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Все про:граната (620) Запорожье (1463)

 Неизвестный бросил гранату в Запорожье - 3 человека госпитализированы

3 человека госпитализированы вечером в среду в результате взрыва брошенной неизвестным гранаты в Шевченковском районе Запорожья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации управления Национальной полиции в области.

По данным ведомства, 14 ноября в 19:05 поступило сообщение о взрыве на ул. Военстрой.

Трое пострадавших 1989, 1986 и 1996 годов рождения с травмами доставлены в больницу, бросивший в них взрывное устройство мужчина скрылся.

В области введен режим перехвата "Сирена", весь гарнизон милиции ориентирован на розыск и задержание подозреваемого.

В полиции заявляют, что пострадавшие от взрыва мужчины не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету или крупному бизнесу: один из них - студент, двое других - работники местных предприятий.

Начато расследование по признакам ст. 15 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство двоих и более лиц).

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Источник: https://censor.net.ua/n3097007
 
 
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Дедушка в поле гранату нашел,
С ней он к райкому Будки пошел.
Целился долго, бросил в окно.
Дедушка старый - ему все равно
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"пострадавшие от взрыва мужчины не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету или крупному бизнесу: один из них - студент, двое других - работники местных предприятий."! Они сговорились и не лестно охарактеризовали маму швырнувшего Неизвестный бросил гранату в Запорожье - 3 человека госпитализированы - Цензор.НЕТ 7416
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И как этим мужикам помог любимые тобою запреты на оружие? Пойди сними номерок с осколков гранаты может по гильзотеке пробьёшь.
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Держава має видати кожному по гранаті! Лише зброя робить чоловіка чоловіком!
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Давай розкажи, як відбиватися від гранати камерами відеоспостереження.
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Мабуть хтось привіз з ато щоб боротся з алігархами і парашенкам, але чомусь страдають невинні люди.
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НАДО ВВОДИТЬ ОГНЕСТРЕЛЫ ДЛЯ САМООБОРОНЫ ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ СУДИМ И БЕЗ ПРИВОДОВ !!!
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Люди , читая некоторых диву даёшься ... Мужик был один , невиновных ))) аж , трое ... Никому не пришла мысль , что троица могла тупо быковать , а у мужика при себе оказалась граната и он решил их проучить ? Перехват , Сирена , ещё какая-то хрень ... Как они его собираются ловить ??? По каким признакам смогут вычислить ??? Ипанашки . Ну , разве что иплан , бросивший гранату сам себя не выдаст )))
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Это Шевчик. Если первый, то там цыгане и наркоманы, там без гранаты лучше не ходить, да и с гранатой тоже.
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нарешті один адекватний коментар. Або сепари, або грабанути хотіли. Простт так в 3 молодиків гранату не кидають.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестный бросил гранату в Запорожье - 3 человека госпитализированы
 
 
 
 
 
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