 "Луганская цирковая республика. Концерты каждый день, даже не убирают они уже эту сцену": в Киеве презентовали исследование о настроениях жителей оккупированных территорий Донбасса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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С 2013 года качество жизни в ОРДЛО упало "колоссально", местные жители жалуются на отсутствие рабочих мест.

Так заявил эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тишкевич во время презентации в Укринформе аналитического отчета "Мнения и настроения жителей ОРДЛО. Презентация результатов фокусных групп", - сообщает корреспондент агентства.

"Если говорить об оценке качества жизни, то оно по сравнению с 2013-м годом упало просто колоссально. При этом очень интересное отличие, что люди имеют еще и короткую память. Они склонны искать позитив и сравнивать ситуацию с 2014-2015 годом и говорить - "да, у нас стало лучше, потому что не стреляют", - отметил он.

При этом, как добавил эксперт, опрошенные респонденты жалуются на отсутствие рынка труда и отток молодежи на заработки в Россию.

"Очень интересно обозначено то, что надо им для нормального существования, - здесь не политический вопрос, не гуманитарный, - а доход и рабочие места... Относительно финансовых ожиданий, то и в Луганской и в Донецкой областях эти ожидания не такие большие. Когда людей попросили сказать "сколько хватает для домохозяйства", они говорили о 25-40 тысячах российских рублей - то есть 500-600 долларов США. Предел - тысяча долларов на семью", - добавил Тишкевич.

Эксперты объясняют это и тем, что в среднем работающие жители ОРДЛО получают заработную плату на уровне 2-3 тысяч гривень (причем уровень зарплаты с 2014 года упал в 4-5 раз).

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В самом отчете отмечается, что респонденты жаловались на продолжение боевых действий, непризнание так называемых "республик" и разрушение семей из-за того, что часть их членов выехала в Россию или Украину.

"Среди главных негативных изменений участники называли следующее: невозможность свободно передвигаться, рост уровня безработицы, невозможность найти варианты подработки, невозможность полноценно проводить отпуск и оздоровление, рост коммунальных тарифов и ожидание со страхом следующего повышения, отсутствие адекватной банковской системы, отсутствие возможности взять кредит, состояние резервации, потеря накоплений, сложность пересекания линии разграничения, отсутствие железнодорожного сообщения с Украиной и Россией", - говорится в тексте аналитического отчета по результатам проведенного исследования.

Как отметили эксперты, всего в рамках исследования привлекли 8 фокусных групп - по четыре в Донецкой и Луганской областях, в рамках исследования опросили как респондентов горожан, так и селян. При этом авторы отчета заметили, что воспользовались "услугами социологов, которые работали до боевых действий на этих территориях" и с которыми удалось установить контакт и договориться о проведении фокус-групповых исследований на территории ОРДЛО. Аналитический отчет по результатам исследования среди населения временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей провела компания "Нью Имидж Маркетинг Групп" в рамках проекта "Отношение к разным сценариям реинтеграции временно оккупированных территорий" по инициативе "Украинского института будущего".