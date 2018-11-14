 Украина и Польша договариваются о возобновлении эксгумации польских жертв, - Чапутович

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ведем переговоры, хотим провести эксгумации, чтобы оценить масштабы и достойно похоронить поляков, которые там погибли", - подчеркнул Чапутович, отметив, что в ближайшее время они будут продолжаться.

"С министром Климкиным мы договорились о дальнейших переговорах. Они должны вестись между соответствующими институтами", - отметил Чапутович. Он добавил, что с польской стороны такой институтом является Институт национальной памяти РП.

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По его словам, в целом, отношения между Польшей и Украиной хорошие. В то же время, обе страны должны активно работать над решением всех недоразумений.

Чапутович обратил внимание на то, что украинцы сейчас ожидают решения Конституционного суда Польши по делу так называемой поправки в законе о ИНП Польши, которая касается Украины.

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По вопросу празднования в Украине в 2019 году годовщины депортации Украинская из Польши в СССР Чапутович подчеркнул, что он не видит в этом каких-то антипольских действий, а лишь утверждение определенных фактов, ведь за депортацию украинцев отвечали коммунисты.

Как известно, Украина наложила запрет на поисково-эксгумационные работы поляков в Украине в апреле 2017 года после разрушения польскими националистами украинского места памяти в селе Грушовичи вблизи границы с Украиной.