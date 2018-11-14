 Полиция будет ограничивать движение в Киеве, чтобы коммунальщики могли устранять последствия непогоды, - Фацевич

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, об этом сообщил замглавы НПУ - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.
"Он сообщил, что сейчас при Государственном агентстве автомобильных дорог работает специально созданный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на дорогах. В состав штаба вошли и полицейские. Полиция будет частично ограничивать движение транспорта, чтобы предоставить возможность коммунальным службам беспрепятственно устранить последствия непогоды", - говорится в сообщении.
Фацевич отметил, что с начала снегопада на территории столицы и Киевской области зафиксировано более 200 дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими. Сейчас полиция во взаимодействии с Госслужбой по ЧС, коммунальными и дорожными службами работает в усиленном режиме для ликвидации последствий непогоды в кратчайшие сроки.
По словам заместителя главы Нациполиции, большинство аварий произошли из-за неподготовленности транспортных средств к движению в условиях непогоды.
"Большинство ДТП возникли в связи с безответственностью водителей, которые не подготовили свои транспортные средства к зимнему периоду", - подчеркнул он.
Фацевич отметил, что сейчас ситуация на дорогах столицы и области контролируется.
"Национальная полиция Украины призывает водителей учитывать погодные условия при планировании поездок и неуклонно соблюдать Правила дорожного движения, а также быть внимательными и осторожными за рулем", - говорится в сообщении.
когда ее совсєм не ждьошь.
И каждий виєзд сразу станєт
удівітєльно хорош.. І ти пойошь.."
почему так жесток снег?
засыпает все пути...
как проехать - дороги нет
сколько руль ты свой не крути
если хочешь идти ...иди!
если сможешь бежать...беги...
только знай - что на двух своих
далеко тебе не уйти...
Как в этом клипе немцев: Eisfabrik - Schneemann
(правда, ночью возможны нервно-психические расстройства и внезапная диарея у соседей)
Eisfabrik - Walking Towards The Sun
Eisfabrik - Maschinen
Eisfabrik - Hell Is Made Of Ice
И без клипа, но тема просто супер:
Eisfabrik - Eisplanet
185 градусов ниже нуля... Лёд, насколько хватает взора. Жёсткая космическая радиация и сверхмощные криовулканы. Сверкающий шар из льда и камня. Неисследованный, непредсказуемый и непохожий ни на что известное нам. Но его красота обманчива... Замерзший в вечной тьме...
Неизвестная звезда в небе
Реальность меняется, как во сне
Не могу поверить, что вижу,
Как вдали сверкает ледяная планета
Ледяная планета - ледяной блеск...
Ледяная планета - никто никогда не заходил так далеко...
Ледяная планета...
Множество безымянных планет
На орбитах солнц далеких галактик
Есть ли какие-то формыы жизни
На далеких экзопланетах?
Черные дыры рвут пространство и время
Гравитация уничтожена, все распадается
Даже в гамма-лучах не видно Вселенную...
Можно только догадываться... надежда умирает последней...
класс!
(слова...отдельный разговор)
даже не зная перевода... звук поглощает
Вот полная запись их выступления в Ганновере - Eisfabrik - Komplettes Konzert Live aus Hannover 18.02.2017
...но видео не передаёт всего эффекта присутствия.
Eisfabrik (Завод по производству льда) - проект опытных музыкантов из Германии, скрывающихся под псевдонимами Dr. Schnee, Der Frost и °Celsius, объединивших жанры EBM с элементами synth- и futurepop. Концепция "Eisfabrik" навеяна крупнейшим индустриальным центром Аляски - Анкориджем: лёд и снег, ослепительно сияющий в лучах морозного солнца; "холодный" саунд композиций в сочетании с экспрессивным вокалом Доктора Шнее создаёт неповторимые, "заледенелые" музыкальные ландшафты. Является проектом Геррита Томаса (Der Frost), фронтмена культовой Military EBM-группы Funker Vogt, также участник Fictional, Ravenous, Fusspils 11, Gecko Sector.
сильно!
Eisfabrik - Polar Night (live in Hannover 18.2.2017)
Небо, полное огня
И пена режет мне лицо
Парус заморожен намертво
Один порыв ветра сломает его
Лёд на такелаже
Корпус скоро треснет
Мои мысли о тебе
В этот последний миг
Ты не смогла бы спасти меня
Здесь, этой холодной ночь
Корабль тонет
Под ярким полярным сиянием
Я больше не могу держаться
Здесь, в полярной ночи
Берег слишком далеко
Спасения нет в поле зрения
Мы шли за богатым уловом
Невзирая на любой риск
Шторм не простил
И никто не ждал этого
Лед на такелаже
Корпус скоро треснет
Я соскользнул на палубу
Замёрзший почти насмерть...
Вот тут например был и оценил вживую:
VNV Nation - Space And Time (live in Kyiv, CyberFront Fest, 05.05.2012)
а) фото должно быть в салоне лимузина
б) несколько гламурных красоток очень близко к шиномонтажнику
в) огни Монако или Дубая за окном лимузина