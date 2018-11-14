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 С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди личного состава ОС не допущено, - пресс-центр

Обороняющиеся подразделения из состава Объединенных сил "адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств".

"В течение текущих суток, по состоянию на 18:00, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).

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При этом потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено, а ситуация остается контролируемой украинскими военными.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Гнутово, Лебединское. Кроме того, вблизи Старого Айдара, Крымского и хутора Вольный противник применил минометы калибра 82 мм", - уточняется в сообщении.

С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди личного состава ОС не допущено, - пресс-центр 01

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Напомним, в течение прошедших суток, 13 ноября, враг 8 раз обстрелял позиции ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое оккупантов.

Источник: https://censor.net.ua/n3096977
 
 
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"не допущено"? Наконец-то парням запретили умирать? Как бы то ни было, живите, мужики!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди личного состава ОС не допущено, - пресс-центр
 
 
 
 
 
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