 Мэр Смелы Цыбко прорывал границу с Саакашвили и засветился под флагом партии "ветеранов России", - Ирина Геращенко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке.первый вице-спикер Ирина Геращенко.
Геращенко отметила: "Госпожа Татьяна Матвийчук справедливо напоминает, что сначала жители Смелы, симпатичного городка рядом с моими родными Черкассами, выбирают мэром человека, который, вместо того чтобы заниматься канализацией, отоплением, инфраструктурой города, прорывает украинскую границу, унижает пограничников. А потом обвиняют в отсутствии тепла в домах не местные власти, а "барыг" и президента.
Дорогие украинцы. За теплые батареи отвечает местная власть. Удивительно, что этого не знают кандидаты и кандидатки в президенты, которые также прорывали украинскую границу и унижали наших пограничников. Не президент, а мэры. Помните об этом на выборах".
Ранее пользователь Фейсбука Татьяна Матвийчук опубликовала фотографии из политической биографии мэра Смелы Алексея Цыбко, отметив: "Смеляне, вы кого выбрали мэром? Теперь заслуженно страдаете без отопления. Будьте ответственными гражданами. Не выбирайте рыговский хлам и пророссийских гадов".
То есть это самопомощь наградила охрендовского орденом и не наказала никого за доказанную фальсификацию?
Имбецилизм, у тебя в 47 хромосоме, гнида.
спровокувати срач - їхнє завдання тут .
Когда выводить на чистую воду поросёнко тебя банят не зависимо от того поддается ли на провокации. Последние полученные мною даны тому подтверждение. Ни одного нарушения, ни одного оскорбления, ни одной жалобы. Просто вопросы, на которые соевым мразям нечего ответить. Про взорваные арсенвхылы, про Семочко и т.п. результат - бан.
Причем наглая и циничная рыгосоевая ложь.
Особенно нравится апеллирование к соевым судам которые выполняют теже вказивки рыга Порошенко которые выполнил и охендовский.
Есть видео в нете. Ссылку на видео выкладывали порохоботы когда первый раз обливали говном этого мэра. Я тогда посмотрел это видео. Найдите видео и посмотрите, видео длинное и нудное там минут 40. Порохорыги и расчитывают на то, что народу будет лень смотреть.
Хорошая у вас память, рыгосоевые лжецы.
на Цензорі, теж українців практично не залишилось, не заходять в рюзский мир!
Абсолютно зрозуміло, що в економічно зруйнованій країні відсутні фінансові ресурси для нормального існування міст і сіл і ніяким перекиданням відповідальності за цю старанно приховувану і замовчувану гуманітарну катастрофу між тими які з завзяттям, достойним кращого застосування, закінчують добивати цю нещасну країну, цю проблему не вирішити.
Седня все расейское ТВ просто оргазмы получает от "замерзающей" Смели. А то что етот мер оказался проросийской консервой и зрадоботский аврал в каментах єто такой "рояль в кустах" что даж не знаю)
Я горжусь тем, что в Киеве кончились все проблемы, и теперь можно поучаствовать в разборках внутри Оппоблока между Вилкулом и Лёвочкиным.
Кто не в курсе, мэр Кривого Рога Вилкул от Ахметовских недоволен объединением Фирташа/Лёвочкина с Медведчуком/Рабиновичем, поэтому устроил в Кривом Роге захват фирташевского облгаза, а поскольку внутренний оппоблоковский положняк запрещает им прямо обвинять в происходящем друг друга, обвинил в этом Нафтогаз.
Но меня не очень устраивает ситуация, при которой регионалы сражаются, а Кличко им патроны подносит.
Я напоминаю, что Ахметов слил Кличко теплоэнерго с пустыми проржавевшими трубами и миллиардными долгами, и Кличко радостно эти долги заплатил. Долги Украине делал Ахметов, а заплатил ахметовские долги Кличко из киевского бюджета. Теперь Ахметов влупил по Фирташу, а наезжает Кличко не на Ахметова и не на Фирташа, а опять на Нафтогаз.
Я так понимаю, что брать на себя долги регионалов и конкретно Лёвочкина с Фирташем - это и есть та державницька позиция, к которой призывает Кличко. Ну так это плохая позиция тогда.
Чинить ливнёвки - это не державницька позиция. Разбираться с маршрутками - это не державницька позиция. А вот позволять Вилкулу и Ахметову трахать тебя в гузно - это державницька позиция, к ней Кличко и призывает.
Запомним это.
І про цього Цибко погана слава в Смілі.Ось,там правда багато слів,але цікаво почитати
Можна лиш здогадуватись, скільки грошей збирав наш «благодійник». А якщо взяти до уваги і те, що кожні змагання у Смілі проходили під різними прапорами - і сумнозвісної Партії регіонів, і навіть Комуністичної Партії України. Кожен, кого піарив Олексій Цибко, організовуючи регбійні турніри і використовуючи при цьому дітей, щедро платив за це. Не погребував навіть пан Цибко юних спортсменів у піонери на Чернечій горі приймати. Ну звичайно ж, за його логікою, будь-яку забаганку спонсорів можна виконати, аби грошей дати не відмовили (Шевченко, мабуть, не один раз підчас церемонії в могилі перевернувся. Та що до того Олексію?! )
Львову- мусорную блокаду.
Смиле- Холодомор.
Мелко и подло от харанта.
Думаю, что конец у Этой .... будет намного хуже, чем у "Шматы".)))