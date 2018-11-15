 Пентагон и Минобороны РП договариваются о создании крупной военной базы в Польше для сдерживания России

"Мы работаем над деталями предложения и о том, как лучше поддержать единство альянса, безопасность альянса и укреплять двусторонние отношения", - заявил министр обороны США Джеймс Мэттис перед переговорами с польским коллегой Мариушем Блащаком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Польша будут сотрудничать в военной сфере для сдерживания России, - Мэттис

Польша предложила 2 миллиарда долларов на поддержку финансирования построения объекта, где могут на постоянной основе размещаться военные и их семьи. Президент Польши Дуда предложил назвать новую базу "Форт Трамп", пишет американское оборонное издание Stars and Stripes.

После встречи с Мэттисом, Блащак сказал польским СМИ, что "предложение о постоянном присутствии вооруженных сил США в Польше было хорошо воспринято".

Польские чиновники считают, что постоянное присутствие вооруженных сил США станет более мощным сдерживающим фактором для агрессии России, чем размещение подразделений на ротационной основе.

С 2014 года США и НАТО усилили свое присутствие в Польше. США имеет базу командования в Познани и ротационные танковые бригады на различных военных базах и дополнительно 1000 военных у польской границы с российским анклавом в Калининграде.

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Блащак заявил, что Пентагон к марту планирует оценить вопрос размещения дополнительных военных США на востоке страны.

Сторонники размещения постоянного американского контингента в Польше утверждают, что это сдерживает Москву от проверки решимости НАТО. Военных колледж сухопутных сил в 2017 году также провел оценку, где указывалось, что постоянное расположение военных в Европе дешевле, чем их постоянная ротация.

Другие утверждают, что в случае конфликта с Россией, военные, базирующиеся у российской границы, станут легкой целью для дальнобойного оружия Москвы, а также составляют риски эскалации, пишет издание.

Все же к предложению Варшавы отнеслись серьезно. "Мы сегодня обсудим это подробно, - заявил Мэттис. - Очевидно, что мы обсудим это и с союзниками".