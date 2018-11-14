 Полиция будет ограничивать движение в Киеве, чтобы коммунальщики могли устранять последствия непогоды, - Фацевич

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, об этом сообщил замглавы НПУ - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

"Он сообщил, что сейчас при Государственном агентстве автомобильных дорог работает специально созданный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на дорогах. В состав штаба вошли и полицейские. Полиция будет частично ограничивать движение транспорта, чтобы предоставить возможность коммунальным службам беспрепятственно устранить последствия непогоды", - говорится в сообщении.

Фацевич отметил, что с начала снегопада на территории столицы и Киевской области зафиксировано более 200 дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими. Сейчас полиция во взаимодействии с Госслужбой по ЧС, коммунальными и дорожными службами работает в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды в кратчайшие сроки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Еще один! Бл#дь, тут уже пять машин!", - массовое ДТП на улице Кудряшова в Киеве. ВИДЕО

По словам заместителя главы Нациполиции, большинство аварий произошли из-за неподготовленности транспортных средств к движению в условиях непогоды.

"Большинство ДТП возникли в связи с безответственностью водителей, которые не подготовили свои транспортные средства к зимнему периоду", - подчеркнул он.

Фацевич отметил, что сейчас ситуация на дорогах столицы и области контролируется.

"Национальная полиция Украины призывает водителей учитывать погодные условия при планировании поездок и неуклонно соблюдать Правила дорожного движения, а также быть внимательными и осторожными за рулем", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Езда на летних шинах зимой может быть основанием для отказа в страховой выплате в случае ДТП