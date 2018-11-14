 По состоянию на 18:00 в Киеве произошло 498 ДТП, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке столичных полицейских.
В сообщении отмечается: "Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения!
Учитывая погодные условия и дорожную обстановку, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния.
Напоминаем водителям, что ДТП можно оформить без вызова полиции, заполнив Европротокол.
Оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью Европротокола можно как в бумажном виде на специальном бланке, так и в электронной форме, с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульних.
Европротокол в электронной форме необходимо заполнять с использованием системы "Электронный европротокол" по ссылке.
ломается машина или попадают в ДТП и тупо сваливают
вопросы есть?
Наши властные идиоты так боятся украинцам увеличить дни пребывания в Украине на еврономерах. Но если у меня официальное ВНЖ , то его дают только при условии пребывания в Словакии не менее 180 дней в году. ВОТ ЭТОГО ТУПОЙ ПРЕМЬЕР НЕ МОЖет ПОНЯТЬ. Мне год в Украине не нужен, но и 60 дней мало бизнесу
в европе после таких контактов вообще разьезжаются без разговоров
Покупала зимнюю гдето 10 октября и тут же поменяла. Весь октябрь 23 тепла ! Конечно злилась Но я при зимней резине .
Приехала в Киев- сегодня выяснила, что муж еще не поменял. Вот вам и разница в организации процесса в Украине и ЕС.
А СЕГОДНЯ ПРОБКИ ИЗЗА ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ В ОСНОВНОМ - и никого не штрафуют. Вопрос к вечно отдыхающим депутатам- когда булет порядок на дорогах
НЕУЖЕЛИ НЕ ЯСНО
замерз основательно! Прими 40 град. поможет!
Жаль, если пострадали вменяемые люди.
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Камери TruCam продати і купити піску для мера Віталія Кличка...
Кличко виноват, что у оленей нет времени переобуться!!!