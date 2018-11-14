 Психологическая реабилитация ветеранов должна быть частью политики государства, - командующий ООС Наев

Психологическая реабилитация ветеранов ООС должна стать частью долговременной политики государства, заявил в интервью "Укринформу" командующий ООС генерал-лейтенант Наев, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что эта проблема растягивается на долгие годы, и универсального пути ее решения нет.

"Ветераны этой войны, молодые люди, в основном, – они, как обнаженный нерв общества, остро реагируют на любую несправедливость. Необходимо и обществу объяснять, чтобы люди, которые живут в мирных условиях, могли с большим пониманием относиться к такой чувствительности наших молодых ветеранов", – сказал Наев.

По словам командующего ООС, физическое восстановление военнослужащих, которые прошли передовую, должно органично сочетаться и с психологической реабилитацией.

"Нам придется системно "переключать" сознание тысяч людей с войны на мир, это процесс, который требует чувствительности и такта. Хотелось бы, чтобы наше общество, – все общество, а не только та его часть, которая воюет на Донбассе, – это понимало", – подытожил генерал-лейтенант.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что за четыре года войны из 2 700 небоевых потерь 891 случай — болезни, а 615 — самоубийства, в том числе в зоне ООС — 282.