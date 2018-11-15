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 Политика Украины, Общество
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 ГПУ направила в суд обвинительное заключение в отношении двух полицейских, которые подозреваются в совершении преступлений против Евромайдана

В Шевченковский райсуд Киева направлено обвинительное заключение в отношении двух сотрудников полиции, которые 30 ноября 2013 года, работая в "Беркуте", занимались, по данным следствия, незаконными задержаниями участников Евромайдана.

Об этом говорится в сообщении Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что правоохранителей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. 

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ГПУ направила в суд обвинительное заключение в отношении двух полицейских, которые подозреваются в совершении преступлений против Евромайдана 01

Источник: https://censor.net.ua/n3097033
 
 
 Топ комментарии
 
5 лет!!!!!
А прокуратура сказала - эти ур-ды до сих пор на авакяна работают!

Манафорта за год раком поставили, со всей его крышей!
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200% к сожалению результатами Революции Гидности воспользовались ублюдки, негодяи, коррупционеры, лжецы, подонки..............
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Если бы Евромайдановцы знали что после Майдана начнётся такой грабёж и обдиралово ценами и тарифами,то никакого Майдана не было бы
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Кто больше принёс вреда Украине, весь "Беркут" или Порошенко?

Упырям по заслугам
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У россии и Украины две боли,но они разных частей тела.У россии должна жопа болеть от санкций....а у Украины в лице Порошенко голова,как побольше напихать им в жопу этих санкций.И он с этой задачей справляется на ОТЛИЧНО.
После Победы решите жопу в кусты или грудь в кресты.Кто этого ЭЛЕМЕНТАРНОГО не понимает,тот либо идиот полезный ,либо просто засланный на Цензор лаптеногий казачок.
Слава Украине! Дзякуй Америка!И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнущке...
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5 лет!!!!!
А прокуратура сказала - эти ур-ды до сих пор на авакяна работают!

Манафорта за год раком поставили, со всей его крышей!
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ну якщо гепеу направила, то беркутню 100% виправдують.
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Да толку даже если посадят. Все кто отдавал приказы, все папередники "оправданы" ГПУ супермаркет по продаже уголовных дел кассиром Луценко. Клюевы, Богатырёва, сынок Азарова, Иванющенко, Злочевский, Лукаш, Портнов........все откупились и ни ф чём не финофаты, с Интерпола сняты, счета и недвижимость разблокированы.....
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Mustafa Nayyem

Украина будет выдавать Российской федерации всех, кого Россия считает террористами. Это история не только о трусости и малодушии, но еще и том, как всех нас держат за идиотов.
Вы помните Тимура Тумгоева, которого Украина выдала Российской федерации, где его обвиняли в терроризме? В сентябре этого года Тумгоева пригласили якобы в миграционную службу, чтобы обсудить вопрос предоставления политического убежища, но по прибытию он был задержан, его посадили на поезд и отправили в Россию.
Как правильно тогда написал Юрий Бутусов, Украина выдала террористам сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
Документы об экстрадиции подписал заместитель Генерального прокурора Евгений Енин. После шума и протестов Генпрокуратура сообщила, что генинспекция ГПУ совместно с главным следственным управлением СБУ проведет расследование обстоятельств экстрадиции Тумгоева. А заместитель командира Украинской добровольческой армии Andriy Gergert после встречи с Юрием Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что на время проведения расследования Евгений Енин будет отстранен от занимаемой им должности.
Но оказалось, что все это ложь.
Мы отправили запрос на имя генерального прокурора с просьбой указать, отстранен ли господин Енин от должности. На днях пришел ответ: Евгений Енин от должности не отстранен, дисциплинарного производства в отношении него тоже нет.
А Тимур Тумгоев сейчас находится в СИЗО №3 управления ФСИН Белгородской области Российской федерации. Во время этапирования во Владикавказ экстрадированного россиянина избили до потери сознания.
Для понимания. Мы воюем с Россией, называем ее не просто страной-агрессором, но - согласно нашим искам в международные суды - еще и страной-террористом. Россия обвинила в терроризме десятки наших граждан, начиная от Олега Сенцова и заканчивая нашего бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Ну и самое главное Россия не выдает Украине преступников обвиняемых нами в террористических операциях на Донбассе и в Крыму. А Виктор Погодин - убийца 16-летнего Степана Чубенко вместо экстрадиции в Украину в очень сжатые сроки получил гражданство РФ и спокойно живет себе в России.
Ну и про Евгения Енина, международное право и прочее. Я бы поверил в законопослушность и принципиальность этого человека (ну, допустим, он такой дотошный). Но это тот самый Евгений Енин, который договаривался со Ставицкими о соглашении со следствием и подхихикивал, когда тот нагло врал о какой-то моей квартире; и это тот самый Егений Енин, который утерся отказом Азербайджана выдать фигуранта уголовного дела, беглого Магомеда Саитова, подозреваемого в нанесении телесных повреждений.
Вполне допускаю, что Тимур Тумгоев таки принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и даже был террористом. Но в чем проблема отбывания наказания в Украине? И если уж он так нужен России, почему его не обменяли на кого-то из наших?

ГПУ направила до суду обвинувальний висновок щодо двох поліцейських, які підозрюються в скоєнні злочинів проти Євромайдану - Цензор.НЕТ 3823

ГПУ направила до суду обвинувальний висновок щодо двох поліцейських, які підозрюються в скоєнні злочинів проти Євромайдану - Цензор.НЕТ 3963
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Если бы Евромайдановцы знали что после Майдана начнётся такой грабёж и обдиралово ценами и тарифами,то никакого Майдана не было бы
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200% к сожалению результатами Революции Гидности воспользовались ублюдки, негодяи, коррупционеры, лжецы, подонки..............
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Воїн АТО Тимур Тумгоєв, якого ГПУ луцика видала окупантам, перебуває у важкому стані через катування
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ направила в суд обвинительное заключение в отношении двух полицейских, которые подозреваются в совершении преступлений против Евромайдана
 
 
 
 
 
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