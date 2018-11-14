 Экс-канцлера ФРГ и главу совета директоров "Роснефти" Шредера включили в базу "Миротворца", Берлин просит Киев закрыть сайт

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы осуждаем этот список. Мы ранее уже четко объяснили нашу позицию украинской стороне и призвали, чтобы украинское правительство приняло меры для закрытия работы этого сайта", - заявила пресс-секретарь немецкого МИД в Берлине в среду, 14 ноября. В министерстве также отметили, что Киев объясняет дальнейшую работу сайта тем, что он размещен на зарубежном сервере.
На самом сайте "Миротворца" Шредера обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "манипуляции общественно значимой информацией", "антиукраинской пропаганде" и "попытке легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины". Экс-канцлер попал в список после того, как в интервью изданию Aachener Nachrichten высказал мнение, что аннексию Крыма придется когда-то признать.
Жена Шредера заявила, что обеспокоена сообщениями о внесении ее мужа в перечень "Миротворца" и в Южной Корее, откуда она происходит, не понимают "подобных нападений на демократического политика, особенно на бывшего федерального канцлера".
Напомним, в 2005 году Герхард Шредер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток-2", а также совет директоров "Роснефти".
Претензии к ним были по причине развязывания и ведения агрессивной войны.
Так и сейчас ничего не меняется.
Шредер поддерживает войну и изменение границ в европе,а МИД за него вписывается.
Свобода слова.
Так,хер Sxhröder,має певні зв'язки з місцевими політиками та й бізнесменами.
Але ж! Його у Німеччині,дійсно ненавидять,усі! Зелені,праві,ну й.т.д.
Він обісрався у всьому (німецький прохфєсор).
Прохання Німеччини підтримає і США - закриють "міфотворець" , або припинять його роботу -от кацапи зрадіють !
Для сохранения здравого ума поможет губозакаточная машинка с ручным приводом. Регулярно используемая по назначению, подтягивают раскатанную до земли губу и подбирают слюни, в результате уменьшается вероятность травматизма .
Губозакатка - незаменимый инструмент для озабоченных чиновников МИД Германии
Там где выгода, там корректируется, усиливаются или вообще исчезают те ценности о которых все время жужжат в мозг электората.
Будет выгодно и не будет нужной силы и лобби у Украины, эта элита, без малейших колебаний, с очень лживой, красивой и полностью выверенной на камеру сожалеющей улыбкой, предаст.
Странно что гансы лезут со своими "советами" в ЧУЖУЮ страну, тем более что попадание в список более чем обосновано, а после продажи сименсом оборудования - железобетон.
Без війни,вони не спроможні існувати,бо требо рабам розповісти,чому вони такі бідні та й убогі(бо йде війна!)з Амерікою,ну й щє бєндери!
WTF!?
Именно поэтому его путин и пригрел.