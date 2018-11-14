 РФ обжаловала решение британского суда о "долге Януковича", принятого в пользу Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России как собственника выпуска евробондов Украины на три миллиарда долларов США, подала в Верховный Суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии, который в сентябре текущего года принял решение в пользу Украины.

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Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не раньше, чем в июне 2019 года.

Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября объявил решение по жалобе Украины на постановление Высокого суда Лондона, по которому украинская сторона должна удовлетворить требования России и оплатить последний долг по еврооблигациям на три миллиарда долларов - так называемый "долг Януковича". Апелляционный суд согласился с аргументом Украины, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением РФ, и этот аргумент не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

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Тогда Минфин Украины сообщал, что решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства.