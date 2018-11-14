 Кабмин перенаправил 2 млрд грн на проект обеспечения полицейских и спасателей жильем в лизинг

На рассмотрение Кабмина МВД внесло проект постановления о перераспределении средств, предусмотренных для Министерства на 2018 год, чтобы уже в этом году 2 миллиарда гривен были направлены на реализацию лизингового проекта на приобретение жилья для работников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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Напомним, 14 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков представил ипотечную программу покупки жилья для сотрудников полиции, Нацгвардии и других структур МВД.