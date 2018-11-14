 East Europe Petroleum планирует добывать 1 млрд кубов газа в год, - директор Мартыненко

Об этом заявила директор группы EEP - Мария Мартыненко в интервью изданию "LB.ua".

"Мы находимся в процессе изучения потенциала месторождений, точную информацию получим только по факту бурения, но, мы уже видим, что годовой объем добычи составит около 1 миллиарда м³ газа" - говорит Мартыненко.

Подобных результатов компании поможет достигнуть реорганизация внутри группы, которая должна усилить инвестиционный потенциал компании.

"В ходе утверждения инвестиционной стратегии принято решение о создании Группы Инвест и выделении дочерних компаний. Группа Инвест включает в себя 19 дочерних компаний и является частью EEP. Основная задача дочерних компаний - сервисное обслуживание каждого месторождения в отдельности" - сказала директор Группы.

По словам Мартыненко, цель Группы - повышение конкурентоспособности на рынке нефтегазодобытчиков и усиление экономического веса East Europe Petroleum. Все спец.разрешения будут перерасспределены на компании внутри Группы.

Также, в компании не исключают, что вскоре могут расширить банк лицензий путем участия в аукционах. "Мы изучаем площадки, которые предлагаются и рассматриваем возможность участия в торгах" - говорит директор Группы EEP.