 Программой "теплых кредитов" воспользовались 496 тысяч семей, - Зубко

Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
По его словам, в Украине работает 1146 предприятий ТКЭ, которые поставляют тепло для населения. На сегодня уже подключены к отоплению - 96,4% жилого сектора и 99,3% социальной сферы.
"Разработанный Минрегионом и принятый парламентом закон №1730 позволил реструктурировать многомиллиардные долги теплоснабжающих предприятий, которые были накоплены в предыдущие годы. На сегодня 204 предприятия ТКЭ включены в реестр по реструктуризации и 2,7 млрд грн штрафов было списано теми, кто своевременно и активно включился в этот процесс", - отметил Геннадий Зубко.
Чиновник отметил, что кроме финансовой стабилизации и наработки маршрутной карты по реформированию системы теплоснабжения, главная задача государства - помощь каждой семье. "Это не только субсидии по оплате коммунальных услуг, а в первую очередь возможность проведения термомодернизации для уменьшения потребления. С начала действия программы "теплые кредиты" ею воспользовались 496 тысяч семей. Это примерно, как население городов Житомир и Винница вместе. Только в 2018 году 122 тысяч семей воспользовались возможностями этой программы", - рассказал вице-премьер.
И жалких 0,01 остальных, 'сами виноватых'!
Это ВСЕ что надо знать об этом ур-де!
Гыгом - не (и так понятно), а про генку и марынку переведенцову трохи пишут в желтой прессе (нема дыму без вогню. Диабетик фсьо)
Кому списали ети деньги? Мне? Вам? Ето все что нужно знать о *теплых кредитах*.
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У нас в селе простые приметы:
Если пошёл снег - значит, будут класть асфальт.
Если положили асфальт - значит, в этом месте будут менять трубы.
🤣🤣🤣🤑