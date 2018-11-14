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 В Раде зарегистрировали постановление о перевыборах мэра в Смеле. Также начато уголовное производство из-за безответственности местной власти, - Зубко

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали постановление о проведении перевыборов в Смеле Черкасской области в связи с ситуацией с отоплением в городе. Также за а срыв отопительного сезона в Смеле также зарегистрировано уголовное производство

Об этом заявил в ходе заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу правительства.

В сообщении отмечается: "Правительство не устраивает ситуация, когда на выплаты премий работникам городского совета выделялось 10 млн грн, в то время как на выплату долга за отопление власти города средства не смогла найти. Местные депутаты в течение трех месяцев искали средства, чтобы дать гарантии для своевременного запуска отопления. Речь идет о 15 млн гривен. Но в то же время средства на стимулирующие выплаты - за интенсивность труда, за напряженность на работе - работникам городского совета Смелы были найдены. Премирование на социально-культурную сферу в 5 млн грн тоже выплачено. Поэтому у меня возникает вопрос: эффективно ли распределяются средства, которые выделяются на городской уровень? Я считаю, что нет", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ответственность будет на городских головах", - Зубко об отсутствии отопления в Кривом Роге, Шепетовке и Смеле

Вице-премьер-министр сообщил, что депутаты Верховной Рады уже зарегистрировали постановление о проведении перевыборов в Смеле, а также открыто уголовное производство в отношении безответственной позиции городских властей Смелы и несвоевременного запуска отопительного сезона. Геннадий Зубко отметил необходимость принятия закона по государственному надзору за решениями органов местного самоуправления.

"Людям надо говорить честно и откровенно, что у них нет тепла потому, что ответственные руководители городов невовремя встали, невовремя проснулись и, вовремя получив средства, не сделали того, что от них требовалось - вовремя обеспечить отопление. Поэтому я еще раз призываю к ответственности на местном уровне. Хочу заверить, что те уголовные производства, которые были открыты, будут доведены до суда как относительно безответственности руководства местного самоуправления, так и о хищении средств на пути к их вовлечения в теплоэнергетику", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фактически, город парализован полностью": мэр Смелы Цыбко утверждает, что его не пустили на Кабмин

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Источник: https://censor.net.ua/n3096962
 
   
 Топ комментарии
 
А почему только мера Смилы? А Вилкул неприкосновенный? И как же мер Херсона?
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А что с вилкулом? Когда к ответственности?
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а при януковоще, Саша "Регбист" был на подхвате у тогдашних регионалов в Смиле, и занимался отжимами имущества, земли урожаев и бизнеса в Смилянском районе..
а теперь вишенко на торте!.. .местное тупое ватное население прекрасно знает о том что Саша "Регбист" тупой баньдюган, но тупо проголосовало за него на выборах меров...
что у людей в голове? я не знаю.. но они винят во всем Пороха..
эта такая цепочка абсурдной логики:
тупые жители выбрали себе тупого мера - мер не работает и в домах холодно - но виноват во всем Порох.. картина маслом!
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"Также начато уголовное производство из-за безответственности местной власти"___________КЕМ "НАЧАТО" КТО "ПРИКАЗАЛ"??? И КОГДА В ТАКОМ СЛУЧАЕ ЗАЙМУТСЯ(В УГОЛОВНОМ ПОРЯДКЕ) БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЖЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ "ВЛАСТИ"????
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Надо ВСЕХ меров не справившихся с началом отопительного сезона переизбрать,Кривой Рог,Херсон и.т.д.....
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Ка они свои про...бы вешають на других гнилое ворье в страхе от выступлений народа ищут стрелочников да базарны каб мин показал как надо руководить бездари
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В любом случае за все ошибки продажной власти платит потребитель
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Влада на місцях виявилась неспроможною діяти в умовах децентралізації. Звикли тільки отримувати вказівки зверху.
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только там, где к власти дорвались недобитвые рыги.
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Алексей Цыбко - член "Партии ветеранов России", помогал ( вместе с Ваной) Саакашвили прорывать границу из Польши в Украину
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а при януковоще, Саша "Регбист" был на подхвате у тогдашних регионалов в Смиле, и занимался отжимами имущества, земли урожаев и бизнеса в Смилянском районе..
а теперь вишенко на торте!.. .местное тупое ватное население прекрасно знает о том что Саша "Регбист" тупой баньдюган, но тупо проголосовало за него на выборах меров...
что у людей в голове? я не знаю.. но они винят во всем Пороха..
эта такая цепочка абсурдной логики:
тупые жители выбрали себе тупого мера - мер не работает и в домах холодно - но виноват во всем Порох.. картина маслом!
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вата завжди буде винити президента а не себе ,що обрали собі таких "господарників",навіть якщо хтось на7рав у під'їзді будинку все одно винен "порох".
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В паРаше в подъездах гадит Трамп ( раньше Обама ) , у нас Порошенко . Всё как под копирку . У Раді зареєстрували постанову про перевибори мера в Смілі. Також розпочато кримінальне провадження через безвідповідальність місцевої влади, - Зубко - Цензор.НЕТ 1465 .
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А яка різниця між Цибко і Потрохом? Обидва бандюки, другий крупніший бандюк, тому навіть небезпечніший....
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А что теперь мэров назначают как на раше?
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ні ВРУ як найвищий виборчий орган має право відправити у відставку більш дрібного "обранця", та й президента також...
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А что с вилкулом? Когда к ответственности?
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Того давно пора -на цугундер . И не только за отопление . .
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Наконец то . !! Таких недомеров нужно было шерстить ещё ДО начала отопительного сезона . И люди бы сейчас не мёрзли . .
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А почему только мера Смилы? А Вилкул неприкосновенный? И как же мер Херсона?
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Интересно получается. Депутаты экс рыги начислили себе премии, а уголовное дело против городского головы. И это при том, что у мэра конфликт с горсоветом
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Одного повесите все остальные будут думать как коллаборантить.
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это да, если бы порох болтался сейчас перед верховной радой, улучшения начались бы сразу
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Каким образом от этих действий появится у людей тепло?!
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"..Правительство не устраивает ситуация, когда на выплаты премий работникам городского совета выделялось 10 млн грн..."
но правительство вполне устроила ситуация по выплате руководству нафтогаза из БЮДЖЕТА, из наших с вами денег, более миллиарда гривен на премии. ну и повышение цены на газ правительство тоже устроило
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відставка мера чарівним способом має запустити тепло в хати.
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мэра Конотопа Артема Семенихина без Верховної Ради здихались У Раді зареєстрували постанову про перевибори мера в Смілі. Також розпочато кримінальне провадження через безвідповідальність місцевої влади, - Зубко - Цензор.НЕТ 5401скотиняки
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а мер тут при каких делах,

компашка сняла бабло и сьехала,
не заплатив нафтагазу, с которым уклав договор,
и где тут мер У Раді зареєстрували постанову про перевибори мера в Смілі. Також розпочато кримінальне провадження через безвідповідальність місцевої влади, - Зубко - Цензор.НЕТ 1402
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По-перше такі справи без мера не відбуваються. Він все знав про ці оборутки. По-друге - премія 10 лимонів з якого хера ????? За відчайдушну працю ??????????????
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А хто компашке передал управление городскими теплосетями . ? Не мер разве . ? У Раді зареєстрували постанову про перевибори мера в Смілі. Також розпочато кримінальне провадження через безвідповідальність місцевої влади, - Зубко - Цензор.НЕТ 8207 .
Ах это был дворник, дядя Вася . Ату его ,, окаянного . .
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Около 100 миллионов стыбрили. Цыбко сняли с меров местные депутаты,через суды еле восстановился,теперь его опять к ногтю. Я думаю что это месть ему за восстановление в должности мера. Снова к власти придут рЫгАналы.
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Ви з нафтогазом встановлюєте непідйомні тарифи ,не думаючи своєю головою,люди не платять. То тепер мери за це відповідають? Як дерибанити бабліще в нафтогазі,то ви перші,а як нема тепла,то на мерів криміналку відкривати? Добре пристроїлись,упирі!
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Мадам, вибачте, але у вас вус відклеївся..😃😃😃
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В том то и дело что люди платят . Фирмам- прокладкам , которые без участия городских властей , управление гортеплосетями никогда бы не получили . А дальше их , в Натогаз , деньги не идут . Вопрос для ученика первого класса , - где деньги .?? У Раді зареєстрували постанову про перевибори мера в Смілі. Також розпочато кримінальне провадження через безвідповідальність місцевої влади, - Зубко - Цензор.НЕТ 7080 .
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А щодо того бандюка і злодія Цибка то краще було б його відразу спалити на багатті з шин на центральній площі міста. Бо поки там суди-пересуди, одне та інше вже і літо настане. А так мешканці міста хоч трохи зігріються та і якусь сатисфакцію отримають від цього негідника..😕😕😕
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Раде зарегистрировали постановление о перевыборах мэра в Смеле. Также начато уголовное производство из-за безответственности местной власти, - Зубко
 
 
 
 
 
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