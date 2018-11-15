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Все про:армия (7202) Европа (1103) США (14408) Макрон (222)

 США - наш исторический союзник, но быть союзником не означает быть вассалом, - Макрон

Европейским странам необходима своя собственная армия, чтобы быть в состоянии решать ряд проблем самостоятельно и не зависеть от помощи США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"США - наш исторический союзник, и так будет и дальше. Но быть союзником - это не означает быть вассалом. Мы не должны быть зависимыми от них (в военной сфере. - Ред.)", - сказал он в интервью телеканалу "ТФ-1".

Макрон отметил, что в настоящее время, когда у стран, находящихся на периферии Европы, возникают трудности в сфере безопасности, часто требуется помощь именно США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США против любых действий, ослабляющих НАТО, - в Госдепе прокомментировали идею создания армии ЕС

"Я верю в наш суверенитет и в суверенитет Европы", - добавил глава французского государства, пояснив, что Европе нужно быть независимой в военном отношении, как в сфере борьбы с киберугрозами, так и на море, в воздухе и космосе.

"В некоторых сферах мы слишком сильно зависели (от США. - Ред.), и это нехорошо", - сказал президент Франции.

Макрон, иллюстрируя то, как стремительно меняется обстановка в сфере безопасности, отметил, что не так давно в Средиземном море находилось множество кораблей РФ и КНР, "и иногда они по численности превосходили нас".

Напомним, 6 ноября Эмманюэль Макрон заявлял, что совместные вооруженные силы Европейского союза необходимы для того, чтобы вывести Европу из зависимости от США в вопросах обороны, особенно после решения Дональда Трампа прекратить действие одного из главных американо-российских соглашений о ядерных ракетах. "Мы должны защищать себя ввиду действия Китая, России и даже США", - заявил он, выступая на французском радио "Европа-1".

Макрон выступает за создание совместных сил девяти европейских государств, независимых от структур союза НАТО, которые были бы способны быстро провести совместную военную операцию, эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий или оказать помощь в случае природной катастрофы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон призвал ускорить реформирование и укрепление еврозоны

Трамп уже не раз жаловался, что страны-члены НАТО не выполняют своих обязательств выдавать на оборонные нужды крайней мере 2 % от своего валового внутреннего продукта ежегодно. Такие обязательства, предусмотренные еще учредительными документами НАТО, но давно не выполняемые многими странами, НАТО возобновили в 2014 году, после начала новой агрессивной политики России.

Источник: https://censor.net.ua/n3097022
 
   
 Топ комментарии
 
ой! жабоеды петушатся... Давно видать были вассалами у Гитлера...
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С востока отнюдь не призначная угроза. С востока открытый агрессор, который регулярно нападает на соседние государства под разными предлогами.
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Кира Поляновская - "Франция не блистала..." - США - наш історичний союзник, але бути союзником не означає бути васалом, - Макрон - Цензор.НЕТ 4909

Последний раз когда она блистала было еще при Наполеоне....
Толерантность и либерализм убил ее военный дух...
США - наш історичний союзник, але бути союзником не означає бути васалом, - Макрон - Цензор.НЕТ 9955
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ой! жабоеды петушатся... Давно видать были вассалами у Гитлера...
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ЗЫ... Ща к коммуно-фашистам на очереди.
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Они были вассалами у Гитлера так как неимели своей армии.При сегодняшнем давлении на Европу со стороны США с их сжиженным газом,Европе 10 раз нужно подумать от кого защищаться.От призрачной угрозы с востока или от очевидной с запада.
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С востока отнюдь не призначная угроза. С востока открытый агрессор, который регулярно нападает на соседние государства под разными предлогами.
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3 примера пожалуйста
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Пример агрессора один - РФ.
Примеры агрессии - Молдова, Грузия, Украина.
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Так, як і 100 років назад, коли більшовистська орда знищила УНР, кремль верещав, що "їхтамнєт", то українці між собою б'ються
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Вы бред не несите про нашего начальника Ген. штаба, плиз, даже если не любите информацию искать, уж он-то знает, что там за "трактористы и шахтеры" воюют. А давайте еще вспомним, Как ваша страна "дружит" с рашкой - ну чертовски сильный "союзник"! Сильно они Иран помогли сдерживать? Атомную программу кто там помогал продвигать (строительство АЭС как подарок, а то с энергоносителями там проблема....), кто в Сирии своими ПВО прикрывает тех же иранцев и производства оружия, не теми ли ракетами вас обстреливают? Вот и вылазит все это "закрытие глаз" и по Грузии, и по Молдове, и по Украине. Типа - нас не касается? А потом еще как коснется! И чем это не нравится желание США продвигать свой сжиженный газ, или лучше, чтобы рашка свой "втюхивала", грозя перекрытием крана зимой? Один раз так было? А за вранье и "нагнетание истерии" может лучше у тез израильтян спросить, что подверглись обстрелам?
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какой там Израиль? кацапсина под прокси.
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Совместные силы Китая и России уже в разы превосходят силы Европы,было бы очень вовремя европейцам подумать о военном союзе с Японией...Китайцы и русские в военном понимании колхозники-если сравнивать с Самураями!!!
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Та якби не захист із заходу, то "прозрачная угроза с востока" вже давно прибула би на танках в Париж.
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так отож ! а НАТО це що ? це штати.
а ти понаписував, що це вони, а не росія загрожують Франції.
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А може тобі ? Хто це накалякав ?
Европе 10 раз нужно подумать от кого защищаться.От призрачной угрозы с востока или от очевидной с запада.
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Роисся как шакал - нападает только на слабых.
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жабоеды были и есть нацистские шестёрки...
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топ ногой на трампу? может позволить, не то , что парашенка, готов страну угробить, лишь бы понравиться
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не то что Хуйло - всех в ядерный пепел, лишь бы лапку пожали...
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Бунт на корабле. На корабле капитан - первый после Бога, а французешки вишь - на святое покусились! Ироды, изуверы!
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шановный, а вы уверены,
шо тот кто все ето вам рассказывал, после слов "как поступил муйло правильно , шо напал на Украину" - ваш друг?
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Друг рассказывал, шо один недоколыханный капитан не мог на рабочем месте просчитывать все риски, вечно в какую-нить халепу влетал. то резиновые колеса по обе стороны корабля снесет, даже распылители пожарной системы, как в душе, и те доставал... На побывке тоже не парился, имея молодую жену , деток , поперся на трассу. В итоге , угробил новенькую бэху вместе с собой - не подлежат восстановлению... И о да, с умилением идиот рассказывал о том, как поступил муйло правильно , шо напал на Украину... Ай, дурак, мир не видел...
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Тю, Я так понимаю , шо буря, скоро грянет буря...одним совом, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ на рабсее , а не какой-нить там бунт на корабле...
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ПРизрачно всё в этом мире,Шредеры с Со Ен Ким об этом знают,как и то, что объединяется Сев и Южная Корея с Германией....!!!
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Подкаблучник у престарелой жены вещает о каких-то вассалах. Гонора поймал? США-мировой полицейский. И пусть скажет спасибо,что есть так,как есть.
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Да перестань витать в облаках. Без таких союзников,как США и Израиль не вывезет. Это не с хамасом разборку вести,мечтатель. А раздувать щеки,потому что где-то на подвале есть ядерное оружие-смешно.
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Европейская армия будет защищать Европу от России и Китая,сказал Макрон,а интересно Московия со своими колониями скоро станет вассалом Китая? США - наш исторический союзник, но быть союзником не означает быть вассалом, - Макрон - Цензор.НЕТ 2897
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А не озвучил Макрон, какие именно 9 стран? Не с московией собирается "в защите стоять"? Что ж память у вас, мусью, как у рыбки? Америка мало помогала в тех 2 Мировых войнах, где Франция отнюдь не блистала? Тогда не боялись вассалами быть? Чтобы меньше от Штатов зависеть, может попробовали свое участие в НАТО не номинальным делать, расходы прекратить на оборону урезать? Или ваши страны потянут материально участие в 2 военных блоках, если и на один не хватает? Ото хуйло деньгами вложился!
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Трамп выбивает у европейцев деньги на заказы оружия у американского же ВПК. Греат эгейн. А европейцам это не нравится, они хотят свою промышленность развивать.
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_Они хотят гешефту с людоедами и чтобы дядюшка Сэм за это их мордой в их же говно за это не макал.
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Нельзя вечно жить вчерашним днем, пришло новое поколение, что им до тех войн, все страны когда-то были не теми, что сейчас.
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Ага. Вот несправедливо же, что у тех поколений была война, а нынешние разве не хотят? А не заметили, что все повторяется, и "грабли" никто не отменял? Что "гитлеры" и "сталины" не на пустом месте возникают, и только потому, что им "помогают" или сотрудничая, или закрывая глаза на их поднятие? Считаете наивностью думать, что кремль не только Ле Пен поддерживал материально, а и к этому президенту ключики подбирает, и лучше, если самостоятельно пришел к мысли, что лучше бы развалить НАТО - а понятно, что два полноценных военных блока никто не вытянет? Вопрос - кому это выгодно? Увеличивать средства на оборону - это не свой военно-промышленный комплекс поднимать, не свою промышленность? Не вечна под луной в том числе и недальновидность людей, что находятся в руководстве стран. Их нежелание знать историю. Ошибки дорого стоят - миллионы погибших ранее подтвердили бы, если смогли....
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Человек грешен и корыстен по своей природе - отсюда все грабли и всё остальное, мир держится на взаимоздерживающих факторах, главное, чтобы не произошла крайность по случайности.
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Не всё так ПРосто,Китай продаёт российский лес американцам,Поднебесная полным ходом полезла в землю России-добывать вольфрам, никель,,молибден,золото...вопрос только в том нужен ли Пуйло для Китая-в данный момент?
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Кира Поляновская - "Франция не блистала..." - США - наш історичний союзник, але бути союзником не означає бути васалом, - Макрон - Цензор.НЕТ 4909

Последний раз когда она блистала было еще при Наполеоне....
Толерантность и либерализм убил ее военный дух...

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Слышать такое, конечно, непривычно ни старому ни, тем более, молодому поколению, но ничто не вечно под луной, наивно полагать, что это просто проплаченные песни.
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Макрон перебріхує. США не союзник, а герой-рятівник Франції, яка ніколи не вміла перемагати у війнах. А якщо говорити про історію, то Франція була на боці американського Півдня у громадянській війні. По-суті, була противником Америки.
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почалося поповертелово по делу и без...
рыжий не подарок, кто же спорит, но сп2 - не рыжий....
Германия может с Францией?
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А следующие "хотелки" - создание другого Союза, вместо ЕС, потому что там Германия больше доминирует? Кому выгоден этот весь бред - и про еще одну армию, и выход Британии из ЕС, и развал его? Повылазило, что если рашку сейчас не остановить, то и Африку они запалят, мало вам беженцев из Сирии? Господи, одна страна столько бед приносит, а мировые лидеры еще и в подтанцовках у нее подвизаются! Не о чем не говорит, что хуйло двумя своими ручками "за" - лишь бы ослабить США, НАТО? Да если бы не американцы, то разве у нас только бы в двух частях областей военные действия были? Размолотили бы эти проклятые "братья" пол-Украины, похлеще бы чем в Сирии было бы!
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если бы не США, Англия и Канада - то макроныч бы сегодня шпрехал, а не гундосил.
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все, блин, у них штурм бастилии из башки никак не вывалится - неисправимые,
глаз да злаз за етой франчуковской ботвой....
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Вступать в полемику вместо нормального решения проблем и увеличения военного бюджета, как справедливо требует Трамп, перед возможной агрессией из Орды - это неправильная политика.Каждый за себя - получаем 1939(2019) год, только меняются агрессоры и жертвы.Даже Сталин постояннь просил США и Европу об открытии 2 фронта и все время получал военную помощь США и Англии.
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Тут все просто. Не хочешь быть вассалом США, будешь вассалом у паРаши или в перспективе у Китая. Каждый выбирает сам.
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Какая армия еаропейская? Если вы сами себя не можете защитить, вы санкции против РФ не состоянии ввести, строите северный поток2 со страной агрессором,о какой армии может идти речь?! И сколько вы создавать будете свою армию, лет так пятьдесят? Вы без США, никто, втроя мировая это показала, особенно французы! И зачем эта европейская армия, если есть уже НАТО,где вы даже устроили скандал, когда рыжий поц неадекват трамп,любитель хуйла и всех мировых тиранов, сказал вам повысить сборы,вы все обиделись, а тут армию хотят создать! Цирк. Не будет никакой европейской армии, пока не начнёте повышать потенциал своей армиии,каждая страна ЕС-свою армия.
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придурок,
у тебя сша отняли бургундию и вторглись в шампань?
от же франчукам свезло по территоррии - по всем границам люди.
им бы сегодня 5км границы с казламордией - узнали бы шо ето за веселуха...
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да я бы не сильно доверял этой новости - как-никак, это напечатала кацапская прокладка в Украине...!\"Интерфакс-Украина" входит в группу одной компании вместе с кацапским "Интерфаксом"...\
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Мне кажется тут нужно не об армии сокрушаться, а о том, что пожалуй со времен миттерана во франции не было ни одного достойного президента
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Макрон, попустися. Якби не Штати і Британія, то була б зараз не Франція, а германія чи срср
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Ти напевно історію погано вчив. Битву за Британію хто виграв? Британці не мочили німаків у Європі? не приймали участі у звільненні Європи, після висадки союзників у Нормандії?
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Глядя на этого "мужественного" женоподобного творца европейской армии , как-то не очень
веришь в ее способность ( гипотетически ) дать без американцев кому-либо достойный отпор.Осуждать,обеспокоиться,искать компромисс ,поставить на вид,состряпать декларацию-это да,европейский подход.Европа медленно идет к своему упадку.Воинствующие рассы рано или поздно подомнут европейскую культуру под себя.Исключение- умнейшая Швейцария.Вот пример для подражания.
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Колись працював президентом у Франції мусьо Саркозі.Він надав яскравий приклад європейської політики по відношенню до агресора, коли РФрия напала на Грузію: занепокоєність, зустрічі з другом Владіміром, а жертва агресії залишилися без 20 % території і сотнями тисяч біженців.
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Живой пример пагубности геронтофилии США - наш історичний союзник, але бути союзником не означає бути васалом, - Макрон - Цензор.НЕТ 3300
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Неужто с ху%лом воевать собрался? Что-то я сильно сомневаюсь.
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Единственная задача, которую уверенно может выполнить армия Европейского Союза это немедленная безоговорочная капитуляция
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Я задал вопрос, ответа не получил. В отношении эпитетов применительно к тебе. Их тоже есть, не сомневайся США - наш історичний союзник, але бути союзником не означає бути васалом, - Макрон - Цензор.НЕТ 3532
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А за євроармію чомусь Франція, яка капітулювала за 2 тижні.
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США - наш історичний союзник, але бути союзником не означає бути васалом, - Макрон - Цензор.НЕТ 3258 mir gorod

Может уже хватит пукать в лужу. Каждую неделю "самые ужасные санкции в мире"Не было бы реальной амерской поддержки во время войны, вся хранция просто исчезла бы, как государство
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пойдём простым логическим путём: разберёмся хто кому вассал
классика жанра - "вассал моего вассала не мой вассал"
по сегодняшнему состоянию (грубо так) ))
вассал европы - рашка; (только степеня обеспокоенности её действиями, .......)
вассал рашки - америка; (американцы вассалят в подьедах, сверлят дырки где токо хотят, ....)
америка - не вассал европы (по классике) ))
хто подкинул ему на озвучку инверсию? его вассал? "devide et impera" )))
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Да как только до денег дело дойдет, так и сдуется эта идея. Это Европе не в НАТО халявничать.
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Макарону надо было в школе заместь училкам под юбки зырить лучше б учить историю. В минувшем столетии задницы лягушатников пару раз знатно надрала немчура. Если б не Штаты, то под Эйфелевой башней вместо круасанов традиционным был бы штрудель.
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І ще США пару разів рятувала Європу і тих же жабоїдів від краху.
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армия это хорошие расходы...
европа росла по большей части потому чо не отвлекала бюджеты на войну...
а развивала технолгии.
армия притормозит это...
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Эмманюэль Макрон заявлял, что совместные вооруженные силы Европейского союза необходимы для того, чтобы вывести Европу из зависимости от США в вопросах обороны, особенно после решения Дональда Трампа прекратить действие одного из главных американо-российских соглашений о ядерных ракетах.
_____________________
А что, Макрона как-то грел договор о ядерных ракетах? Путлер его регулярно нарушает, так какой смысл США сохранять этот договор и какая от него польза той же Европе?!
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Интересная армия получится, если учесть, что Германия ноет о больших расходах на армию, при этом отчисляет на армию меньше всего процентов от ВВП!
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Кого интересует мнение человека у которого жена втрое старше?
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Некоторые минет тоже считают извращением США - наш історичний союзник, але бути союзником не означає бути васалом, - Макрон - Цензор.НЕТ 3502
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Євроліберасти сіли на шию США в безпековому питанні і хочуть продовжувати фліртувати з головним ворогом демократії -державою-терористом. Так довго тривати не може
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Вопрос только в том-в чей карман будут оседать деньги на Войну..?
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Вы - засранцы и ваше место быть вассалами. Не обольщайтесь.
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до меня вообще никак не доходит, как так можно? как такой огромный конгломерат, как ЕС, может не иметь своей армии и надеяться на дядю Сэма? тем более, когда члены этого конгломерата граничат с паРашей, которая неоднократно продемонстрировала, что она есть такое.
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просто идиоты и мы к ним стремимся, хоть сами кретины. не здравые шаги по отказу от НАТО
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША - наш исторический союзник, но быть союзником не означает быть вассалом, - Макрон
 
 
 
 
 
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