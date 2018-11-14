Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России как собственника выпуска евробондов Украины на три миллиарда долларов США, подала в Верховный Суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии, который в сентябре текущего года принял решение в пользу Украины.
Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не раньше, чем в июне 2019 года.
Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября объявил решение по жалобе Украины на постановление Высокого суда Лондона, по которому украинская сторона должна удовлетворить требования России и оплатить последний долг по еврооблигациям на три миллиарда долларов - так называемый "долг Януковича". Апелляционный суд согласился с аргументом Украины, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением РФ, и этот аргумент не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
Тогда Минфин Украины сообщал, что решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства.
Путину подпалили хвост и это
Выдающейся - сильно сказано. Скорее - с трудом удалось пробиться во второй тур соревнований.
Первый суд присудил Украине платить....
...а аппеляцию отменила это решение и
и отправила на повторное рассмотрение с формулировкой:
"Рассмотреть с учётом политических обстоятельств дела"...
То есть в рамках процесса будут обсуждать захват и аннексию Крыма,
оккупацию Донбасса, беженцев, переселенцев и т.д.
И ещё не известно кто кому в итоге будет платить...
Вон газпрём подал в суд на нафтогаз иск на несколько десятков миллиардов,
а суд разобравшись - присудил что газпрём должен платить нафтогазу....
Зек-шапкорвач положил себе презент от Хуйла на карман и рванул к хозяину а Украина типа должна платить???
Но это не так. Деньги МВФ вобще не идут ни на торговлю, ни на строительство, ни кому-то в карман, а являются гарантией ликвидности украинских активов. Т.е. для иностранного инвестора Украина уже не голожопая оборванка, а дама с деньгами (пусть и чужими).
Роисе просто необходимо еще кого-то отравить в Великобритании. Тогда Верховный суд Великобритании уж точно проникнется пониманием.