 В октябре работодатели официально зарегистрировали на 150 тысяч трудоустроенных больше, чем в сентябре, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гройсман отметил: "В октябре работодатели официально зарегистрировали на 150 000 человек больше, чем в сентябре. Это результаты работы правительства по детенизации рынка труда. Однако, в тени еще сотни тысяч работников, у которых украли социальную защиту и возможность получать пенсию.
Официальная занятость украинцев была одной из тем сегодняшнего заседания Кабмина".
Скоро Япония с Сингапуром обзавидуются, прочитав про замечательного самородка - реформатора из Винницы.
рост экономики - это факт! жизнь стала лучше - это факт! безработица пошла на убыль - это факт! победа над коррупцией - это факт!
(если в каждом предложении убрать последнюю букву - все правильно....)
Последняя строчка все исправила, извини, что так подумал.
Ещё десять лет назад в штате цеха было больше 560 человек , не помню точную цифру .
На сегодняшний день три цеха объединили в один , и на три цеха штат - 228 человек .
Причём зарплаты нищенские , и с сентября ходят упорные слухи об очередном сокращении .
Всё сыпется и валится , из оборудования ничего нового не закупается , никаких доп.выплат и переработок , 4-х дневка .
Это реалии . А то , что говорят эти суки - враньё .
Даже при Завгаре такой хни не было .
На свої очі бачив таких людей які ніколи за все своє життя не працювали на роботі, а тут чуть не билися за місце вантажника