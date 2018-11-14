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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Психологическая реабилитация ветеранов должна быть частью политики государства, - командующий ООС Наев

Обществу необходимо объяснять, что ветераны очень остро реагируют на любую несправедливость, считает генерал-лейтенант.

Психологическая реабилитация ветеранов ООС должна стать частью долговременной политики государства, заявил в интервью "Укринформу" командующий ООС генерал-лейтенант Наев, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что эта проблема растягивается на долгие годы, и универсального пути ее решения нет.

"Ветераны этой войны, молодые люди, в основном, – они, как обнаженный нерв общества, остро реагируют на любую несправедливость. Необходимо и обществу объяснять, чтобы люди, которые живут в мирных условиях, могли с большим пониманием относиться к такой чувствительности наших молодых ветеранов", – сказал Наев.

По словам командующего ООС, физическое восстановление военнослужащих, которые прошли передовую, должно органично сочетаться и с психологической реабилитацией.

"Нам придется системно "переключать" сознание тысяч людей с войны на мир, это процесс, который требует чувствительности и такта. Хотелось бы, чтобы наше общество, – все общество, а не только та его часть, которая воюет на Донбассе, – это понимало", – подытожил генерал-лейтенант.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что за четыре года войны из 2 700 небоевых потерь 891 случай — болезни, а 615 — самоубийства, в том числе в зоне ООС — 282.

Источник: https://censor.net.ua/n3096986
 
   
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це він часом не про тих ветеранів, які Гандзюк кислотою облили, Сармата в спину застрелили....?
то мабуть так, дужжже гостро реагують
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краще би якогось сепарка чи ватку попортили
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для снятия стресса пусть смотрят news one или "наш"..а че..
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Сергій проснувся. Краще пізно, ніж ніколи. Якби він не обмежився цією заявою, а продовжив тиснути на уряд і суспільство на цю тему.
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Наєв я тоже кажу, що "должно", але воно "государство" ні хрєна не робить, тільки розкрадає народі гроші.
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ГОССЛУЖАЩИЕ ВСЕ НА ОБЩЕСТВО ВЕШАЮТ !!! НАФИГ ОНИ НАДО !!!??? ПУСТЬ ПРОГРАММА И КОМПЬЮТЕР ВСЕ РЕШАЕТ !!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПсихологическая реабилитация ветеранов должна быть частью политики государства, - командующий ООС Наев
 
 
 
 
 
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