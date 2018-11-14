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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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Все про:выборы (20682) ВСУ (136) Наев (70) операция Объединенных сил (714)

 "В этих так называемых "выборах" есть и положительный момент", - командующий ООС Наев об организованном боевиками голосовании

Благодаря "выборам" мир убедился, что Кремль живет в своем мире, а конфликт на Донбассе перестал быть "забытым", считает генерал-лейтенант.

"Выборы", которые террористы устроили на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, еще раз продемонстрировали миру, вернули конфликт на Донбассе на первые позиции в мировой повестке дня. Такую мысль в интервью агентству "Укринформ" озвучил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Возможно, это прозвучит странно, но в этих так называемых "выборах" есть и положительный момент. Международное сообщество еще раз убедилось в том, что кремлевская власть живет в собственном виртуальном мире и не признает ни одного пункта международного законодательства, не соблюдает ни одной буквы собственных обязательств, в том числе и тех, которые были документально закреплены в Минских договоренностях", – сказал Наев.

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Кроме того, по его словам, к ситуации на Донбассе сейчас приковано повышенное международное внимание.

"Хотел бы подчеркнуть, что в последнее время события на Донбассе – уже не "забытый конфликт", к ним приковано значительное международное внимание. Мы принимали у себя и показывали ситуацию на местах и на линии соприкосновения европейским и мировым политикам... Мы чувствуем, что сам факт российской агрессии все больше воспринимается таким, каким он является – это не только украинская проблема, это боль всего международного сообщества", – заявил Наев.

По словам командующего ООС, непосредственно перед фейковым "голосованием" террористы пытались провоцировать служащих ВСУ, усиливая обстрелы.

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"Что касается общей обстановки – ничего для нас не изменилось. Так называемые "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не меняют главного – эти территории, суверенные территории Украины, остаются под контролем российского агрессора", – сказал Наев.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Источник: https://censor.net.ua/n3096982
 
   
 Топ комментарии
 
так рашка і є террорист, який бере заручників і т.д.
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У выборов в ОРДЛО и гей-парадов есть одно общее: слишком много внимания, которое им уделяют.
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это ваш лохторат.
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Наев: "Выборы", которые террористы устроили..."

...так хто выборы-то устроил -- Россия, или террористы?
...шо-то я растерялся -- между Наевым и "мировой повесткой дня" ... *)
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так рашка і є террорист, який бере заручників і т.д.
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а хто пасажирський боінг сбив малазійський над дамбасом? Чистий тероризм кадрових військових рф.
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...ну, заложников все берут... ...и УСБ тоже.
А, вот выборы? -- там за террикоссами Великодержавие маячит!
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нужна операция мир палестине
как у нас - мир донбасяо "В этих так называемых "выборах" есть и положительный момент", - командующий ООС Наев об организованном боевиками голосовании - Цензор.НЕТ 8451
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вот и я спрашиваю,к чему привело быкование енерала?сразу победили палестинцев?
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какое быкование???, это отношение к делу, совести и чести!!!, чел который должен воевать и освобождать земли не может находиться в правительстве пораженцев, впрочем что тебе объяснять? в стране где подорвана треть арсенала, ни одна падла не подала рапорт на увольнение...
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не надо мне обьяснять.ты обьясни читающим-какую пользу получил израиль от его отставки?разброд в правительстве на радость мусульманам? "У цих так званих "виборах" є і позитивний момент", - командувач ООС Наєв про організоване бойовиками голосування - Цензор.НЕТ 9
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народ Израиля увидит, как себя нужно вести на государевых постах!, но тебе порохоботу этого, увы, не понять.....
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ну да...это уже не зрада,а таки перемога "У цих так званих "виборах" є і позитивний момент", - командувач ООС Наєв про організоване бойовиками голосування - Цензор.НЕТ 2489
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подай резюме на спикера Порошенко, в фейсбуке Цеголко ты точно переплюнешь!))))
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То ли дело в Украине - в правительстве - полное единство, террористы-сепаратисты - грустят.
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может и не грустят-но радости особой не видать "У цих так званих "виборах" є і позитивний момент", - командувач ООС Наєв про організоване бойовиками голосування - Цензор.НЕТ 3447
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Сложно что то говорить, когда командующий думает, что выборы когда то меняли границы территорий.
Мдааа
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заговариваться начал? когда ето Наев такое сказал?
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Глаза больные или ум？

Что касается общей обстановки - ничего для нас не изменилось. Так называемые "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не меняют главного - эти территории, суверенные территории Украины, остаются под контролем российского агрессора", - сказал Наев. Источник: https://censor.net.ua/n3096982
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"В этих так называемых "выборах" есть и положительный момент", - командующий ООС Наев об организованном боевиками голосовании
видно всю вату)а,её ох, как там ещё много)
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У выборов в ОРДЛО и гей-парадов есть одно общее: слишком много внимания, которое им уделяют.
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Шоу долгоносиков тоже было популярное когда то "У цих так званих "виборах" є і позитивний момент", - командувач ООС Наєв про організоване бойовиками голосування - Цензор.НЕТ 1343
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цей наев прикольний чел)) перед цим розповідав який страшний і підступний путен і як треба боятися расєї а тепер висєр про вибори у лугандонії. може командувач оос думає таким чином підняти бойовий дух бійців на фронті і в Україні загалом ?))
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Наев толковый генерал , но зря он в политику играть начал . Его задача обеспечивать как можно большую встречу орков с Богом , который уже будет разбираться с их грехами , как бы политики ему руки не связывали . Иначе его постигнет судьба Муженко которого в ВСУ воспринимают только как продажного и вороватого мудака.
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А где вы в интервью увидели политику???
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Моє питання не до Наєва мабуть, а до СБУ:
- Списки пенсів, що "проголосували" уже є?
- Скільки тисяч "переселенців" відсієтьс після "виборів"? - 100? 200?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"В этих так называемых "выборах" есть и положительный момент", - командующий ООС Наев об организованном боевиками голосовании
 
 
 
 
 
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