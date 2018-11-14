 Экс-канцлера ФРГ и главу совета директоров "Роснефти" Шредера включили в базу "Миротворца", Берлин просит Киев закрыть сайт

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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"Мы осуждаем этот список. Мы ранее уже четко объяснили нашу позицию украинской стороне и призвали, чтобы украинское правительство приняло меры для закрытия работы этого сайта", - заявила пресс-секретарь немецкого МИД в Берлине в среду, 14 ноября. В министерстве также отметили, что Киев объясняет дальнейшую работу сайта тем, что он размещен на зарубежном сервере.

На самом сайте "Миротворца" Шредера обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "манипуляции общественно значимой информацией", "антиукраинской пропаганде" и "попытке легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины". Экс-канцлер попал в список после того, как в интервью изданию Aachener Nachrichten высказал мнение, что аннексию Крыма придется когда-то признать.

Жена Шредера заявила, что обеспокоена сообщениями о внесении ее мужа в перечень "Миротворца" и в Южной Корее, откуда она происходит, не понимают "подобных нападений на демократического политика, особенно на бывшего федерального канцлера".

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Напомним, в 2005 году Герхард Шредер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток-2", а также совет директоров "Роснефти".