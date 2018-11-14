 Дело завода "Краян": В судебном заседании прокуроры зачитали 12 страниц обвинения из 173

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
По ходатайству адвоката одного из подсудимых, прокуроры должны объявить полную версию документа - это 173 страницы. В течение первого судебного заседания зачитали только первые 12 страниц.
На первом судебном заседании коллегия судей Малиновского районного суда отказала прокурорам в приобщении к материалам дела отдельного гражданского производства по компенсации 185 миллионов в интересах одесской территориальной общины. На предыдущем заседании прокуратура отозвала подобный гражданский иск - похожий по сути он отличался обоснованием, говорит прокурор по делу Максим Кравченко.
"Прокурором были изучены дополнительные решения суда, которыми удовлетворялось требование прокурора именно как гражданского истца. И чтобы эти аргументы привести непосредственно в иске, прокурор использовал это право (отозвал предыдущий иск. - Ред.). По сути исковых требований он был тот же, но по сути содержания, которым прокурор обосновывает полномочия в этом случае представлять интересы территориальной громады, он более расширен с учетом практики, принятой Верховным Судом в этом составе", - подчеркнул Кравченко.
Возможность подать гражданский иск была у Одесского городского совета, но он ею не воспользовался, отметил прокурор. По словам Кравченко, теперь в случае победы в суде, гражданское производство надо будет подавать отдельно.
Защита была против гражданского иска от прокуратуры - по словам адвокатов, прокурор не может выступать представителем органов местного самоуправления, а ущерб государству в этом деле не нанесен. Суд согласился с защитой, отметив, что прокурор недостаточно обосновал свое ходатайство и не доказал своих полномочий в гражданском иске.
"Мы провели процедуру согласно всем требованиям норм законодательства. Сегодня вы услышали обвинительный акт и ничего кроме улыбок он не вызывает. Каждый отрабатывал свои функциональные обязанности на своем рабочем месте. Компания нам провела оценку, мы сравнили с другими ценами и приняли решение. Если нам сегодня вернут эти деньги (по гражданскому иску. - Ред.) Мы скажем "спасибо", поскольку это будет поступления в бюджет", - заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, комментируя гражданский иск о возможности возврата денег за покупку.
Если будет доказана незаконность, то городская власть будет подавать такой иск, отметил он.
Перед заседанием судьи также попросили выйти из зала тех, кого допрашивали в качестве свидетелей в досудебном следствии. Среди таких были депутаты городского совета Александр Шеремет, Олег Бриндак и Андрей Кисловский, депутат Одесского областного совета Евгения Абрамова и другие. Трансляция суда однако продолжалась.
Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.
По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.
Как сообщалось ранее, под зданием Соломенского райсуда в Киеве, где слушалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, собралась группа неустановленных лиц, которая окружила вход в здание. После словесной перепалки произошла стычка с полицией, были слышны два выстрела. После них был задержан человек с травматическим оружием. Один правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги.
Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Позднее координатор отряда Красного Креста сообщил, что во время столкновения у здания суда пострадали 4 человека.
Правоохранители доставили в районное управление 36 активных участников столкновения возле здания Соломенского райсуда Киева.
Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.
делаем ставки господа
не наше решальство и кривосудие такое забавное