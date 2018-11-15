 ГПУ направила в суд обвинительное заключение в отношении двух полицейских, которые подозреваются в совершении преступлений против Евромайдана

Об этом говорится в сообщении Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.



В ведомстве отметили, что правоохранителей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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