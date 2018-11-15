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Все про:сахар (100) Супрун Ульяна (355)

 50% случаев диабета 2 типа остаются недиагностированными, - Супрун призвала украинцев регулярно проверять уровень сахара в крови

Заболеваемость диабетом глобально растет. Сейчас в мире более 422 миллионов человек живут с диабетом, в Украине - почти 1,3 миллиона.

Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во Всемирный день борьбы с диабетом, 14 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

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Кроме генетических факторов, на развитие болезни влияет наш образ жизни - малоподвижность, несбалансированное питание, наличие избыточного веса и вредных привычек.

В то же время, многие люди не знают о болезни. Например, 50% случаев диабета 2 типа остаются недиагностированными. Человек может иметь болезнь и не знать об этом много лет. Именно поэтому важно регулярно тестировать кровь на уровень сахара и внимательно следить за своим организмом, чтобы как можно быстрее предотвратить болезнь.

Диабет 1 типа предупредить нельзя. Зато в 80% случаев диабета 2 типа можно предотвратить. В этом случае здоровый образ жизни - лучшая профилактика.

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Супрун советует сбалансированно питаться, поддерживать здоровый вес, быть физически активным, не курить и регулярно посещать семейного врача.

50% случаев диабета 2 типа остаются недиагностированными, - Супрун призвала украинцев регулярно проверять уровень сахара в крови 01
50% случаев диабета 2 типа остаются недиагностированными, - Супрун призвала украинцев регулярно проверять уровень сахара в крови 02
50% случаев диабета 2 типа остаются недиагностированными, - Супрун призвала украинцев регулярно проверять уровень сахара в крови 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3097019
 
   
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Диабет от нервов. Как жить в этой стране не нервничая.
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А Супрун не дагадалась ввести в школьную программу дисциплину "ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"? Или Пенсионный Фонд и КМУ не позволяет? Зачем Украине нужны пенсионеры, которые спокойно могут жить до 120-140 лет?
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