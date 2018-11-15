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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Временная следственная комиссия по убийству Гандзюк проводит первое заседание. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Верховной Раде проходит первое заседание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев. 4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3097039
 
 
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та уже никому не интересно...никаким борцунам со злочынною владою.
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хочешь услышать соболезнования?их нет у меня.
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к слову, что удалось расследовать наёмникам порошенко ?
подонок вакарчук обливает грязью
Героя Ичкерии и Украины Александра Музычко -
это самое большое достижение соевых негодяев
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это конечно похвально,шо ты из швеции переживаешь так...но давай мы как то сами.кстати,чо там с вашим убийцей,который до сотни народа покрошил,уже выпустили?брейвик кажись...
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30 марта 2018 года В Киеве на базе Святошинского озера №15 во время ночного дежурства неизвестные убили активиста ГО "Беличанский рыбак" Николая Ярему.

Перед этим активисты ГО "Беличанский рыбак" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.
5 июня 2018 года Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией
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А почему на этих убийствах не заостряют внимание?! Понятно что это дело рук коррупционеров.
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так лечи свою реальность Тимчасова слідча комісія щодо вбивства Гандзюк проводить перше засідання - Цензор.НЕТ 6387.бо дальше только прогрессировать будет
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эти убийства, похоже, одобрены подонками типа вакарчука
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Там того розлідування, менш ніж коштує трансляція.
Мусорам сказали: шуганіть бабу, ті найшли виконавців, тупіших за них. Виконавці переборщили - їх треба наказати. А, так ніхто не винуватий, так сталося. Он чорноволиху нормально шуганули, дотепер шовкова. Просто випадок.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВременная следственная комиссия по убийству Гандзюк проводит первое заседание. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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