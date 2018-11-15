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 Госдеп США активно работает над новым, "более драконовским", раундом санкций против РФ, - помощник госсекретаря Форд

Помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд заявил, что второй этап санкций против России в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери будет "более драконовским", чем первый.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом он сообщил во время выступления в фонде Heritage.

По его словам, в данный момент Госдепартамент США ведет активную работу над новым раундом санкций.

"И чем более драконовские варианты есть в списке, тем более осторожно надо взвешивать за и против, риски", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Скрипалей: Британия инициирует новые санкции против высокопоставленных руководителей ГУ Генштаба ВС РФ, - The Times

Напомним, 8 августа США приняли решение ввести против России новые санкции из-за атаки с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

В заявлении Вашингтон прямо обвинил Москву в применении запрещенного химического оружия против гражданина Британии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции вступили в силу 22 августа.

Кроме того, если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, вступит в силу второй этап санкций, предусматривающий снижение уровня дипломатических отношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полета в США для российских авиалиний.

Американские ограничительные меры могут охватить 70% российской экономики и 40% рабочей силы.

В Государственном департаменте США заявили, что в ноябре будет введен "очень жесткий" второй пакет санкций.

Посольство России в США заявило, что эти санкции являются "драконовскими", а причины их введения "надуманны". В МИД РФ заявили, что Москва не будет выполнять поставленные США условия для снятия новых санкций и займется проработкой ответных мер на новые санкции США.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможное дальнейшее усиление американских санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

Как известно, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС утвердил новый санкционный режим для противодействия химическому оружию

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".

Источник: https://censor.net.ua/n3097026
 
   
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Посмотрели на плешивое ничтожество в Париже и решили пользы добавить паРашке?
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"В МИД РФ заявили, что Москва не будет выполнять поставленные США условия для снятия новых санкций и займется проработкой ответных мер на новые санкции США"
Козлосранцы, уже через совсем короткое время ваши ответные меры будут не громче пука Госдеп США активно работает над новым, "более драконовским", раундом санкций против РФ, - помощник госсекретаря Форд - Цензор.НЕТ 9463
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*росиське* надо опередить амеров и объявить эконом-ю войну первыми ...!!!
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Це виглядало би приблизно, якби тарган об'явив війну тапкові.
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Правильно! Нужно немедленно прекратить экспорт в штаты лаптей, балалаек, пеньки и дегтя. Пусть знают, что гнев расиськи не имеет границ !!!
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...уже іде давно,правда у відповідності сучасних видів війни
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Санкции против России,а тарифы и цены растут в Украине.Парадокс? Не думаю.
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тарифы и цены не растут, а становятся европейскими.
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Думаю,у тебя на лбу уже родственник путлера вырос.
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Как же вас,кремлядских вонючек видно!
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У ваших соседей и войны нет, и Майдана не было, а если в 2017 году стоимость газа для населения повысилась на 2%, то уже со следующего года россияне будут платить по тарифу больше на 3%. Данный процент заложен в российском бюджете и на 2018, и на 2019 год. По словам экспертов, газ для населения продолжит стремительно расти, и, вместе с тем, его увеличение будет минимальным относительно роста других коммунальных услуг.
Источник: Повышение тарифов ЖКХ в 2018 году сайт bs-life.ru
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ціни ростуть щей завдяки кредитам, які понабирали ті, хто не збирався їх віддавати. А тепер розказують про "мирний план" та як добре стане коли пустиш їх знову до корита
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Димон Айфоня раньше кукарекал, что их орде санкции только на пользу. А теперь, когда новые, еще более полезные санкции только на подходе, он говорит, что это убойные санкции, и жалобно блеет, что американцы не имеют права их вводить. А таки введут. По самое не балуй. Держдеп США активно працює над новим, "більш драконівським", раундом санкцій проти РФ, - помічник держсекретаря Форд - Цензор.НЕТ 6525 Держдеп США активно працює над новим, "більш драконівським", раундом санкцій проти РФ, - помічник держсекретаря Форд - Цензор.НЕТ 6525 Держдеп США активно працює над новим, "більш драконівським", раундом санкцій проти РФ, - помічник держсекретаря Форд - Цензор.НЕТ 6525
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ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ,
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля...
Уж лучше из Европы геи,
Чем педерасты из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только... Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна...
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
(с)
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Пока будет трамп,никаких серьезных санкций против РФ не будет! Трамп уже все новые санкции после Обамы против РФ отменил! Против Дерибаски и его всего бизнеса,ПОСТОЯННО ПЕРЕНОСИТ!Просто их нет! Госдеп США не может сам ввести санкции и еще рыжий неадекват, любитель хуйла просто не подпишет или будет переносить постоянно, поэтому хуйло себя и ведет нагло ибо компромат на рыжего у него есть, сговор тоже между ними есть.
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есть большой шанс, что Штаты наконец-то всерьез возьмутся за кацапсин.
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Вибачте за оффтоп, але чому цензор з Ad Block не грузиться??? Доводиться відключати і дивитися тупу рекламу... Якщо така фігня продовжиться, особисто я перестану сюди заходити.
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Пока идёт этот балаган,обе Кореи объединяются с Германией...!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдеп США активно работает над новым, "более драконовским", раундом санкций против РФ, - помощник госсекретаря Форд
 
 
 
 
 
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