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Все про:военная база (176) НАТО (6095) Польша (4594) США (14408) Мэттис Джеймс (100) Блащак (5)

 Пентагон и Минобороны РП договариваются о создании крупной военной базы в Польше для сдерживания России

Обсуждение о создании крупной американской военной базы в Польше продвинулись во вторник, после встречи в Пентагоне, на которой обсуждали предложение Варшавы.

"Мы работаем над деталями предложения и о том, как лучше поддержать единство альянса, безопасность альянса и укреплять двусторонние отношения", - заявил министр обороны США Джеймс Мэттис перед переговорами с польским коллегой Мариушем Блащаком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Польша будут сотрудничать в военной сфере для сдерживания России, - Мэттис

Польша предложила 2 миллиарда долларов на поддержку финансирования построения объекта, где могут на постоянной основе размещаться военные и их семьи. Президент Польши Дуда предложил назвать новую базу "Форт Трамп", пишет американское оборонное издание Stars and Stripes.

После встречи с Мэттисом, Блащак сказал польским СМИ, что "предложение о постоянном присутствии вооруженных сил США в Польше было хорошо воспринято".

Польские чиновники считают, что постоянное присутствие вооруженных сил США станет более мощным сдерживающим фактором для агрессии России, чем размещение подразделений на ротационной основе.

С 2014 года США и НАТО усилили свое присутствие в Польше. США имеет базу командования в Познани и ротационные танковые бригады на различных военных базах и дополнительно 1000 военных у польской границы с российским анклавом в Калининграде.

Также читайте: Пентагон назвал "неприемлемым" нарушение Россией договора о РСМД и пообещал симметричный ответ

Блащак заявил, что Пентагон к марту планирует оценить вопрос размещения дополнительных военных США на востоке страны.

Сторонники размещения постоянного американского контингента в Польше утверждают, что это сдерживает Москву от проверки решимости НАТО. Военных колледж сухопутных сил в 2017 году также провел оценку, где указывалось, что постоянное расположение военных в Европе дешевле, чем их постоянная ротация.

Другие утверждают, что в случае конфликта с Россией, военные, базирующиеся у российской границы, станут легкой целью для дальнобойного оружия Москвы, а также составляют риски эскалации, пишет издание.

Все же к предложению Варшавы отнеслись серьезно. "Мы сегодня обсудим это подробно, - заявил Мэттис. - Очевидно, что мы обсудим это и с союзниками".

Источник: https://censor.net.ua/n3097017
 
   
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Нормально. В Грузии так же делается логистический центр НАТО. Обложили страну-бензоколонку как волка в логове.
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еще не обложили. когда мы разместим солдат НАТО у себя вот тогда будет полностью.
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лучше, когда Украина тоже будет в составе НАТО, кстати, думаю что это будет быстрее твоего варианта
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Уже и Иран отключили от Свифта.
Наверное за Израиль.
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Объяснена любовь россиян к подделкам



Пентагон и Минобороны РП договариваются о создании крупной военной базы в Польше для сдерживания России - Цензор.НЕТ 9630

В Минпромторге провели исследование, в ходе которого выяснилось, что 42 процента россиян сознательно покупают контрафактную продукцию из-за ее дешевизны. Об этом сообщает РИА

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, чаще всего приобретаются нелегальные товары легкой промышленности (23 процента), продукты (21 процент) и фармацевтические препараты (10 процентов). (!!!!!)

«К сожалению, не всегда потребитель понимает, что он приобретает, что ему предлагают, кто это произвел, в каких условиях это произведено, соблюдены ли были требования технических регламентов по безопасности, как минимум - базовые, из чего состоит этот товар, из чего он сделан», - отметил чиновник.

По данным компании BrandMonitor, почти 70 процентов продавцов по всей России торгуют контрафактными товарами. Большинство из них уверены, что их поддельный товар хорошего качества, а некоторые считают, что он даже лучше оригинала. Пентагон и Минобороны РП договариваются о создании крупной военной базы в Польше для сдерживания России - Цензор.НЕТ 9470


https://lenta.ru/parts/news

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ну на счёт подделок и тут был диспут и хотели мне докозать хорошего (не отличить и другои раз и лучше оргинального) качества. - уточню - не говорили о рассеиских товарах
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Перемирия со стороной, которая управляется извне - бесполезны по определению, поскольку все решения принимаются в другом месте. Любое перемирие обязательно закончится и возобновится драка. Причем, начнется с того места, откуда началась. Но в позиции Украины есть и сильная, в отличие от Израиля, сторона. Мы назвали того, кто стоит за агрессией, и твердо стоим на этой позиции, Израиль пока не решается этого сделать, хотя все те войны, которые он ведет вот уже 60 лет, планировались в одном и том же месте, а противник готовился и снабжался посредниками или напрямую все из того же самого места, откуда снабжаются и террористы, действующие в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПентагон и Минобороны РП договариваются о создании крупной военной базы в Польше для сдерживания России
 
 
 
 
 
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