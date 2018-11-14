 Правительство: Грязная кампания о якобы уголовных делах против Яценюка и Петренко - попытка повлиять на суд по делу олигарха против Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении правительства.

На сегодня Украина является участником крупнейшего в истории страны судебного процесса, в рамках которого структуры, приближенные к одному из одиозных олигархов, пытаются безосновательно взыскать с государства Украина более 5,5 млрд долларов США.

Правительство и Министерство юстиции принимают все возможные меры, чтобы защитить интересы Украины в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) в рамках данного судебного процесса и не допустить безосновательного взыскания с государства средств, принадлежащих украинским гражданам. Для этого к процессу привлечены лучшие международные юридические советники, которые имеют успешный опыт в такого рода делах.

Запуск грязной информационной кампании о возбуждении якобы уголовных дел по факту возможных злоупотреблений служебным положением со стороны бывшего главы правительства Арсения Яценюка и действующего Министра юстиции Павла Петренко в рамках привлечения к вышеупомянутому судебному процессу юридических советников мирового уровня является ничем иным, чем попыткой повлиять на вышеупомянутый процесс, слушания в рамках которого назначены на начало 2019 года. Эти заявления ничем не подтверждены и не соответствуют действительности.

Украинское правительство обращается ко всем правоохранительным органам, в первую очередь - к Национальному антикоррупционному бюро Украины, с призывом принять все возможные законные меры в пределах своей компетенции, чтобы не допустить использования своих структур как средства влияния и давления на государство со стороны одиозных олигархов.

Правоохранительные органы не должны стать инструментом, который повредит интересам государства в этом и в других международных судебных процессах.

Кабинет Министров, как высший орган исполнительной власти в Украине, осуждает любые попытки давления на должностных лиц Кабинета Министров с использованием манипулятивных технологий и откровенной дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком, Петренко и другими бывшими чиновниками Кабмина

Напомним, недавно в СМИ была распространена ложная информация о возможном злоупотреблении властью и служебным положением со стороны бывшего руководства Правительства и Министерства юстиции в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты. Стокгольма ( Швеция).

Ранее по заявлению подставных лиц Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ зарегистрировать сведения о возможных правонарушениях, без указания фабулы дела и фамилий высших должностных лиц. В грязной информационной кампании фигурируют фамилии бывшего премьер-министра страны и руководства Минюста.

Привлечение международных юридических советников Latham & Watkins и HoganLovells произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов для защиты интересов государства Украина в международных судах"