 Временная следственная комиссия по убийству Гандзюк проводит первое заседание. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев. 4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
подонок вакарчук обливает грязью
Героя Ичкерии и Украины Александра Музычко -
это самое большое достижение соевых негодяев
Перед этим активисты ГО "Беличанский рыбак" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.
5 июня 2018 года Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией
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А почему на этих убийствах не заостряют внимание?! Понятно что это дело рук коррупционеров.
Мусорам сказали: шуганіть бабу, ті найшли виконавців, тупіших за них. Виконавці переборщили - їх треба наказати. А, так ніхто не винуватий, так сталося. Он чорноволиху нормально шуганули, дотепер шовкова. Просто випадок.