 "Выборы" в ОРДЛО - часть гибридной войны, ни одна страна НАТО и ЕС не признает их, - президент ПА НАТО Юкнявичене

Об этом сайту Polygraph.info, совместному проекту "Голосу Америки" и "Радио Свобода" заявила Раса Юкнявичене, президент парламентской ассамблеи НАТО, которая является консультативным межпарламентским органом Альянса, информирует Цензор.НЕТ.

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"Это не выборы, это фейковые выборы. Ни одна страна НАТО, ни одна страна Европейского Союза не признает эти выборы. Не будет никаких последствий, они нарушают международное право. Чтобы они не говорили, это не выборы, а часть гибридной войны", - отметила Юкнявичене.

По словам президента парламентской ассамблеи НАТО, Украина остается полигоном кремлевской пропаганды и гибридной войны.

"Это те же действия, предпринимавшиеся КГБ во времена Советского Союза. Все эти методы сейчас работают, только уже с учетом особенностей современного мира, с использованием Интернета, соцсетей - всего того, что они могут использовать", - заявила чиновник.

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Юкнявичене также обратила внимание на отдельные элементы информационной войны России против Украины.

"Даже тот нарратив, который использует Кремль в западных СМИ о том, что конфликт в Украине - это украинский конфликт, - отметила Юкнявичене. - Это не украинский конфликт, это агрессия России против Украины. Там офицеры Российской Федерации руководят этими так называемыми сепаратистами. Не было бы никакого сепаратизма, если бы не вторжение России в эту страну".

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

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