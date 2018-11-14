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 РФ обжаловала решение британского суда о "долге Януковича", принятого в пользу Украины

Компания, действующая в интересах российского Минфина, подала апелляцию на решение Апелляционного суда Англии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России как собственника выпуска евробондов Украины на три миллиарда долларов США, подала в Верховный Суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии, который в сентябре текущего года принял решение в пользу Украины.

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Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не раньше, чем в июне 2019 года.

Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября объявил решение по жалобе Украины на постановление Высокого суда Лондона, по которому украинская сторона должна удовлетворить требования России и оплатить последний долг по еврооблигациям на три миллиарда долларов - так называемый "долг Януковича". Апелляционный суд согласился с аргументом Украины, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением РФ, и этот аргумент не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

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Тогда Минфин Украины сообщал, что решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3096996
 
   
 Топ комментарии
 
Че тебе не так?
Первый суд присудил Украине платить....
...а аппеляцию отменила это решение и
и отправила на повторное рассмотрение с формулировкой:
"Рассмотреть с учётом политических обстоятельств дела"...
То есть в рамках процесса будут обсуждать захват и аннексию Крыма,
оккупацию Донбасса, беженцев, переселенцев и т.д.
И ещё не известно кто кому в итоге будет платить...
Вон газпрём подал в суд на нафтогаз иск на несколько десятков миллиардов,
а суд разобравшись - присудил что газпрём должен платить нафтогазу....

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Ппц..Украина видела эти 3млрд? Они пошли в бюджет? на них метро построили?
Зек-шапкорвач положил себе презент от Хуйла на карман и рванул к хозяину а Украина типа должна платить???
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я знову ж, в 2384-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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"...решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства."
Выдающейся - сильно сказано. Скорее - с трудом удалось пробиться во второй тур соревнований.
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Че тебе не так?
Первый суд присудил Украине платить....
...а аппеляцию отменила это решение и
и отправила на повторное рассмотрение с формулировкой:
"Рассмотреть с учётом политических обстоятельств дела"...
То есть в рамках процесса будут обсуждать захват и аннексию Крыма,
оккупацию Донбасса, беженцев, переселенцев и т.д.
И ещё не известно кто кому в итоге будет платить...
Вон газпрём подал в суд на нафтогаз иск на несколько десятков миллиардов,
а суд разобравшись - присудил что газпрём должен платить нафтогазу....

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Ппц..Украина видела эти 3млрд? Они пошли в бюджет? на них метро построили?
Зек-шапкорвач положил себе презент от Хуйла на карман и рванул к хозяину а Украина типа должна платить???
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Можно подумать сейчас кредиты МВФ идут на строительство метро
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Если есть, чем думать, то можно.

Но это не так. Деньги МВФ вобще не идут ни на торговлю, ни на строительство, ни кому-то в карман, а являются гарантией ликвидности украинских активов. Т.е. для иностранного инвестора Украина уже не голожопая оборванка, а дама с деньгами (пусть и чужими).
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какая наивность что Украина не оборванка)
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усе бабло вивів назад у рашку його касир Курченко, а зараз Курченко лугандон фінансує.
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Люблять козлорожі свинособаки, коли мордою пхають у власне лайно...😕😕😕
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рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании

Роисе просто необходимо еще кого-то отравить в Великобритании. Тогда Верховный суд Великобритании уж точно проникнется пониманием.
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я знову ж, в 2384-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Ну так еще в 2014 году про это и говорили. Что деньги придётся типа "отдать", но вот когда и каким образом. также говорилось что будут суды пересуды, апелляции, перетягивания каната в разные стороны, и в конце концов эту сумму вычтут с триллионных компенсаций Украине от РФ за все те дела что она (РФ) натворила.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ обжаловала решение британского суда о "долге Януковича", принятого в пользу Украины
 
 
 
 
 
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