 США - наш исторический союзник, но быть союзником не означает быть вассалом, - Макрон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.
"США - наш исторический союзник, и так будет и дальше. Но быть союзником - это не означает быть вассалом. Мы не должны быть зависимыми от них (в военной сфере. - Ред.)", - сказал он в интервью телеканалу "ТФ-1".
Макрон отметил, что в настоящее время, когда у стран, находящихся на периферии Европы, возникают трудности в сфере безопасности, часто требуется помощь именно США.
"Я верю в наш суверенитет и в суверенитет Европы", - добавил глава французского государства, пояснив, что Европе нужно быть независимой в военном отношении, как в сфере борьбы с киберугрозами, так и на море, в воздухе и космосе.
"В некоторых сферах мы слишком сильно зависели (от США. - Ред.), и это нехорошо", - сказал президент Франции.
Макрон, иллюстрируя то, как стремительно меняется обстановка в сфере безопасности, отметил, что не так давно в Средиземном море находилось множество кораблей РФ и КНР, "и иногда они по численности превосходили нас".
Напомним, 6 ноября Эмманюэль Макрон заявлял, что совместные вооруженные силы Европейского союза необходимы для того, чтобы вывести Европу из зависимости от США в вопросах обороны, особенно после решения Дональда Трампа прекратить действие одного из главных американо-российских соглашений о ядерных ракетах. "Мы должны защищать себя ввиду действия Китая, России и даже США", - заявил он, выступая на французском радио "Европа-1".
Макрон выступает за создание совместных сил девяти европейских государств, независимых от структур союза НАТО, которые были бы способны быстро провести совместную военную операцию, эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий или оказать помощь в случае природной катастрофы.
Трамп уже не раз жаловался, что страны-члены НАТО не выполняют своих обязательств выдавать на оборонные нужды крайней мере 2 % от своего валового внутреннего продукта ежегодно. Такие обязательства, предусмотренные еще учредительными документами НАТО, но давно не выполняемые многими странами, НАТО возобновили в 2014 году, после начала новой агрессивной политики России.
Примеры агрессии - Молдова, Грузия, Украина.
а ти понаписував, що це вони, а не росія загрожують Франції.
Европе 10 раз нужно подумать от кого защищаться.От призрачной угрозы с востока или от очевидной с запада.
шо тот кто все ето вам рассказывал, после слов "как поступил муйло правильно , шо напал на Украину" - ваш друг?
Последний раз когда она блистала было еще при Наполеоне....
Толерантность и либерализм убил ее военный дух...
рыжий не подарок, кто же спорит, но сп2 - не рыжий....
Германия может с Францией?
глаз да злаз за етой франчуковской ботвой....
у тебя сша отняли бургундию и вторглись в шампань?
от же франчукам свезло по территоррии - по всем границам люди.
им бы сегодня 5км границы с казламордией - узнали бы шо ето за веселуха...
веришь в ее способность ( гипотетически ) дать без американцев кому-либо достойный отпор.Осуждать,обеспокоиться,искать компромисс ,поставить на вид,состряпать декларацию-это да,европейский подход.Европа медленно идет к своему упадку.Воинствующие рассы рано или поздно подомнут европейскую культуру под себя.Исключение- умнейшая Швейцария.Вот пример для подражания.
Может уже хватит пукать в лужу. Каждую неделю "самые ужасные санкции в мире"Не было бы реальной амерской поддержки во время войны, вся хранция просто исчезла бы, как государство
классика жанра - "вассал моего вассала не мой вассал"
по сегодняшнему состоянию (грубо так) ))
вассал европы - рашка; (только степеня обеспокоенности её действиями, .......)
вассал рашки - америка; (американцы вассалят в подьедах, сверлят дырки где токо хотят, ....)
америка - не вассал европы (по классике) ))
хто подкинул ему на озвучку инверсию? его вассал? "devide et impera" )))
европа росла по большей части потому чо не отвлекала бюджеты на войну...
а развивала технолгии.
армия притормозит это...
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А что, Макрона как-то грел договор о ядерных ракетах? Путлер его регулярно нарушает, так какой смысл США сохранять этот договор и какая от него польза той же Европе?!