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Все про:олигарх (496) Стокгольм (151) суд (21511) Яценюк (7682) Петренко Павел (686)

 Правительство: Грязная кампания о якобы уголовных делах против Яценюка и Петренко - попытка повлиять на суд по делу олигарха против Украины

Кабинет Министров призывает правоохранительные органы приложить все усилия, чтобы не стать инструментом в руках олигархов в борьбе с государством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении правительства.

На сегодня Украина является участником крупнейшего в истории страны судебного процесса, в рамках которого структуры, приближенные к одному из одиозных олигархов, пытаются безосновательно взыскать с государства Украина более 5,5 млрд долларов США.

Правительство и Министерство юстиции принимают все возможные меры, чтобы защитить интересы Украины в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) в рамках данного судебного процесса и не допустить безосновательного взыскания с государства средств, принадлежащих украинским гражданам. Для этого к процессу привлечены лучшие международные юридические советники, которые имеют успешный опыт в такого рода делах.

Запуск грязной информационной кампании о возбуждении якобы уголовных дел по факту возможных злоупотреблений служебным положением со стороны бывшего главы правительства Арсения Яценюка и действующего Министра юстиции Павла Петренко в рамках привлечения к вышеупомянутому судебному процессу юридических советников мирового уровня является ничем иным, чем попыткой повлиять на вышеупомянутый процесс, слушания в рамках которого назначены на начало 2019 года. Эти заявления ничем не подтверждены и не соответствуют действительности.

Украинское правительство обращается ко всем правоохранительным органам, в первую очередь - к Национальному антикоррупционному бюро Украины, с призывом принять все возможные законные меры в пределах своей компетенции, чтобы не допустить использования своих структур как средства влияния и давления на государство со стороны одиозных олигархов.

Правоохранительные органы не должны стать инструментом, который повредит интересам государства в этом и в других международных судебных процессах.

Кабинет Министров, как высший орган исполнительной власти в Украине, осуждает любые попытки давления на должностных лиц Кабинета Министров с использованием манипулятивных технологий и откровенной дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком, Петренко и другими бывшими чиновниками Кабмина

Напомним, недавно в СМИ была распространена ложная информация о возможном злоупотреблении властью и служебным положением со стороны бывшего руководства Правительства и Министерства юстиции в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты. Стокгольма ( Швеция).

Ранее по заявлению подставных лиц Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ зарегистрировать сведения о возможных правонарушениях, без указания фабулы дела и фамилий высших должностных лиц. В грязной информационной кампании фигурируют фамилии бывшего премьер-министра страны и руководства Минюста.

Привлечение международных юридических советников Latham & Watkins и HoganLovells произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов для защиты интересов государства Украина в международных судах"

Источник: https://censor.net.ua/n3096988
 
 
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Питання лише у тому, хто прибіжить у жіночому платті🤔
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А потім льоня і далі будуть мінятися плаття, але суть не зміниться.
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Зовні всі «за» реформу, а під килимом починаються ігри, настав час посилити реформу.
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Насправді ніхто реформи не робить і не зробить.
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Шото падазрительна пафосно шо ОЙЦ!
Никак на хвост наступили?
🤔
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На сегодня Украина является участником крупнейшего в истории страны судебного процесса, в рамках которого структуры, приближенные к одному из одиозных олигархов, пытаются безосновательно взыскать с государства Украина более 5,5 млрд долларов США. Источник: https://censor.net.ua/n3096988
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Звичайно, що прізвища олігарха нема🤭
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Обосцались) А Сеня много чего может рассказать следствию и суду.
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але ж не розкаже ...- сьогодні це "індійська корова"
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айяйай - а они что каста неприкасаемых..., а ну да , они же на Майдан приходили, когда там не сильно опасно для тела бЫло - пУлявлоб не летела....
сейчас внедряется у нас институт ЧАСТНЫХ исполнителей- виконавців проваджень....- попробуйте, подайте Заявку....., зрозумієте шо таке сьогоднішній мІнЮст....
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Правительство: Грязная кампания о якобы уголовных дел против Яценюка и Петренко - попытка повлиять на суд по делу олигарха против Украины - Цензор.НЕТ 1529

ПО МОТИВАМ РОМАНА АЛЕКСАНДРА ДЮМА «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» ИЛИ У «СІРКА ПОЗИЧИТИ ОЧІ»Двадцять років колошматить Україну. То обкрадала Україну,скільки було відкрито кримінальних справ, скільком людям зруйнувала кар"єри,підставила під тюрму, все не нажреться тих баксів. Вона і в політику влізла , щоб мати недоторканість, а то давно б сиділа разом з Лазаренком. А тепер отряхнулась і знову месію з себе корчить, Ще іншим ярлики клеїть то бариги, то злочинна влада,"Газова принцеса" досить вже - маска зірвана вже давно.
Светлана Пивоварова
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Для початку його не оберуть, тому він залишиться.
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Тут понять все просто.Следственный комитет РАБссии под руководством крутого чувака Александра Бастрыкина открыл уголовные дела против всего руководства Украины в 2015 году.Потом это решение как бы пересмотрели и аннулировали,ну типа ДурьДума РАБссии не голосовала за ввод войск РФ от 1 марта 2014 года.Но тогда РАБссию и Валб Матвиенко сдал бывший депутат РАБссии Илья Пономарев Сказав что ЗА прокукарекало 188 дупататов РАБссии Вонючки...Правительство: Грязная кампания о якобы уголовных делах против Яценюка и Петренко - попытка повлиять на суд по делу олигарха против Украины - Цензор.НЕТ 7500
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Яценюк ПОСЛАЛ РАБссию Плешивого ОКУРКА с газом НА БУЙ с 2015 года РАБссия не получает бывшие 6 ярдов долларов в год за газ.Потому Яценюк ВРАГ РАБссии.. Правительство: Грязная кампания о якобы уголовных делах против Яценюка и Петренко - попытка повлиять на суд по делу олигарха против Украины - Цензор.НЕТ 9018
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КацаПсины нашли Яценюка даже снайпером в Чечне 1994 года.Гоффноеды Мавзолейные,Ботаники не бывают снайперами,они изучают Академическую науку.... Уряд: Брудна кампанія про нібито кримінальні справи проти Яценюка і Петренка - спроба вплинути на суд у справі олігарха проти України - Цензор.НЕТ 3148 Бараны МавзолейныеУряд: Брудна кампанія про нібито кримінальні справи проти Яценюка і Петренка - спроба вплинути на суд у справі олігарха проти України - Цензор.НЕТ 3148
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