 Программой "теплых кредитов" воспользовались 496 тысяч семей, - Зубко

Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин запретил отключать теплоснабжающие предприятия от газа и электричества в отопительный период, - Зубко

По его словам, в Украине работает 1146 предприятий ТКЭ, которые поставляют тепло для населения. На сегодня уже подключены к отоплению - 96,4% жилого сектора и 99,3% социальной сферы.

"Разработанный Минрегионом и принятый парламентом закон №1730 позволил реструктурировать многомиллиардные долги теплоснабжающих предприятий, которые были накоплены в предыдущие годы. На сегодня 204 предприятия ТКЭ включены в реестр по реструктуризации и 2,7 млрд грн штрафов было списано теми, кто своевременно и активно включился в этот процесс", - отметил Геннадий Зубко.

Чиновник отметил, что кроме финансовой стабилизации и наработки маршрутной карты по реформированию системы теплоснабжения, главная задача государства - помощь каждой семье. "Это не только субсидии по оплате коммунальных услуг, а в первую очередь возможность проведения термомодернизации для уменьшения потребления. С начала действия программы "теплые кредиты" ею воспользовались 496 тысяч семей. Это примерно, как население городов Житомир и Винница вместе. Только в 2018 году 122 тысяч семей воспользовались возможностями этой программы", - рассказал вице-премьер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз": В зоне риска остаются 22 из 1168 теплоснабжающих предприятий по Украине. СПИСОК