я и без них здесь "зрадофил", "охент крымля", "кацап", "москалык на гиляке" и прочее.
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все таки послушай умный совет и купи кнжку "Гугл дя лчайников", тогда сам узанешь чем отличается коммерческая огранзация от общественной.
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То есть теплокомунэнерго в отличии от нафтогаза - общественная организация? Иными словами владельца у неё нет, она народно-безхозная.Тогда вполне логично, что долги с неё сбивает именно государственная комерческая организация нафтогаз.
Деньги у меня нет на покупку такой дорогостоящей литературы, да и в дефицитте она, весь тираж "оппоненты" раскупили. Дитсадки, школи зупинено, людей з лікарні евакуйовано. Усе йде до того, що замерзнуть водоканали, - мер Сміли про ситуацію в місті - Цензор.НЕТ 4983
Пруф на неё дашь? Хотя предвосхищаю твой обычный ответ: " У нищих слуг нет". Дитсадки, школи зупинено, людей з лікарні евакуйовано. Усе йде до того, що замерзнуть водоканали, - мер Сміли про ситуацію в місті - Цензор.НЕТ 7264
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Та оно ж ущербное на ставке. Не трать на него время.
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Йоййй!!! Шо то сі тутка робе? Та ті вар'яти вже зовсім клепку втратили...Тре щось мінєти з тим лікуванням бо ті гицлі ще і дурку спалят...😱😱😱
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Ліпше було б, прошу пана, якби ви тутка для своїх вар'ятів голих бабів малювали. То може би тоді ті ваші варьяти трохи би заспокоїли і мали би чим тоді свої руки зайняти, а не робили дурного гвалту...😷😷😷
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Смельчане, идите к магащинам рошен, там и грейтесь. Там тепло. Можна даже и ночевать там.
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з одним погоджусь.

"сіяючі" магазини"рошен" при збіднілому населенні чомусь нагадують"елітні крематорії" (
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не дарма народ" попав у точку",так назвавши будову театру"ім.Рошена"
Дитсадки, школи зупинено, людей з лікарні евакуйовано. Усе йде до того, що замерзнуть водоканали, - мер Сміли про ситуацію в місті - Цензор.НЕТ 3050
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Блять, две бутылки с бензином в исполком и сразу появится отопление!
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понятно, что война это плохо
но если бы не война - на что бы власть пеняла ?!
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не выбирай бандитов мэрами, все будет нисчак.
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ПРахоботы замирроточили- соевую банду, не жалея языка,
зализывают...
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Кто-то может мне пояснить смысл сказанного?

"В Смеле мы собираем всех депутатов, членов исполкома, общество. Вчера мы встречались с ними в НАК "Нафтогазе", они предлагают, как взять долги на Смелу ... Это откровенный шантаж - говорить о таких вещах зимой, когда я приходил к ним в июне, июле, августе, они говорили, что все нормально, чтобы мы брали долги, но мы не брали долги. И вот уже -9 - -10 градусов, а у них еще все нормально. Нет, не нормально",
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пояснюю.
Нафтогазу ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ дарувати газ приватним і комунальним підприємствам.
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я вам один факт расскажу...
жил я в 1996 году в поселке, в северной части Украины.... отапливался поселок городского типа со множеством пятиэтажных домов от котельной, которая работала на мазуте, принадлежала она заводу.... тамошние дельцы взяли эти деньги весной и крутили себе в карман, а мазут подорожал... так вот, батареи держали около нуля, чтоб не замерзли, температура в квартире была +7, и ни одна сука не написала, ни одно сми !!! продажные твари
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..голова повинна находитись в холоді- думати краще буде...ну а на ноги- валенкі-валенкі..
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От тебя, козла драного, требуют не отмазок, а включения тепла. Дитсадки, школи зупинено, людей з лікарні евакуйовано. Усе йде до того, що замерзнуть водоканали, - мер Сміли про ситуацію в місті - Цензор.НЕТ 2436
Бздуны из В.Рады так и не приняли закон об уголовной ответственности за саботаж, кто знает ?
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всюди у світі людей,що втратили все (.пропили,просрали..збанкрутували)викидують на вулицю..де їм допомагають потім церкви і гуманітарні організації.

Держава не зобов"язується утримувати халявщиків і довбо..ів що обирають на свою голову популістів. Дитсадки, школи зупинено, людей з лікарні евакуйовано. Усе йде до того, що замерзнуть водоканали, - мер Сміли про ситуацію в місті - Цензор.НЕТ 1986
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Это всё "разговоры в пользу бедных". Если население состоит из идиотов, и потому голосувет за популистов, то всё равно это не уголовное преступление (нет такой статьи в УК: "идиотизм").
У государства мало полномочий отобрать котельные у частников, и запустить их в работу ?
Ну не функционирует на территории СССР никакая другая система, кроме жёсткой командно-администрантивной ! Сколько можно ещё биться головой об стену, пытаясь заставить шевелиться "невидимую руку рынка" ? Может, нет никакой такой "руки", и вас просто крупно на***ли ?
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да!
нафуя децентрализация и реформи ЖКГ!

при союзе теплей било!! Дитсадки, школи зупинено, людей з лікарні евакуйовано. Усе йде до того, що замерзнуть водоканали, - мер Сміли про ситуацію в місті - Цензор.НЕТ 2704
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самые проблемыне регионы, совпадение? Не думаю...
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Что надо знать о мере Смелы.
Мэр города Смела Алексей Цыбко имеет разноплановую политическую биографию. Он зафиксирован на кадрах, когда Саакашвили прорывал границу. Также он замечен под флагом Всероссийской парии ветеранов России.Источник: https://censor.net.ua/n3096997
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Смела, как и Славянск - основные железнодорожные узлы через которые до революции шёл транспорт наркотиков (Ростов-Донецк-Славянск-Харьков-Полтава-Кременчуг-Смела-Львов-Пшемышль-... до Европы, с её полчищами наркоманов).
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Потеряло ГРУ бизнесочек; всё печалишься ? Дитсадки, школи зупинено, людей з лікарні евакуйовано. Усе йде до того, що замерзнуть водоканали, - мер Сміли про ситуацію в місті - Цензор.НЕТ 5915
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Да ничего там страшоно не случилось в той Смеле. Раздули. Дождуться погоды плюсовой, - запустят воду в систему и включат отопление. При +16 в квартирах можно и перекантоваться, тем более во время войны с рашистами!
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..голова повинна находитись в холоді- НУ РАЗ ПО 10ке ЗНАЙШЛОСЬ- а сам мудрець-мер говорить що це державні ?- значить "добренько" розуміє що таке "воно" -держава...як і самІ ТІ З верховної- ті по 200 ті "топчуть".
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вот жителям Смелы в детстве не читали сказку про пороснка Наф наф.
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Ситуація у Смілі-чудова ілюстрація того,що чекає місто у результаті перемоги брехунів-популістів,котрі мали чіткі наміри дерибану...
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"Сейчас ситуация очень сложная. Детсады, школы остановлены, (люди. - Ред.) из больницы эвакуированы. Вода в системе слита, и идет к тому, что замерзнут водоканалы. Очень много труб, которые проходят в открытых помещениях, поэтому такая температура понятно к чему приведет. Если заморозится водоканал, то он размерзнет только весной", - заявил он." Источник: https://censor.net.ua/n3097042

Да, это не границу прорывать, и под трехцветным флагом сидеть, что было и весело, и приятно,
А если попросить подельщиков по транспортировке веселительных химикалий по железной дороге через станцию Смелу скинутся, чтобы долги выплатить?
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Не было это весело и приятно. А вы просто мстите как мстили жителям Львова. Жителей города взяли в заложники своих политических игр.
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Жители Смелы выбрали себе мера который взял их в заложники, при чем тут месть? Получается, насрали, вступили в свое говно, а теперь кричат, бля да тут насрано!
Подорвите жопу и снесите нахрен исполком с мером, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
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НАК "Нафтогаз Украины" сможет предоставить номинации на газ для запуска отопительного сезона в Смеле (Черкасская обл.), где 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла в жилых домах и социальных объектах, только после выполнения поставщиком теплоэнергии условий действующего законодательства, сообщил первый заместитель правления компании Сергей Перелома.
"Мы просим г. Смела выполнить нормы закона. Первое: документально подтвердить, где расположены основные средства, обеспечивающие горожан теплом, кто их хозяин, кто за них отвечает, кто будет отвечать за безопасность поставки газа. Второе: если изменили теплопоставщика, то, согласно законодательству, нужно определить правопреемника по долговым обязательствам, которые "наработала" предыдущая организация", - сказал С.Перелома, видео которого обрадовано на странице в "Фейсбук".https://interfax.com.ua/news/economic/544739.html

теплопоставщик Смелы(хто!?) задолжал "Нафтогазу" 85 млн грн.
В то же время первый замглавы правления сообщил, что НАК не будет требовать от правопреемника сразу выплатить всю сумму по долговым обязательствам.
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У выкормышей блядЮли, как и у Бахини, во всём виноваты все, кто угодно, кроме них самих. Помнится, когда Тимошенко была премьером, целыми днями плакалась на камеру, что ей не дают работать и сделать что-то хорошее. У выкормышей та же тактика.
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С.Перелома также отметил, что позиция местной власти по возврату долгов, в частности, заявление о том, что горсовет "не будет платить за предшественников", неправильна, поскольку именно он принимал решение о передаче коммунальной собственности в аренду частной компании и семь лет не контролировал, как эксплуатируются основные средства.



не було часу..вони з міхо барижну владу скидували..(
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Как запустили тепло в Киеве? Грося дал кредит Киеву на покрытие долгов за газ. Чем жители Смилы хуже киевлян? Дайте и им кредит, и дотяните до выборов.
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Жители Смелы выбрали себе мера который взял их в заложники, при чем тут месть? Получается, насрали, вступили в свое говно, а теперь кричат, бля да тут насрано!
Подорвите жопу и снесите нахрен исполком с мером, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
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А почему Гройсман не может дать кредит Смеле, чтобы запустить отопительный сезон, как это он сделал для Киева? Чем мэр Клычко лучше мэра Смелы?
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СМЕЛА ЭНЕРГОИНВЕСТ, ОООКод ЕГРПОУ/ЄДРПОУ 518031019
Услуги централизованного теплоснабжения населения и организаций г.Смела.
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Андрей Григорьевич Шовкун
Директор

СайT http://www.smelainvest.com Дитсадки, школи зупинено, людей з лікарні евакуйовано. Усе йде до того, що замерзнуть водоканали, - мер Сміли про ситуацію в місті - Цензор.НЕТ 7538
дивно.. що городяни туди не заходили ніколи..багато що зрозуміли би раніше ))
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це попередники..нащадки фукса з 12 стільців..зараз-невідомо хто..
але"Барига"однаково винен Дитсадки, школи зупинено, людей з лікарні евакуйовано. Усе йде до того, що замерзнуть водоканали, - мер Сміли про ситуацію в місті - Цензор.НЕТ 9593
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Жители Смелы выбрали в горсовет всяких мудаков, которые не выделили денег на отопление, но виноваты в этом, почему-то, чиновники из Киева.
Л - логика.
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ринок добрався до смили.все стане на свое мисце
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В замерзающую протестующую Смелу отправили полицейские отряды. А нужно было отправить одно единственное распоряжение: дать газ в котельные. Но нет денег на газ не дадут, есть только деньги на отряды полиции.
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Появились в Запорожье свежие предвыборные рекламные щиты от неведомой партии с многообещающим названием «СИЛА ГРОМАД». Пришлось заглянуть в Интернет, чтобы узнать, что это за зверь. Партия оказалась молодая (https://zanoza-news.com/?p=51487), небольшая и более чем сплоченная в интересах.
№1 партийного списка - КАРПЕНКО Андрей Петрович
был известен ранее участием в таких компаниях национального уровня как ГАЗТЭК и концерн Укргаз, которые владели и управляли облгазами. Отойдя от газовых дел Андрей Петрович поработал генеральным директором ГП "Агентство развития жилищно-коммунального хозяйства" - государственной консалтинговой компании, которая задумывалась для помощи в более эффективном развитии ЖКХ Украины и привлечения частных инвесторов в управление системами тепло- и водоснабжения городов.
Партнером этого госпредприятия стал такой частный инвестор с кипрскими корнями как ООО «Коммунальные системы Украины», руководителем которой ранее работал №2 этой же партии, экс-первый заместитель городского головы г.Смела - ШОВКУН Андрей Григорьевич.
«Комунальные системы Украины» на данный момент выступают учредителем таких управляющих компаний районного масштаба как ООО «Токмак теплоэнергия», ООО «Смела энергоинвест» и ООО «Шепетовка энергоинвест».


Токмак і Шепетівка!


Шини приготували?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДетсады, школы остановлены, люди из больницы эвакуированы, - мэр Смелы о ситуации в городе
 
 
 
 
 
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