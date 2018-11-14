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Все про:Газ (8965) компания (83)

 East Europe Petroleum планирует добывать 1 млрд кубов газа в год, - директор Мартыненко

Компания East Europe Petroleum планирует добывать 1 млрд кубометров газа в год. EEP проводит реорганизацию внутри группы и рассматривает возможность покупки новых площадей.

Об этом заявила директор группы EEP - Мария Мартыненко в интервью изданию "LB.ua".

"Мы находимся в процессе изучения потенциала месторождений, точную информацию получим только по факту бурения, но, мы уже видим, что годовой объем добычи составит около 1 миллиарда м³ газа" - говорит Мартыненко.

Подобных результатов компании поможет достигнуть реорганизация внутри группы, которая должна усилить инвестиционный потенциал компании.

"В ходе утверждения инвестиционной стратегии принято решение о создании Группы Инвест и выделении дочерних компаний. Группа Инвест включает в себя 19 дочерних компаний и является частью EEP. Основная задача дочерних компаний - сервисное обслуживание каждого месторождения в отдельности" - сказала директор Группы.

По словам Мартыненко, цель Группы - повышение конкурентоспособности на рынке нефтегазодобытчиков и усиление экономического веса East Europe Petroleum. Все спец.разрешения будут перерасспределены на компании внутри Группы.

Также, в компании не исключают, что вскоре могут расширить банк лицензий путем участия в аукционах. "Мы изучаем площадки, которые предлагаются и рассматриваем возможность участия в торгах" - говорит директор Группы EEP.

Источник: https://censor.net.ua/n3096966
 
 
 Топ комментарии
 
Пока есть паразит Нафтогаз и нет рынка , добывайте хоть 100 лярдов кубов, все равно соевые скоты его нам загонят дороже чем в Дюссельдорфе
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соевый твой пахан деньги у МВФ брал ? Брал ..Рынок сделать обещал? Обещал, ну и как ты рынок себе представляешь ? Нафтогаз + Рошен ? East Europe Petroleum планує видобувати 1 млрд кубів газу на рік, - директор Мартиненко - Цензор.НЕТ 5756
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Пока есть паразит Нафтогаз и нет рынка , добывайте хоть 100 лярдов кубов, все равно соевые скоты его нам загонят дороже чем в Дюссельдорфе
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зудит тебе нафтогаз East Europe Petroleum планує видобувати 1 млрд кубів газу на рік, - директор Мартиненко - Цензор.НЕТ 3888.как прёмгазу и хуйлу.решил хоть чем то им помочь?
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соевый твой пахан деньги у МВФ брал ? Брал ..Рынок сделать обещал? Обещал, ну и как ты рынок себе представляешь ? Нафтогаз + Рошен ? East Europe Petroleum планує видобувати 1 млрд кубів газу на рік, - директор Мартиненко - Цензор.НЕТ 5756
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так чего тебе нафтогаз так муляет?бо кацапский прёмгаз в убытках? East Europe Petroleum планує видобувати 1 млрд кубів газу на рік, - директор Мартиненко - Цензор.НЕТ 1826поручики должны по балам скакать,а не лезть туда,где ничего не саображают
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ГыГА пора тебе шкурку менять ,и другие песни петь.Скоро пахана напрем,где харчоваться будешь ?Дрищатик и то ,быстрей тебя соображает , снял конфетную обертку и нет уже Дрищатика соевого, смотри тебе решать кем быть дальше,а то ведь потом можешь звездюленой не отделаться и получить за соевые песни что то и по круче East Europe Petroleum планує видобувати 1 млрд кубів газу на рік, - директор Мартиненко - Цензор.НЕТ 1339
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я от тебя уже это четвертый год слышу...шо мол скоро возьмете киев и лондон.один озхвучиватель уже развеялся молекулами и атомами над бренной землей лугандонии East Europe Petroleum планує видобувати 1 млрд кубів газу на рік, - директор Мартиненко - Цензор.НЕТ 6223
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а шо,ты тока недавно почувствовал непреодолимую уверенность в своей победе и стал грозить на форумах? East Europe Petroleum планує видобувати 1 млрд кубів газу на рік, - директор Мартиненко - Цензор.НЕТ 5219переобулся,начитавшись рейтингов еще не начавшейся президентской гонки?
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ты мне зубы не заговаривай ,давай скрын чучело соевое, о победе поговорим потом
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Яке відношення має ця компанія до України? Про це не сказано ні слова.
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Предполагается, что читатели не идиоты. Как выяснилось предположение во многом ошибочное.
http://enkorr.com.ua/a/news/Golden_Derrik_pereimenovalas_v_East_Europe_Petroleum/229930
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Эх, как я рад за российского миллиардера Павла Фукса, что он сможет минимум заработать 1 млрд. кубометров газа в год, выкачивая украинский газ!!!
Хоть детки у него голодать не будут!
Шел 5 год войны с россией!
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"Регулярно помогает родному городу. В частности, принимал участие в реставрации Харьковской областной филармонии, построил храм святой царицы Тамары, поставил памятник мифическому основателю города казаку Харько[21][22].
В 2014 году Павлу Фуксу присвоено звание «Почетный гражданин Харькова»[23].
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А газ имеется в виду сланцевый, или просто газ? East Europe Petroleum планує видобувати 1 млрд кубів газу на рік, - директор Мартиненко - Цензор.НЕТ 3279
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаEast Europe Petroleum планирует добывать 1 млрд кубов газа в год, - директор Мартыненко
 
 
 
 
 
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