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 Мэр Смелы Цыбко прорывал границу с Саакашвили и засветился под флагом партии "ветеранов России", - Ирина Геращенко. ФОТО

Мэр города Смела Алексей Цыбко имеет разноплановую политическую биографию. Он зафиксирован на кадрах, когда Саакашвили прорывал границу. Также он замечен под флагом Всероссийской парии ветеранов России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке.первый вице-спикер Ирина Геращенко. 

Геращенко отметила: "Госпожа Татьяна Матвийчук справедливо напоминает, что сначала жители Смелы, симпатичного городка рядом с моими родными Черкассами, выбирают мэром человека, который, вместо того чтобы заниматься канализацией, отоплением, инфраструктурой города, прорывает украинскую границу, унижает пограничников. А потом обвиняют в отсутствии тепла в домах не местные власти, а "барыг" и президента.

Дорогие украинцы. За теплые батареи отвечает местная власть. Удивительно, что этого не знают кандидаты и кандидатки в президенты, которые также прорывали украинскую границу и унижали наших пограничников. Не президент, а мэры. Помните об этом на выборах".

Ранее пользователь Фейсбука Татьяна Матвийчук опубликовала фотографии из политической биографии мэра Смелы Алексея Цыбко, отметив: "Смеляне, вы кого выбрали мэром? Теперь заслуженно страдаете без отопления. Будьте ответственными гражданами. Не выбирайте рыговский хлам и пророссийских гадов".

Мэр Смелы Цыбко прорывал границу с Саакашвили и засветился под флагом партии ветеранов России, - Ирина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096997
 
   
 Топ комментарии
 
Если он пошёл за Саакашвили,он не как не может быть про российским.Это так по шоколадному подтасовывать факты.
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А чего ирка вдруг на мера смелы напала и сразу начала кидаться какашками в михо.А как там семейство вилкулов с кривым рогом,уже падриотами стали,така как с барыгой из одной партии Мэр Смелы Цыбко прорывал границу с Саакашвили и засветился под флагом партии "ветеранов России" - Цензор.НЕТ 8829.Петины подстилки в своем репертуаре.Михо давно нет,а вот кинуть в него какашками это святое))))
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Самопомощь слила выборы? То есть виновата не рыгосоевая власть которая в договорках с рыгами фальсифицировали выборы, а самопомощь?

То есть это самопомощь наградила охрендовского орденом и не наказала никого за доказанную фальсификацию?
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Да, слила. Во первых поставила туда кандидатом этого "Насиння"- Семенченко, который был не проходимым. А затем вместо того что бы через суды добиваться не признания выборов, указывать на нарушения, начали устраивать беспорядки в мэрии и в городе.
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кому ви тут щось кажете? В "опонента" імбіцилізм в останній стадії.
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Возразить нечего, потому ты - рыгоботина переходишь на личные оскорбления. Строго по кремлевской методичке, соя!
Имбецилизм, у тебя в 47 хромосоме, гнида.
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наврядчи таку потвору як ти ще щось може "оскорбіть" ще більше )))
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Потому ты видишь в зеркале, гнилая падаль.
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не ведіться на провокації кацапських соєвих ботів !
спровокувати срач - їхнє завдання тут .
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Плевать! Я знаю, что меня ждёт бан.
Когда выводить на чистую воду поросёнко тебя банят не зависимо от того поддается ли на провокации. Последние полученные мною даны тому подтверждение. Ни одного нарушения, ни одного оскорбления, ни одной жалобы. Просто вопросы, на которые соевым мразям нечего ответить. Про взорваные арсенвхылы, про Семочко и т.п. результат - бан.
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Ложь.
Причем наглая и циничная рыгосоевая ложь.
Особенно нравится апеллирование к соевым судам которые выполняют теже вказивки рыга Порошенко которые выполнил и охендовский.
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ко-ко-ко-ко-ко..)) Ти якось непереконливо останнім часом виглядаєш ))
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Не кудахчи, петушатина. Не у себя в курятнике.
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Брехня и передергивание. Этот мэр Смелы в разговоре с этим представителем партии ветеранов кацапии объяснял кацапам, что они тупые мудаки которых обманула кацапская пропаганда, что в Украине нет никаких фашистов и что украинские добровольцы защищают родину от кацапской агрессии, и что не фиг ехать в Украину с оружием в руках.
Есть видео в нете. Ссылку на видео выкладывали порохоботы когда первый раз обливали говном этого мэра. Я тогда посмотрел это видео. Найдите видео и посмотрите, видео длинное и нудное там минут 40. Порохорыги и расчитывают на то, что народу будет лень смотреть.
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Почему только в нашей стране все через ж... ? Спросить не с кого, это не я, это не мы, все как всегда.
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Что, топим мэра Смилы? А о криворожском Вилкуле уже забыли?
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в ПР "свої люди" - їх чіпати не можна !
Мер Сміли Цибко проривав кордон із Саакашвілі і засвітився під прапором партії "ветеранів Росії", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4477
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а в Кривому Розі також опалення не вімкнули?
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Его надо везти в изолятор СБУ, за сепаратизм, работу на мацкву, коррупцию!!!!! Держите его!!! Сбежит в москву!!!
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Поросёнко сбежит не в мацкву, а в Ростов. Вслед за папиредником у которого он был министром, и лишение звания президента которого он обжаловал в конституционном суде.
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пупс, ти вже написав заяву до суду? Мер Сміли Цибко проривав кордон із Саакашвілі і засвітився під прапором партії "ветеранів Росії", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4720 ..
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Падаль кацапская, когда ты сгниешь окончательно?
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Воняет, то от тебЯ гнида кацапская. Пшло на путина, мразь гебешная!
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У тебя от твоей вони обоняние отбило, козломордое.
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Так ось де "собака порылась"!!! Петю, а 70 тисяч смілян за це страждають? Гнида ти вонюча, Петю!
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А между тем Саакашвили уже вернулся в Грузию и его никто не арестовал. В Грузии побеждает сторонник Саакашвили. Будет второй тур. Но по всем прогнозам победит сторонник Михо. Не знаю писали ли об этом на Цензоре.
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неа,ты первый.а где аргументы?где сцылочки? Мер Сміли Цибко проривав кордон із Саакашвілі і засвітився під прапором партії "ветеранів Росії", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3927
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Потому что украинская влада думает не о гражданах, а о своих делах.
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Ліна. І Вілкула не забули. І до Тимошенко черга дійде. Ви головне не хвилюйтеся..Jedem das seine..😋😋😋
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Та да, вилкула не забыли просто мэром сделали. И медведчука не забыли и труханова и гепу с допой и бойко!
Хорошая у вас память, рыгосоевые лжецы.
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криворожани "мэром сделали"? Ну, то ж їх право. Чи такі як ти про права нічого не чули?
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Орденоносец рыг охендовский это криворожане, падаль кацапская? Смени методичку.
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то вілкул твій "боСС" ?? ))) Тепер буду знати .
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кліфт, та ти чорноротіший за мого Бобіка. ))))
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Клиф , иы же умный мужик, обходи стороной сою. от них падалью диабетной смердит. Плюнь Мер Сміли Цибко проривав кордон із Саакашвілі і засвітився під прапором партії "ветеранів Росії", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4040
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да что же ты в это палкой тыкаешь...?)))\оно тебе надо...?)\
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Машєнька, та що ви сьогодні така лайлива? Вам би краще зараз щось заспокійливого прийняти...😕😕😕
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Машенька- так тебя ласково называют в камере? Когда обещали УДО, рыгосоевое?
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Валерьяночки б вам зараз, голубонько. І в люлю до свого котика..😷😷😷
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Не замовляйте людям зуби, дайте їм і їхнім дітям тепло! За вонючу політику потім, тим більше стільки часу пройшло-можна було давно з мером розібратися!!!
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ну вот оЧердноЙ борцун.на деле оказался полный рукожопом.который элементарно не может выполнять свои функции
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таких, на жаль, більшість. Окрім воплів та звинувачень - ніякого толку від них, голови не зтого місця мабуть повиростали. Але ж до влади охочі-і-і !!
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В Смеле населения около 70 тысяч. А как же эту проблему решают мэры городов, в которых населения в два раза меньше - 30-40 тысяч? Например, в Олевске, или в Покрове?
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Та все гарно - реформи йдуть, мама в Америці задоволена, порохоботи на цензорі копошаться ..., що ще треба для руху в Європу? Кожен рухається по своєму маршруту - хто в Іспанію, хто в Австрію, хто в Ліхтенштейн ...
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бажано б ще щоб ви - кацапські щури тут в нас не "копошились". Так що, чимчикуй за порєбрік.
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И чего два года молчала а теперь опомнилась? Держали компромат на черный день?
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про це ще у 2015-му було відео. То шо, на кожному засіданні Ради про це тицяти?
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" звинувачують у відсутності тепла в домівках не місцеву владу, а "бариг" і президента.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3096997" - чисто в рюзском духе ! На расее тоже Абама во дворах и подьездах гадил! Скільки ж рюзских розвелось!
на Цензорі, теж українців практично не залишилось, не заходять в рюзский мир!

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Місцева влада - це маріонетки тої влади, яка знаходиться в центрі. Вона забезпечує правильний результат на виборах не тільки тоді, коли її обирають, але й на виборах центральної влади. За стратегію економічного розвитку країни відповідальна центральна влада. Пустопорожні теревені про децентралізацію мають своєю метою позбутися найменшої відповідальності за економічний крах організований тими, хто сидить у високих кабінетах влади, нічого не робить і ні за що не відповідає. Єдиною їхньою турботою є процес власного збагачення і задурманювання тих, кого вони обкрадають.
Абсолютно зрозуміло, що в економічно зруйнованій країні відсутні фінансові ресурси для нормального існування міст і сіл і ніяким перекиданням відповідальності за цю старанно приховувану і замовчувану гуманітарну катастрофу між тими які з завзяттям, достойним кращого застосування, закінчують добивати цю нещасну країну, цю проблему не вирішити.
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А ще він врокі прогулював...Жги дальше.
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Наверное фотографий Порошенко и Путина можно сливать ежедневно.. Контекст любой фотографии может біть прямо противоположным. Я слышал что это мєр в свое время первым пошел в АТО. А никто не задумывался, что кабмин своими действиями мог сам спровоцировать ситуацию дабы повалить в Смеле неугодную местную власть в предверии выборов? Ведь кто то там считает по стране дол% поддержки. Вот так ее и можно получить. Так что стоит быть внимательным к разного рода вольным толкованиям
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Очевидное обьяснение что вилкул с отетим чмом специально устроили диверсии и теперь переводят стрелки на центральные власти. Порошенко ж виноват во всем)
Седня все расейское ТВ просто оргазмы получает от "замерзающей" Смели. А то что етот мер оказался проросийской консервой и зрадоботский аврал в каментах єто такой "рояль в кустах" что даж не знаю)
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Петя гнилой, жадный и злопамятный. История с Садовым и Саакашвили тому пример.
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Не может в стороне от драки постоять
Я горжусь тем, что в Киеве кончились все проблемы, и теперь можно поучаствовать в разборках внутри Оппоблока между Вилкулом и Лёвочкиным.

Кто не в курсе, мэр Кривого Рога Вилкул от Ахметовских недоволен объединением Фирташа/Лёвочкина с Медведчуком/Рабиновичем, поэтому устроил в Кривом Роге захват фирташевского облгаза, а поскольку внутренний оппоблоковский положняк запрещает им прямо обвинять в происходящем друг друга, обвинил в этом Нафтогаз.

Но меня не очень устраивает ситуация, при которой регионалы сражаются, а Кличко им патроны подносит.

Я напоминаю, что Ахметов слил Кличко теплоэнерго с пустыми проржавевшими трубами и миллиардными долгами, и Кличко радостно эти долги заплатил. Долги Украине делал Ахметов, а заплатил ахметовские долги Кличко из киевского бюджета. Теперь Ахметов влупил по Фирташу, а наезжает Кличко не на Ахметова и не на Фирташа, а опять на Нафтогаз.

Я так понимаю, что брать на себя долги регионалов и конкретно Лёвочкина с Фирташем - это и есть та державницька позиция, к которой призывает Кличко. Ну так это плохая позиция тогда.

Чинить ливнёвки - это не державницька позиция. Разбираться с маршрутками - это не державницька позиция. А вот позволять Вилкулу и Ахметову трахать тебя в гузно - это державницька позиция, к ней Кличко и призывает.

Запомним это.
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Я вже перестаю дивуватись тим метаморфозам,що відбуваються з людьми,які лізуть у владу.Читаю місцеві форуми,там народ краще знає хто є хто.
І про цього Цибко погана слава в Смілі.Ось,там правда багато слів,але цікаво почитати
Можна лиш здогадуватись, скільки грошей збирав наш «благодійник». А якщо взяти до уваги і те, що кожні змагання у Смілі проходили під різними прапорами - і сумнозвісної Партії регіонів, і навіть Комуністичної Партії України. Кожен, кого піарив Олексій Цибко, організовуючи регбійні турніри і використовуючи при цьому дітей, щедро платив за це. Не погребував навіть пан Цибко юних спортсменів у піонери на Чернечій горі приймати. Ну звичайно ж, за його логікою, будь-яку забаганку спонсорів можна виконати, аби грошей дати не відмовили (Шевченко, мабуть, не один раз підчас церемонії в могилі перевернувся. Та що до того Олексію?! )
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ахаха..хеть соэвихх що обрали пера-сепара!!!!!!!!!!!!!!
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Ні, що не кажіть, але після таких емоційних коментарів юлеботів з вживанням ними кацапських ідіоматичних виразів я особисто голосувати за Юлю Тимошенко не буду. Та і іншим пораджу цього не робити..😕😕😕
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ДА СРАЗУ ВИДНО БАНДИТСКАЯ РОЖА !!! ТЮРЬМА ПО НЕМУ ПЛАЧЕТ !!!
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https://www.youtube.com/watch?v=D7xsQ286l5s&t=8s

Львову- мусорную блокаду.
Смиле- Холодомор.
Мелко и подло от харанта.
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Хуже дорог, чем в Смеле нет нигде в мире. Проехал недавно. Блядь, та пусти, сука грейдер, ними те остатки асфальта…..нет
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Там целая толпа на границе была. Причем тут Саакашвили? Или он етого за руку проводил? А то что Порося ночами с Зубковым и Медведчуком воркует и выдает ФСБ добровольцев ето ничего не значит? А то что Петя снабжает Фирташа и крым рудой титановой
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Мне одному кажется, что папандопула Геращенко представляет собой плохую копию Анны Герман?
Думаю, что конец у Этой .... будет намного хуже, чем у "Шматы".)))
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А почему к меру Смелы у властей тогда нет притензий? Тоесть Саакашвили агент кремля потому что возле него были замечены сепары. Но Саакашвили вывезли с Украины с мешком на голове а первоначальную угрозу мера Смелы не тронули. Ето как путен не враг а все кто стоял возле путена ето враги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Смелы Цыбко прорывал границу с Саакашвили и засветился под флагом партии "ветеранов России", - Ирина Геращенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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