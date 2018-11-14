 "В этих так называемых "выборах" есть и положительный момент", - командующий ООС Наев об организованном боевиками голосовании

"Выборы", которые террористы устроили на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, еще раз продемонстрировали миру, вернули конфликт на Донбассе на первые позиции в мировой повестке дня. Такую мысль в интервью агентству "Укринформ" озвучил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Возможно, это прозвучит странно, но в этих так называемых "выборах" есть и положительный момент. Международное сообщество еще раз убедилось в том, что кремлевская власть живет в собственном виртуальном мире и не признает ни одного пункта международного законодательства, не соблюдает ни одной буквы собственных обязательств, в том числе и тех, которые были документально закреплены в Минских договоренностях", – сказал Наев.

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Кроме того, по его словам, к ситуации на Донбассе сейчас приковано повышенное международное внимание.

"Хотел бы подчеркнуть, что в последнее время события на Донбассе – уже не "забытый конфликт", к ним приковано значительное международное внимание. Мы принимали у себя и показывали ситуацию на местах и на линии соприкосновения европейским и мировым политикам... Мы чувствуем, что сам факт российской агрессии все больше воспринимается таким, каким он является – это не только украинская проблема, это боль всего международного сообщества", – заявил Наев.

По словам командующего ООС, непосредственно перед фейковым "голосованием" террористы пытались провоцировать служащих ВСУ, усиливая обстрелы.

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"Что касается общей обстановки – ничего для нас не изменилось. Так называемые "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не меняют главного – эти территории, суверенные территории Украины, остаются под контролем российского агрессора", – сказал Наев.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.