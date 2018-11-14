 Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Главной военной прокуратурой закончено специальное досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что указанный чиновник ВС РФ в феврале-марте 2014 года, находясь на территории АР Крым, участвовал в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжелым последствиям, способствовал беспрепятственному вторжению российских военнослужащих для военной оккупации территории полуострова Крым, подстрекал военнослужащих ВМС ВС Украины к совершению государственной измены и совершил пособничество в ведении агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.

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Обвиняемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 ноября обвинительный акт в отношении него направлено в суд для осуществления специального судебного разбирательства. Российскому военному грозит лишения свободы на срок до 15 лет.

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