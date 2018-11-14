 Первый замглавы СВР Семочко подал в суд на журналистов, расследовавших его имущественное положение и российские паспорта родственников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BIHUS.info, со ссылкой на государственный портал Судебная власть.

Сергей Семочко подал иск на автора расследования "Разведка по почкам" Лесю Иванову, ведущего программы "Наши Деньги" Дениса Бигуса, а также на ЧАО "ТРК Люкс" - то есть 24 канала, который транслирует программу.

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Это иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении якобы недостоверной информации. Какую именно информацию Семочко хочет опровергнуть - пока неизвестно.

Слушаться дело будет в Голосеевском суде Киева. Судьей, согласно автораспределения, назначена Александра Колдина.

По мнению юристов проекта "Тисни" (Bihus.Info), иск Семочко может быть расценен как попытка давления на журналистов, поскольку сейчас информация, изложенная в журналистском расследовании, проверяется в рамках двух уголовных производств - НАБУ и СБУ. Семочко подал иск на журналистов, не дождавшись результатов официальных расследований этих органов.

Напомним, в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Биусом" (Bihus.Info) рассказывалось о бывшем чиновнике СБУ, а ныне первом замглавы Службы внешней разведки Сергее Семочко. В частности речь шла о том, как Семочко, во главе экономической контрразведки СБУ, вмешивался в закупки лекарств для диализа, повлекшее остановку закупок и недостачу препаратов.

Пациенты в программе рассказывали, как для того, чтобы выжить, пользовались просроченными препаратами. Поставщики лекарств называли ошеломляющие цифры: около 200 погибших. А также утверждали, что управление Семочко собирало с фармдистрибьюторов дань (от 100 тыс.долл. в год), за невмешательство СБУ в бизнес. Когда же один из поставщиков отказался платить взятки - тогда, по его словам, СБУ начало давить через уголовные производства.

Журналистам, несмотря на засекреченную декларацию, удалось вычислить семью чиновника и обнаружить, что за последние три года ее члены скупили три имения в Козине общей стоимостью около 8 млн долл., Что не коррелирует с официальными доходами семьи. Кроме того, оказалось, что семья новоиспеченного разведчика имеет российские паспорта и часто бывает на территории аннексированного Крыму.

После выхода в эфир журналистского расследования НАБУ зарегистрировало производства по подозрению Семочко в возможном незаконном обогащении, а СБУ соответственно - по подозрению в возможной госизмене.

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