 Неизвестный бросил гранату в Запорожье - 3 человека госпитализированы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации управления Национальной полиции в области.

По данным ведомства, 14 ноября в 19:05 поступило сообщение о взрыве на ул. Военстрой.

Трое пострадавших 1989, 1986 и 1996 годов рождения с травмами доставлены в больницу, бросивший в них взрывное устройство мужчина скрылся.

В области введен режим перехвата "Сирена", весь гарнизон милиции ориентирован на розыск и задержание подозреваемого.

В полиции заявляют, что пострадавшие от взрыва мужчины не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету или крупному бизнесу: один из них - студент, двое других - работники местных предприятий.

Начато расследование по признакам ст. 15 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство двоих и более лиц).

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