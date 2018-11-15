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 Подготовка к Объединительному Собору продолжается, дата будет объявлена официально, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Дата Объединительного Собора будет объявлена официально.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

По его словам, дата Собора будет объявлена ​​официально: "Пока она официально не объявлена ​​- по сути даты нет. Так же, как проект Томоса был давно подготовлен - но документом он станет только после официального принятия и распространения".

"Различные источники, особенно средства московской дезинформации в Украине, настойчиво распространяют слухи о дате Собора лишь с одной целью: если по каким-то причинам именно в распространенную ими дату Собор не произойдет, потому что процесс подготовки еще продлится - создать цунами "измены", - написал Зоря.

Он подчеркнул, что эту технологию уже использовали десятки раз: "Помните? - "Синод перенесен", "представители Константинополя отказались ехать в Украину", "Томоса не будет", "украинский вопрос отложили". Поэтому не надо сеять безосновательные ожидания - чтобы потом также безосновательно не распространялась "измена"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Он официально на соборе озвучит ответ на это предложение, - архиепископ Зоря о выдвижении Филарета на главу поместной церкви

"Венец надевают на голову, а не обувают на ноги. Объявление даты Собора означает, что подготовительный процесс завершен. А сейчас подготовка продолжается - хоть и не просто, но с положительной динамикой, с трезвым видением со стороны ключевых лиц и с их объективным желанием как можно быстрее достичь успешного завершенння - Томоса об автокефалии.

Поэтому вместо распространение слухов - лучше помолитесь Богу за успех доброго дела. И за вразумление тех, кто сейчас ей препятствует", - резюмировал архиепископ.

Подготовка к Объединительному Собору продолжается, дата будет объявлена официально, - архиепископ Евстратий (Зоря) 01

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3097024
 
   
 Топ комментарии
 
Чтобы Кремль там не делал, как бы не бесился, Украина все дальше и дальше отделяется от последней империи и возвращается в цивилизованный мир в Евросоюз. Московские попы уже изорвали от злости все свои бороды, покрылись желчью и прыщами, а православная Украина уже готовится к Объединительному Собору. С праздником тебя Украина!
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Піар не піар, а кожна добра для країни справа це автоматично плюс рейтинг.
А ваша кандидатка плюсує собі лише мінуси інших, бо сама ні на що не здатна.
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Не тяните резину! Шевелитесь резче, рашисты не сидят сложа руки!
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кацапов не зовите, засрут все "на входе", никакая ассенизация потом не поможет...
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Время собора надо оттянуть так, чтобы томос животворящий дали аккурат к марту, дабы новонавернутый прихожанин киевской церкви, он же сывочолый непопулист успел перед выборами его торжественно открыть и перерезать стричечку. Думать, попы, нужно! Соображать!
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а навіщо поспіх в церковних справах ?
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Я так розумію, ви проти надання томосу Україні, бо це мінус рейтинг вашій кандидатці ?
Чим гірше тим краще, так ? І нафік та Україна, аби Юлі було добре...
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Мадам, вы в курсе о существовании закона сохранения энергии? Если у кого-то рейтинг убывает, то у кого-то прибавляется. То есть вы лишь по Фрейду подтвердили мою версию о пиаре некоего спасителя на чисто поповских делах
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і що воно плете Подготовка к Объединительному Собору продолжается, дата будет объявлена официально, - архиепископ Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 8292 і фройда сюди прягнуло, і фізику до піару звело! мра3ь Подготовка к Объединительному Собору продолжается, дата будет объявлена официально, - архиепископ Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 3323
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Чого ти людей ображаєш? От ти, ееее.... п.. ляшкован, але тебе ж ніхто за це не засуджує? Підготовка до Об'єднавчого Собору триває, дату буде оголошено офіційно, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 3208
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Если у кого-то рейтинг убывает, то у кого-то прибавляется.
--
не обязательно. ну разве что "против всех" записать в кандидаты
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Значить перейдеш в стан пустоти.
Потрібно йти і використати своє право так, як вважаєш.
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Піар не піар, а кожна добра для країни справа це автоматично плюс рейтинг.
А ваша кандидатка плюсує собі лише мінуси інших, бо сама ні на що не здатна.
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Знаешь, кто сейчас в Украине самый главный "плюсун"?
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Вас тяжело понять. Ничего правительство не делает - зрада. Если делает - пиар. Тут, как ни посмотри, и по Фрейду и по закону сохранения энергии, какая-то @@@@я получается.
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Доброго ранку, Ксенiя! Юля своїми будками "прикрасила" пiв України вже. Це ж такі гроші!
I бізнесу немає, а баригой називають чомусь іншого. Дивно...
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Така падлюка ця Йуля! На кожному кроци навишала будок "Мова.Армия.Вира" Ну те до обицяла колы перлась в президенты. Эгеж?
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Я специально для вас удалила свой комментарий на украинском и написала по-русски. Как в воду глядела - вы что-то в украинском не очень.
Вот с первым предложением в вашем комментарии я согласна на 100%.
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Добрий ранок, Наталія !
Все дійсно так як Ви написали вище Підготовка до Об'єднавчого Собору триває, дату буде оголошено офіційно, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 6498
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Це стьоб такий - столи поруч в мінстеці, а вітаєтесь через ЦН?
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Правильно удалили. Кацапо-туркестанцы, которые считают себя украинскими филологами, - мой профиль
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не обращайте внимания на ольгинское гуано - меньше вонять будет.
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Да в том-то и смак - показать, что от запутинца только вонь.
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Ксеню, що ви знущаєтеся над аборигеном з мокшанських боліт? Йому ще треба жаб налапати, мухоморів назбирати та ясир свому шаману не забути віднести аби ноги не свербіли..😃😃😃
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Ватан йулин, томоса еще нет, но твоя скрепа уже пылает адским пламенем😁
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Буду писать в вашем стиле. А косатая и широкозадая без титушек @@@т со свом народом общаться?
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Точно! Приезд косатой вароффки в Одессу. Она, падлюка, ещё и в Порошенка переоделась

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А по существу вопроса ответ есть? Или типа "сам дурак"?
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По какому существу? Выставить свитлыны вашей кормы с Пейсбука? Дабы сравнить с "широкой" Йулькиной? Підготовка до Об'єднавчого Собору триває, дату буде оголошено офіційно, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 7873
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Прахоботи працюють як ольгінські ватники - хавнамьотамі.
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у нее корма приличная,мальтийцы типа айзеров полюбляют жопастеньких
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Да, у вас и с русским языком проблему. Шорхаться по страничкам в ФБ - это новая фишка у запутинцев? Понимаю, у болота дна нет.
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Расшевелил ты с утра пердаки порохососов. Аж обертки конфетные полетели в разные стороны.
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И главное, что все они прихожане Киевского патриархата с младенчества, которые у Деда Мороза на новый год только томос и просили. Кацапская ментальность скрыть невозможно даже за вышиванками с потайными карманами, в которых лежат партбилеты рыгья
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Чтобы Кремль там не делал, как бы не бесился, Украина все дальше и дальше отделяется от последней империи и возвращается в цивилизованный мир в Евросоюз. Московские попы уже изорвали от злости все свои бороды, покрылись желчью и прыщами, а православная Украина уже готовится к Объединительному Собору. С праздником тебя Украина!
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Все йде своїм чином. Відбудеться Собор і Україна врешті решт отримає Томос...А на гуркіт розриву задніх проходів козлорожих сектантів можна і не зважати. Що з дикунів дивуватися..😁😁😁
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За Урал їх відправити, там землі багато хай будують собі "рюській мірь" - VI Рім.
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Не тяните резину! Шевелитесь резче, рашисты не сидят сложа руки!
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Средства московской дезинформации это пять
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Надо запускать челлендж-"онуфриевцев в игнор" и " ни одной гривны в кассу упц фсб".
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Попы! Катитесь обратно в свои пещеры и катакомбы. Развели средневековый мощесрач. Еще скоро будем просить кредит в МВФ на цырковь, такими темпами то.
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У московітських попів пердакі з пуканами тріщать.
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Выход из этого напряженного положения был один -- конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Он переписывался с конкурентами, ему лично знакомыми. Незнакомым. передавал приглашение через попадавшихся на пути внуков Маркса. И вот, наконец, ранней весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире, у Сухаревой башни. Кворум был велик -- у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыне вей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые, В краткой вступительной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают, наконец, конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь. По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных участка, по числу собравшихся. Каждый участок передается в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка. Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа участков.
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чет сайт ругается и не грузится если... не отключить резалку рекламы.
видать скоро приедет Тутмас и парафияне побегут сдавать бабло на выкуп мощей, которе украли попы-московиты, парафиянам отрежут интернет и Юрий Бутусов будет иметь меньше денег на рекламе, так шо он рубит с плеча пока толпа горяча и я благодарю Его за все эти дурацкие рекламные блоки, которые отлично напоминают где меня угораздило появиться на свет. Совки бл.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПодготовка к Объединительному Собору продолжается, дата будет объявлена официально, - архиепископ Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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