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 Экономика, Общество
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Все про:безработица (300) занятость (36) Гройсман (4423)

 В октябре работодатели официально зарегистрировали на 150 тысяч трудоустроенных больше, чем в сентябре, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал информацию о сокрващении безработицы в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "В октябре работодатели официально зарегистрировали на 150 000 человек больше, чем в сентябре. Это результаты работы правительства по детенизации рынка труда. Однако, в тени еще сотни тысяч работников, у которых украли социальную защиту и возможность получать пенсию.

Официальная занятость украинцев была одной из тем сегодняшнего заседания Кабмина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недобросовестных работодателей ждут "драконовские" штрафы, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3096993
 
 
 Топ комментарии
 
может гройсман перепутал уволились .все уезжают кому не лень а у него устраиваютя
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Все а АП, КМ, ФСУ, ПФ, создали кучу комиссий и комиссий по контроллю комиссий, понятно же.
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Гройсман, скорее всего, про польских работодателей.
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Скоро будет еще минус один фоп и + 1 где-то работающий. Вариантов нет.
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Угу! Нашугали проверками! Теперь работники совершенно честно получают на полторы тыщи меньше! В октябре работодатели официально зарегистрировали 150 тысяч трудоустроенныйх больше, чем в сентябре, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6739 От и так не ахти какой зарплаты!
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А у гройсмана в его параллельном мире все продолжает расти и расцветать.
Скоро Япония с Сингапуром обзавидуются, прочитав про замечательного самородка - реформатора из Винницы.
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может гройсман перепутал уволились .все уезжают кому не лень а у него устраиваютя
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Я Вам расскажу горькую правду, у нас учетная ставка не подъемная для внутреннего кредитования бизнеса, такой ставки НБУ как 18 процентов нет нигде, банки пляшут от неё. Кто не понимает, это высокие ставки по депозитам и еще выше по кредитам... с таким подходом мы давно в яме, рабы для капитала.
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***
рост экономики - это факт! жизнь стала лучше - это факт! безработица пошла на убыль - это факт! победа над коррупцией - это факт!
(если в каждом предложении убрать последнюю букву - все правильно....)
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Читал первые две строчки и подумал, что ты двинулся.
Последняя строчка все исправила, извини, что так подумал.
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Каменщиков, плиточников и т.д. из небольших городов загнали в дворники и сторожа т.к. нет у них субсидии. А 3 минималки далеко не все получают.
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мабуть хтось бреше... не пан Гройсман часом?
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ну пооформляли всіх на мінімалку .а решту доплачують в конверті.зробіть так нехай все декларують що людина заробила!
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С какого это потолка Гнойсман винницкий нарисовал? А сколько выехало за бугор почему не нарисовал? Низззя, такой потолок еще в разработке................
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Где они берут такие данные ???
Ещё десять лет назад в штате цеха было больше 560 человек , не помню точную цифру .
На сегодняшний день три цеха объединили в один , и на три цеха штат - 228 человек .
Причём зарплаты нищенские , и с сентября ходят упорные слухи об очередном сокращении .
Всё сыпется и валится , из оборудования ничего нового не закупается , никаких доп.выплат и переработок , 4-х дневка .
Это реалии . А то , что говорят эти суки - враньё .
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Охотно верю...тоже трудоустроен...флажок подтверждает
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Флажок тут говорит только о том , что при этой власти , напрочь убившей свободу слова , народ стал прятаться за прокси .
Даже при Завгаре такой хни не было .
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всяким центрочленам...флажок говорит о том, что человек нафиг нужен в своей стране и не хочет горбатиться за мизерные деньги. что бы те, кто набивает себе карманы оплачивали лизание всяких- разных центрочленов и едут туда, где их труд в разы лучше оплачивается.
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Хто не працює, той не отримує субсидію.
На свої очі бачив таких людей які ніколи за все своє життя не працювали на роботі, а тут чуть не билися за місце вантажника
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ октябре работодатели официально зарегистрировали на 150 тысяч трудоустроенных больше, чем в сентябре, - Гройсман
 
 
 
 
 
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