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 Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура

Главной военной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации, активного участника оккупации Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Главной военной прокуратурой закончено специальное досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что указанный чиновник ВС РФ в феврале-марте 2014 года, находясь на территории АР Крым, участвовал в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжелым последствиям, способствовал беспрепятственному вторжению российских военнослужащих для военной оккупации территории полуострова Крым, подстрекал военнослужащих ВМС ВС Украины к совершению государственной измены и совершил пособничество в ведении агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.

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Обвиняемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 ноября обвинительный акт в отношении него направлено в суд для осуществления специального судебного разбирательства. Российскому военному грозит лишения свободы на срок до 15 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096967
 
 
 Топ комментарии
 
он тебе сча двойку поставит по правописанию за "беларуский" Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6651, оно будет пяткой в грудь стучать шо прафильна будет -"белорусский" Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 1964
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казломордае, твой фитиш не проканал Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8002 Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8002 Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8002, тебю раскусили...
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рюзьге, проблемы у нас из-за такой падали как ты!!!! Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3077
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просто появится еще одна невыездная рюзгепадаль Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5497
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Даже этого не знаешь, а в разговор лезешь.
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Тебе то какое дело? Сколько понадобится столько и будем.
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казломордае, твой фитиш не проканал Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8002 Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8002 Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8002, тебю раскусили...
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рюзьге, проблемы у нас из-за такой падали как ты!!!!
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Ты больной что ли, мы ж не лезем с советами куда вашего Луку засунуть, не лезь к нам.
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какой Лука?... енто фсбэшная падаль... Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 693, оно за хуйла топчет.
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Хэх.... Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5069, нервишки рюцкие здают? Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8008 таких хиляков уже не один десяток расколол... палитесь вы на этом все.... овца
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Пока своих выдвигать не начнём.Но ты ж даже и не выбираешь. Тебе ещё хуже, а туда же учить жизни.
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как переведёшь на беларуский слово "опыт"?
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он тебе сча двойку поставит по правописанию за "беларуский" , оно будет пяткой в грудь стучать шо прафильна будет -"белорусский"
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Все правильно, списочек военных преступников - вещь полезная. И кто знает, что будет через 10, 20, 30 лет?
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Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4711Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS 25 мин.25 минут назад
Может всю Херсонскую и Николаевскую？
Забудьте НАВСЕГДА о автономиях в Украине Рано или поздно они будут ликвидированы раз и навсегда.

Дело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 395
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело замкомандующего Южным военным округом ВС РФ, участвовавшего в оккупации Крыма, направлено в суд, - военная прокуратура
 
 
 
 
 
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