 В октябре работодатели официально зарегистрировали на 150 тысяч трудоустроенных больше, чем в сентябре, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "В октябре работодатели официально зарегистрировали на 150 000 человек больше, чем в сентябре. Это результаты работы правительства по детенизации рынка труда. Однако, в тени еще сотни тысяч работников, у которых украли социальную защиту и возможность получать пенсию.

Официальная занятость украинцев была одной из тем сегодняшнего заседания Кабмина".

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