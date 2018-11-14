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 Общество
  1988  26
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Все про:Филарет (336) Евстратий (Зоря) (33)

 Он официально на соборе озвучит ответ на это предложение, - архиепископ Зоря о выдвижении Филарета на главу поместной церкви

Если участники Собора официально будут предлагать Патриарху Филарету стать кандидатом на должность предстоятеля единой поместной Церкви, то он на Соборе озвучит свой ответ на это предложение.

Как передает Цензор.НЕТ, так в Фейсбуке   отреагировал представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстрастий Зоря на слухи, что Патриарх Филарет снял свою кандидатуру с собора единой Поместной Церкви.

Он отметил: "Чем ближе к Собору - тем больше провокаций.

Ходят слухи, запускаются "сценарии" - и все для того, чтобы хоть на последнем шаге попробовать перехватить инициативу. "Что не смогли преодолеть - то возглавить".

Сценарии и их авторы - разные, часто из вражеских друг к другу лагерей. Но у них есть одно общее - им "мешает Патриарх Филарет".

Всем таким "планировщикам" давно пора понять - все заговоры и планы, направленные против нашего Предстоятеля - обречены на провал. Потому что он служит Богу и Церкви, поэтому Бог и Церковь помогают ему.

Патриарх Филарет, как никакой другой иерарх современности, претерпел унижение и позор за свою преданность Украинской Церкви и Украине. Он не словами, а самой жизнью доказывает, что ради них готов уступать чем угодно своим.

Но он никогда не уступал и не уступит благом и будущим Украинской Церкви.

Как Патриарх и Предстоятель он несет особую и личную ответственность, которая предоставлена ​​ему по воле Божией и через соборное избрание. Он по закону юридически представляет Киевский Патриархат. Без его подписи никаких юридических изменений по УПЦ КП не будет.

Пусть все - и друзья, и недруги - будут уверены и знают: все "планы" делать что-то вне Патриарха, без его согласия и участия - обречены на провал.

И мы, епископат, духовенство и паства Киевского Патриархата, не позволим пренебрегать или отвергать того, кто ради всех нас уже потерпел столько пренебрежения, но не отступил и не сломался!

Повторюсь - идей, мыслей, слухов и сплетен много, а появится - еще больше. Среди них - и по Предстоятельству.

По церковному порядку избирательный процесс исключительно Собора. Также этот порядок предполагает отсутствие самовыдвижения. То есть ни Патриарх Филарет, ни кто-либо другой из иерархов не может выдвигать сам себя. Если же участники Собора официально во время Собора будут предлагать Патриарху Филарету быть кандидатом - он официально на соборе озвучит свой ответ на это предложение.

Это будет его ответ. А пока не начался Собор и не началась процедура выборов - все распространяемые в сети "заявления" и "сценарии" является исключительно "мыслями на тему". И именно как к "мыслей на тему", к ним надо относиться. Особенно когда их распространяют анонимные авторы, не уполномочены лица или средства кремлевской дезинформации".

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3097009
 
 
 Топ комментарии
 
РПЦ-КГБ за поребрик, домой, на обосРаху- в родимыя срани-рязани!

Он официально на соборе озвучит ответ на это предложение, - архиепископ Зоря о выдвижении Филарета на главу поместной церкви - Цензор.НЕТ 4006





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Разговаривала с Филаретом в 2004 весной. Он расказывал как мацква пытаются Лавру приватизировать. И про Почаевскую тоже. Святой человек. После беседы с Филаретом была еще серьезная встреча на которой неожиданно подписала большой контракт . До сих пор считаю, что жто его благословение.
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В природе существуют силы добра и зла. Вот говорят, что раша- антихрист . Так и есть. И церковь у них фальшивая . Потому их прихожане молятся, молятся, а толку нет.
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Разговаривала с Филаретом в 2004 весной. Он расказывал как мацква пытаются Лавру приватизировать. И про Почаевскую тоже. Святой человек. После беседы с Филаретом была еще серьезная встреча на которой неожиданно подписала большой контракт . До сих пор считаю, что жто его благословение.
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В природе существуют силы добра и зла. Вот говорят, что раша- антихрист . Так и есть. И церковь у них фальшивая . Потому их прихожане молятся, молятся, а толку нет.
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скажу тебе по секрету - есть даже рептилоиды, и у них бога нет...!)))
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Отделить животное от духовного . Сделать из человека ЧЕЛОВЕКА и есть задание церкви.
А мацковская секта делает из людей - зверей
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в основном животные душевнее чем твой человек...\или что-то непонятно...?\
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Открою вам тайну, ни там, ни там Бога нет. Он держится подальше от таких барыг посредников в рясах.
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Церковь вообще отдельное государство в государстве
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«Сценарии и их авторы - разные, часто из вражеских друг к другу лагерей. Но у них есть одно общее - им "мешает Патриарх Филарет". Источник: https://censor.net.ua/n3097009»
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РПЦ-КГБ за поребрик, домой, на обосРаху- в родимыя срани-рязани!

Он официально на соборе озвучит ответ на это предложение, - архиепископ Зоря о выдвижении Филарета на главу поместной церкви - Цензор.НЕТ 4006





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Нельзя тормозить процесс говновозиловом типа будет- не будет, к Собору надо подходить с реальными кандидатурами, а не обсуждать старьё
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И Филарет естественно по казацкой традиции сначала откажется...но потом "оскільки товариство просить" погодиться очолити
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Слава тебе Господи что я христианин , а не православный , и я говорю : с Роджером Христовом и Новым годом, а не как православные .
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ванятко, православні це і є христяни. Чи ти сайти сплутав?
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Да ? Так почему вы тогда говорите : с Новым годом и Рождеством? Для христиан сначала сын Божий родился, а после этого и Новый год, почему у Вас по другому? Может всё-таки православия не христианство ?
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це не пов'язано з віросповіданням. Це пов'язано з совковим минулим, коли шарікови та швондєри спалювали церкви та знищували християнство, та і в загалі будь яку релігію, традиції та ідентічність, роблячи з народу совкову бидломасу. Що таке християнство на твою думку? Вірування в Іісуса Христа. В кого вірують католики? в Христа. В кого вірують православні? В христа. Це так важко для твого розуміння?
До речі, непогана кацапська, в тебе як для "християнина".
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католицтво та православіє це гілки однієї тієї ж самої релігії,як і протестантизм, як і лютеранство, з невеликими відмінностями в підході до обрядів та церковного вбрання. Католиків з православними поділяють ще різні календарі, грегоріанський та юліанський.
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Ты ещё бы мне сказал , что там было за царя гороха ? И причём что там было за совка , если его уже почти 30 лет нет ? Почему литовцы тоже были в совке и Рождество у них как у всех христиан, а не как у вас ? Ворога мову треба знати и добре .
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та ніби ж то казали, що ні Філарет ні Макарій не будуть висувати своі кандидатури? Чи я щось пропустила?
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Мне очень нравится их система выборов - этот порядок предполагает отсутствие самовыдвижения-ни Патриарх Филарет, ни кто-либо другой из иерархов не может выдвигать сам себя. Взять бы ее на все наши остальные выборы - парламента и президента. Есть участники, программы. Но выбирают реально самого лучшего.. Эх...
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кацапсіни - злодюжки. Ми, звісно в курсі, що кацапи глибоко вірують в те, що там де пототоптався сцяний дірявий кацапський лапоть -то вже стає "канонічною"/"сакральною"/"істарічєской" чи хрін зна ще якою територією засрахи. Та тільки - хєр ви вгадали, не завжди ваші забаганки хочуть виконувати інші. Вам, свінособакам, у 1686-му році Українську Церкву дали лише потримати, а не подарували, натомість ви вперлись сюди на правах господарів а не на правах тимчасових помічників/наглядачів, привласнили собі назву Українська православна церква, залишаючи при цому "мацковського патріархату". Не буває так, що ліва нога живе на мокселі, а права - в Україні, або ви російська ПЦ московського паханату, або ви будете Українською автокефальною Православною Церквою, з усіма обов'язками і умовами діяльності цієї церкви в нашій країні. Інших варіантів вашого існування не-ма-є ! Або повертайте все, як було до вашого підступного вторгнення в нашу країну, допоки ви не привласнили собі назву нашої землі, нашої церкви, повноваження та її права, або вимітайтесь звідси на**єр !
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Филарет достоин высокого сана в Украине и он говорил,что все церкви добровольно ,а не насильственно должны обьединиться
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОн официально на соборе озвучит ответ на это предложение, - архиепископ Зоря о выдвижении Филарета на главу поместной церкви
 
 
 
 
 
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