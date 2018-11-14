 Он официально на соборе озвучит ответ на это предложение, - архиепископ Зоря о выдвижении Филарета на главу поместной церкви

Как передает Цензор.НЕТ, так в Фейсбуке отреагировал представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстрастий Зоря на слухи, что Патриарх Филарет снял свою кандидатуру с собора единой Поместной Церкви.

Он отметил: "Чем ближе к Собору - тем больше провокаций.

Ходят слухи, запускаются "сценарии" - и все для того, чтобы хоть на последнем шаге попробовать перехватить инициативу. "Что не смогли преодолеть - то возглавить".

Сценарии и их авторы - разные, часто из вражеских друг к другу лагерей. Но у них есть одно общее - им "мешает Патриарх Филарет".

Всем таким "планировщикам" давно пора понять - все заговоры и планы, направленные против нашего Предстоятеля - обречены на провал. Потому что он служит Богу и Церкви, поэтому Бог и Церковь помогают ему.

Патриарх Филарет, как никакой другой иерарх современности, претерпел унижение и позор за свою преданность Украинской Церкви и Украине. Он не словами, а самой жизнью доказывает, что ради них готов уступать чем угодно своим.

Но он никогда не уступал и не уступит благом и будущим Украинской Церкви.

Как Патриарх и Предстоятель он несет особую и личную ответственность, которая предоставлена ​​ему по воле Божией и через соборное избрание. Он по закону юридически представляет Киевский Патриархат. Без его подписи никаких юридических изменений по УПЦ КП не будет.

Пусть все - и друзья, и недруги - будут уверены и знают: все "планы" делать что-то вне Патриарха, без его согласия и участия - обречены на провал.

И мы, епископат, духовенство и паства Киевского Патриархата, не позволим пренебрегать или отвергать того, кто ради всех нас уже потерпел столько пренебрежения, но не отступил и не сломался!

Повторюсь - идей, мыслей, слухов и сплетен много, а появится - еще больше. Среди них - и по Предстоятельству.

По церковному порядку избирательный процесс исключительно Собора. Также этот порядок предполагает отсутствие самовыдвижения. То есть ни Патриарх Филарет, ни кто-либо другой из иерархов не может выдвигать сам себя. Если же участники Собора официально во время Собора будут предлагать Патриарху Филарету быть кандидатом - он официально на соборе озвучит свой ответ на это предложение.

Это будет его ответ. А пока не начался Собор и не началась процедура выборов - все распространяемые в сети "заявления" и "сценарии" является исключительно "мыслями на тему". И именно как к "мыслей на тему", к ним надо относиться. Особенно когда их распространяют анонимные авторы, не уполномочены лица или средства кремлевской дезинформации".

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.