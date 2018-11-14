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 За сутки зафиксировано более тысячи аварий по всей стране, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал автомобилистов беречь себя, пользоваться ремнями безопасности и вовремя менять сезонную резину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Как мы ездим на авто... За сутки более 1000 ДТП по всей стране. Из них, только в Киеве - 498. 30% водителей не сменили летнюю резину на зимнюю. Только 46% были пристегнуты. А в целом ремнями безопасности пользуется не более 23% граждан, согласно последним соцопросам. Минимум половины этих смертей, увечий, ДТП могло бы не быть, если бы каждый потратил секунду в начале путешествия на застегивание ремня безопасности и час раз в полгода на своевременную замену сезонной резины авто. Берегите себя!", - отметил Омелян.

За сутки зафиксировано более тысячи аварий по всей стране, - Омелян 01

Напомним, Национальная полиция Украины обнародовала информацию о том, что по состоянию на 18 часов по спецлинии 102 поступило 498 обращения о ДТП в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3097014
 
 
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Несу сегодня корзинку ребёнку в садик на праздник. Погодка ещё та-снег метёт, ветер… Навстречу мужик идёт, поравнялся со мной и говорит :" Чё, дурочка, не нашла подснежников?»
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Надо было достать из корзинки топор (для собирания подснежников ) и рубонуть его с плеча.))) чтобы дебильных вопросов не задавал.)))
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А что Мининфраструктуры уже выезжает на ДТП ?
Откуда цифра, и при чем к ней Мининфраструктуры ?
Лишь бы попиарится.
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Поражает данная ситуация , повторяющаяся из года в год . Выезжаешь из двора или с парковки или стоянки , выбери безлюдное место или на пустующей дороге несильно разгонись и по разному проверь работу тормозной системы . Если скользко , не двигайся со скоростью больше 60 . Сильно скользко поезжай на 40 км . А люди , как-будто все мозги с холодами ушли ... гоняются друг с другом , а потом аварии по несколько машин . Да , бывали случае на гололёде ... ничего не сделаешь ( и это на скорости 20-40км). Сидишь за рулём и ждёшь куда её принесёт . 28 лет за рулём . Зимой , тьфу-тьфу , ни разу в аварии не участвовал .)
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Почему в Дании ещё нет снега , а все уже переобулись? А украинцы как и всегда , может пронесёт на летней резине?
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Люди ценят жизнь , свою и окружающих . И не исключаю , что в Дании могут быть штрафы за неподходящую резину . Покрайней мере страховая точно ничего не оплатит при дтп зимой на летней резине .
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Да ,в Дании штраф но не знаю сколько за летною резину .
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точно, я тоже не знаю сколько штраф, достаточно что знаю должна быть зимная покрышка, ещё более, с щипами разрешенно с 15 октября, но поменял уже 10 октября, ударили морозы и потом те 5 дня думал, ведь слышно что с щипами, могут остоновить или поддаити на стоянке, но полиция в таких случиях лояльна (кстати и закон глосит, что разрешенно быстрее, если есть такие температуры)
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В Дании нет даты , все зависит от погоды . Но все переубуваются в первой половине ноября, а если раньше приходят морозы то и раньше меняют резину .
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украинцы - какие у вас репресии по закону к тем, кто осознанно угрожает жызням чужих людей?
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У нас полицейское государство, наш голос ничего не значит.
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У Вас не полицейское государство, у вас бардак . Полицейское это Дания , Норвегия,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки зафиксировано более тысячи аварий по всей стране, - Омелян
 
 
 
 
 
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