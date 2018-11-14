 Украинская судебная система начала выносить тайные вердикты в отношении бизнеса, - "Ви Эф Консалтинг Сервисиз"

Об этом Шевченко сообщил на пресс-конференции в Киеве, передают Українські новини.

"Мы пригласили вас для того, чтобы рассказать об опасном явлении, которое несет в себе угрозу не только для представителей бизнеса, но и для рядовых граждан - тайные вердикты судебной системы", - сказал гендиректор "Ви Эф Консалтинг Сервисиз".



Региональный руководитель VFS Global в странах восточной Европы и СНГ Амит Кумар Шарма сообщил, что против компании "Ви Эф Консалтинг Сервисиз", которая входит в состав международной группы VFS Global, более 2,5 лет открытое уголовное производство в отношении третьих лиц и компаний, которые вообще не известны ни VFS Global, ни "Ви Эф Консалтинг Сервисиз".



"Мы прошли через допросы, выемки документов, обыски с многочисленными нарушениями, незаконным изъятием компьютерной техники и другого имущества компании и ее сотрудников и арест счетов. Все эти атаки мы отбили. Арест со счетов был снят. А незаконно изъятое при обыске имущество должгл быть нам немедленно возвращено согласно соответствующим решениям суда. Так мы думали. Но, то, что произошло дальше, превысило все наши ожидания ", - уточнил Амит Кумар Шарма.



30 июля "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" выиграла суд о возврате арестованного ранее имущества компании. Для изготовления полного текста решения суда понадобилось почти 3 недели. На многочисленные запросы компании в течение трех с половиной месяцев правоохранители под разными предлогами отказывались возвращать имущество и даже сообщать об основаниях его невозврата.



Компания получила ответ правоохранителей, в котором указывается: "на имущество, которе компания требует вернуть постановлением Шевченковского суда от 3 августа 2018 года, наложен арест". "Новый арест" был наложен по ходатайству прокурора, обратившегося в суд 31 июля, на следующий день после выигранного "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" судебного заседания, а уже 3 августа появилось новое решение суда об аресте.



Компании не сообщили, ни о судебном заседании, на котором рассматривался арест, ни о результате этого судебного заседания, более того, именно судебное решение до сих пор не внесено в реестр судебных решений, то есть оставлено в тайне.



"Фактически нас лишили права защищать себя. Один и тот же суд выносит 2 противоположных решения, по одному и тому же вопросу. Представьте себе, когда по вашему бизнесу или лично вам принимается судебное решение, а вы не знаете об этом и неизвестно, когда узнаете. ... Непубличное правосудие в отношении бизнеса полностью отрицает европейскую практику и подрывает евроинтеграционные попытки Украины. Мне лично очень жаль, что такое происходит в нашей стране, но отрицать факты невозможно ", - подчеркнул региональный руководитель VFS Global в странах восточной Европы и СНГ.



Также с подачи прокуратуры фискальные органы начали "внеплановую" налоговую проверку предприятия. Указанная проверка была назначена с многочисленными нарушениями законодательства, в частности, компания не была уведомлена о начале проверки в установленный законом срок, а также вопреки прямому запрету закона, проверяют не по последние 3 года, а за весь период деятельности.



"Коллеги, тайные судебные решения являются очень опасным прецедентом, который угрожает отечественному бизнесу и стране в целом. Фактически, судебная система получает возможность тайно от участников процесса, выносить сомнительные вердикты, информацию о которых скрывать от общества, нагло нарушать действующее законодательство. Особенно интересно посмотреть на эту практику на фоне подписанного на днях Президентом Украины закона "Маски-шоу стоп-2", который должен защитить бизнес от неправомерных действий правоохранительной системы. Это уже вторая попытка главы государства прекратить давление на бизнес, но оно продолжается с такой уверенностью, будто правоохранители не боятся, что за вопиющие нарушения закона они не будут нести никакой ответственности. Но я хочу заверить этих людей, отвечать им придется, потому что мы не прекратим борьбу а будем и впредь доказывать свою правоту всеми законными методами ", - резюмировал адвокат, партнер АО" Межрегиональная коллегия адвокатов "Владимир Мусиенко.



Справка



Компания "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" относится к международной группе VFS Global, в своей работе компания придерживается высоких мировых стандартов и местных законов во всех странах, где ведет свою деятельность. "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" только за 9 месяцев 2018 перечислило в бюджет более 130 млн гривен. На предприятии работает более 500 человек.