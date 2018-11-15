Об этом говорится в сообщении Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что правоохранителей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
ГПУ направила в суд обвинительное заключение в отношении двух полицейских, которые подозреваются в совершении преступлений против Евромайдана
В Шевченковский райсуд Киева направлено обвинительное заключение в отношении двух сотрудников полиции, которые 30 ноября 2013 года, работая в "Беркуте", занимались, по данным следствия, незаконными задержаниями участников Евромайдана.
Об этом говорится в сообщении Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Упырям по заслугам
После Победы решите жопу в кусты или грудь в кресты.Кто этого ЭЛЕМЕНТАРНОГО не понимает,тот либо идиот полезный ,либо просто засланный на Цензор лаптеногий казачок.
Слава Украине! Дзякуй Америка!И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнущке...
А прокуратура сказала - эти ур-ды до сих пор на авакяна работают!
Манафорта за год раком поставили, со всей его крышей!
Украина будет выдавать Российской федерации всех, кого Россия считает террористами. Это история не только о трусости и малодушии, но еще и том, как всех нас держат за идиотов.
Вы помните Тимура Тумгоева, которого Украина выдала Российской федерации, где его обвиняли в терроризме? В сентябре этого года Тумгоева пригласили якобы в миграционную службу, чтобы обсудить вопрос предоставления политического убежища, но по прибытию он был задержан, его посадили на поезд и отправили в Россию.
Как правильно тогда написал Юрий Бутусов, Украина выдала террористам сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
Документы об экстрадиции подписал заместитель Генерального прокурора Евгений Енин. После шума и протестов Генпрокуратура сообщила, что генинспекция ГПУ совместно с главным следственным управлением СБУ проведет расследование обстоятельств экстрадиции Тумгоева. А заместитель командира Украинской добровольческой армии Andriy Gergert после встречи с Юрием Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что на время проведения расследования Евгений Енин будет отстранен от занимаемой им должности.
Но оказалось, что все это ложь.
Мы отправили запрос на имя генерального прокурора с просьбой указать, отстранен ли господин Енин от должности. На днях пришел ответ: Евгений Енин от должности не отстранен, дисциплинарного производства в отношении него тоже нет.
А Тимур Тумгоев сейчас находится в СИЗО №3 управления ФСИН Белгородской области Российской федерации. Во время этапирования во Владикавказ экстрадированного россиянина избили до потери сознания.
Для понимания. Мы воюем с Россией, называем ее не просто страной-агрессором, но - согласно нашим искам в международные суды - еще и страной-террористом. Россия обвинила в терроризме десятки наших граждан, начиная от Олега Сенцова и заканчивая нашего бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Ну и самое главное Россия не выдает Украине преступников обвиняемых нами в террористических операциях на Донбассе и в Крыму. А Виктор Погодин - убийца 16-летнего Степана Чубенко вместо экстрадиции в Украину в очень сжатые сроки получил гражданство РФ и спокойно живет себе в России.
Ну и про Евгения Енина, международное право и прочее. Я бы поверил в законопослушность и принципиальность этого человека (ну, допустим, он такой дотошный). Но это тот самый Евгений Енин, который договаривался со Ставицкими о соглашении со следствием и подхихикивал, когда тот нагло врал о какой-то моей квартире; и это тот самый Егений Енин, который утерся отказом Азербайджана выдать фигуранта уголовного дела, беглого Магомеда Саитова, подозреваемого в нанесении телесных повреждений.
Вполне допускаю, что Тимур Тумгоев таки принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и даже был террористом. Но в чем проблема отбывания наказания в Украине? И если уж он так нужен России, почему его не обменяли на кого-то из наших?