 Американский штат Орегон признал Голодомор геноцидом украинского народа. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
"Шаг за шагом Посольство Украины в США и украинское общество в Америке распространяют правду о Голодоморе-геноциде 1932-33 гг. в Украине. Consulate of Ukraine in Seattle.
Объявляем, что Орегон стал 19-м штатом, который признал эту трагедию геноцидом и присоединяется к памятным мероприятиям в рамках 85-й годовщины памяти о ее жертвах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в прокламации губернатора штата Орегон Кейт Браун говорится: "Голодомор - это геноцид, совершенный советским режимом под руководством Сталина против украинского народа".
если даже Обаме фальшивую фотку демонстрировали, то... в ихних же высерах пишет: солгавший единожды.... давай, продолжи фразу!
У нас были орды, миллионы солдиков с опытом, а Киев захватили неск. тыс орков...
Даже ЭСТОНИЯ отбилась! Не говоря уже о Финляндии. Г*споди, хорошо что признают, но не хотел бы смотреть на сенаторов, задающих такие вопросы, как выше я привел.
И наши захотели... автономии, после 300 лет рабства. Только список запретов на мову внушительно выглядит. + дебил на троне постоянно воюет и: хахол, давай солдат, давай зерна, дохни за меня.
Одиниця адміністративного поділу деяких країн (подібно до українського терміну «область», або до терміну «провінція». Наприклад, «50 states of USA» можна перекласти як «50 провінцій США»). На штати діляться території США, Індії, Мексики, Австралії, Бразилії, Венесуели та інших держав.
АРХІВ. Якщо за період 1926-1939 рр. населення кривавої тюрми народів СРСР зросло на 16%, ворожої Україні рсфср - на 28%, БССР - на 11,2%, а от в колонії урср окупаційна назва поневоленої УНР кількість українців зменшилася на 9,9%. Та і "між 1926 і 1939 роками частка етнічних українців в населенні України знизилася з 80% до 73% , того що замість знищених українців кремлівські окупанти масово завозили своїх личакових москалів (росіян). Внаслідок голоду, розстрілів і депортації українське населення за офіційними сильно заниженими даними зменшилося в абсолютних числах з 23,2 млн до 19,16 млн, тоді як неукраїнське населення переважно жахливих москалів (кацапів -личакарів) зросла на 5,6 млн. Якщо врахувати, що раніше Україна мала найбільший рівень приросту населення в Європі, 800 тис. щорічно, то можна легко побачити, що російська політика досягла свого ". Це, і є "класичний приклад московського комуно - фашистського геноциду, його найкривавіший, найдовший і найширший експеримент русифікації - знищення цілої української нації". З огляду на масштаби цих жахливих втрат, слід засудити в міжнародних судах принаймні по шести ознаках злочинні дії кремлівської більшовицької окупаційної влади, які підпадають під Конвенцію ООН про геноцид.