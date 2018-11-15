 Госдеп США активно работает над новым, "более драконовским", раундом санкций против РФ, - помощник госсекретаря Форд

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом он сообщил во время выступления в фонде Heritage.

По его словам, в данный момент Госдепартамент США ведет активную работу над новым раундом санкций.

"И чем более драконовские варианты есть в списке, тем более осторожно надо взвешивать за и против, риски", - сказал он.

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Напомним, 8 августа США приняли решение ввести против России новые санкции из-за атаки с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

В заявлении Вашингтон прямо обвинил Москву в применении запрещенного химического оружия против гражданина Британии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции вступили в силу 22 августа.

Кроме того, если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, вступит в силу второй этап санкций, предусматривающий снижение уровня дипломатических отношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полета в США для российских авиалиний.

Американские ограничительные меры могут охватить 70% российской экономики и 40% рабочей силы.

В Государственном департаменте США заявили, что в ноябре будет введен "очень жесткий" второй пакет санкций.

Посольство России в США заявило, что эти санкции являются "драконовскими", а причины их введения "надуманны". В МИД РФ заявили, что Москва не будет выполнять поставленные США условия для снятия новых санкций и займется проработкой ответных мер на новые санкции США.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможное дальнейшее усиление американских санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

Как известно, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".