 В ВСУ - "нулевая толерантность" к рукоприкладству, - командующий ООС Наев

В вооруженных силах Украины должна быть нулевая толерантность к рукоприкладству. Об этом командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в интервью агентству "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
" Есть такое выражение – нулевая толерантность. Это означает, что ни при каких условиях и обстоятельствах такие случаи насилия не могут оправдываться или замалчиваться", – сказал Наев.
При этом командующий ООС признал, что подобные случаи в ВСУ случаются.
"Стоит учитывать, что военнослужащие часто находятся под дополнительной психологической и физической нагрузкой. Иногда случаются психологические срывы... Каждый случай, каждое сообщение о недостойном поведении должны тщательно расследоваться и получить правовую оценку, независимо от имен, предыдущих заслуг или воинского звания", – сказал он.
"В Объединенных силах относительно этого существует очень простое правило. Нулевая толерантность. Мы воюем с врагом, а не друг с другом", – подытожил Наев.
Неприятности и у Северного потока-2. Американцы намерены после Нового года взяться за него уже всерьез. Как именно они возьмутся, известно - угрозой санкций против всех иностранных партнеров Газпрома, завязанных на Северный поток-2. Угроза, стоит отметить, нешуточная - европейцы так и не рискнули взять на себя ответственность за нарушение санкций США против Ирана, хотя иранская нефть для Европы точно так же важна. Наивно полагать, что интересы Газпрома для европейцев гораздо ближе. По крайней мере настолько, что они рискнут всем остальным.
Путину нужен прорыв хотя бы где. Альтернатива крайне безрадостна - всё, что не удастся прогнать через обходные маршруты вокруг Украины, придется включать в транзитный договор с ней. А собственно говоря, как раз это и есть причина двух войн, в которые Путин втянул страну - только бы не заключать этот треклятый транзитный договор с Киевом.
Поэтому Путин ездит к Эрдогану, как на работу. Деваться некуда - нужно ублажать партнера. И ведь никуда не денется - будет ублажать.