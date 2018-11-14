 Кабмин перенаправил 2 млрд грн на проект обеспечения полицейских и спасателей жильем в лизинг

На рассмотрение Кабмина МВД внесло проект постановления о перераспределении средств, предусмотренных для Министерства на 2018 год, чтобы уже в этом году 2 миллиарда гривен были направлены на реализацию лизингового проекта на приобретение жилья для работников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Напомним, 14 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков представил ипотечную программу покупки жилья для сотрудников полиции, Нацгвардии и других структур МВД.
перенаправилукрал 2 млрд грн
Ближе к выборам предложат Факторинг полиции?
Кто будет заниматься раздачей жилья в лизинг - шмизинг? Ещё одно министерство создадим? Если с рюкзаками была такая лажа, то я просто теряюсь в догадках, что там будет за идеальный порядок с квартирами.