 Подготовка к Объединительному Собору продолжается, дата будет объявлена официально, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

По его словам, дата Собора будет объявлена ​​официально: "Пока она официально не объявлена ​​- по сути даты нет. Так же, как проект Томоса был давно подготовлен - но документом он станет только после официального принятия и распространения".

"Различные источники, особенно средства московской дезинформации в Украине, настойчиво распространяют слухи о дате Собора лишь с одной целью: если по каким-то причинам именно в распространенную ими дату Собор не произойдет, потому что процесс подготовки еще продлится - создать цунами "измены", - написал Зоря.

Он подчеркнул, что эту технологию уже использовали десятки раз: "Помните? - "Синод перенесен", "представители Константинополя отказались ехать в Украину", "Томоса не будет", "украинский вопрос отложили". Поэтому не надо сеять безосновательные ожидания - чтобы потом также безосновательно не распространялась "измена"".

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"Венец надевают на голову, а не обувают на ноги. Объявление даты Собора означает, что подготовительный процесс завершен. А сейчас подготовка продолжается - хоть и не просто, но с положительной динамикой, с трезвым видением со стороны ключевых лиц и с их объективным желанием как можно быстрее достичь успешного завершенння - Томоса об автокефалии.

Поэтому вместо распространение слухов - лучше помолитесь Богу за успех доброго дела. И за вразумление тех, кто сейчас ей препятствует", - резюмировал архиепископ.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.