EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  1512  12
Все про:Винница (430) обыск (1210) СБУ (12986) IT-индустрия (142)

 "Расследуют антигосударственную деятельность", - СБУ обыскала винницкую IT-компанию Letyshops. ВИДЕО

В Виннице прошел обыск одной из крупнейших местных IT-компаний - кэшбек-сервиса Letyshops.

Как сообщала Винницкая IT-ассоциация в Facebook, обыски проходили одновременно в офисе компании по адресу: просп. Юности, 35А, и в квартире директора и собственника компании, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ обыскала квартиру депутата Херсонского облсовета Ставицкого по делу Гандзюк, - адвокат Ильченко

По данным ассоциации, сотрудники киевского СБУ проводят следственные действия по решению Печерского суда Киева, но представителям компании никаких документов не предъявляли.

"Представители СБУ закрыли директора и собственника Letyshops Игоря Гнатовского в его же личной квартире. Представителей правоохранительных органов в квартиру не пускают, адвоката пустили", – сообщили в ассоциации.

По словам Дмитрия Софины, главы Винницкой IT-ассоциации, который присутствовал при обыске, адвоката к владельцу компании пустили только после вызова полиции, передает AIN. "Понятых не было, свидетелей не было, когда вызвали полицию, сотрудники СБУ предоставили им документы, на основании которых производится обыск, но адвокатам их не показали", - говорит он. Деятельность компании, по его словам, полностью остановлена и причин для обыска не называют.

Права компании в этом случае взялась представлять юридическая компания Juscutum. "Адвокат практики безопасности бизнеса Марина Маковецкая обеспечивает защиту прав клиента и законность проведения следственного действия", – сообщили в компании.

Также смотрите: У Бережной при обыске нашли килограммовый слиток золота и письмо к Лаврову, - СБУ. ФОТОрепортаж

"По всему видно, что ни первый, ни второй Закон "маски-шоу стоп" не запрещал проведение обысков. Надеюсь, никто не верил в то, что обыски прекратятся или прекратится давление на бизнес. Или в то, что адвокаты останутся без работы в связи с указанными выше изменениями. Наши адвокаты уже в гуще событий по этому кейсу, поэтому все наши дальнейшие комментарии – только с соблюдением адвокатской тайны!", – комментирует адвокат практики безопасности бизнеса "Юскутум" Дмитрий Онученко, который занимается этим делом.

В Службе безопасности Украины в комментарии ТСН.uа рассказали, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия, обыски проводились на основании решения суда. В спецслужбе расследуют антигосударственную деятельность со стороны указанной компании и ее руководства. "Как только оно (расследование. - Ред.) завершится, мы будем сообщать детали дополнительно. Они (компания. - Ред.) к IT-бизнесу имеют очень косвенное отношение. Сейчас там проходят обыски, изымается большая доказательная база, которая подтверждает их антигосударственную деятельность", - рассказал ТСН.uа источник в СБУ.

ТСН.uа также пытались связаться с владельцем компании Игорем Гнатовским, однако, как сообщили представители IT-Association Vinnytsia, правоохранители изъяли у него телефон, и связи пока с ним нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром СБУ ввалилась в офис. Пять человек проводят обыск. Ищут доказательства сепаратистской деятельности матери Бережной, - Кильчицкая

Отметим, что Letyshops – это кэшбек-сервис с основным офисом в Виннице. Сервис компании работает так: пользователь регистрируется на сайте компании, после чего делает покупку на партнерских сайтах. После покупки пользователю начисляется кэшбэк, в зависимости от магазина, он может составлять как 1%, так и 30%. Если в течение 30 дней покупатель не возвращает товар обратно в магазин, он получает выплату. Суммарная выручка магазинов от клиентов, которых привела команда Гнатовского, составляет $35 млн ежемесячно.

Источник: https://censor.net.ua/n3097016
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дійсно, що це не IT-бізнес. Але що є антидержавного у діяльності цієї компанії?
 показать весь комментарий
 
 
Я даже больше скажу. Подобные компании при покупке товаров за рубежом (а именно так они и работают), возвращают часть средств покупателю товаров, т.е. назад в Украину. Они валюту оставляют здесь, т.е. пользу приносят!
 показать весь комментарий
 
 
Та ничего, усьо в порядке. Скрин от зиц председателя Гнатовского
https://uploads.disquscdn.com/images/4ce7928463999c46642913800896370941ef5adb2e5df33156b4a6c19ecdab50.jpg
 показать весь комментарий
 
У меня открывает, хз. Кароче там скрин этого Гнатовского с Байкала, где он на квадриках собирается его замёрзший проехать. И вааще эта контора работала для мацкальского рынка. Так шо пришьют ему многое чего. Только боюсь, шо он даже не в курсе шо его держали как зиц председателя. Просто клоун, умный бы на Байкал бы не поехал и уж тем более не делился бы в интернетах.
 показать весь комментарий
 
 
Оказывается все военнослужащие ВСУ равны по техническим параметрам российским истрбителям пятого поколения! Во как ! "Расследуют антигосударственную деятельность", - СБУ обыскала винницкую IT-компанию Letyshops - Цензор.НЕТ 3088


Раскрыты средства малозаметности Су-57



"Расследуют антигосударственную деятельность", - СБУ обыскала винницкую IT-компанию Letyshops - Цензор.НЕТ 1119
Серийные российские истребители пятого поколения Су-57 получат «пиксельную» окраску "Расследуют антигосударственную деятельность", - СБУ обыскала винницкую IT-компанию Letyshops - Цензор.НЕТ 2511 , снижающую оптическую заметность машины. Такой же облик имеет самолет под номером 511 (Т-50-11), заявил «Звезде» главный конструктор-директор «Сухого» Михаил Стрелец.
«Пиксельная окраска дает эффект размытого контура, что позволяет исказить четкие границы, которые есть у аэродинамической компоновки самолета», - сказал конструктор (пиндосы со своими стелсами будут отдыхать) "Расследуют антигосударственную деятельность", - СБУ обыскала винницкую IT-компанию Letyshops - Цензор.НЕТ 3088
 показать весь комментарий
 
 
самолет под номером 511 (Т-50-11) - самый секретно-незаметный самолет, заявил «Звезде» главный конструктор-директор «Сухого» Михаил Стрелец. "Расследуют антигосударственную деятельность", - СБУ обыскала винницкую IT-компанию Letyshops - Цензор.НЕТ 7258

https://lenta.ru/news/2018/11/15/su572/
 показать весь комментарий
 
 
Демография России - государственная тайна Кремля .

Россиян уже давно не 140 млн., их осталось меньше 90 миллионов. Остальные вымерли

https://oleg-leusenko.livejournal.com/10573085.html?fbclid=IwAR13wWZEDDAbcOcnhRHDQesQ3s1i377R9GmLVpiByuR0oO53Ld6OWaoEC_E
 показать весь комментарий
 
 
"Суммарная выручка магазинов составляет $35 млн ежемесячно."
Не, ну это однозначно антигосударственная деятельность.
Столько бабла под самым носом мимо проходило.
 показать весь комментарий
 
 
вражеских шпионов и диверсантов, занимающихся подрывной и антигосударственной деятельностью, задерживают несколько иным образом
все остальное - блеф
 показать весь комментарий
 
 
они ещё работают с 1360тью магазинами с кэшбэком
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Расследуют антигосударственную деятельность", - СБУ обыскала винницкую IT-компанию Letyshops. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх