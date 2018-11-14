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 Украинская судебная система начала выносить тайные вердикты в отношении бизнеса, - "Ви Эф Консалтинг Сервисиз"

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" Георгий Шевченко заявил, что украинская судебная система начала выносить тайные вердикты в отношении бизнеса.

Об этом Шевченко сообщил на пресс-конференции в Киеве, передают Українські новини.
"Мы пригласили вас для того, чтобы рассказать об опасном явлении, которое несет в себе угрозу не только для представителей бизнеса, но и для рядовых граждан - тайные вердикты судебной системы", - сказал гендиректор "Ви Эф Консалтинг Сервисиз".

Региональный руководитель VFS Global в странах восточной Европы и СНГ Амит Кумар Шарма сообщил, что против компании "Ви Эф Консалтинг Сервисиз", которая входит в состав международной группы VFS Global, более 2,5 лет открытое уголовное производство в отношении третьих лиц и компаний, которые вообще не известны ни VFS Global, ни "Ви Эф Консалтинг Сервисиз".

"Мы прошли через допросы, выемки документов, обыски с многочисленными нарушениями, незаконным изъятием компьютерной техники и другого имущества компании и ее сотрудников и арест счетов. Все эти атаки мы отбили. Арест со счетов был снят. А незаконно изъятое при обыске имущество должгл быть нам немедленно возвращено согласно соответствующим решениям суда. Так мы думали. Но, то, что произошло дальше, превысило все наши ожидания ", - уточнил Амит Кумар Шарма.

30 июля "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" выиграла суд о возврате арестованного ранее имущества компании. Для изготовления полного текста решения суда понадобилось почти 3 недели. На многочисленные запросы компании в течение трех с половиной месяцев правоохранители под разными предлогами отказывались возвращать имущество и даже сообщать об основаниях его невозврата.

Компания получила ответ правоохранителей, в котором указывается: "на имущество, которе компания требует вернуть постановлением Шевченковского суда от 3 августа 2018 года, наложен арест". "Новый арест" был наложен по ходатайству прокурора, обратившегося в суд 31 июля, на следующий день после выигранного "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" судебного заседания, а уже 3 августа появилось новое решение суда об аресте.

Компании не сообщили, ни о судебном заседании, на котором рассматривался арест, ни о результате этого судебного заседания, более того, именно судебное решение до сих пор не внесено в реестр судебных решений, то есть оставлено в тайне.

"Фактически нас лишили права защищать себя. Один и тот же суд выносит 2 противоположных решения, по одному и тому же вопросу. Представьте себе, когда по вашему бизнесу или лично вам принимается судебное решение, а вы не знаете об этом и неизвестно, когда узнаете. ... Непубличное правосудие в отношении бизнеса полностью отрицает европейскую практику и подрывает евроинтеграционные попытки Украины. Мне лично очень жаль, что такое происходит в нашей стране, но отрицать факты невозможно ", - подчеркнул региональный руководитель VFS Global в странах восточной Европы и СНГ.

Также с подачи прокуратуры фискальные органы начали "внеплановую" налоговую проверку предприятия. Указанная проверка была назначена с многочисленными нарушениями законодательства, в частности, компания не была уведомлена о начале проверки в установленный законом срок, а также вопреки прямому запрету закона, проверяют не по последние 3 года, а за весь период деятельности.

"Коллеги, тайные судебные решения являются очень опасным прецедентом, который угрожает отечественному бизнесу и стране в целом. Фактически, судебная система получает возможность тайно от участников процесса, выносить сомнительные вердикты, информацию о которых скрывать от общества, нагло нарушать действующее законодательство. Особенно интересно посмотреть на эту практику на фоне подписанного на днях Президентом Украины закона "Маски-шоу стоп-2", который должен защитить бизнес от неправомерных действий правоохранительной системы. Это уже вторая попытка главы государства прекратить давление на бизнес, но оно продолжается с такой уверенностью, будто правоохранители не боятся, что за вопиющие нарушения закона они не будут нести никакой ответственности. Но я хочу заверить этих людей, отвечать им придется, потому что мы не прекратим борьбу а будем и впредь доказывать свою правоту всеми законными методами ", - резюмировал адвокат, партнер АО" Межрегиональная коллегия адвокатов "Владимир Мусиенко.

Справка

Компания "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" относится к международной группе VFS Global, в своей работе компания придерживается высоких мировых стандартов и местных законов во всех странах, где ведет свою деятельность. "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" только за 9 месяцев 2018 перечислило в бюджет более 130 млн гривен. На предприятии работает более 500 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3096965
 
 
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я поздровляю всех тех кто голосовал за порошенка. вы имеете того кого хотели.
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скорее он имеет их
только зачем нас при этом? Украинская судебная система начала выносить тайные вердикты в отношении бизнеса, - "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" - Цензор.НЕТ 9692
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она себе приговор давно вынесла
а соевые все не замечают
интересно когла заметят - когда их будут отстреливать или на осинах развешивать? Украинская судебная система начала выносить тайные вердикты в отношении бизнеса, - "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" - Цензор.НЕТ 8944
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я поздровляю всех тех кто голосовал за порошенка. вы имеете того кого хотели.
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скорее он имеет их
только зачем нас при этом? Украинская судебная система начала выносить тайные вердикты в отношении бизнеса, - "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" - Цензор.НЕТ 9692
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я читаю Вас. Вы не порохо-янукоовощь. Вы хотите изменить Украину. и Вас при этом называют зрадофилом. они что курят?
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она себе приговор давно вынесла
а соевые все не замечают
интересно когла заметят - когда их будут отстреливать или на осинах развешивать? Украинская судебная система начала выносить тайные вердикты в отношении бизнеса, - "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" - Цензор.НЕТ 8944
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обычная практика украинского кривосудия. это как с чучмы пошло, так только обороты набирало. после рехворм времен життя па-навому виртуозы достигли вершины мастерства.
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Зрим в корень. будем откровенны с самим с собой.
Когда контрацептивы управляет страной.
по другому и быть не может.

рекет и коррупция захлестнула страну.
и обрекает ее страну и граждан к вымиранию.
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Да клал прокурор на "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" и на 130 млн. в бюджет. Ему сейчас надо как-то "красиво" выбраться из созданной им самим ситуации. Вот он и "выламывает руки" через суд с которым он в связке.
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Ублюдочные рехформаторы от Жыты па новаму. Упыри, освободите уже от себя Украину.
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вот такие у вас директоры - полнеишые профаны в юриспонденцие и уверен, таких же юристов себе набирает а потом своё понимание раздувает по СМИ, ещё раз - своё непонимание по сми раздувает. А то что начинается, аот персчитали столько в буджет и работает вот столько то людей - нет правовых аргументов, несёт то что не важно - кстати, а сколько не заплотили и стирили налогов!?
А тем кто не прчитали текст и пришили к этому и Порошенко - моии поздравление, ряды дятлов пополнились.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинская судебная система начала выносить тайные вердикты в отношении бизнеса, - "Ви Эф Консалтинг Сервисиз"
 
 
 
 
 
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