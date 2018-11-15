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Все про:геноцид (226) Голодомор (815) США (14408) штат (19)

 Американский штат Орегон признал Голодомор геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ

Орегон стал 19-м по счету штатом США, признавшим Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Шаг за шагом Посольство Украины в США и украинское общество в Америке распространяют правду о Голодоморе-геноциде 1932-33 гг. в Украине. Consulate of Ukraine in Seattle.

Объявляем, что Орегон стал 19-м штатом, который признал эту трагедию геноцидом и присоединяется к памятным мероприятиям в рамках 85-й годовщины памяти о ее жертвах", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После почти 10 лет застоя мы строим вторую очередь Мемориала жертв Голодомора, - Нищук

Отмечается, что в прокламации губернатора штата Орегон Кейт Браун говорится: "Голодомор - это геноцид, совершенный советским режимом под руководством Сталина против украинского народа".

Американский штат Орегон признал Голодомор геноцидом украинского народа 01
Американский штат Орегон признал Голодомор геноцидом украинского народа 02

Источник: https://censor.net.ua/n3097029
 
   
 Топ комментарии
 
Низкий поклон американцам из Орегона. Это важнейшее решение, признание Голодомора опосредованно будет влиять на будущее человечества, так же как признание Холокоста, еще про геноцид армян нельзя забывать.
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А єврейський кнесет чомусь не визнає.Мабуть тому, що голодомор проводили євреї - більшовики? Американский штат Орегон признал Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 4543 І зараз Україну грабують боговибрані....
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Низкий поклон американцам из Орегона. Это важнейшее решение, признание Голодомора опосредованно будет влиять на будущее человечества, так же как признание Холокоста, еще про геноцид армян нельзя забывать.
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коста, коста.
если даже Обаме фальшивую фотку демонстрировали, то... в ихних же высерах пишет: солгавший единожды.... давай, продолжи фразу!
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Без обид, но это как бы десятиклассник везде мямлил и просил признать шо он бедный и хороший ибо его избил пятиклассник, а потом еще кое-шо сделал и отпирается.
У нас были орды, миллионы солдиков с опытом, а Киев захватили неск. тыс орков...
Даже ЭСТОНИЯ отбилась! Не говоря уже о Финляндии. Г*споди, хорошо что признают, но не хотел бы смотреть на сенаторов, задающих такие вопросы, как выше я привел.
И наши захотели... автономии, после 300 лет рабства. Только список запретов на мову внушительно выглядит. + дебил на троне постоянно воюет и: хахол, давай солдат, давай зерна, дохни за меня.
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Без обид, но ваши тексты непонятны, такое ощущение, что шиз пишет или сильно накуренный, думаю второе скорей. Свободно связываются ассоциации и в голове, и в тексте.
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А я и не обязан стараться чтобы даже младенцу понятно было. Тут настолько беснуются с этими тутмасами и попами, что сюда только как-нибудь и могу писать, не на конкурсе писунов же Не многовато ли чести - я им констатацию и аргументы, они мне - "спам". Паиньки бл.
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Ну якщо ти Томос називаєш презирливо "тутмасом", то твої "аргумєнти" зрозумілі. Ти просто ще один пердак, який вибухає...
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Если вся эта канитель(христоедство) - ложь, то че я должен уважать какую-то писульку, если попы будут точно так же лгать стаду и пугать "горением" всех кто эти байки презирает, либо вообще не знает о дранославии и мощах? Это как радоваться шо тя сбил на Ауди поп Василь, а не на Гелендвагене поп Алєксєй.
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А єврейський кнесет чомусь не визнає.Мабуть тому, що голодомор проводили євреї - більшовики? Американский штат Орегон признал Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 4543 І зараз Україну грабують боговибрані....
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А тимошенко, мураев, рабинович, зеленский, вакарчук и пр. борцы с режимом не иудеи?
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Ты болен. Или всё таки методичка? Порошенко-Вальцман, Яценюк, Гройсман....типичные "украинцы". Американський штат Орегон визнав Голодомор геноцидом українського народу - Цензор.НЕТ 9682
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Ему политтехнологи с Банковой так в уши вдули. Американський штат Орегон визнав Голодомор геноцидом українського народу - Цензор.НЕТ 4866
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не - они на своём голокосте "бизнес делают". чуют конкурентов...
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Деньжат бы еще подкинули.А то ваще загибаемся.
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еще одно напоминание что США - это не одно государство, а united states - союз государств.
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united states - це союз штатів, а не держав, хоч і перекладається так з англійською.

Одиниця адміністративного поділу деяких країн (подібно до українського терміну «область», або до терміну «провінція». Наприклад, «50 states of USA» можна перекласти як «50 провінцій США»). На штати діляться території США, Індії, Мексики, Австралії, Бразилії, Венесуели та інших держав.
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Сепаратизм в США тоже жёстко песледуется. К примеру Верховный суд США в решении по делу «штат Техас против Уайта» сформулировал так называемую « конституционную доктрину американского федерализма». Решение по этому делу относится к числу важнейших конституционных прецедентов, а право в США, как известно, является прецедентным, следовательно, суды с тех пор трактуют любые «акты сепаратизма» как нарушение Конституции. Верховный суд неукоснительно определил отношения между всеми штатами как «нерасторжимые» и «окончательные». Хотя правоведы констатируют: налицо юридический казус. Ведь шестая статья Конституции США прямо говорит о якобы праве «на свободу и независимость» штатов, но увы..
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Наслідки штучного голодомору цього цілеспрямованого злочину пароти окупованої України (УНР) виявилися жахливими.
АРХІВ. Якщо за період 1926-1939 рр. населення кривавої тюрми народів СРСР зросло на 16%, ворожої Україні рсфср - на 28%, БССР - на 11,2%, а от в колонії урср окупаційна назва поневоленої УНР кількість українців зменшилася на 9,9%. Та і "між 1926 і 1939 роками частка етнічних українців в населенні України знизилася з 80% до 73% , того що замість знищених українців кремлівські окупанти масово завозили своїх личакових москалів (росіян). Внаслідок голоду, розстрілів і депортації українське населення за офіційними сильно заниженими даними зменшилося в абсолютних числах з 23,2 млн до 19,16 млн, тоді як неукраїнське населення переважно жахливих москалів (кацапів -личакарів) зросла на 5,6 млн. Якщо врахувати, що раніше Україна мала найбільший рівень приросту населення в Європі, 800 тис. щорічно, то можна легко побачити, що російська політика досягла свого ". Це, і є "класичний приклад московського комуно - фашистського геноциду, його найкривавіший, найдовший і найширший експеримент русифікації - знищення цілої української нації". З огляду на масштаби цих жахливих втрат, слід засудити в міжнародних судах принаймні по шести ознаках злочинні дії кремлівської більшовицької окупаційної влади, які підпадають під Конвенцію ООН про геноцид.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканский штат Орегон признал Голодомор геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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