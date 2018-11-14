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 В ВСУ - "нулевая толерантность" к рукоприкладству, - командующий ООС Наев

Из-за сильной нагрузки у военнослужащих иногда случаются срывы, признал генерал-лейтенант.

В вооруженных силах Украины должна быть нулевая толерантность к рукоприкладству. Об этом командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в интервью агентству "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

" Есть такое выражение – нулевая толерантность. Это означает, что ни при каких условиях и обстоятельствах такие случаи насилия не могут оправдываться или замалчиваться", – сказал Наев.

При этом командующий ООС признал, что подобные случаи в ВСУ случаются.

"Стоит учитывать, что военнослужащие часто находятся под дополнительной психологической и физической нагрузкой. Иногда случаются психологические срывы... Каждый случай, каждое сообщение о недостойном поведении должны тщательно расследоваться и получить правовую оценку, независимо от имен, предыдущих заслуг или воинского звания", – сказал он.

"В Объединенных силах относительно этого существует очень простое правило. Нулевая толерантность. Мы воюем с врагом, а не друг с другом", – подытожил Наев.

Источник: https://censor.net.ua/n3096976
 
   
 Топ комментарии
 
Батя я стараюсь.При всех бегал за спинами,был министром.Теперь во всем виноваты папередники У ЗСУ - "нульова толерантність" до рукоприкладства, - командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 3165.Но на всех фото почему то на втором плане кучерявый винницкий парень У ЗСУ - "нульова толерантність" до рукоприкладства, - командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 697 .
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Ну так не інтернет же. До гимона триндиш- на по пиці.
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ну да они в окопах грязных а ты в теплом кабинете .какая уж тут толерантность ....
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Ну так не інтернет же. До гимона триндиш- на по пиці.
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в принципе првильно глаголет..........
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Батя я стараюсь.При всех бегал за спинами,был министром.Теперь во всем виноваты папередники У ЗСУ - "нульова толерантність" до рукоприкладства, - командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 3165.Но на всех фото почему то на втором плане кучерявый винницкий парень .
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Я довго шукав і нарешті знайшов! GSN: я проста українська....
У ЗСУ - "нульова толерантність" до рукоприкладства, - командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 3712
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А маленького Порошенко на горшке можешь найти? У ЗСУ - "нульова толерантність" до рукоприкладства, - командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 4641
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Зато, на расее толерантность У ЗСУ - "нульова толерантність" до рукоприкладства, - командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 5212

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"Каждый случай, каждое сообщение о недостойном поведении должны тщательно расследоваться" А как быть с тем случаем, когда тебя мужленко на хер отправил? Расследовали?
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Решения по Турецкому потоку как не было, так и нет. Основной затор - по второй трубе, ориентированной на транзит газа за пределы Турции. До сих пор неясно, дадут ли ей отмашку турки (скорее всего, дадут) и на каких условиях. Военное решение уже исключено окончательно - попытка Путина организовать карательную операцию в Идлибе завершилась катастрофическим провалом - США четко дали понять, что будут бомбить, а кто не спрячется - они не виноваты. Для внутреннего потребителя пропаганда крайне невнятно выбила дробь на барабанах по поводу грандиозной победы, все остальные, пряча ухмылки, приняли к сведению очередной провал Путина. Раз нет военного решения - придется торговаться, причем позиция для торговли у Эрдогана - лучше не придумаешь. Путин зависит от него полностью, а дедлайн все ближе - остался всего лишь один 19 год, в течение которого нужно решить массу вопросов, связанных с транзитом газа через Украину и обходных маршрутов. Пока, кстати, ни один маршрут так и не готов.

Неприятности и у Северного потока-2. Американцы намерены после Нового года взяться за него уже всерьез. Как именно они возьмутся, известно - угрозой санкций против всех иностранных партнеров Газпрома, завязанных на Северный поток-2. Угроза, стоит отметить, нешуточная - европейцы так и не рискнули взять на себя ответственность за нарушение санкций США против Ирана, хотя иранская нефть для Европы точно так же важна. Наивно полагать, что интересы Газпрома для европейцев гораздо ближе. По крайней мере настолько, что они рискнут всем остальным.

Путину нужен прорыв хотя бы где. Альтернатива крайне безрадостна - всё, что не удастся прогнать через обходные маршруты вокруг Украины, придется включать в транзитный договор с ней. А собственно говоря, как раз это и есть причина двух войн, в которые Путин втянул страну - только бы не заключать этот треклятый транзитный договор с Киевом.

Поэтому Путин ездит к Эрдогану, как на работу. Деваться некуда - нужно ублажать партнера. И ведь никуда не денется - будет ублажать.
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ну да они в окопах грязных а ты в теплом кабинете .какая уж тут толерантность ....
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нулевая толерантность к рукоприкладству - одна из многих, а не единственная причина, вследствии которых, создание сильной, мотивированной, профессиональной и боеспособной контрактной армии фактически провалилось
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та на войну много можно списать - все свои просчеты
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ ВСУ - "нулевая толерантность" к рукоприкладству, - командующий ООС Наев
 
 
 
 
 
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