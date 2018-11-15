 Американский штат Орегон признал Голодомор геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Шаг за шагом Посольство Украины в США и украинское общество в Америке распространяют правду о Голодоморе-геноциде 1932-33 гг. в Украине. Consulate of Ukraine in Seattle.

Объявляем, что Орегон стал 19-м штатом, который признал эту трагедию геноцидом и присоединяется к памятным мероприятиям в рамках 85-й годовщины памяти о ее жертвах", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в прокламации губернатора штата Орегон Кейт Браун говорится: "Голодомор - это геноцид, совершенный советским режимом под руководством Сталина против украинского народа".



