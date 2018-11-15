 Детсады, школы остановлены, люди из больницы эвакуированы, - мэр Смелы о ситуации в городе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил городской глава Алексей Цыбко в эфире "112 Украина".
"Сейчас ситуация очень сложная. Детсады, школы остановлены, (люди. - Ред.) из больницы эвакуированы. Вода в системе слита, и идет к тому, что замерзнут водоканалы. Очень много труб, которые проходят в открытых помещениях, поэтому такая температура понятно к чему приведет. Если заморозится водоканал, то он размерзнет только весной", - заявил он.
По словам Цыбко, сегодня в Смелу в 12:00 приезжает Сергей Перелома, заместитель председателя НАК "Нафтогаз", Эдуард Кругляк (заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. - Ред.).
"В Смеле мы собираем всех депутатов, членов исполкома, общество. Вчера мы встречались с ними в НАК "Нафтогазе", они предлагают, как взять долги на Смелу ... Это откровенный шантаж - говорить о таких вещах зимой, когда я приходил к ним в июне, июле, августе, они говорили, что все нормально, чтобы мы брали долги, но мы не брали долги. И вот уже -9 – -10 градусов, а у них еще все нормально. Нет, не нормально", - сообщил Цыбко.
Согласно сообщению местного главы, сегодня радикально настроенные граждане выходят и останавливают движение в трех направлениях, по которым проходят автомагистрали. Он отметил, что если раньше и сдерживал этот процесс, то сейчас не может ничего сделать.
На вопрос ведущей о том, за что сотрудники Смелянского горсовета получили премии в 10 млн гривен, Цыбко ответил, что Зубко вырвал из контекста данную информацию. Напомним, что ранее вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко был возмущен тем фактом, что депутаты местного совета выделили себе на 10 млн грн премий, но не смогли найти 15 млн на отопление. По словам Цыбко, данные премии – "это государственные деньги, которые нужно платить людям за выслугу лет".
На реплику ведущей о том, что в ВР зарегистрировали постановление о назначении внеочередных выборов городского главы и депутатов Смелянского горсовета, Цыбко ответил, что никак не держится за должность.
Ранее Смелянский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения в городе. Местные власти возлагают вину на компанию "Энергоинвест", у которой долги перед поставщиками газа.
падключат и падмандячат!
😎
Складывается такое впечатление, что свои "хапки" центральная власть вуалирует дезантрализацией, выставляя крайних местные власти, при это крутя ими по своим интересам.
А в результате в минусе только те, кто пытается оплачивать свои платёжки по "рыночным" тарифам со своей совсем не "рыночной"зарплаты и пенсии.
Дело не в системе отопления, а в системе власти.
Свои медодички оставь при себе, я и без них здесь "зрадофил", "охент крымля", "кацап", "москалык на гиляке" и прочее.
Деньги у меня нет на покупку такой дорогостоящей литературы, да и в дефицитте она, весь тираж "оппоненты" раскупили.
Пруф на неё дашь? Хотя предвосхищаю твой обычный ответ: " У нищих слуг нет".
"сіяючі" магазини"рошен" при збіднілому населенні чомусь нагадують"елітні крематорії" (
но если бы не война - на что бы власть пеняла ?!
зализывают...
"В Смеле мы собираем всех депутатов, членов исполкома, общество. Вчера мы встречались с ними в НАК "Нафтогазе", они предлагают, как взять долги на Смелу ... Это откровенный шантаж - говорить о таких вещах зимой, когда я приходил к ним в июне, июле, августе, они говорили, что все нормально, чтобы мы брали долги, но мы не брали долги. И вот уже -9 - -10 градусов, а у них еще все нормально. Нет, не нормально",
Нафтогазу ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ дарувати газ приватним і комунальним підприємствам.
жил я в 1996 году в поселке, в северной части Украины.... отапливался поселок городского типа со множеством пятиэтажных домов от котельной, которая работала на мазуте, принадлежала она заводу.... тамошние дельцы взяли эти деньги весной и крутили себе в карман, а мазут подорожал... так вот, батареи держали около нуля, чтоб не замерзли, температура в квартире была +7, и ни одна сука не написала, ни одно сми !!! продажные твари
Бздуны из В.Рады так и не приняли закон об уголовной ответственности за саботаж, кто знает ?
Держава не зобов"язується утримувати халявщиків і довбо..ів що обирають на свою голову популістів.
У государства мало полномочий отобрать котельные у частников, и запустить их в работу ?
Ну не функционирует на территории СССР никакая другая система, кроме жёсткой командно-администрантивной ! Сколько можно ещё биться головой об стену, пытаясь заставить шевелиться "невидимую руку рынка" ? Может, нет никакой такой "руки", и вас просто крупно на***ли ?
нафуя децентрализация и реформи ЖКГ!
при союзе теплей било!!
Мэр города Смела Алексей Цыбко имеет разноплановую политическую биографию. Он зафиксирован на кадрах, когда Саакашвили прорывал границу. Также он замечен под флагом Всероссийской парии ветеранов России.Источник: https://censor.net.ua/n3096997
https://www.youtube.com/watch?v=FehctBg4SI8
Да, это не границу прорывать, и под трехцветным флагом сидеть, что было и весело, и приятно,
А если попросить подельщиков по транспортировке веселительных химикалий по железной дороге через станцию Смелу скинутся, чтобы долги выплатить?
Подорвите жопу и снесите нахрен исполком с мером, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
"Мы просим г. Смела выполнить нормы закона. Первое: документально подтвердить, где расположены основные средства, обеспечивающие горожан теплом, кто их хозяин, кто за них отвечает, кто будет отвечать за безопасность поставки газа. Второе: если изменили теплопоставщика, то, согласно законодательству, нужно определить правопреемника по долговым обязательствам, которые "наработала" предыдущая организация", - сказал С.Перелома, видео которого обрадовано на странице в "Фейсбук".https://interfax.com.ua/news/economic/544739.html
теплопоставщик Смелы(хто!?) задолжал "Нафтогазу" 85 млн грн.
В то же время первый замглавы правления сообщил, что НАК не будет требовать от правопреемника сразу выплатить всю сумму по долговым обязательствам.
не було часу..вони з міхо барижну владу скидували..(
Подорвите жопу и снесите нахрен исполком с мером, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Услуги централизованного теплоснабжения населения и организаций г.Смела.
Обслуживающие банки
Финансы и Кредит(!!)
Факс+380 4733 48279
Руководство
Выгрузить список руководителей
Андрей Григорьевич Шовкун
Директор
СайT http://www.smelainvest.com
дивно.. що городяни туди не заходили ніколи..багато що зрозуміли би раніше ))
але"Барига"однаково винен
Л - логика.
№1 партийного списка - КАРПЕНКО Андрей Петрович
был известен ранее участием в таких компаниях национального уровня как ГАЗТЭК и концерн Укргаз, которые владели и управляли облгазами. Отойдя от газовых дел Андрей Петрович поработал генеральным директором ГП "Агентство развития жилищно-коммунального хозяйства" - государственной консалтинговой компании, которая задумывалась для помощи в более эффективном развитии ЖКХ Украины и привлечения частных инвесторов в управление системами тепло- и водоснабжения городов.
Партнером этого госпредприятия стал такой частный инвестор с кипрскими корнями как ООО «Коммунальные системы Украины», руководителем которой ранее работал №2 этой же партии, экс-первый заместитель городского головы г.Смела - ШОВКУН Андрей Григорьевич.
«Комунальные системы Украины» на данный момент выступают учредителем таких управляющих компаний районного масштаба как ООО «Токмак теплоэнергия», ООО «Смела энергоинвест» и ООО «Шепетовка энергоинвест».
Токмак і Шепетівка!
Шини приготували?