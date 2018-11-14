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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:выборы (20688) НАТО (6092) Евросоюз (12139) Юкнявичене Раса (1)

 "Выборы" в ОРДЛО - часть гибридной войны, ни одна страна НАТО и ЕС не признает их, - президент ПА НАТО Юкнявичене

Так называемые выборы, которые состоялись в минувшее воскресенье в "ДНР" и "ЛНР", является частью гибридной войны Кремля.

Об этом сайту Polygraph.info, совместному проекту "Голосу Америки" и "Радио Свобода" заявила Раса Юкнявичене, президент парламентской ассамблеи НАТО, которая является консультативным межпарламентским органом Альянса, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В этих так называемых "выборах" есть и положительный момент", - командующий ООС Наев об организованном боевиками голосовании

"Это не выборы, это фейковые выборы. Ни одна страна НАТО, ни одна страна Европейского Союза не признает эти выборы. Не будет никаких последствий, они нарушают международное право. Чтобы они не говорили, это не выборы, а часть гибридной войны", - отметила Юкнявичене.

По словам президента парламентской ассамблеи НАТО, Украина остается полигоном кремлевской пропаганды и гибридной войны.

"Это те же действия, предпринимавшиеся КГБ во времена Советского Союза. Все эти методы сейчас работают, только уже с учетом особенностей современного мира, с использованием Интернета, соцсетей - всего того, что они могут использовать", - заявила чиновник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене посетила зону ООС: "У нас нет такого слова "кризис в Украине", это война России против Украины". ФОТОрепортаж (обновлено)

Юкнявичене также обратила внимание на отдельные элементы информационной войны России против Украины.

"Даже тот нарратив, который использует Кремль в западных СМИ о том, что конфликт в Украине - это украинский конфликт, - отметила Юкнявичене. - Это не украинский конфликт, это агрессия России против Украины. Там офицеры Российской Федерации руководят этими так называемыми сепаратистами. Не было бы никакого сепаратизма, если бы не вторжение России в эту страну".

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Также смотрите: Открыто уголовное производство в отношении организаторов "выборов" на оккупированной территории Донбасса, - Тука. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3097010
 
   
 Топ комментарии
 
И водичку пьют на халяву от Петра Поросенко уже пять лет))
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Ну так Геращенко уже все объяснила,мэр Смелы агент кремля и Михо,что вам не ясно?
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Так нато и ес неформально признали свою беспомощность в этом вопросе.Остального для мордора и не надо.
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Кто может подержите этого украинскомовного блогера

https://www.youtube.com/watch?v=fDoYE7PyQig&t=402s
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Фейкові вибори в ОРДЛО це інструмент росії для досягнення мети, яку через деякий час ми побачимо. Скорише за все, що росія буде наполягати про ведення переговорів тільки із представниками цих нібито "держав".
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посмотрите видео жизни в донецке и луганске на ютубе .... я рад я рад что эти видео соответствуют времени ...пусть ордло так и будет ни у нас ни рашке пусть гниды мучаются ..я б им еще клемо на лобе на кпп делал ввиде двуххглавого бройлера
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Посмотри видео жизни в г. Смела... даже порадоваться не за что!
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Ну так Геращенко уже все объяснила,мэр Смелы агент кремля и Михо,что вам не ясно?
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подождите, а рашка признала или опять заувжала опрос
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Часть гибридной войны это когда украинци которые платят налоги не могут обогреться по цене 9000грн за газ, а даунбасня платит по 1000грн. Когда г. Смела замерзает от холодомора, а быдло которое убивало украинцев, сидит за наш счет в тепле и крутит нам дули и рассказывает что мы идиоты майданутые... вот что такое части гибридной войны!
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И водичку пьют на халяву от Петра Поросенко уже пять лет))
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Дійсно, що постачання води в ОРДЛО є мінусом для всіх нас та влади. Вирішити цю проблему дуже важко, але це робити необхідно.
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У Сирії в провінції Дараа загинули високопоставлені офіцери ЗС РФ.Про це повідомляє інформаційно-аналітичне агентство «NORS»
نورس للدراسات/ NORS‏ @NorsForStudies 8 лип.

#درعا أنباء عن اطلاق شرفاء قرية ام المياذن النار على سبعة من الجنود الروس وقتلهم جميعا ما دفع الطيران لقصف القرية بعدة غارات اليوم.

9 ретвітів 50 вподобань

"Вибори" в ОРДЛО - частина гібридної війни, жодна країна НАТО та ЄС не визнає їх, - президент ПА НАТО Юкнявічене - Цензор.НЕТ 7360 نورس للدراسات/ NORS‏ @NorsForStudies

#خاص_نورس علمنا من مصادر خاصة أن الخبر صحيح وأن العملية قام بها شباب من قرية أم المياذن على حاجز لجنود المحتل الروسي وميليشيا الأسد قرب جسر أم المياذن على المدخل الشرقي للمدينة في الساعة الحادية عسر صباح اليوم وذلك قبل دخول المحتل الروسي وميليشيا الأسد للقرية.
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Ага... Почитал. Было очень интересно. "Вибори" в ОРДЛО - частина гібридної війни, жодна країна НАТО та ЄС не визнає їх, - президент ПА НАТО Юкнявічене - Цензор.НЕТ 4160
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даже транслятор арабского не разобрался.
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Касапчики, тунца вам, а не Украину.... "Вибори" в ОРДЛО - частина гібридної війни, жодна країна НАТО та ЄС не визнає їх, - президент ПА НАТО Юкнявічене - Цензор.НЕТ 5500
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Выборы" в ОРДЛО - часть гибридной войны, ни одна страна НАТО и ЕС не признает их, - президент ПА НАТО Юкнявичене
 
 
 
 
 
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