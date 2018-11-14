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 Экс-канцлера ФРГ и главу совета директоров "Роснефти" Шредера включили в базу "Миротворца", Берлин просит Киев закрыть сайт

В Берлине призвали Киев предпринять действия для закрытия сайта, на котором размещены списки "антиукраинских деятелей".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире", - Климкин призывает ввести санкции против экс-канцлера ФРГ

"Мы осуждаем этот список. Мы ранее уже четко объяснили нашу позицию украинской стороне и призвали, чтобы украинское правительство приняло меры для закрытия работы этого сайта", - заявила пресс-секретарь немецкого МИД в Берлине в среду, 14 ноября. В министерстве также отметили, что Киев объясняет дальнейшую работу сайта тем, что он размещен на зарубежном сервере.

На самом сайте "Миротворца" Шредера обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "манипуляции общественно значимой информацией", "антиукраинской пропаганде" и "попытке легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины". Экс-канцлер попал в список после того, как в интервью изданию Aachener Nachrichten высказал мнение, что аннексию Крыма придется когда-то признать.

Жена Шредера заявила, что обеспокоена сообщениями о внесении ее мужа в перечень "Миротворца" и в Южной Корее, откуда она происходит, не понимают "подобных нападений на демократического политика, особенно на бывшего федерального канцлера".

Также читайте: Совет директоров "Роснефти" предложил акционерам утвердить вознаграждение экс-канцлеру Германии Шредеру в размере $600 тыс

Напомним, в 2005 году Герхард Шредер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток-2", а также совет директоров "Роснефти".

Источник: https://censor.net.ua/n3096991
 
   
 Топ комментарии
 
И не думайте закрывать. Пусть наслаждаются.
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А почему так сразу закрыть надо бы сперва выразить 786 озабоченостей а еще все правительство Германии внести в базу Миротворца за северный поток 2 Экс-канцлера ФРГ и главу совета директоров "Роснефти" Шредера включили в базу "Миротворца", Берлин просит Киев закрыть сайт - Цензор.НЕТ 1497
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.... что аннексию Крыма придется когда-то признать. - а что тут не правильно?
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Признать за хуйлостаном? Вот это и неправильно!!!!
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а там такое не сказанно, вот например Балтииские фошизды двано с первого дня сказали что это анексия (признали анексию анексией) и не законный захват и только русиш шваине и их прихлебители говорили, мол волеизявление какои то кучки каких то мигрантов, по не понятным пpичинам назвавшим их Крымским народом. Но хочет рашка и её обитатели плюс прихлебители или нет, но серовно им придётся признать анексию Крыма и точка.
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я знову ж, в 2385-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Свобода слова,свобода СМИ,свобода совести и демократия!!!! Хера вам фашисты недобитые.Кто там просил? А ну и его в миротворец! За угнетание демократии!!!!
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Юра, немцы ни когда не были фашистами. Они недобитые национал - социалисты (нацисты), а фашизм явление итальянское. Впрочем и те и другие многое позаимствовали у коммунистом.
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Хоть вигитарианцами.
Претензии к ним были по причине развязывания и ведения агрессивной войны.
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их друзья это называли освободительной воиной.
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До тех пор пока что то там недоделили в европе.
Так и сейчас ничего не меняется.
Шредер поддерживает войну и изменение границ в европе,а МИД за него вписывается.
Свобода слова.
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Совместно с Москвой. В союзе до засосов. Не забывайте об этом.
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от куда юрке об этом знать, им об этом по телику не разсказывали.
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Мне, кстати, очень нравиться подход датчан, к процессу разминирования пленными немцами их побережья по окончанию Второй мировой Войны. Но, вы, jente, кажется из Норвегии?
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Пане Юрику,не псіхуйте!
Так,хер Sxhröder,має певні зв'язки з місцевими політиками та й бізнесменами.
Але ж! Його у Німеччині,дійсно ненавидять,усі! Зелені,праві,ну й.т.д.
Він обісрався у всьому (німецький прохфєсор).
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Шредер подручный Путина! Продался за деньги...
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Догралися аваківські шістки ... Екс-канцлера ФРН і главу ради директорів "Роснафти" Шредера включили у базу "Миротворця", Берлін просить Київ закрити сайт - Цензор.НЕТ 6765
Прохання Німеччини підтримає і США - закриють "міфотворець" , або припинять його роботу -от кацапи зрадіють !
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Ти задоволений, що не будуть світитися зрадники і вороги України, твої братани? Шредер працює на путлєра, що неправильно написано? Це ганьба Німеччини от вони і хочуть прикрити сайт. Там ще комсомолка закінчує працювати канцлеріхою, тривожиться за своє майбутнє добре ім'я.
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то кремблядський негідник та пропаГандон,не варто вступати з падлюкою в діалог
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Пресс-секретарю МИД Германии не мешает подарить к Рождеству губозакаточную машинку.
Для сохранения здравого ума поможет губозакаточная машинка с ручным приводом. Регулярно используемая по назначению, подтягивают раскатанную до земли губу и подбирают слюни, в результате уменьшается вероятность травматизма .

Губозакатка - незаменимый инструмент для озабоченных чиновников МИД Германии
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Вистачить і коробки сірників.Вони, принаймні, безвідмовн іне потребують батарейок.
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Вообще конечно идиотизм за высказывание или собственное мнение вносить в какой то интернет- сайт с привязкой к запрету вьезда в страну. Такое ноу- хау надо запантетовать.
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100% - на "таргових партнерів" з РФ не можна - треба на Німеччину ! ..))
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Я не понимаю почему некоторых удивляет заявление МИДа. Мировая политическая элита работает по известной фразе Аль Капоне - "Это просто бизнес, ничего личного."
Там где выгода, там корректируется, усиливаются или вообще исчезают те ценности о которых все время жужжат в мозг электората.
Будет выгодно и не будет нужной силы и лобби у Украины, эта элита, без малейших колебаний, с очень лживой, красивой и полностью выверенной на камеру сожалеющей улыбкой, предаст.
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Те ,що він стриже бабло з путіна не робить його святим демократом,Шредер-посібник російських терористів, який поширює пропаганду країни агресора допомагаючи їм у гібридній війні проти України.
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А то вони цього не знають.Та газпромівське бабло і кацапське лоббі застеляють очі.Лицемірство,жадібність і вигода-головні цінності для багатьох європеських політиків.
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Щодо німців хочу ще додати,в них там дуже сильне "бізнес лобі" яке тисне на політиків які приймають рішення.Тому Україні треба набирати економічної ваги зав'язувати великий бізнес на себе ,коли від санкцій росія заслабне вони самі звідти підуть.
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Не подобається???? А нам не подобається війна в нашій країні.. А ви вкидуєте за допомогою Північного потоку гроші в самісінькі кишені терористів, за які вони виробляють зброю та нас вбивають !!
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Тут наши больше постарались, при чем напрямую. Уголек ПРЯМО с домбабве как?
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На прямую давно уже не идет, все через орду.
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Шредера в шредер.
Странно что гансы лезут со своими "советами" в ЧУЖУЮ страну, тем более что попадание в список более чем обосновано, а после продажи сименсом оборудования - железобетон.
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у меня такое впечатление, что методы, средства ФРГ и параши как то очень удивительно перекликаются в пересечении!! Екс-канцлера ФРН і главу ради директорів "Роснафти" Шредера включили у базу "Миротворця", Берлін просить Київ закрити сайт - Цензор.НЕТ 8231
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одно слово - гейропа педерастическая - добавить нечего...

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Москалі несуть тільки розлад та й війну.
Без війни,вони не спроможні існувати,бо требо рабам розповісти,чому вони такі бідні та й убогі(бо йде війна!)з Амерікою,ну й щє бєндери!
WTF!?
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У Шредера влияние и связи. Даже сейчас, давно отошедшего от дел.
Именно поэтому его путин и пригрел.
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_Эффективней закрыть шлюхера, сайт - лишь зеркало, в котором отражается эта падаль. Нечего на зеркало пенять!
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Пусть гансы вводят эмбарго на кацапскую нефть и газ тогда закроем
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Миротворец превратился в помойку благодаря желанию антоши геращенко вносить в списки всех неугодных этой власти даже если они и не посягают на территориальную целостность Украины (как эта немецкая шлюшка шредер) или не ведут антиукраинскую пропаганду и деятельность. Но тут нужно послать фрицев накуй, пусть лучше займутся расследованием деятельности шредера и прочих друзей орды.
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ВОН ОНИ НЕОФАШИСТЫ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-канцлера ФРГ и главу совета директоров "Роснефти" Шредера включили в базу "Миротворца", Берлин просит Киев закрыть сайт
 
 
 
 
 
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