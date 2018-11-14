 Полтавский облсовет 65 раз отказывал госкомпании "Укргаздобыча" в согласовании лицензии на добычу газа, давая согласие фирмам, которые ничего не добывают, - Коболев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Коболев отметил: "Почти 1 млрд грн - столько получили местные общины от добывающего сегмента группы "Нафтогаз" в этом году согласно новому законодательству. Более 992 млн грн ренты за последние 10 месяцев. Этих денег достаточно, чтобы построить новые школы на 10 000 учащихся, или сады для 8000 детей.
Наша стратегия развития эффективного и прибыльного "Нафтогаза" опирается на принципы устойчивого развития - в частности, поддержку локального производства и социальной инфраструктуры для местных общин. "Нафтогаз" добывает больше газа, Украина укрепляет собственную энергонезависимость, местные общины получают достойные деньги.
Факт того, что в течение 3,5 лет полтавский облсовет 65 раз (или в 100% всех обращений) отказал "Укргаздобыче" в согласовании лицензий - ненормально и недопустимо. Зато спецразрешения без проблем получают фирмы, которые ничего не добывают. Люди, которые живут в Полтавской области, остаются без дорог, школ, садов и больниц, которые могли бы получить. Страна - без достойного роста собственного добытого газа. Такая странная избирательность полтавских депутатов даже имеет свое кулуарное название "шлагбаум для Нафтогаза".
Надеюсь на помощь правительства и парламента в максимально быстром решении этой проблемы".
или не???
Рады мы за почтальонов - скоро нефть начнут качать...
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа публичному акционерному обществу "Укрпочта"...
- Тук-тук
- Кто там?
- Это я, почтальон Печкин, принес два баллона сжиженного газа для вашего мальчика и семь зажигалок с газом для вашей девочки…
А теперь, дети, все хором дружненько:
- Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне,
С красным газовым баллоном,
Рот разит одеколоном?
- Это он, это он -
Украинский почтальон…
И теперь запевочку, еще дружнее:
"Укрпочта" получила право газы поставлять,
Рады мы за почтальонов - скоро нефть начнут качать...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤑
Полностью провальная и бездарная тарифная политика на фоне подмены системных изменений пустыми псевдорыночными лозунгами
Представьте себе - старый дырявый водопровод, в котором резко подняли давление. Естественно - где-то начинает рвать. Трубы магистральные, задвижки, запорная арматура, трубы в домах, краны и тд.
И все молятся - только бы рвануло не у меня!
Нефтегаз вместе с умным Гройсманом новой ценой на газ резко подняли «давление» по всей цепочке - Нефтегаз-облгазы-ТКЭ-муниципалитеты-население.
Вот и начинает «рвать» в слабых местах.
Там где люди потребляют газ непосредственно на котле все проще и банальнее: нет денег и нет субсидии - отключаешься, мёрзнешь или палишь дрова. И молишься. Грустно, одним словом.
Сложнее с ТКЭ. По всей цепочке полный бардак, огромные долги, непонятные отношения и полная коллективная безответственность.
Сейчас происходит поиск «слабого звена».
Где-то им объявляют горгаз ( Кривой Рог), где-то ТКЭ (Киев), где-то Мэра (Смела) или «коммерсов».
Под шумок все норовят обхитрить ( это мягко) друг-друга, срубить деньжат на проблемах и перевести стрелки друг на друга. Короче - классика жанра с пауками в банке.
И абсолютно никто в стране не берет на себя ответственность прямо сказать - что делать с долгами, старыми, нынешними и будущими?!
Кто, что и когда у кого-то будет забирать за долги?!
ТЭЦ, ТКЭ, облгазы, котельные, залоговое имущество и тд - это все для большинства народа абстракция и кто будет их собственником народ не очень то и волнует.
А вот кто первым скажет, интересно - когда у народа будут забирать имущество и жилье за долги?!
И куда тогда ему деваться?!
И что делать с этим жильем, кто в нем будет жить?!
А если нет - кто тогда будет гасить эти долги?!
И что он, народ, тогда будет делать в ответ?!
Наши заокеанские и европейские партнеры знают, но хотят, чтобы это озвучил Петр.
Петр тоже знает, но хочет, чтобы это озвучил Владимир.
Владимир хотел бы разделить эту участь с депутатами, но тем избираться скоро.
Все вместе с радостью бы предоставили это право мэрам, но тем жить в этих городах.
Порвут их за это.
Но вот беда то в одном.
Если ничего не забирать, то и проблема долгов будет вечной. И никакой даже видимой реформы не будет. И никаких инвестиций и никакой модернизации.
Складывается впечатление, что выхода нет.
Это не так!
Основная причина - полностью провальная и бездарная тарифная политика на фоне фактической подмены системных изменений пустыми псевдорыночными лозунгами и красивыми презентациями.
http://ua24ua.net/aleksey-kucherenko-prostoe-obyasnenie-togo-chto-seychas-proishodit-po-vsey-strane-s-gazom/
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