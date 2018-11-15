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 Утром неизвестные бросали "коктейли Молотова" в Андреевскую церковь в Киеве. ФОТО (обновлено)

Сегодня утром в здание Андреевской церкви в Киеве неизвестные бросали "коктейли Молотова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"Около 7:20 утра 15 ноября неизвестные бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожара не произошло, вреда не нанесено, но от действий нападавших пострадал священник Киевского Патриархата - комендант помещения: против него нападавшие применили силу и газовый баллончик", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заключит со Вселенским патриархатом соглашение о защите Андреевской церкви, - Павленко

"Видим, что приспешники Москвы пытаются "прозрачными намеками" пугать представителей Вселенского Патриарха, которому Андреевская церковь передается под представительство. Однако как мудро говорил Святейший Варфоломей в глаза московитам "Вселенский Патриархат никому не угрожает и не воспринимает угроз"", - добавил архиепископ.

Вместе с тем, в полиции Киева сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Утром неизвестные бросали коктейли Молотова в Андреевскую церковь в Киеве 01

Правоохранители отметили, что охранники пытались задержать злоумышленников, однако те применили газовые баллончики и скрылись.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Утром неизвестные бросали коктейли Молотова в Андреевскую церковь в Киеве 02

Как сообщалось, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

7 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал данный Закон.

10 ноября Закон вступил в силу.

Источник: https://censor.net.ua/n3097036
 
 
 Топ комментарии
 
Если и этих не найдут то пора Авакову с Грымчаком в отставку. Нападение на Андреевский просчтитываются на уровне дешевого детектива а у нас аналитические службы камеры везде понатыканы и все такое.
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а если бы ларек рошен забросали в 7 часов утра - были бы неизвестными?
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Надо же так турков обидеть.
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скрєпи такі скрєпи....духовненько нічо не скажеш...
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В ответку надо павлуше, жлобу ненасытному в рясе, смотрящему за лаврой, его панцерники немецкие забросать бутылками со свяченной водой, поди чухнет к гундяяю на колени антихрист.
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Тю, так там ж камер понатикано ще з часів, як там Кучма в одному із сусідніх будинків жив...
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Вот первые проявления христианкой братской любви старшего брата.
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И опять неизвестные! А когда "архитекторы" попытались сжечь РПЦшный нахалстрой так их мгновенно нашли и они до сих пор под следствием!
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Да 100% тут будут неизвестные, и дело ни когда не будет раскрыто. Это по фото видно. Только "неизвестные" плотно пробками бутылки з зажигательной смесью закрывают, которые не горят. И только "неизвестные" при нападении на автокефальный храм - бьют священика УПЦ КП. Фраза "Правоохранители отметили, что охранники пытались задержать злоумышленников, однако те применили газовые баллончики и скрылись." - щедевральная. Украина под бурные аплодисменты все больше скатываеться в Киселевщину.
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Не розумію штамп "невідомі" у поліцейській державі яка зветься Україною. Ці невідомі всі, від "тітушок", дружиників, поліціянтів до СБУ на службі у Авакова та Порошенка.
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Дождаться когда замёрзнет Днепр и под лёд ублюдков, вместе с мацковскими попами...
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План ихтамнетов просчитывается очень чётко перед Объединительным Собором. Им надо поднять волну возмущённых украинцев, чтобы те кинулись громить секту рпц и их приспешников и на этой теме уже показывать всему миру что нельзя давать автокефалию Украинской церкви.
Как меру противодействия против лишнехромосомных, предлагаю усилить патрулирование возле всех церквей и не только в Киеве, а также установить возле каждой камеры слежения(ночного наблюдения) в пределах несколько кварталов.
Нечисть рашистская будет беситься изо всех сил, чтоб не дать Украине Томос, и поэтому надо приложить максимум усилий по предотвращению этого шабаша.
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твою картинку спамлять порохоботи. Запости ще раз.
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Увы, это сделали не кацапы. Это хозяева порошенка, приказавшие ему начать религиозную войну в Украине.
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Что тебе не нравится, порохобот безграмотный?
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Кацап - это ты. Или хохол. Один путин гамно.
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Тебе указали направление,шагай туда и левой и правой
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Якби Порошенко забажав, давно би московськи храми згоріли би, ще в 2014 році, коли там склади зброї московських найманців знаходили.
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на жаль, він цього не забажав. І за зберігання у тих храмах кацапської зброї теж, на жаль, ніхто не покараний.
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Да-да, это масоны с розенкрейцерами при поддержке Мальтийского Ордена под чутким руководство тайного мирового правительства с Бильдербергским клубом во главе.
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Вопрос к руководству полиции. Вы уважаемые не догадываетесь где могут быть провокации и где необходимо патрули ставить? Или из за крышевания времени на пустяки нет?
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Есть три пути, молча глотнуть, кацапам все равно что уничтожать( да не достанься ты никому), и застрелить этих ублюдков разок, больше засцат, бо кацапы.
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Руцки мир костлявой рукой из ада швырнул в уходящий поезд недопитую бутылку боярышника !
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виродки козломорді. То це ці підари бояться "насілія" з боку "укрофашистАв"? Нацгвардія, огоу, де ви?? Беріть під цілодобову охорону Андріівську, допоки вся козломорда мразюка не звалить з України. Ставте міномети, ядерні боєголовки, що хочете, але щоб там був порядок! Щоб ніяка козляча кацапська воша навіть на десять кілометрів не наблизилась до цієї церкви!
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Канешна, такой кусок от общака оторвали... Вранці невідомі кидали "коктейлі Молотова" в Андріївську церкву в Києві - Цензор.НЕТ 9364
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Предложить Свободе и национальному корпусу охранять православные церкви Украины от мацковских сектантов
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там вроде УНА-УНСО когдато подписывалися но, их очень мало. Та и работать ребятам надо, а то тут будут кричать: А от куда деньги берёте?!
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больше оставляйте ЖопоБлоковских Пидоров на свободе, православных петухов новинских,меРтвечуков и остальную шлае....нь и еще с наворованными бабками!!!!
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во как бесы из рпцшников выходят....... тепер рпц остается то что она умеет лучше всего - будет гадить.......
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РПЦ-КГБ за поребрик, домой, на обосРаху- в родимыя срани-рязани!




Вранці невідомі кидали "коктейлі Молотова" в Андріївську церкву в Києві - Цензор.НЕТ 3677

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Ити мать... А не охуела ли вата при этой "власти"?!
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Вата очень напряженной была в начале 2014 после победы Майдана - напряженной была ровно до избрания Порошенко президентом - дальше расслабились, ибо "свой человек".
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чушь какая-то... школота?? ничего не понятно
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Могу рассказать куда идти искать заказчиков.Круг невелик:Медведчук-Новинский-Мураев-Рабинович.
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Надо смотреть кому это выгодно. Вот к примеру, Порошенко сейчас нужен повод для массового изгнания и запрета МП в Украине.
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А нарассии с РПЦ МП - ну совершенно не выгодно?
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А зачем им это сейчас? Они стараются себя показать миролюбивыми. Типа, "мы сидим тихо, никого не трогаем и вы к нам не лезьте."
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,,Железная ,,логика. Это госпожа Кнайсль подсказала ?
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Тих невідомих, з нашими кордонами - пів Верховної Ради.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУтром неизвестные бросали "коктейли Молотова" в Андреевскую церковь в Киеве. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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