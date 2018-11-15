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 Умерла женщина, которая 9 ноября выпала из маршрутки в Одессе и получила черепно-мозговую травму

В Одесской областной клинической больнице скончалась 41-летняя женщина, которая 9 ноября выпала из дверей переполненной маршрутки на одном из поворотов маршрута "НАТИ - Одесса".

Пассажирка, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму, была госпитализирована и впала в кому, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"После инцидента автобус сняли с маршрута для проведения экспертиз, а водителя следователь полиции опросил в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Расследование уголовного дела осуществляет Усатовское отделение полиции ГУ НП в Одесской области.

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Источник: https://censor.net.ua/n3097020
 
 
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Скільки трагедій ...
Бідна жінка. Горе родині.
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