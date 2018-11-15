EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  3257  23
Материалы по теме:
Все про:исследование (371) оккупация (6681) социология (369) Донбасс (17450)

 "Луганская цирковая республика. Концерты каждый день, даже не убирают они уже эту сцену": в Киеве презентовали исследование о настроениях жителей оккупированных территорий Донбасса

Исследование проводил Украинский институт будущего в рамках подготовки доклада по сценариям реинтеграции Донбасса. Были опрошены представители разных возрастных и социальных групп в 6 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Его результаты позволяют оценить мысли местных жителей относительно России, Украины, войны, ее причин и возможностей завершения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: Центр психологических операций ВСУ объявил тендер на исследование настроений жителей южных регионов РФ

С 2013 года качество жизни в ОРДЛО упало "колоссально", местные жители жалуются на отсутствие рабочих мест.

Так заявил эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тишкевич во время презентации в Укринформе аналитического отчета "Мнения и настроения жителей ОРДЛО. Презентация результатов фокусных групп", - сообщает корреспондент агентства.

"Если говорить об оценке качества жизни, то оно по сравнению с 2013-м годом упало просто колоссально. При этом очень интересное отличие, что люди имеют еще и короткую память. Они склонны искать позитив и сравнивать ситуацию с 2014-2015 годом и говорить - "да, у нас стало лучше, потому что не стреляют", - отметил он.

При этом, как добавил эксперт, опрошенные респонденты жалуются на отсутствие рынка труда и отток молодежи на заработки в Россию.

"Очень интересно обозначено то, что надо им для нормального существования, - здесь не политический вопрос, не гуманитарный, - а доход и рабочие места... Относительно финансовых ожиданий, то и в Луганской и в Донецкой областях эти ожидания не такие большие. Когда людей попросили сказать "сколько хватает для домохозяйства", они говорили о 25-40 тысячах российских рублей - то есть 500-600 долларов США. Предел - тысяча долларов на семью", - добавил Тишкевич.

Эксперты объясняют это и тем, что в среднем работающие жители ОРДЛО получают заработную плату на уровне 2-3 тысяч гривень (причем уровень зарплаты с 2014 года упал в 4-5 раз).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди боятся. На оккупированных территориях нельзя провести независимый соцопрос, - Бекешкина

В самом отчете отмечается, что респонденты жаловались на продолжение боевых действий, непризнание так называемых "республик" и разрушение семей из-за того, что часть их членов выехала в Россию или Украину.

"Среди главных негативных изменений участники называли следующее: невозможность свободно передвигаться, рост уровня безработицы, невозможность найти варианты подработки, невозможность полноценно проводить отпуск и оздоровление, рост коммунальных тарифов и ожидание со страхом следующего повышения, отсутствие адекватной банковской системы, отсутствие возможности взять кредит, состояние резервации, потеря накоплений, сложность пересекания линии разграничения, отсутствие железнодорожного сообщения с Украиной и Россией", - говорится в тексте аналитического отчета по результатам проведенного исследования.

Как отметили эксперты, всего в рамках исследования привлекли 8 фокусных групп - по четыре в Донецкой и Луганской областях, в рамках исследования опросили как респондентов горожан, так и селян. При этом авторы отчета заметили, что воспользовались "услугами социологов, которые работали до боевых действий на этих территориях" и с которыми удалось установить контакт и договориться о проведении фокус-групповых исследований на территории ОРДЛО. Аналитический отчет по результатам исследования среди населения временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей провела компания "Нью Имидж Маркетинг Групп" в рамках проекта "Отношение к разным сценариям реинтеграции временно оккупированных территорий" по инициативе "Украинского института будущего".

Источник: https://censor.net.ua/n3097040
 
 
 Топ комментарии
 
Вони готові терпіти, аби бєз біндерів.
 показать весь комментарий
 
Та ти що, оце так прекрасне життя там! Ти теж звідти строчиш?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Народные Республики отпиздили великую нацию с её артиллерией, бронетехникой и авиацией. яркий пример того шо боевой дух сильнее оружия "Луганська циркова республіка. Концерти щодня, навіть не прибирають вони вже цю сцену": у Києві презентували дослідження про настрої жителів окупованих територій Донбасу - Цензор.НЕТ 969
 показать весь комментарий
 
Вони готові терпіти, аби бєз біндерів.
 показать весь комментарий
 
 
как понимаю там немного другой принцип к тем кто не терпит: "нет человека, нет проблем"
 показать весь комментарий
 
 
какая разница, поднялись или нет, если ни лугандон ни даунбас не плятит Украине ни за воду, ни за газ, ни за электричество. оплачиваем все это мы по "европейским тарифам".
 показать весь комментарий
 
 
А деньги куда деваются,которые население платит?
Представляете как местная власть других районов и областей завидует?
 показать весь комментарий
 
 
Та ти що, оце так прекрасне життя там! Ти теж звідти строчиш?
 показать весь комментарий
 
 
На Західній Україні і без бойових дій виїхала більшість на заробітки.
 показать весь комментарий
 
 
При чому тут бойові дії? Просто раніше не було можливості туди їхати, а по друге вони там були непотрібні. Тепер так склалося, що отримали безвіз, а поляки виїхали працювати в інші країни де більше платять аніж в Польщі, а працювати нема кому. Ось і все.
 показать весь комментарий
 
 
мабуть шото з хлібом,раз зрєлищ забагацько
 показать весь комментарий
 
 
дочитал до "сколько хватает для домохозяйства? - они говорили о 25-40 тысячах российских рублей", на этом закончил, жалости нет, сострадания тоже нет, а желание послать их всех на ..... осталось.
 показать весь комментарий
 
 
Это они так мечтают, а на самом деле в самом мордоре кацапня тоже мечтает о таких зарплатах, потому как реально, так кацапы пишут в соцсетях, если нашел работу на 10-15 тыШШ деревянных срублей то это уже прогресс. мААЦкву и питер в счет не берем, это у них города какие вообще нельзя сравнивать с состоянием дел по всему мордору.
 показать весь комментарий
 
 
смешно ?! Украинский институт будущего ???!!!"Луганська циркова республіка. Концерти щодня, навіть не прибирають вони вже цю сцену": у Києві презентували дослідження про настрої жителів окупованих територій Донбасу - Цензор.НЕТ 3101
 показать весь комментарий
 
ентот провадитель апросов с данецка, с которым установии саабщение
выдал то, что им заказали.

за енто получил из киева бабки, каторые сможет потравтить на свои отдыхи-паездки.

да и выгодно самим данецким такой результат,
ибо спасайте нас,
гуманетарная котострофа,
караул,
геращенки-ахметы везите калбасу.
путен введи васка.

если бы не были выгодны. то их уже бы нашли и посадили в данецкий падвал.

или без суда и следствия.
 показать весь комментарий
 
Дотаційний регіон, який жив за рахунок України став менш дотаційним.
Так, треба подавати новини.
 показать весь комментарий
 
а когда уже у нас будут исследовать по отношению к власти???)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Луганская цирковая республика. Концерты каждый день, даже не убирают они уже эту сцену": в Киеве презентовали исследование о настроениях жителей оккупированных территорий Донбасса
 
 
 
 
 
 вверх