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Все про:Кабмин (10725) Зубко (383) Минрегионразвития (92) отопительный сезон (207) Теплокоммунэнерго (22)

 Программой "теплых кредитов" воспользовались 496 тысяч семей, - Зубко

С начала действия программы "теплые кредиты" ею воспользовались 496 тысяч семей. Это примерно, как население городов Житомир и Винница вместе.

Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин запретил отключать теплоснабжающие предприятия от газа и электричества в отопительный период, - Зубко

По его словам, в Украине работает 1146 предприятий ТКЭ, которые поставляют тепло для населения. На сегодня уже подключены к отоплению - 96,4% жилого сектора и 99,3% социальной сферы.

"Разработанный Минрегионом и принятый парламентом закон №1730 позволил реструктурировать многомиллиардные долги теплоснабжающих предприятий, которые были накоплены в предыдущие годы. На сегодня 204 предприятия ТКЭ включены в реестр по реструктуризации и 2,7 млрд грн штрафов было списано теми, кто своевременно и активно включился в этот процесс", - отметил Геннадий Зубко.

Чиновник отметил, что кроме финансовой стабилизации и наработки маршрутной карты по реформированию системы теплоснабжения, главная задача государства - помощь каждой семье. "Это не только субсидии по оплате коммунальных услуг, а в первую очередь возможность проведения термомодернизации для уменьшения потребления. С начала действия программы "теплые кредиты" ею воспользовались 496 тысяч семей. Это примерно, как население городов Житомир и Винница вместе. Только в 2018 году 122 тысяч семей воспользовались возможностями этой программы", - рассказал вице-премьер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз": В зоне риска остаются 22 из 1168 теплоснабжающих предприятий по Украине. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3097008
 
   
 Топ комментарии
 
99,99% довольных отоплением украинцев!
И жалких 0,01 остальных, 'сами виноватых'!
Это ВСЕ что надо знать об этом ур-де!
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Нет мозгов, нет специалистов, нет даже креативщиков способных красиво вытащить это "тело" из г@вна. Вся надежда на жополизов, ну и на порохоботов. Ню-ню)))) Правильной дорогой идёте, товарисчи))) Програмою "теплих кредитів" скористалися 496 тисяч сімей, - Зубко - Цензор.НЕТ 7035
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2,7 млрд грн штрафов было списано теми, кто своевременно и активно включился в этот процесс", - отметил Геннадий Зубко.

Кому списали ети деньги? Мне? Вам? Ето все что нужно знать о *теплых кредитах*.
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99,99% довольных отоплением украинцев!
И жалких 0,01 остальных, 'сами виноватых'!
Это ВСЕ что надо знать об этом ур-де!
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речь идет о 99% немерзнущих.и 1 проценте почему то ждавших халявного газа.
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нет мы ждем как вы нас будете дить учить - хватит лучще сами перестанте себя шатать - и так ушатаные Програмою "теплих кредитів" скористалися 496 тисяч сімей, - Зубко - Цензор.НЕТ 9487
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Нет мозгов, нет специалистов, нет даже креативщиков способных красиво вытащить это "тело" из г@вна. Вся надежда на жополизов, ну и на порохоботов. Ню-ню)))) Правильной дорогой идёте, товарисчи)))
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Ніколи не цікавився, звідки він з'явився в Україні та хто за національністю?
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ты за гену, чи за гыга?))) Програмою "теплих кредитів" скористалися 496 тисяч сімей, - Зубко - Цензор.НЕТ 1997
Гыгом - не (и так понятно), а про генку и марынку переведенцову трохи пишут в желтой прессе (нема дыму без вогню. Диабетик фсьо)
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Про гэну та марыну - в тырнете информации хватает. Я про узкоглазого типа адэсыта.
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2,7 млрд грн штрафов было списано теми, кто своевременно и активно включился в этот процесс", - отметил Геннадий Зубко.

Кому списали ети деньги? Мне? Вам? Ето все что нужно знать о *теплых кредитах*.
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ты возьми и сразу подключи колекторов
по акции Програмою "теплих кредитів" скористалися 496 тисяч сімей, - Зубко - Цензор.НЕТ 899
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шо там тех денег...на всю конча-заспу даже не хватило...
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Теплый кредит имеет смысл при автономном отоплении,но автономка запрещена во многих городах,что бы Гройсманы наживались на тарифах.
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Теплый кредит имеет смысл брать всегда если есть такая возможность, просто в магазине сразу нужно договариваться чтобы вместо товара вернули бабки, в итоге Вы за день получаете прибыль=компенсация от госсударства-% магазина за обналичку.
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😀😀😀

У нас в селе простые приметы:
Если пошёл снег - значит, будут класть асфальт.
Если положили асфальт - значит, в этом месте будут менять трубы.
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Т.е. он считает, что в среднестатистической семье 1,2 - 1,3 человека? У нас там все такие придурки или только они в СМИ лезут?
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Слуги народа и прочие народные паразиты отечественного разлива, похоже решили устроить конкурс на лучшую заметку для популярного журнала «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик».

🤣🤣🤣🤑
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПрограммой "теплых кредитов" воспользовались 496 тысяч семей, - Зубко
 
 
 
 
 
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