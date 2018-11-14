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 По состоянию на 18:00 в Киеве произошло 498 ДТП, - Нацполиция

Национальная полиция Украины обнародовала информацию о том, что по состоянию на 18 часов по спецлинии 102 поступило 498 обращения о ДТП в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке столичных полицейских. 

В сообщении отмечается: "Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения!

Учитывая погодные условия и дорожную обстановку, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния.

Напоминаем водителям, что ДТП можно оформить без вызова полиции, заполнив Европротокол.

Оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью Европротокола можно как в бумажном виде на специальном бланке, так и в электронной форме, с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульних.

Европротокол в электронной форме необходимо заполнять с использованием системы "Электронный европротокол" по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3096979
 
 
 Топ комментарии
 
500 дтп -- это просто ПРАЗДНИК какой то ( рихтовщик Вася )
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А евробляхеры не сидят и не думают, они просто бросают свою тачку на месте ДТП и сваливают.
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Разбил тачку,надо покупать другую,сидит потом и думает-нафига,я дятел гнал на АЕС и евробляхеров?
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Так евробляхеры еще те жлобы! покупают металлолом за 1000 баксов, на резину уже денег нет!
ломается машина или попадают в ДТП и тупо сваливают
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Ты много видел под Радой кадилаков-там в основном не дорогие авто 98-2003годов.Они закон,этот приняли для богатых,потому как новое авто,а значит дорогое стоит копейки расстаможить,а на старое и доступное авто расстаможка намного дороже.
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Один вопрос-почему Немци,или Французы не любят дешёвые авто 2000тис годов,а Украинци так по ним тащатся?Незадумывался?
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не задумывался, потому что мне без разницы. я езжу на сангенге рекстоне украинской сборки (краз), 12и летнем, и мне глубоко насрать на проблемы индейцев. если ты хочеш большую машину с большим мотором - плати, и не ной. большой автомобиль с большим моторм - априори подразумевает что ты не бедный, раз предполагаеш что можеш обслуживать и заправлять. французы, и немцы, как раз предпочитают бюджетные автомобили с маленькими налогами, а не маслобензожоры.
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А евробляхеры не сидят и не думают, они просто бросают свою тачку на месте ДТП и сваливают.
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В отличие от евробляхеров, проходил плановый осмотр перед получением прав. А Вы, видимо, один из владельцев авто с нестандартной регистрацией ?
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закреплю свое авторство за фразой "нестандартная регистрация - хуже чем нестандартная ориентация" (С) Олег Мамонт 2018
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У меня две машины с официальной словацкой регистрацией на меня, работающей в Словакии официально и имеющей ВНЖ.
вопросы есть?
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да. выезжаете и заезжаете по правилам и закону в установленные сроки ?
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Ой скандалю каждый раз У меня 60 дней. А мне мало. Вот приехала по проекту совместному и попутно привезла тяжелые вещи, так как лоукост не берет.
Наши властные идиоты так боятся украинцам увеличить дни пребывания в Украине на еврономерах. Но если у меня официальное ВНЖ , то его дают только при условии пребывания в Словакии не менее 180 дней в году. ВОТ ЭТОГО ТУПОЙ ПРЕМЬЕР НЕ МОЖет ПОНЯТЬ. Мне год в Украине не нужен, но и 60 дней мало бизнесу
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ну ладно. тоесть вы предпочитаете любить Родину на расстоянии ? и учить жизне тех кто в отличии от вас не сломался и остался жить здесь пытаясь что то улучшить ? )) ну ок.
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А у вас флажок почему не украинский? 😀😀😀
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у меня закралось сомнение в вашей честности -прошлый раз вы писали что киевлянка. ответы есть?
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я сегодня ездил, и сложилось впечатление, что на дороги поезжали пигмеи и папуасы, которые никогда снега не видели. самое интересное, что я сегодня не видел ниодного евробляхера в потоке. (наверно у них резины нету... нк или просто не попались на пути)
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Вот , а какое количество дтп- значит старые Жигули на лысой резине . Теперь надо выгнать из депутатов дуру Южанину 😀😀😀
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ну я говорю только за то что сам видел. люди на жигулях со старой резиной - адекватно оценивают свои силы и возможности, в отличии от евробляхеров на 15и летнем Баварском Мусорном Ведре, с задним приводом и 3ех-4ех литровым мотором, на лысой резине.
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на жигулях я сегодня тоже никого не видел.
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Для меня тоже загадка такое количество ДТП. Нормально ездил сегодня. Не гони, не тормози резко, держи дистанцию, и да, резина не должна быть летней или лысой.
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Да пох. Наблюдал картину на каком то из спусков - 200 крузак в середине держит дистанцию метров в 100, а с зади в него прискользил Ланос.
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Ну да, от дурака, увы, застраховаться нельзя.
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Надо васадзе за гавняную авто наказать. А государство его от налогов 10 лет освобождала, чтобы теперь его тазики били приличные авто
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500 дтп -- это просто ПРАЗДНИК какой то ( рихтовщик Вася )
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та там большинство ДТП - попритерались или боднулись бамперами!

в европе после таких контактов вообще разьезжаются без разговоров
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поди ФИЗИКУ за 5 кл. не учили ((((( центробежнае сила , центростремительная сила , сила трения , енерционная сила , масса тела , (((((
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Чисто из любопытства - Вы в каких годах учились, что физику в 5-м классе изучали?
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Я в начале 80-х закончил школу, мы с 6-го класса учили.
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Ну, природоведение то немного другое. Я уже и не вспомню, мне кажется с 3-го класса его учили, но могу ошибиться. Как в другой жизни. Но еще помню, как определять тип почв скатывая из них колбаску и делая колечко. Правда, на кой черт - сам не знаю. Но сельским детям, наверное, это было полезно.
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с 1990 до 2000. тоже физика в 5ом классе была. вы древний наверно )))
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я сказал от когда и до когда я в школе вообще учился. в 5ом классе у нас тоже физика была.
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если такой ТУПОЙ то, что ,ты, учил в 5 кл ???? если такой современный ....
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ты че раскудахтался ? иди в курятник кукарекай. что тебе непонятно из моих слов ? я сказал что учился в школе с 1990ого гда по 2000ый, в школу пошел сразу во второй класс, потому что была нулевка в детском садике, физику у нас начали преподавать в 5ом классе. что тебе еще объяснить ?
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ты думаеш я помню ? мне плять 36 лет скоро, я непомню что в первом университете учил, а ты мне про школу спрашиваеш )))
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а мне уже (1 ян.) будет 55 !!! а как будто было вчера (((( а у нашего уч. по ФИЗИКЕ фамилия была Баранчик , а учил нас по НАСТОЯЩЕМУ !!!
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дядя, извините, если я нагрубил ) мир, дружба, жвачка )
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необижайся , но по ходу ты ДРЕВНИЙ , а у нас был прикол в школе : древний как говно МАМОНТА ))))) сам мамонт ДРЕВНИЙ , но какашки его еще ДРЕВНЕЕ ))))
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мамонт - это кличка, которая прицепилась с детства )))
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Да, я стар... я очень стар... я Super Star! (c) Анекдот моего детства про Брежнева. Говорили, на 10-тку мог потянуть.
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Да, это действительно сейчас главное.
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в Австрии 1 ноября меняют резину- штрафы большие. В Словакии 15 ноября меняют резину
Покупала зимнюю гдето 10 октября и тут же поменяла. Весь октябрь 23 тепла ! Конечно злилась Но я при зимней резине .
Приехала в Киев- сегодня выяснила, что муж еще не поменял. Вот вам и разница в организации процесса в Украине и ЕС.
А СЕГОДНЯ ПРОБКИ ИЗЗА ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ В ОСНОВНОМ - и никого не штрафуют. Вопрос к вечно отдыхающим депутатам- когда булет порядок на дорогах
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Ты предлагаешь депутатам занятся контролем резины по погоде в полевых условиях. Да ты фантазер, и них тут планирование распила бабла на 2019 год, а ты тут с резиной
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Надо ввести штрафы за не вовремя смененную резину, как в ЕС
НЕУЖЕЛИ НЕ ЯСНО
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Ну если посмеяться, то календарная зима 1 декабря, так что время еще есть.
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а про ПРЕРОДОВЕНИЕ а ваще молчу !!! вода замерзает при НУЛЕ градусов , панове !!!!
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Вода тает при 0 град., а ты
замерз основательно! Прими 40 град. поможет!
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Как это "вода тает"? Станом на 18:00 у Києві сталося 498 ДТП, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5400.По секрету:при абсолютном нуле по Цельсию -вода не замезает, а лёд не тает!
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Да мы уже поняли, что гуманитарные предметы - это не Ваш конек.
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500 это НАВЕРНОЕ айкю киевского автолюбителя -- ОДНОЗНАЧНО !!!!
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Если бы в Киеве жили/ездили только киевские, проблем на порядки было бы меньше. Станом на 18:00 у Києві сталося 498 ДТП, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7291 Имбецилы со всей Украины (и не только) съезжаются!
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Каждый имбецил считает, что законы физики- не для него. Мало того, что не поменял резину, так еще и выперся на ней на лёд!

Жаль, если пострадали вменяемые люди. Станом на 18:00 у Києві сталося 498 ДТП, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4220
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Киевляне, но во всем же мэр Кличко виноват! Что ж вы молчите?
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во всем виноваты понаехавшие петухи из колхозов, и евробляхеры у которых нет денег на резину.
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обычный Киевлянин, в пятом поколении. достали. вам тут что медом намазано и бабло раздают за красивые глаза ?
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Мало того, что расист, так ещё и неадекват...))
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Все, переобулся и термостат поменял. К зиме готов)))
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а термостат зачем ??? я тоже переобулся и НЕЗАМЕРЗАЙКИ плюхнул !!!
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Станом на 18:00 у Києві сталося 498 ДТП, - Нацполіція
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Камери TruCam продати і купити піску для мера Віталія Кличка...
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Даёшь всем оленям бесплатную зимнюю резину!
Кличко виноват, что у оленей нет времени переобуться!!!
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И это ещё умные не выехали прислушавшись к предостережению не выезжать.
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не умеешь ездить зимой - на общественный транспорт.
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Слет любителей летней резины состоялся...
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надо сказать честно , там БОЛЬШАЯ половины за рулем были ЖЕНЩИНЫ , а энто о многом говорит (((((
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Не всем женщинам нравится шероховатая резина. Станом на 18:00 у Києві сталося 498 ДТП, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2373
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Теперь дружненько все кто попал в аварию взяли и подали в суд если не лохи на Киев автодор Станом на 18:00 у Києві сталося 498 ДТП, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3075
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Есть одна проблема - протокол ДТП, в котором написана причина "летняя резина". И даже страховая укажет на дверь после этого.
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Разбил тачку,надо покупать другую,сидит потом и думает-нафига,я дятел гнал на АЕС и евробляхеров?
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Ого! Сейчас у нас выпадет вообще капец будет, как обычно... 16 млн только официально зарегестрированных живет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо состоянию на 18:00 в Киеве произошло 498 ДТП, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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