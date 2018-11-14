 Оппоблок в законе "О концессии" хочет новый вид "беспроигрышного бизнеса", - Вадатурский

Частного концессионера такая "страховка" будет стимулировать не развивать бизнес, а создавать схемы для получения компенсаций, - считает народный депутат Украины Андрей Вадатурский. По его словам, из нового законопроекта делают "беспроигрышный бизнес" для определенного круга концессионеров, пишет КП.
"В дополнение к тому, что законопроектом №8125 "О концессии" предусматривается "конфиденциальность" договора концессии и запрет разглашения его подробностей, мы можем получить недобросовестные сделки с заранее скрытыми сумами в пользу концессионера. Это создаст новый "беспроигрышный бизнес". Например, я пишу в начале года, что ожидаемая прибыль - 100 млн грн. Но по причине плохого менеджмента, получаю убытки и теперь по Закону налогоплательщики должны скинуться мне на хорошую жизнь. Так не делается. Бизнес - это всегда риски. Не уверен в доходности - занимайся чем-то другим. Хочешь гарантий - ищи страховщиков", - сказал депутат.
Он также раскритиковал попытки коллег протянуть в новый законопроект норму, по которой гособъекты можно будет отдать в частные руки без конкурса. Основанием будет лишь то, что претендент уже пользуется госимуществом, например, посредством аренды.
"Государство также является предпринимателем. Оно не должно предоставлять кому-то важные объекты, потому что "он хороший парень". Если действующий арендатор действительно заинтересован в объекте, то он даст наивысшую объективную цену среди конкурентов по конкурсу. Кроме того, с этим механизмом никто не застрахует от переговоров со "своими". С учетом конфиденциальности договора концессии, это позволит полностью скрыть от общественности информацию о том, за какую сумму передали в концессию стратегическое предприятие - за 100 млн грн или за 1 грн", - пояснил депутат.
Ранее СМИ писали о том, что новый законопроект "О концессии" позволит раздать частникам, в том числе, стратегические предприятия Украины, в частности, госпорты Украины и на условиях, полностью невыгодных государству. По некоторым портам не понадобится проводить конкурс. К примеру, единственная глубоководная гавань Украины - ГП МТП "Южный" благодаря норме о прямых переговорах "автоматически" будет передана компании "Портинвест", принадлежащей Ринату Ахметову. "Портинвест" длительное время пользуется активами "Южного" и поэтому сможет претендовать на то, чтобы забрать порт на 49 лет без конкурса.
По мнению Андрея Вадатурского, то, что новый законопроект не приняли до сих пор, говорит о том, что ключевые силы в стране еще не договорились о разделе имущества, которое правительство планирует раздавать в концессию.
"В Украине все еще есть большая ценность объектов государственного имущества, а соответственно и заинтересованность разных сил в их фактической приватизации. Поэтому различные партии и отдельные лица хотят заложить в Закон разные рычаги, которые предоставят им преимущество в реализации концессии. Фактически это есть банальные торги", - резюмировал депутат.
Справка: на недавнем заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики", депутаты не смогли достичь консенсуса по проекту закона № 8125 "О концессии". В частности, народный депутат от Оппозиционного блока Юрий Воропаев предложил внести в закон норму о концессии на основании прямых договоров государства с концессионером, минуя конкурсную процедуру. Также Воропаев предложил распространить на все отрасли экономики норму о компенсации государством рисков концессионера. Кроме того, в случае концессии портов Воропаев предлагает включать в договор всю портовую инфраструктуру, а не только отдельные объекты.
так что ПРимут.
25 сентября 2014 года на учредительном съезде партийной организации, перед внеочередными парламентскими выборами, возглавил Николаевскую территориальную организацию партии "Блок Петра Порошенко".
На внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 26.10.2014 года, одержал победу на мажоритарном округе №130 с центром в городе Баштанка Николаевской области от "Блока Петра Порошенко", набрав 43.75% голосов избирателей.
...патетика высокопарных слов - это всего лишь патетика..., есть сомнения - выйдите на улицу , устройте свой блиц опрос...
Настолько нагло залезть в карман налогоплательщиков, еще никто не додумывался!
До этого, только "традиционно убыточные" виды бизнеса, щедро дотировались государством, а теперь, любую безумную идею, можно повесить на бюджет страны.
🤑
Микола Поляков - ректор ДНУ ім. Олеся Гончара;
Віктор Веретенников - Президент ПАТ "Комбінат "Придніпровський";
Людмила Вершиніна - провідний майстер сцени Дніпровського академічного театру драми та комедії, народна артистка України;
Володимир Команов - конструктор, один із основоположників ракети-носія "Зеніт";
Жан Мельников - художній керівник колишнього театру імені Горького;
Володимир Небоженко - народний художник України, автор пам'ятника Тарасу Шевченка;
Віктор Савченко - ректор Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту;
Станіслав Ус - ветеран ракетно-космічної галузі України.Варто зазначити, що не всі почесні громадяни Дніпра потрапили в перелік осіб, яким передбачена грошова допомога. Зокрема, в список не потрапили Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл та екс-президент України Леонід Кучма....
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