 В Раде зарегистрировали постановление о перевыборах мэра в Смеле. Также начато уголовное производство из-за безответственности местной власти, - Зубко

Об этом заявил в ходе заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу правительства.

В сообщении отмечается: "Правительство не устраивает ситуация, когда на выплаты премий работникам городского совета выделялось 10 млн грн, в то время как на выплату долга за отопление власти города средства не смогла найти. Местные депутаты в течение трех месяцев искали средства, чтобы дать гарантии для своевременного запуска отопления. Речь идет о 15 млн гривен. Но в то же время средства на стимулирующие выплаты - за интенсивность труда, за напряженность на работе - работникам городского совета Смелы были найдены. Премирование на социально-культурную сферу в 5 млн грн тоже выплачено. Поэтому у меня возникает вопрос: эффективно ли распределяются средства, которые выделяются на городской уровень? Я считаю, что нет", - подчеркнул Геннадий Зубко.

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Вице-премьер-министр сообщил, что депутаты Верховной Рады уже зарегистрировали постановление о проведении перевыборов в Смеле, а также открыто уголовное производство в отношении безответственной позиции городских властей Смелы и несвоевременного запуска отопительного сезона. Геннадий Зубко отметил необходимость принятия закона по государственному надзору за решениями органов местного самоуправления.

"Людям надо говорить честно и откровенно, что у них нет тепла потому, что ответственные руководители городов невовремя встали, невовремя проснулись и, вовремя получив средства, не сделали того, что от них требовалось - вовремя обеспечить отопление. Поэтому я еще раз призываю к ответственности на местном уровне. Хочу заверить, что те уголовные производства, которые были открыты, будут доведены до суда как относительно безответственности руководства местного самоуправления, так и о хищении средств на пути к их вовлечения в теплоэнергетику", - подчеркнул Геннадий Зубко.

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Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.