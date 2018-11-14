EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество
  255  17
Все про:жилье (595) Кабмин (10725) МВД (7664)

 Кабмин перенаправил 2 млрд грн на проект обеспечения полицейских и спасателей жильем в лизинг

Правительство 14 ноября одобрило обеспечение работников системы Министерства внутренних дел жильем в лизинг.

На рассмотрение Кабмина МВД внесло проект постановления о перераспределении средств, предусмотренных для Министерства на 2018 год, чтобы уже в этом году 2 миллиарда гривен были направлены на реализацию лизингового проекта на приобретение жилья для работников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман назвал основные приоритеты правительства на 2019 год

Напомним, 14 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков представил ипотечную программу покупки жилья для сотрудников полиции, Нацгвардии и других структур МВД.

Источник: https://censor.net.ua/n3096989
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Боятся твари. Перед выборами ментам пряники раздают, думают те их прикроют потом.
 показать весь комментарий
 
 
мусорилам вообще положено жить в бараках!
 показать весь комментарий
 
 
Кабмин перенаправил украл 2 млрд грн
 показать весь комментарий
 
 
Кабмин предложил полиции ему сделать лизинг...
Ближе к выборам предложат Факторинг полиции? Кабмин перенаправил 2 млрд грн на проект обеспечения полицейских и спасателей жильем в лизинг - Цензор.НЕТ 6865
 показать весь комментарий
 
Кто лизнет аваковским тому однушка, кто глубоко - двушка.
 показать весь комментарий
 
 
не любит зрада с ватой ментов....как ,впрочем и преступники...у вас общие интересы и взгляды на жизнь? Кабмин перенаправил 2 млрд грн на проект обеспечения полицейских и спасателей жильем в лизинг - Цензор.НЕТ 7600
 показать весь комментарий
 
 
Позволю Вам напомнить, что нынешняя власть пришла к власти именно благодаря борьбе с попытками януковича построить полицейское госсударство. Да, у януковича не получилось, но вот эти штат ментов увеличили в 2 раза, вооружили их пулеметами и танками.
 показать весь комментарий
 
 
Так это зрада с ватой на Майдане людей расстреливали, защищая преступников, засевших во главе государства?
 показать весь комментарий
 
 
Это интернациональное, люди жизнью рискуют, должны и получать соответственно.
 показать весь комментарий
 
Класс! А почему такие преференции именно полиции, а не врачам, например, или семьям военных?
Кто будет заниматься раздачей жилья в лизинг - шмизинг? Ещё одно министерство создадим? Если с рюкзаками была такая лажа, то я просто теряюсь в догадках, что там будет за идеальный порядок с квартирами.
 показать весь комментарий
 
 
Если количество полицейских превышает количество митингующих, то тогда я просто не знаю, что такое паника…🤔
 показать весь комментарий
 
 
вибачте, а хто кому той "лізінг" буде робити за забезпечення житлом? Кабмін перенаправив 2 млрд грн на проект забезпечення поліцейських і рятувальників житлом у лізинг - Цензор.НЕТ 946
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоКабмин перенаправил 2 млрд грн на проект обеспечения полицейских и спасателей жильем в лизинг
 
 
 
 
 
 вверх